Встреча с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бен Заидом аль-Нахайяном в Абу-Даби

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 февраля в Абу-Даби провел встречу с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бен Заидом аль-Нахайяном.

Встреча президентов Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов длилась около четырех часов. Руководитель ОАЭ пригласил белорусского коллегу домой, встреча проходила в абсолютно дружеской обстановке. Сначала в расширенном составе, после - один на один.

Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян встретил Александра Лукашенко у автомобиля и после краткого приветствия главы государств отправились на переговоры.

"Господин Президент, я слишком откровенный человек, поэтому Вы знаете, что я о Вас думаю. Я всегда был высочайшего мнения о Вас и о Ваших друзьях", - подчеркнул Александр Лукашенко в начале встречи.

"Эмираты не меняются", - ответил Президент ОАЭ.

"Меняются к лучшему", - парировал белорусский лидер.

Во встрече принимали участие старший и младший сыновья Президента Беларуси, это также свидетельствует об особом характере отношений, по-настоящему дружеском.

В целом во время встречи белорусский и эмиратский лидеры договорились о сотрудничестве по более чем десятку направлений: в сфере торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Акцент сделан и на гуманитарную сферу.

Согласно договоренностям, в ближайшее время в Беларусь прибудет большая делегация специалистов, которые на месте отработают конкретные вопросы по обозначенным направлениям взаимодействия.