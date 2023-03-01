Переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином

В Пекине прошла встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина в рамках государственного визита белорусского лидера в Китай.

По приезде Президента к северному входу в Дом народных собраний прозвучали церемониальные фанфары. Си Цзиньпин приветствовал Александра Лукашенко и после протокольного фотографирования лидеры стран представили друг другу членов официальных делегаций.

Далее церемониал предусматривал исполнение гимнов и торжественный проход роты почетного караула.

По завершении торжественной встречи главы государств направились на официальные переговоры с участием членов делегаций.

"Уважаемый Председатель, дорогой друг белорусского народа. Прежде всего в очередной раз хочу поздравить тебя с величайшим доверием китайского народа. В своем поздравлении от имени Президента Беларуси, моей семьи я честно высказался о том, что мы очень переживали за успех очередного съезда Коммунистической партии Китая. Мы очень волновались. Хотя можно было и не волноваться. Но, тем не менее, за друзей всегда волнуешься. И я хочу от имени белорусского народа, от своей небольшой семьи, себя лично поздравить моего друга Си Цзиньпина с избранием Председателем КНР", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что, исходя из своего опыта, после таких масштабных решений очень много предстоит работы: "Желаю Вам, Вашим коллегам достойно пройти этот период. И желаю успехов в развитии решений съезда Коммунистической партии Китая".

Президент подчеркнул, что искренне рад снова посетить дружественный Китай. "Каждый раз для меня это не только новое открытие вашей самобытной страны, ее культуры, народа. Это еще и возможность наблюдать колоссальные изменения в развитии, перенимать уникальный опыт, учиться у вас", - сказал Александр Лукашенко.

Он поблагодарил китайского лидера за традиционно теплый прием, оказанный всей белорусской делегации, чем всегда отличался Китай.

"Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений. Они должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей. Вы об этом четко, однозначно, пунктуально недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую Вами инициативу о международной безопасности", - заявил Глава государства.

Он отметил, что с белорусским видением также полностью совпадает инициатива Си Цзиньпина по тематике развития. "Мы сразу же присоединились к механизмам по ее продвижению и готовы к совместной подготовке и реализации проектов в Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что потенциал двусторонних проектов очень большой. "Наши производители заинтересованы в изучении компетенций и технологий китайских компаний в формировании компонентной базы, выпуске двигателей, трансмиссий, мостов, прочих узлов и агрегатов. Предлагаю создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как в Беларуси, так и в Китае. Кооперация поможет повысить конкурентоспособность продукции", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"От всей души приветствую Вас, господин Президент, в Китае. Встреча между давними друзьями всегда только радует. Мы с Вами встречались в последний раз в прошлом году в сентябре в Самарканде. У нас был весьма замечательный разговор, в ходе которого нами было объявлено о выведении китайско-белорусских отношений на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, что послужило мощным толчком для полномасштабного сотрудничества двух стран. Новый статус двусторонних отношений должен наполняться новым содержанием. Сегодня у нас хорошая возможность разработать план по всему комплексу двусторонних отношений и принять совместное заявление", - сказал Председатель КНР Си Цзиньпин, приветствуя Главу белорусского государства.

Он выразил уверенность, что визит Президента Беларуси будет весьма плодотворным.

"Меня с господином Президентом объединяет общее стремление к развитию китайско-белорусских отношений. Мы дружим уже не первый год. У нас прочная нерушимая дружба. В условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки Китай активно настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений", - заявил Си Цзиньпин.

Лидеры стран как на переговорах в широком, так и в узком составах общались гораздо дольше запланированного времени, что явно свидетельствует об обоюдной заинтересованности в решении вопросов, стоящих на повестке дня, и нацеленности на результат.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин продолжили общение за официальным обедом в честь Президента Беларуси.

Главы государств по итогам переговоров в Пекине приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая в новую эпоху.

В присутствии глав государств также был подписан масштабный пакет документов о сотрудничестве в разных сферах.