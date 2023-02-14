Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 февраля провел расширенное совещание с руководством Совета Министров.

"У нас сложилась хорошая традиция, можно сказать, - советоваться по важнейшим вопросам, которые внесены на решение Президента. Это значит Указ или Распоряжение Президента. Проекты подготовлены, некоторые вопросы по этим проектам есть. Я хотел бы получить уточняющие и дополнительные ответы на них. Нам предстоит рассмотреть несколько важных экономических вопросов, принять по ним оптимальные для государства решения", - отметил Александр Лукашенко, открывая совещание.

Вниманию Президента были представлены проекты документов, которые касаются расширения функций центров по обслуживанию бюджетных организаций, финансирования государственных театров, механизма присоединения низкоэффективных сельскохозяйственных организаций к госпредприятиям, поддержки ОАО "МАЗ". По каждому из вопросов Александр Лукашенко высказал жесткую критику, не согласившись с рядом предложенных в проектах документов подходов. Глава государства аргументированно и на конкретных примерах указал ответственным лицам на поверхностный подход при подготовке важных документов, порой недостаточное внимание вопросам рачительного расходования бюджетных средств.

Во-первых, на рассмотрение Главы государства был вынесен проект Указа по расширению функций центров по обслуживанию бюджетных организаций. Правительство предлагает "догрузить" центры дополнительно работой: увеличить количество и расширить перечень обслуживаемых бюджетных организаций, дать центрам возможность представлять интересы организаций в судах, выступать заказчиками при строительстве.

Однако перед тем, как заслушать подробный доклад о нововведениях, одобрить или же отклонить их, Александр Лукашенко поинтересовался предысторией вопроса. Президент уточнил, как налажена работа этих учреждений и насколько в целом оказалось верным решение о создании подобных структур.

Как рассказал Министр финансов Юрий Селиверстов, ранее хозгруппы и бухгалтерские службы были в каждом госучреждении. Однако по разным причинам обязанности, которые они выполняли, решили передать на аутсорс. Чтобы эта работа была централизована, в 2020 году в Беларуси создали специальные центры по обслуживанию бюджетных организаций, они и стали заниматься их бухгалтерией, снабжением, техобслуживанием и другими вопросами. Сегодня при исполкомах в стране работает 181 такой центр, они обслуживают более 9 тыс. организаций, доложил министр.

"Сегодня нам не требуется в каждой школе иметь бухгалтера, специалиста по закупкам, юриста, без которого хозяйственную деятельность осуществлять нельзя. Теперь эти люди находятся в центре и могут осуществлять эти функции для различного количества организаций", - пояснил Юрий Селиверстов.

Заслушав докладчиков, Президент усомнился, что принятые ранее меры принесли ожидаемый эффект. Кроме того, у Главы государства возникли вопросы к юридической стороне вопроса: центры вроде бы существуют при исполкомах, но выведены из их структуры, и до конца не ясно, кому они подчиняются.

"Запланируйте мне поездку в один из районов. Я поеду в район и посмотрю, как это функционирует, - поручил Александр Лукашенко. - Централизовали - это правильно. Собрали в кучу - ради бога. Но желательно, чтобы централизация была мотивированной. Если вы централизовали и наполовину сократили - хорошо. Не дай бог, я поеду в райисполком и увижу там хоть одну закорючку не так".

Президент подчеркнул, что эти центры должны находиться в непосредственном подчинении председателя исполкома и не дублировать функции других структур, например, управлений по капитальному строительству, которые также находятся в подчинении местных органов власти.

"Более того, начинаем хомутать на том, что еще не отработано. Не проработав, вот так вот выпихивать на Президента направление деятельности в целой стране. Пора уже не формально подходить к этому вопросу, - раскритиковал разработчиков документа Глава государства. - Поэтому разбирайтесь и потом вносите предложения, чтобы это было жестко выстроено под исполком. У нас исполкомы сегодня не перегружены, они порой не знают, чем заниматься. Самое главное, как наши нововведения, которые мы планируем, отразятся на деятельности вновь включаемых бюджетных организаций, особенно в регионах. Обоснованные должны быть шаги, и мы должны от этих шагов получать эффект".

Александр Лукашенко поручил Комитету государственного контроля изучить на местах работу центров по обслуживанию бюджетных организаций, промониторить, насколько эффективна их деятельность. Администрации Президента поручено проработать документ с юридической точки зрения и максимально подробно прописать все положения, чтобы в будущем не возникало вопросов, кто за что отвечает и кому подчиняется.

Второй вопрос на совещании касался финансирования государственных театров.

Еще в 2021 году Президент, посещая Национальный академический театр имени Янки Купалы, поручил перевести театры на равнодолевое - бюджет плюс собственные средства - финансирование расходов. То есть сколько труппа заработала своими силами, столько и получит в качестве поддержки из госбюджета. Однако, судя по всему, это поручение пока не выполнено. Более того, на рассмотрение Главы государства вынесли проект нового Указа и предлагаемые подходы расходятся с его ранее озвученными требованиями.

"Какие вы еще деньги у меня просите? 50% мы даем театрам дотацию. Тем театрам практически, которые в 2020 году выступили за уничтожение государства. Что вы сделали для того, чтобы выполнить мое поручение? - спросил Александр Лукашенко. - Все выполняли: от Министра культуры, председателей гор-, облисполкомов до Кочановой. Все ходили вокруг театра, пришли и говорят: "Денег мало". Что вы просите?"

Как отмечено в документе, "предусматривается равнодолевое финансирование из средств бюджета и собственных средств затрат театральных учреждений на оплату труда артистов и худперсонала, создание новых постановок, проведение гастролей и выплату авторских отчислений, вознаграждений".

"Второе, что вы предлагаете: чтобы я заплатил за содержание и использование в полном объеме за счет бюджетных средств госимущества театра, включая оплату труда служащих и рабочих, коммунальные услуги, техническое обслуживание зданий и сооружений, благоустройство территории (деревья буду садить за вас…) и ремонт оборудования и транспорта. Разве театр будет переживать по поводу транспорта, какого-то оборудования? За это же заплатят из бюджета, - раскритиковал подобные предложения Президент. - Какое же здесь стимулирование?"

"Мы же собрались, чтобы лучше сделать. А вы мне предлагаете сегодня вот этот бардак узаконить", - подчеркнул он.

По словам Председателя КГК Василия Герасимова, предполагается, что государство будет выделять театрам деньги только на постоянные расходы. Все остальное - сколько заработал театр, столько доплатил бюджет.

"Мы будем финансировать постоянные расходы, а в постоянных расходах конь не валялся", - заметил Александр Лукашенко.

"С этим я согласен", - ответил Василий Герасимов.

"Так зачем вы мне подсовываете эти решения? Мы же договорились: заработали миллион - миллион из бюджета платите. Тогда будет понятно: вы заработали больше - больше получили", - подчеркнул Глава государства.

"Речь идет о том, что они не заработают столько, даже если им ту сумму доплатить", - сказал Председатель КГК.

Президент согласился, что это непросто. Но в сегодняшних условиях, по его словам, иначе нельзя: необходимо учиться зарабатывать деньги и быть экономными. Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что нельзя безоглядно оплачивать театрам все расходы. Подходы к этой теме необходимо ужесточить. Возможно, государство может дополнительно поддержать театры по каким-то вопросам, но наиболее оптимальным вариантом Президент считает равнодолевое финансирование - 50 на 50. А куда уже театры будут направлять эти деньги, это их вопросы.

"Садитесь и думайте, как мы будем с ними работать", - подытожил Президент.

Третий вопрос в повестке совещания касался механизма присоединения низкоэффективных сельскохозяйственных организаций к государственным предприятиям.

"Вы хотите присоединить колхозы, совхозы к государственным промышленным промпредприятиям. Такое вам было поручение - чтобы мы этот процесс постоянно держали в поле зрения и это делали, - сказал Президент. - Я вам поручил этот процесс держать в поле зрения и, если нужно, внести предложения. Вы вносите предложение. Какое? Кого сегодня к кому будем присоединять?"

Как пояснил Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, речь преимущественно о 127 сложных сельхозорганизациях, из которых 117 находятся в трех областях - Гомельской (более 50), Могилевской и Минской. По его словам, в проекте Указа, вынесенном на обсуждение, предлагалось закрепить условия для тех госпредприятий, которые возьмутся за налаживание работы в низкоэффективных объектах АПК. Например, предусмотреть для них общие рамочные условия в части льгот, реструктуризации задолженности, отсрочки по некоторым выплатам и так далее.

Однако Глава государства задал резонный вопрос: зачем менять что-либо в существующей системе, когда и сейчас есть механизм для того, чтобы присоединять, говоря по-народному, колхозы, совхозы к предприятиям. "Чем вас не устраивает эта система?" - спросил Александр Лукашенко. Например, дополнительные условия для конкретных предприятий, к которым присоединяют сельхозорганизацию, можно прописать в Распоряжении Президента, сохраняя таким образом действующую систему принятия решений. "Губернатор определился, он знает, какие предприятия ему надо приводить в чувства, он внес предложение, проект решения Президента (готовится с учетом этого предложения. - Прим.), Президент подписал. И в этом Распоряжении о присоединении - вот такие сроки (указаны. - Прим.) и реструктуризация вторым пунктом, еще какая-то льгота", - подробно рассказал Глава государства, каким образом это можно решить сейчас без принятия дополнительных указов.

"Мы имеем $8,3 млрд в прошлом году доход от продовольствия (страна имеет поступление валюты), потому что мы в руках держали сельское хозяйство и модернизировали его, приводили в порядок, дисциплину наводили", - обратил внимание Президент.

Глава государства указал на то, что министерство и Правительство, вынося проект Указа на уровень Президента, не досконально проработали вопрос кого и куда нужно присоединять, а самое главное - нужны ли каждому госпредприятию, которое возьмет шефство над сельхозорганизацией, одинаковые льготы и преференции. Александр Лукашенко категорически отверг такой подход "общим чохом".

"Наверное, общим чохом и не получится", - сказал министр.

"Наверное" не бывает, когда мы речь ведем о ценнейшем продукте в нашей стране, когда речь идет о земельных угодьях, о ресурсах", - парировал белорусский лидер.

"Может, кому-то и надо льготу эту дать, а кому-то и не надо. Мы же речь ведем о присоединении колхозов и совхозов (считай - государственная собственность) к государственным предприятиям", - подчеркнул Президент. В качестве примера он привел "Беларуськалий", которому поручено взять шефство над несколькими сельхозорганизациями. Но помощь, дополнительные преференции от государства в данном случае не нужны.

Кроме того, Александр Лукашенко раскритиковал проект Указа за то, что он создает условия для ухода от персональной ответственности за работу конкретных организаций. В случае с действующей системой контроль более жесткий, особенно в сфере решений по вопросам собственности. На этапе подготовки распоряжений Президента документы проходят через фильтр Администрации Президента. "Конечно, это надо пройти определенные барьеры и объясниться, почему вы вносите предложения фактически о приватизации, образно говоря, сельскохозяйственного предприятия", - заметил белорусский лидер.

"Надо было заставить Турчина по области определиться: вот у него 20 хозяйств, вот 20 инвесторов, госпредприятий, которым он передаст эти хозяйства. В одно Распоряжение Президента приложением перечислили хозяйства и кому передаем… Плюс льготы, если надо", - привел пример Александр Лукашенко.

Глава государства еще раз напомнил, что два-три неэффективных предприятия АПК в районе - это зона ответственности председателя райисполкома, начальника управления сельского хозяйства. "Вы сейчас мне эти сложные хозяйства, которыми я поручил заниматься вертикали власти, вы их сейчас в кучу и уводите от ответственности тех, кто за это должен ответить", - пояснил по поводу предложенного проекта Указа Президент.

"Я же вам сколько раз говорил: собственность, деньги и власть - три кита. Это главное в любой стране, - объяснил свою жесткую позицию в этом вопросе Александр Лукашенко. - Вы пришли у меня просить чохом принять решение, а в развитие этого у вас даже нет кого к кому вы завтра будете присоединять".

Он обратил внимание, что вопрос возможной приватизации является крайне важным, так как затрагивает интересы и конкретного предприятия, и региона, и страны в целом. Поэтому в Беларуси предусмотрена многоступенчатая система в этом вопросе. "Это важнейший вопрос - собственность", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко в связи с этим напомнил, что в свое время в 90-е годы в Беларуси поставили надежный заслон так называемой прихватизации. Потому к вопросам распоряжения собственностью, тем более земельными ресурсами, необходимо подходить аккуратно и взвешенно, а не общим чохом.

По итогам совещания принято решение отказаться от отдельного Указа Президента по данному вопросу. Глава государства поручил на уровне местных властей подробно разобраться в положении дел по каждой из проблемных сельхозорганизаций и при необходимости дополнительных решений Президента вносить предложения для подготовки распоряжений Главы государства.

"Подход поняли? Леонид Константинович (Заяц, вице-премьер. - Прим.), реализовывайте. И не дай бог вы не оздоровите эти 127 предприятий, - обратил внимание Глава государства. - И то, надо еще разобраться, почему они такими стали. Разберитесь, а потом вносите предложения по каждому или группами по области, где будет конкретно расписано: этому инвестору даем льготы, этому - не даем и даже два предприятия присоединим".

Четвертый вопрос – финансовое положение ОАО "МАЗ". К Главе государства также обратились с просьбой реструктуризировать примерно половину задолженности предприятия. При этом Александр Лукашенко сразу обратил внимание на большие объемы дебиторской задолженности - пока еще неполученные средства за ранее поставленную технику. Если вернуть в оборот эти деньги, то и поддержка бы, возможно, не потребовалась.

С другой стороны, нужно четко проработать условия реструктуризации, чтобы сроки возврата средств не были чересчур растянуты. Ведь важно учитывать не только сиюминутные потребности предприятия, но и государственные интересы. А потому график погашения должен быть реальным, но напряженным.

"Вам подпись Президента нужна, чтобы я вам подарил на 10 или сколько лет эти деньги. Я ж не Дед Мороз!" - заметил белорусский лидер.

В докладах чиновников речь шла о возможности реструктуризации на 15 лет. "Давай, может, на 30", - с долей сарказма заметил Александр Лукашенко.

Обращаясь к курирующему промышленность вице-премьеру Петру Пархомчику, Президент поставил вопрос: "Чего ты, будучи в БЕЛАЗе (Петр Пархомчик на протяжении ряда лет руководил этим предприятием. - Прим.), не приходил ко мне деньги просить вот таким образом?"

"Потому что зарабатывал", - ответил вице-премьер.

"А почему он не зарабатывает? - задал резонный вопрос Глава государства. - Почему я должен сегодня от них забрать (средства, которые могли бы быть потрачены на нужды в других сферах. - Прим.) и вам отдать?"

Глава государства еще раз пояснил, почему он так принципиально подходит к этому вопросу, ведь если сказать по-простому, объяснить, то реструктуризация выглядит следующим образом: "Это (определенная сумма средств. - Прим.) ты мне сегодня должен это отдать. А я должен тебе сказать: "Через 10 лет вернешь". А мне в бюджет нужны деньги. И не только в бюджет. Там банковские, наверное, кредиты. А кредиты - это денежки и бюджета, и людей".

Министр промышленности Александр Рогожник говорил о том, что необходимо запустить очередной инвестиционный цикл на предприятии, ведь по ряду причин на протяжении ряда лет свои средства в хозяйственную деятельность оно не инвестировало. Кроме того, в нынешних условиях, в том числе на фоне санкционных ограничений, есть уникальный шанс для активной работы на российском рынке. "С Россией сумели договориться. С КАМАЗом договорились. Они унифицировали все узлы. То есть КАМАЗ делает для МАЗа, МАЗ для КАМАЗа. Перестали драться. Сегодня имеем допуск на рынок Российской Федерации. Поэтому я вас сюда и притащил (речь о рассмотрении данного вопроса на совещании у Президента. - Прим.), что у вас уникальная возможность работать, а вы пришли за деньгами ко мне", - заметил белорусский лидер.

В итоге Александр Лукашенко поручил готовить окончательный проект Указа, но без ведомственного подхода и с учетом озвученных требований.

На совещании Глава государства также озвучил информацию о расследовании действий генерального директора ОАО "Белшина", который находится в следственном изоляторе. Суть претензий к руководителю предприятия в том, что он заключил контракт с российскими партнерами на продажу крупногабаритных шин ниже себестоимости. В настоящее время с российского рынка ушли западные конкуренты, и цены на эту продукцию начали расти. "Что сделал этот генеральный директор "Белшины": он заключает договор с какими-то российскими… Ну, я их жуликами называю. Иначе не назовешь. Заключает договор, что он будет только им продавать эти шины на примерно 16-20% ниже себестоимости. Такой спрос на них сегодня! Деньги бешеные платят горнодобывающие предприятия, прежде всего в России. Вези - не хочу. В убыток продает эти шины", - рассказал Глава государства.

"И если (по договору) ты откажешься от продаж, как мы тебе скажем, ниже себестоимости, то будешь каждый год полмиллиона долларов платить неустойку", - добавил Александр Лукашенко.

"Какой директор может вообще в любой ситуации заключить такой договор? Какой? Это сразу - договор посмотрел - в тюрьму. Заключил. Ниже себестоимости на 20% примерно продает. А российские компании - эти жулики, которые у него купили ниже себестоимости, выше себестоимости почти на 60% перепродают товар. То есть посредник. В то время, когда в России есть свой официальный дилер, торговый дом, через который можно продавать по любой цене шины. Но в конце ты заберешь прибыль там, потому что это твой торговый дом. Он от этого отказывается именем революции и продает вот этим жуликам", - возмущенно отметил Президент.

Он напомнил, что уже не единожды давал поручение избавиться от всякого рода необоснованного посредничества. "Вы продавали и кормили этих посредников", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, что согласно имеющимся сведениям, генерального директора предупреждали его же подчиненные о недопустимости и незаконности таких действий, которые несут убыток предприятию. "Его предупреждают главный бухгалтер, заместитель директора по экономике, руководитель департамента маркетинга и еще там несколько человек, - сказал Александр Лукашенко. - Генеральный директор тем, которые его предупреждали, подчиненным (по показаниям, я уже следственное дело раскрываю, позавчера ночь целую изучал его), он сказал: не подпишете, не будете делать, как я говорю, - всех уволю. Вот кадровая политика, Наталья Ивановна (Председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Прим.), о чем я вам говорил. Вот кадровая политика директора. Вместо того, чтобы прислушаться к людям, которые его предупреждали".

"Там, где у нас момент. Я же говорил - не было бы счастья, да несчастье помогло. Санкции. Мы можем поднять экономику "Белшины" в данном случае. И налоги вернуть, и задолженность. Предприятие может получить хорошие деньги", - акцентировал внимание Глава государства.

"Сейчас под следствием он говорит: слушайте, для меня эти крупногабаритные шины ничто, я даже этим не интересовался. Во-первых, вранье. А во-вторых, как так, маржинальным продуктом директор не интересуется?" - возмутился Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что ему после задержания генерального директора звонили сразу несколько руководителей высокого государственного уровня со словами о том, "какой он был хороший". "Ну так что, получается: это наш - этот отвечать не должен, а этот бчб-шник - в тюрьму его. Нет, ребята, для всех закон одинаковый и правила одинаковые. Особенно здесь!" - подчеркнул Президент.

На сайте ОАО "Белшина" указано, что должность генерального директора в настоящее время занимает Андрей Бунаков.