Интервью представителям зарубежных и белорусских СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился 16 февраля с представителями зарубежных и белорусских СМИ.

Встреча с журналистами длилась более трех часов. Представители СМИ получили ответы на самые разные вопросы, но в первую очередь их интересовало мнение Главы государства по наиболее острым вопросам - конфликта в Украине и позиций сторон, войны и мира, реакции Беларуси на развивающуюся обстановку, предстоящих переговоров с Президентом России Владимиром Путиным и в целом союзного взаимодействия. Часть обсужденных тем касалась внутриполитических аспектов, векторов внешней политики Беларуси.

Мероприятие незапланированное, в графике появилось спонтанно. Президент откликнулся на просьбы приехавших зарубежных гостей - согласился на разговор.

"Искренне и честно - встреча незапланированная. Пресс-секретарь мне доложила, что у нас такая мощная "армия", особенно зарубежных журналистов (россиян я не причисляю к этому числу). Я подумал, что будет, наверное, негостеприимно с белорусской точки зрения, если мы хотя бы на несколько минут с вами не пересечемся", - сказал Александр Лукашенко.

На встречу с Главой государства помимо белорусских журналистов прибыли представители СМИ Австрии, Азербайджана, Великобритании, Катара, России, Саудовской Аравии, США, Франции, Японии и межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

"Посмотрев на состав сегодняшней нашей встречи, я вижу здесь давних своих знакомых (в частности, журналист Би-би-си Стивен Розенберг, который в ноябре 2021 года брал интервью у Александра Лукашенко. - Прим.), которые приезжали ко мне, и мы очень основательно некоторое время тому назад беседовали с ними по разным вопросам, на разные темы. Думаю, что в динамике посмотреть на те проблемы, которые их волновали и которые они так настойчиво пытались мне ввинтить в вину, - это еще одна такая интересная фишка сегодняшней встречи", - отметил Президент.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что сегодняшняя встреча с журналистами не отменяет проведение анонсированного ранее "Большого разговора с Президентом". "Просто получилась некая накладка. У нас буквально через несколько недель состоится Послание Президента народу и парламенту. Два мероприятия, одно за другим, будут некоторые повторения", - пояснил он.

"Вопрос "Большого разговора", как мы его называем, не снимается, он откладывается. Никакой конспирологии здесь нет. Откровенно вам скажу: получилась некая накладка", - еще раз заметил Президент. По его словам, в дальнейшем будет выделено время для встречи с представителями СМИ в рамках "Большого разговора".

Александр Лукашенко на встрече с журналистами рассказал, кто не хочет мира в Украине и в каком случае Беларусь будет готова задействовать армию.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что это касается не только Украины, но и других соседей.

Отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, он напомнил, что еще до начала Россией специальной военной операции по территории Беларуси со стороны Украины готовился удар ракетными системами залпового огня. "Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут - утром перед началом специальной военной операции", - сказал он.

Президент напомнил, что еще с 2020 года Украина фактически первой ввела санкции в отношении Беларуси, еще даже до западных стран. "Не США, не англосаксы, не Западная Европа. А, к сожалению, наша родная Украина. Небо закрыла, провокации начали совершать, готовили боевиков", - перечислил Глава государства.

Он также напомнил про заявления западных политиков, что Минские соглашения были использованы как возможность подготовить украинскую армию к войне.

"Вы говорите - "вторжение". А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию. Вот подобными действиями. Я их только несколько назвал. Надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны. Но все было нацелено, начиная в том числе с Минских соглашений, чтобы развязать войну, - констатировал белорусский лидер. - Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, - русских людей".

Александр Лукашенко также напомнил о действиях украинских властей в Донбассе и стране в целом, включая давление на русских и русскоязычных, историю с сожжением людей в Одессе: "Вот эти события на Донбассе не с Путина, не с России начались. Они начались как внутренне возмущение в самой Украине. И толчок этому дал Майдан и бегство - отъезд Януковича в этот момент на Донбасс. Он поехал туда, чтобы с Донбасса восстановить порядок в Украине. С этого все началось. При чем здесь Путин, при чем здесь Россия?"

Отвечая на вопрос, стоило ли начинать специальную военную операцию, Александр Лукашенко сказал: "Если смотреть с точки зрения того, что вы наращивали боевые действия со стороны Украины и готовились к войне, стоило. У меня такой же вопрос к вам: стоило ли начинать войну или лучше было бы дать гарантии безопасности России, которые она у вас запросила на бумаге... Что такое этот документ... Ничто. Для вас - Запада, Америки, мы сейчас уже уверены, - это ничто. Но тогда Россия и Путин требовали от вас дать письменный документ гарантий безопасности, что из Украины или Европы, которая рядом, не будет совершена агрессия против России. А чтобы Россия была убеждена, вы должны были подтвердить, что вы никогда на территорию Украины не введете ни ядерного оружия, ни ракетные подразделения дальнего действия. Вопрос: почему вы бумажку не дали России? А потому, что вам эта бумажка не нужна была. Вам нужна была война".

Президент уверен, что Украина была лишь поводом для развязывания войны, к которой толкал Запад, и прежде всего США. Более того, там есть интерес к расчленению Украины. "Я имею в виду ваши замашки руками поляков оттяпать Западную Украину. Ну это уже будет драка на всю катушку. И тогда вы мне не будете задавать вопрос, будем ли мы с территории Беларуси наступать или не будем. Вы Россию обвиняете в том, что она хочет оторвать кусок Украины. А это вы хотите руками поляков расчленить Украину. Вот это будут события. Это уже маски будут сорваны с вас аж до пояса", - сказал он.

Глава государства призвал к мирным переговорам: "Хотите мира в Украине - давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Но вы же этого не хотите (Запад. - Прим.). Вы допрыгаетесь до того, что военные придут в Киев и отвернут политикам голову вместе с Зеленским. Украинские военные придут в Киев и всех на место поставят. Потому что они там в мясорубке, а вы (украинские власти. - Прим.) бегаете по Европе и под аплодисменты просите какое-то оружие, истребители и прочее. Вы сегодня виновники эскалации. Сегодня гибнут люди. Давайте это остановим. Все сейчас для этого есть. Нет. Вы этого не хотите. И я даже не скажу вы - Европа к этому готова, Европа этого хочет, она знает, что может быть. Американцы не хотят этого. И наклонили Европу, поставили ее в позу и делают с ней все, что хотят".

Возвращаясь к вопросу, возможна ли "агрессия" со стороны Беларуси, Александр Лукашенко еще раз повторил: "Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно".

Президент также напомнил, что Россия является союзником Беларуси, у стран есть совместная военная группировка. Но даже при этом Россия никогда не просила, чтобы Беларусь начала войну против Украины: "Россия никогда меня не просила, чтобы мы вместе начали войну против Украины. Россия прекрасно понимает, что у меня проблем море под Брестом, Гродно и там севернее - с Литвой".

Беларусь в данном случае обеспечивает безопасность на западном направлении. "Там на Западе они хотят, чтобы мы пошли туда. И не только туда. Желательно и в Польшу, и в Литву, и в Латвию. Но мы пойдем только в одном случае. Пока другого я не вижу. У меня важнейшая задача - я должен обеспечить безопасность страны, прежде всего на западе", - сказал Президент. Он напомнил, что заявлял об этом еще в первые дни после начала Россией специальной военной операции.

Александр Лукашенко озвучил данные разведки о том, что Запад хочет втянуть Беларусь в войну и буквально мечтает об этом, что позволило бы с учетом протяженности границ Беларуси дополнительно растянуть фронт на 2,5 тыс. километров, что осложнило бы обстановку для войск Беларуси и России.

"Правильный расчет. Но пустой, бестолковый. Мы вам этого шанса не дадим. Но если только вы посмеете ступить на нашу землю, ответ будет страшным. Западники знают, как и каким оружием", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси только в условиях мирного времени 75 тыс. в армии. Но в несколько этапов при необходимости в условиях войны можно нарастить ее численность до полумиллиона.

"Война никому не нужна. Пока сегодня нет расширения этой агрессии, давайте договариваться о мире. Восточная сторона к этому готова", - призвал Глава государства.

Вместе с тем он считает, что Запад и Украина пока не готовы к этому. "Вы не просто не готовы, это было бы для вас страшной трагедией и катастрофой, если бы сейчас начались мирные переговоры. Вам нужна война", - констатировал Александр Лукашенко.

В связи с этим он обратил внимание на еще один момент - именно Запад отправляет в Украину воевать наемников, уже более 20 тыс. человек. "Сколько Лукашенко туда послал человек? Сколько? Ноль! И вы меня упрекаете. Я туда не посылаю людей и не собираюсь этого делать. В каком случае я буду готов это сделать, я вам честно и искренне ответил", - отметил Президент.

Один из вопросов касался возможных опасений жителей Беларуси о том, что их сыновья могут быть отправлены воевать в Украину. Глава государства отметил, что людей, в частности в приграничье, тревожит, например, факт падения украинской ракеты. "У них тревога увеличилась. Если ракета оттуда прилетела, значит, завтра может и солдат прийти. Основа тревоги в этом. А не в том, что я с бухты-барахты соберу их детей и пошлю в Украину. Любой здравомыслящий белорус понимает, что я этого не сделаю", - сказал Александр Лукашенко.

Более того, Президент отметил, что он и сам человек военный, и у него трое сыновей. "Я прекрасно понимаю их (жителей Беларуси. - Прим.) и поэтому не собираюсь посылать туда людей", - добавил он.

Глава государства напомнил, как в прошлом году организовывались переговоры между Украиной и Россией. Президенту удалось убедить украинские власти пойти на диалог с российской стороной. На территории Беларуси удалось организовать пару раундов переговоров. Очередная встреча состоялась в Стамбуле, тогда стороны готовились заключить мирный договор. Но украинская делегация сорвала договоренности.

"Так кто не хочет мира? - задал риторический вопрос белорусский лидер. - Если бы удалось достичь мира, через 5-7 лет этого бы (отказа от договоренностей. - Прим.) не произошло. Потому что это наука была всем - и одной стороне, и другой. Война показала многое".

Некоторые считают, что Россия не может победить в этой войне, заметил Глава государства. Но у него другая точка зрения. "Чудеса могут случиться, что Россия не победит. Но Россия никогда не проиграет войну. Никогда. И американцы первыми сказали: в жизни не было и не будет, чтобы ядерная держава, притом в ядерном отношении сильнейшая в мире, проиграла эту войну", - сказал Президент.

"Если уже абсолютно откровенно, моя точка зрения, всегда есть с кем говорить о мире. Думаю, каким бы странным это ни казалось, этот диалог нужно вести - я убежден в этом - с военными Украины. Военные Украины имеют несколько, мягко говоря, отличную точку зрения и позицию от политиков и Президента Зеленского. И Владимир Зеленский это прекрасно знает. И грядущие, как многие уже говорят, перестановки в военном блоке как раз говорят об этом. Самые профессиональные военные больше всего убеждены, что войну нужно прекращать. Вы увидите, что нам все равно - и россиянам прежде всего - придется договариваться с военными Украины. И никакие политики, а вы видите, какие там политики - со всего мира собрали говорящие головы. Говорить, знаете, - не дело делать. Говорить все умеют, а вот пойти повоевать на фронте или хотя бы туда съездить во время боя - они там не были. Арестовича-бедолагу выкинули, а там все такие говорящие. Военные это понимают, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Там же бросают людей как пушечно мясо. И они готовы миллионами украинцев жертвовать - цитата. Военные это понимают. И военные смогут договориться".

"С Россией можно договориться о невероятном. Точка. О невероятном. Но надо делать шаги в этом направлении. И не ставить предварительные условия перед тем, как сесть за стол переговоров. Поставив предварительные условия, типа уходите с территории, которую вы захватили, - вроде бы справедливо, но в данном случае это говорит о том, что они не хотят садиться за стол переговоров. Поэтому ориентироваться надо на военных, если политики этого не понимают, - убежден Глава государства. - Но только как какая-то другая сила (я считаю, что это военные) сядет за стол переговоров, посмотрите, как запоют политики и руководство Украины".

"Сейчас эйфория: "агрессор" и прочее. Вроде справедливо. И так далее, и тому подобное. Сейчас это так. Но пройдет время (люди, видите, в какой ситуации - и не только в Донбассе, но и во Львове) - и люди у него (Владимира Зеленского. - Прим.) спросят, "почему мы всю жизнь должны мучаться, ради чего, что дальше..." А дальше у Зеленского - до последнего украинца война и так далее. Кому это нравится. Поэтому, как дальновидный политик, если может немножко вперед посмотреть, он не должен бегать по Западной Европе и просить F-16 или еще какие-то истребители и РСЗО дальнего действия. А должен думать о том, как прекратить войну, чтобы не погибли еще там 100-200-300 тысяч украинцев. Вот о чем сегодня речь, - подытожил белорусский лидер. - Просто Зеленский должен понимать: он Президент, это его страна, его государство и надо проводить самостоятельную политику. Не можешь (то, что он не может, мы это видим) - значит, будут делать другие. Кто - я уже сказал. В этой ситуации. Возможно, она изменится, и другие люди будут договариваться. Любая война заканчивается миром, так давайте сейчас ее закончим. Сейчас более выгодные условия для Украины. Закончить эту войну и дальше двигаться. И тут Украину будут поддерживать все. А я буду первым. Когда мы будем сидеть за столом переговоров. Где хотите".

Александр Лукашенко подчеркнул, что заключение мира в любом случае неизбежно, а потому нужно как можно скорее приступить к переговорам, а не продолжать войну.

"Очнитесь вы. Кому нужна такая свобода, когда ложишься спать и не знаешь, проснешься ли завтра утром. Кому нужна такая свобода?" - обратился Александр Лукашенко к представителям западных СМИ.

"Давайте договариваться. Только мир. Все равно это закончится миром. Мир идет к тому, что, может быть, и не важно, будешь ты жить в Беларуси, России, Украине или Америке. Мир же к этому шел, люди свободно перемещались по миру, выбирали место жительства. И не важно, тут или там граница. К этому все идет. Зачем мы убиваем друг друга?" - призвал белорусский лидер.

Он указал на причастность стран Европы к эскалации конфликта в Украине за счет наращивания поставок вооружения. "Вы зачем поддерживаете Украину, пичкая их оружием, а не хотите сесть за стол переговоров, как я предлагаю? Вы уже обсуждаете вопрос поставки туда дальнобойного оружия (до 300 км, ракет) и истребителей F-16, самых современных, после того, как сотни танков "Леопард" туда пошли. Зачем вы это делаете? Вы же понимаете, что это эскалация", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Я ненавижу войну. И наши белорусы войну ненавидят. Мы не хотим войны. Мы хотим мирных переговоров. Но вы держите Володю Зеленского за руки-ноги и не пускаете его за стол переговоров. Это мое убеждение, и было много фактов, которые об этом говорят. Значит, вы хотите войны, - заявил Глава государства, обращаясь к представителям западных СМИ. - Мы хотим мира! Слышите, американцы? Мы хотим мира. Дайте команду Зеленскому и сами сядьте за стол переговоров с Путиным, а я рядом сяду".

"Очнитесь вы! Только США нужна эта бойня. Только им. Европе не нужна. Потому что, если будет эскалация, Европе будет жарко. Европейцы это понимают, даже англичане это понимают. Тем более украинцы", - подытожил Президент.

Отвечая на вопрос, какую роль он мог бы сам сыграть для прекращения войны в Украине, Александр Лукашенко отметил, что здесь все зависит от совместных решений президентов России, Украины и США. "Я могу (и Путину об этом говорил) сделать только то, что захочет Путин и Зеленский. В данном случае без Америки никуда. Если три президента увидят меня хотя бы на горизонте решения этой проблемы, я готов сделать все".

Вместе с тем Глава государства обратил внимание, что на российского Президента повлиять никому невозможно: "Он взрослый, мудрый, сильный человек. Каждый справедливость по-своему понимает. У Путина тоже есть понятие справедливости. И если он убежден, что он прав и справедлив, вы его не разубедите в этом плане, как вы думаете".

На уточняющий вопрос журналиста, каким образом, по мнению Александра Лукашенко, может закончиться война в Украине, белорусский лидер сказал: "Миром. Все войны миром заканчивались. Но вопрос только, когда и сколько в результате погибнет людей". При этом Президент обратил внимание, что важно обязательно проанализировать произошедшие события и добраться до первопричин конфликта, чтобы понять, с чего все началось. Немаловажную роль в нем сыграло притеснение русскоязычного населения и развернутая в Украине борьба против русского языка, убежден белорусский лидер. Он напомнил, что попытка расколоть общество по языковому принципу была и в Беларуси в 90-е годы ХХ века. Но тогда благодаря мудрой государственной политике этого удалось избежать, и сейчас этот вопрос даже не стоит в повестке дня.

"Особенность Путина… Если он с кем-то дружит, если это свой, он будет защищать до последней капли крови. Я видел, как он переживал (не только он, все российское общество), что русских обижают. Исторически так сложилось, ментально в голове русского человека: не должны русских обижать. Как у американцев: если одного человека где-то обидели, они готовы воевать (вы еще дальше зашли). Вы за что его упрекаете? Он защитил русского человека. Если бы вы, американцы прежде всего, сейчас согласились начать диалог о мире, поверьте, и войну бы прекратили, и мирные переговоры начали бы, и договорились бы не в ущерб даже той позиции, которую занимают сегодня власти Украины", - подчеркнул Президент.

Общаясь с журналистами, Александр Лукашенко назвал закрытие пунктов пропуска на западных границах страны экономической провокацией, и Беларусь подготовила ответ на эти действия.

"Вы видите, как ведет себя Польша, Литва. Пока с экономической точки зрения они постоянно провоцируют. Переносят ответственность на меня. Вот они закрыли пункты пропуска. Это что такое? Это экономическая провокация. Значит, торговли нет, нет экономики. И вот постепенно они эти провокации устраивают. Просто провоцируют нас. Ну, до поры до времени. Сейчас мы думаем о том, как на это ответить. Приняты решения. Ответим мягко сначала. Не поймут - усилим. У нас достаточно для этого рычагов", - сказал белорусский лидер.

"Но это все равно эскалация. Мы вынуждены отвечать. Пока симметрично, адекватно. Если дойдет до того, что придется принимать ассиметричные меры, мы примем. Они на столе. Но мы этого не хотим. Мы хотим дружить с поляками, литовцами, как это было всегда", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Мы даже закрыли глаза на то, что они в школе карты рисуют с границей под Минском. Они мечтают о своем господстве "ад можа да можа" - от Балтики до Черного моря", - добавил Президент. Однако, заметил он, не только Беларусь, но и другие государства не согласятся с такой постановкой вопроса.

Глава государства уточнил, что он буквально сегодня утром утвердил представленные ему предложения со стороны Правительства и МИД по ответным мерам.

"Закрыли они погранпереходы - нам от этого ни жарко ни холодно. Они в очередной раз выстрелили себе в ногу. Мы под санкциями, все равно в Европу не едем. Наши люди едут туда по минимуму, - заметил Президент. А если мы запретим, к примеру, полякам-водителям переезжать границу к нам? Тысячи автомобилей, фур к нам приезжают. Вот если мы закроем?"

Александр Лукашенко убежден, что одной из причин подобных действий со стороны Польши и Литвы стало введение Беларусью безвизового режима. "Это очень сильно по ним ударило. Особенно литовцы, возвращаясь обратно, говорят: "Какая же там диктатура? Мы там свободно подешевле можем купить, заправить автомобиль и прочее, - констатировал Глава государства. - Это плохо повлияло на обстановку внутри".

"Это поперек горла нацменам в Польше и Литве. Вот они и начали закрывать, чтобы создать проблемы. Для кого, для белорусов? Нет, для своих людей. Коль они это публично делают, мы вынуждены отвечать публично", - добавил Президент.

Глава государства подчеркнул, что если бы принятые меры наносили вред экономике Беларуси, то ответные меры были бы более жесткими. "Если эскалация в этом направлении продолжится, мы жестче ответим", - предупредил белорусский лидер.

В интервью зарубежным и белорусским СМИ Александр Лукашенко рассказал, как государство сделало шаг навстречу тем, кто сбежал из Беларуси, совершив правонарушения.

Вопрос касался темы так называемых политзаключенных. "Любого "политзаключенного" называйте. Мы будем объяснять, что он совершил, почему он там находится, - сказал Глава государства. - Мы сделали шаг навстречу не только своим внутренним, но и тем, которые сбежали, совершив здесь правонарушения: "Давайте перевернем страницу, приходите, будем разбираться!"

"Я лично, как и многие здесь, вот журналисты белорусские, не хочу, чтобы наши соотечественники где-то болтались у вас за границей. Не то в Англии, не то во Франции. И даже в Польше, где сегодня в больницах некому работать. А вот "плохая Беларусь" - наши врачи - там нарасхват. Я хочу, чтобы они жили здесь и работали здесь. И мы готовы прощать то, что можно простить. Вот такая у нас демократическая диктатура", - заявил Президент.

Общаясь с журналистами, Глава государства подчеркнул, что в Беларуси не собираются объявлять мобилизацию, белорусы могут жить абсолютно спокойно.

"Мы как работали, так и работаем. Наши военнослужащие как несли свою службу, так и несут. Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять. Но к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны", - заверил Глава государства.

"Наши люди должны каждый заниматься своим делом и жить абсолютно спокойно", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, в каком случае может проводиться мобилизация: "Это в документах прописано, они не секретные. Если мы почувствуем угрозу войны, мы проведем мобилизацию. Пока такой угрозы нет".

Глава государства также подчеркнул: "Если хочешь мира - готовься к войне. Это не я сказал. Поэтому если ты хочешь мира, ты должен быть готов к войне. И твой противник должен понимать - он готов".

Что касается отдельных призывов чуть ли не бежать из Беларуси, Александр Лукашенко уверен, что этот "гвалт" скоро спадет и это просто информационная кампания, которая сейчас развернута в определенных целях. "Значит, они мыслят чего-то сотворить в Беларуси. Или просто дополнительную тут волну поднять", - сказал Президент.

Во время общения с журналистами Александр Лукашенко сообщил, что 17 февраля встретится с российским коллегой Владимиром Путиным и раскрыл подробности предстоящей встречи.

"Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное (я уже говорил, что мы где-то в апреле - мае готовим заседание Высшего государственного совета) - обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете. Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению - как финансируются, как реализуются. Это целый комплекс вопросов. Поэтому мы все вопросы будем обсуждать. И если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", - отметил Александр Лукашенко.

Говоря о региональной группировке войск, Президент подчеркнул, что в Беларуси российские военные находятся не для того, чтобы нападать на Украину. Они проходят боевое слаживание с белорусскими военнослужащими, чтобы быть готовыми вместе в случае необходимости отражать агрессию против Беларуси. "Если вдруг совершится агрессия против Беларуси, мы с Президентом Путиным договорились, эта дивизия переходит в мое распоряжение и уже воюет в совместной группировке Беларуси и России", - заявил Глава государства.

"У нас это все прописано, расписано, чтобы американцы нас потом не упрекнули, что мы что-то прятали. Мы четко понимаем, сколько будет танков, БМП, численность людей и так далее, - подчеркнул Президент. - Мы же не скрываем, что сегодня большая группировка военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны переброшена в Беларусь. Они у меня на аэродромах. Это было мое требование жесточайшее: как бы ни было сложно в Украине, но то, что предписано в совместную группировку, должно быть в Беларуси. Хотя бы периодически. Военные летчики, если они здесь базируются, должны тренироваться. Как американцы летают вдоль нашей границы в Польше, так и мы сегодня с россиянами летаем вдоль и поперек нашей страны. Мы опираемся на авиационную разведку России, и этот разведывательный самолет А-50 тоже сюда переброшен. Вы видели, как летают разведчики США вдоль нашей границы. Близко не подходят, но шпионят. Мы в ответ летаем, тренируем нашу группировку. И так дальше будет".

"Поэтому мы и эту тему, конечно же, затронем. Закрытых тем нет. Мы должны сейчас реагировать на любой визг, писк и любое слово", - добавил Александр Лукашенко.

"А зачем Байден едет в Польшу? - в свою очередь уточнил Глава государства. - Зачем именно в Польшу? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание (вы ему передайте там по своим каналам), мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине".

Александр Лукашенко также заявил, что готов провести совместную встречу с Владимиром Путиным и Джо Байденом: "И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два "агрессора" и "миролюбивый" Президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну (из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, "Боинг"), примем его. У нас море международных аэропортов. Его борт номер один здесь приземлится. Когда-то Клинтон прилетал на подобном самолете. И вот здесь, в вашем присутствии мы втроем (я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет) сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь".

"Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы. Он останется в Польше, потому что Польша - гиена Европы, и она сегодня прежде всего играет самую активную роль по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы. Так что я приглашаю вас и вашего Президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И, главное, он отсюда улетит удовлетворенным. Вот посмотрим, как он прилетит", - добавил Президент.

"Владимира Владимировича Путина я могу в чем-то убедить, а вашего Байдена… Вот в ближайшее время увидим. Мы сейчас по всему миру заявим о том, что Президент Беларуси пригласил его в Беларусь. Рядышком с Варшавой, в Беларусь. 30 минут - и ты в Минске приземлился. Я влияю на Президента России, приглашаю его в Минск, как и Байдена, мы садимся, договариваемся. Если он (Президент США. - Прим.) не приедет сюда в Минск (я на полном серьезе это говорю), значит, вы хотите войны. Я, гарантирую вам, повлияю на Президента Путина, он прилетит в Минск для того, чтобы мы сели втроем и подумали, что можно сделать. А, может, если Байден захочет, и Зеленский сюда прилетит. Не через Варшаву - а прямо через границу. Мы с россиянами обеспечим его спокойный перелет в Беларусь. 40 минут - и он здесь. Из Киева до Минска", - заявил Глава государства.

В интервью белорусским и зарубежным журналистам Александр Лукашенко заявил, что нынешний Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями, направленными на эскалацию и продолжение конфликта, уничтожает страну.

"Володя Зеленский уничтожает Украину", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко пояснил эту мысль тем, что Украину после завершения конфликта никто восстанавливать не будет. "Понимаете, завтра появится новый острый вопрос (в мире. - Прим.). И туда будет все повернуто. Забудут про Украину. Это надо будет сто лет (чтобы восстановить страну. - Прим.). Никто не поможет", - уверен белорусский лидер.

А если кто-то и поможет, будь то США или Евросоюз, то тогда управлять страной по частям будут другие - экономическими методами. "Если это надо Украине, Зеленскому - пусть воюют. Но это точно не надо обычным людям", - подчеркнул Глава государства.

Более того, это не нужно и военным в Украине. "Поэтому я и говорю, что там надо разговаривать с военными. Потихоньку, шаг за шагом договоримся как-нибудь", - сказал Президент.

Он провел аналогию со Второй мировой и Великой Отечественной войнами, которые продолжались несколько лет: "Мы думали, что уже никогда с немцами здороваться не будем. А сейчас дружим. В истории много таких фактов. Жаль только, что многие этого не понимают".

Александр Лукашенко видит опасность в эскалации конфликта, в ходе которого пока еще применяются обычные вооружения. Но потенциально может дойти и до гиперзвукового, не дай бог - ядерного. "Вот в чем опасность. Поэтому надо сейчас остановиться, дурью не маяться и не воевать", - сказал Глава государства.

Обращаясь к представителям западных СМИ, Александр Лукашенко предложил им "поработать с Зеленским" и передать ему дельный совет: "Не надо отпихиваться от Европы, от Америки. Они все-таки поддерживали его, и он им обязан. Но надо немножко сюда повернуться и занять более независимую прагматичную позицию в интересах украинского народа и будущего Украины".

"Не буду конкретизировать, потому что это долгий разговор. Очень многое сегодня зависит от украинской стороны. Не скажу, что всё - от Володи Зеленского (он многое уже утратил, но еще не все)", - отметил белорусский лидер.

Президент, в частности, упомянул о недавних поездках Владимира Зеленского по странам Западной Европы, где ему аплодировали и приветствовали криками "ура". "А помните: Михаил Сергеевич Горбачев - "Горби! Горби!" (так коротко называли Горбачева на Западе. - Прим.), Ельцин - в Америке, там хохотали, аплодировали. И те лидеры, которым аплодировали и кричали "ура" на Западе, плохо заканчивали. Ты не думал, Стив, что это может произойти и с Президентом Украины? Подумай", - обратился Александр Лукашенко к представителю компании Би-би-си.

Президент убежден, что все проблемы надо решать мирным путем, договариваясь за столом переговоров. И Беларусь, лично Глава государства были вовлечены в этот процесс в ходе достижения известных Минских соглашений.

"Ну, договоритесь, ну, сядьте, видите, что можно договориться. И предложений море было. А вы вместе с Западом начали обманывать Россию, собравшись в Минске", - отметил Глава государства.

Он также продолжил: "Хотя никакого обмана там не было. Это просто тренд. Сейчас Олланд и Меркель хотят показать, что они сыграли важную роль в том, что Украина держится, что дали возможность Украине подготовиться к войне. В те времена все верили, что надо идти путем Минских соглашений".

"Сегодня и Олланд, и Меркель врут. И Порошенко тоже врет. Потому что сегодня не модно говорить о том, что было в Минске. Не модно. Вот и вся проблема", - резюмировал Александр Лукашенко.

Отвечая на один из вопросов, Глава государства отметил, что ядерное оружие делится на тактическое и стратегическое. "Нам стратегическое оружие абсолютно не нужно. Мы не собираемся убивать американцев и осуществлять пуски ядерных стратегических ракет с территории Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что когда стал Президентом, из Беларуси было выведено ядерное оружие, как на том настаивали американцы. "У нас были самые современные "Тополь-М". Самое современное оружие стояло здесь. Мы его вывели взамен на гарантии американцев, европейцев и россиян, что они никогда не будут посягать на наши суверенитет и независимость, никогда не применят к нам экономических санкций. Там так прописано. Они (Запад. - Прим.) на это наплевали, растоптали, применяют против нас санкции. Душат, где только возможно, в нарушение того договора. Если бы у нас было это ядерное оружие, они бы с нами так не разговаривали. Значит, все понимают только силу", - отметил Глава государства.

"Поэтому нам стратегическое ядерное оружие не нужно. Мы не собираемся наносить удар по Америке и даже по европейским странам. А тактическое ядерное оружие - это о нем идет речь, чтобы были подготовлены эти самолеты, которые могут нести тактическое ядерное оружие", - пояснил Президент.

Он рассказал, что самолеты готовы к перемещению специального боеприпаса и подразделение пилотов также подготовлено. "С советских времен у нас и самолеты эти есть, которые были готовы к перевозке этого боеприпаса. А людей мы быстро подготовили", - заявил белорусский лидер.

Во время общения с журналистами Александр Лукашенко выразил мнение, что самым лучшим вариантом для Евросоюза было бы объединение с Россией. Такому альянсу позавидовали бы США и Китай.

"Самый лучший вариант для европейцев - это объединиться с Россией. Здесь ресурсы, там - высокие технологии. И это был бы главный полюс планеты. Американцы и китайцы (при всем моем дружеском отношении к Китаю) завидовали бы этому альянсу. И было бы три мощных точки, на которых бы держалась наша планета, - США, Китай и европейский континент вместе Россией, считайте, евразийский. Возможно, и четвертый полюс образовался бы вокруг Индии или Индия и другие примкнули бы к этим полюсам. Это было бы достойно для планеты", - высказал мнение белорусский лидер.

Президент считает, что именно в этом направлении ситуация будет развиваться. Хотя американцы этого не хотят и всячески торпедируют любые нормальные процессы, в том числе и попытки установления мира в Украине, которого хотят европейцы. Страны Евросоюза в принятии решений пока "бегут вслед за США".

Вместе с тем Глава государства не согласен, что конфликт в Украине можно на глобальном уровне считать конфликтом Москвы и Запада. На эти процессы надо смотреть шире, убежден белорусский лидер. "Это глобальный конфликт между Америкой и Западом с одной стороны и Китаем - с другой (не Россия - Китай для них главное), считайте, между Западом и Востоком (Китаем и Россией, можете Иран сюда подключить и так далее), - обратил внимание Президент. - А наиболее острая фаза этого конфликта - конфликт между Москвой и Западом".

"До американцев я пытался достучаться и довести им позицию, что они сейчас воюют со всем миром, не только с Китаем, Россией, но и с Европой, своими союзниками. Они поставили Европу в такую позу, что дальше некуда. Европа недовольна таким положением", - обратил внимание Президент Беларуси.

Он, в частности, упомянул о действиях США, направленных на разрушение связей Евросоюза с Россией. Например, подрыв "Северного потока", по которому природный газ поставлялся из России в Европу и который уничтожили, чтобы не осталось никаких экономических нитей, которые связывали бы Россию с Европой. Заокеанские противники такого тесного сотрудничества отлично понимают, что на крепком экономическом фундаменте между Европой и Россией можно строить и остальные связи - политические, дипломатические, этические, а без него это проблематично.

Еще один пример - когда США, защищая свой рынок, сделали наиболее привлекательными условия для европейских компаний и они ринулись туда. "Это дружественные шаги?" - риторически спросил белорусский лидер.

И, наконец, еще убедительный пример - проведение Брексита в Великобритании. "Зачем оторвали от Европы? Вы думаете, что это английское желание было? Это шаг к разрушению Европейского союза", - констатировал Глава государства.

Совсем унизительным для Европы было грубое вмешательство США в сделку между Францией и Австралией на десятки миллиардов долларов по строительству подводных лодок. "Кто делает сейчас этот продукт для Австралии? Американцы. Они просто позвали австралийцев и французов и сказали: этого контракта не будет, будет контракт между США и Австралией. Это что? Это унижение ядерной державы. Франция - ядерная держава. Вот такая политика США в отношении Европы", - пояснил Президент.

Ситуация с поставками тяжелого вооружения в Украину из стран ЕС также является показательной, подчеркнул Александр Лукашенко. Он напомнил, что поначалу страны ЕС не собирались передавать танки и прочее, но под давлением США в конце концов согласились.

Александр Лукашенко ответил на вопрос о подробностях своих переговоров с руководством Объединенных Арабских Эмиратов.

Президент подчеркнул, что на протяжении многих лет очень дружен с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бен Заидом аль-Нахайяном. "Мы обсуждали все проблемы. Четыре часа (шли переговоры. - Прим.), - сказал Глава государства. - Мы обсуждали многие вопросы. От безопасности, производства техники для противодействия современным вооружениям, заканчивая торговыми вопросами".

Александр Лукашенко в качестве примера отметил, что Беларусь производит самые современные средства радиоэлектронной борьбы, имеет компетенции в микроэлектронике.

Обсуждалась поставка говядины в Эмираты, открытие дополнительного рейса.

"Что касается Ближнего Востока и дополнительной точки опоры, все больше и больше арабы начинают влиять на политику в мире. В Америке все решают деньги. Если не все, то многое точно, - сказал Александр Лукашенко. - Очень влиятельный Ближний Восток. Роль их велика сейчас. И один из вопросов в этом ключе мы с Президентом Эмиратов обсуждали. Сегодня грядет в мире тенденция, что появится новая резервная валюта. А может, и несколько".

В беседе с журналистами Глава государства рассказал, что на 17 февраля намечены переговоры и встречи в России. "Потом у нас Китай, Си Цзиньпин пригласил в первых числах марта. Затем мы с Ираном ведем переговоры, с Индией прорабатывается", - отметил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что диверсификация крайне важна для Беларуси, чтобы сохранить свою независимость.

Дело в том, что половину из производимого Беларусь не потребляет сама, но оно необходимо для продажи на экспорт и поступления валюты в страну. Визиты на высшем уровне позволяют открывать новые направления для белорусского экспорта, активизировать работу на этом направлении. Так, например, благодаря недавнему визиту Президента в Зимбабве удалось заключить контракты на сумму $200 млн.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь давно начала процесс диверсификации и последовательно его продолжает. При этом главным остается российский рынок.

Сейчас весь мир переживает непростой процесс трансформации, и в этой связи важно, чтобы Беларусь сохранила свои позиции и сумела их приумножить. "Нам, Беларуси, надо так же, как Австрии и другим странам, аккуратно пройти эту дорогу. Мир будет другим. Его переделят, переформатируют. Я даже не знаю, где будет Евросоюз. Думаю, что все-таки Европа возьмет мозги в руки и договорится с Россией. И это будет решение вопросов и для гигантской Германии, и для Австрии, относительно небольшой, как и мы, республики, но очень важной, высокотехнологичной страны. Мы сможем договориться", - сказал белорусский лидер.

"Но как будет в итоге - много вопросов. Потому что много подводных течений, - продолжил он. - Мы еще не знаем, где может разразиться какой-то конфликт. Кто сегодня гарантирует, что такая политика США (какую они ведут сейчас. - Прим.) не приведет к тому, что они столкнутся с Китаем? Это будет уже катастрофа. Китай - это не Россия, не Америка, не Украина вместе взятые. И обуздать Китай, поставить в какое-то стойло никому в мире не удавалось, и американцам - тем более".

Александр Лукашенко заметил, что развитие сотрудничества Беларуси с Китаем вызывало недовольство в США, и в свое время эта тема в числе других обсуждалась во время визитов в Минск Джона Болтона и Майкла Помпео. "Они были очень недовольны тем, что мы поддерживаем отношения с Китаем. Я им по-мужски, по-человечески объяснил: "Вы меня не агитируйте против Китая. Потому что, когда вы начали нас душить, Китай нам открыл двери. Как я должен поступить?" Должен сказать, что Майкл Помпео - порядочный человек. Да и Болтон. Они говорят: "Мы понимаем". И на этом тема была закрыта".

"Очень приличные люди и один и второй, - охарактеризовал Александр Лукашенко. - Абсолютно проамериканские. У них свои интересы".

Глава государства подчеркнул, что Беларусь нацелена развивать экономическое сотрудничество с Дальним Востоком. "Рыбу мы уже будем в Беларуси перерабатывать и продавать. И все остальные богатства, какие там есть", - сказал он.

Стороны также работают над запуском совместных производств. "Приморье очень заинтересовано в наших технологиях", - отметил Президент.

"Самое главное, важное для нас: мы начали работать через ваши порты. Безумцы в Литве, Латвии позакрывали свои порты в ущерб себе, в Одессу тоже нас не пускают уже (война идет), хотя мы могли бы там грузить зерно. А у вас мы начинаем работать с восточных портов. Хотим построить порт в Мурманске и по Северному морскому пути будем до вас добираться со своими товарами. Такие были замыслы, они начали реализовываться. Но это только начало", - добавил белорусский лидер.

Журналисты из Дальнего Востока поинтересовались у Главы государства, не планируют ли в Беларуси запустить туристические маршруты в Приморский край и, в частности, его административный центр Владивосток. Президент ответил, что обсуждал эту тему с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Соответствующие поручения проработать вопрос были даны обоим правительствам. Затрагивалось сотрудничество с Дальним Востоком в сфере туризма и во время переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, заявил Александр Лукашенко.

"Для белорусов большой был бы интерес, несмотря на расстояние. Очень интересный край. Мы готовы. Я думаю, правительства внесут или даже примут конкретные решения для того, чтобы мы летали к вам, а вы больше летали к нам. Я абсолютно это поддерживаю. Президент России поддержал. Все будет зависеть, как быстро российское правительство примет соответствующее решение. Мы мгновенно готовы к этому", - подчеркнул белорусский лидер.

Американские журналисты поинтересовались у Президента, как он относится к тому, что белорусское государственное устройство называют диктатурой, а его самого - диктатором. "То, что вы на Западе думаете, что здесь диктатура, - это мне в плюс. Скоро вы сами позовете диктатуру. Она у вас есть, только несправедливая, искривленная, тупая-тупая. Вы от нее никогда не отходили: ни в Америке… А на Западе полная расхлябанность: там ни диктатуры, ни демократии - ничего нет, - отметил Александр Лукашенко. - Мы в Беларуси принимаем решения по тем или иным вопросам и решаем те или иные задачи. Да, приходится мне или вмешиваться, или принимать большинство решений. Если вы считаете это диктатурой, господь с вами. Я считаю, что это не диктатура. Никакой диктатуры здесь нет".

"Мы страну не разграбили, не разворовали. У меня миллиардов на счетах ваших банков нет (правда, вы говорите есть, я вам говорю: заберите). Недостатков, наверное, много. Вот наша страна, мы в ней живем, никому проблем не создаем. Не воюем и воевать не собираемся. Поэтому мне все равно, что вы скажете обо мне как о человеке и "диктаторе". Но мне небезразлично, что вы говорите о моей стране. И я хочу, чтобы у нас были нормальные отношения. Условие с моей стороны одно: не лезьте в наш огород. Мы как-нибудь тут сами будем разбираться. Вы нам помогайте. Тогда и "политзаключенных" не будет, и других проблем у нас не будет. Вы их создаете. Вы хотели в 2020 году перевернуть страну - мы вам не позволили, и я в том числе. Поэтому не мешайте нам жить, а мы будем для вас хорошими партнерами. Мы готовы сделать все, что не противоречит нашим интересам и интересам наших союзников. Если вы не будете нас гнуть через колено, мы быстро договоримся", - подчеркнул Президент.

Говоря о миграционных процессах, Александр Лукашенко подчеркнул, что обеспокоен тенденциями. Вместе с тем он заметил, что миграция характерна для всех стран. "У нас есть поговорка: каждый человек ищет, где лучше, а рыба - где глубже. Человеку выбирать, где ему жить. Мы будем делать все, чтобы наши люди у нас работали", - заявил Президент.

Глава государства отметил, что в Беларуси живут умные и талантливые люди, в стране им дается хорошее образование. "Те, кто туда уезжает и хотят уехать, - они же талантливые и образованные. Значит, наша система работает. Я рад этому. Но, конечно, хочу, чтобы они здесь жили и работали, - сказал он. - Если кто-то хочет уехать на Америку работать, у меня единственное как у Президента и человека требование: заплати за образование, которое здесь получил бесплатно, по стоимости Америки и езжай. Так едут же, не заплатив, и мы еще на уровне законов этого не потребовали. Поэтому если кто-то хочет уехать - пожалуйста".

С другой стороны, обратил внимание Александр Лукашенко, многие из тех, кто когда-то уехал из Беларуси, возвращаются на родину. Причем они приобрели за рубежом новый опыт, изучили новые технологии и готовы внедрять их в родной стране. "Что в этом плохого? Я это понимаю. Это нормально, - сказал он. - А то, как вы думаете, что все бросили Беларусь и у нас отток специалистов колоссальный, - неправда. Кстати, сегодня на Запад у нас уже не очень стремятся".

"Да, вы богаче. Да, вы долларом этим зеленым можете заманить человека и привлечь талантливых людей, наверное, больше, чем я. Некоторые люди на это поддаются и едут, но их становится все меньше и меньше. Потому что они начинают ценить свое, свою землю. И понимают, что, где он родился, там и пригодился. Поэтому, да, проблема есть, я хотел бы, чтобы меньше уезжали. Но особо не переживаю, потому что обратная дорога у них есть. Они оттуда могут вернуться обратно и работать здесь, получив там дополнительную практику", - отметил Президент.

Журналист спросил у Главы государства, собирается ли Беларусь выступать против строительства американцами АЭС в Польше, как это было ранее со стороны соседних стран по отношению к строительству АЭС в Беларуси.

"У нас же нет Дуды, Моравецкого, - иронично ответил Александр Лукашенко. - Мы же не умалишенные. Хотят они построить атомную станцию, и, как бы ни реагировали, они ее построят".

"Мы по этому поводу париться не будем. Хотят строить - пускай строят. Они уже маски с себя сорвали в этом плане. Вы же кричали, что в Беларуси это вредно, плохо. Чего сами строите? - резонно заметил Президент. - И литовцы же запланировали себе построить атомную станцию. Не знаю только, зачем закрыли эту (Игналинскую. - Прим.), когда у них дефицит электроэнергии…"

Президент убежден, что, принимая решения, политики Польши и Литвы не руководствуются национальными интересами: "Это временщики. Это не демократы и не диктаторы. Они знают, что их завтра выпрут из власти".