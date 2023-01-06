Посещение общевойскового полигона Обуз-Лесновский в Брестской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 января посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области.

Здесь размещена российская часть совместной региональной группировки войск. На полигоне Президент заслушал доклад о завершении боевого слаживания ее частей и соединений.

"Товарищ Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь, соединения Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с подразделениями Вооруженных Сил Республики Беларусь на полигонах Республики Беларусь провели учения, командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок союзных сил", - доложил Главе государства представитель российских Вооруженных Сил.

По словам офицера, в частности, совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО. "На данном этапе подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации готовы к выполнению задач по предназначению. Хотелось бы поблагодарить Вас лично за оказанную помощь в развертывании, оказание помощи в обеспечении в части мероприятий, касающихся подготовки личного состава", - добавил он.

"Общее дело делаем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства на полигоне также ознакомился с расположением воинских частей и подразделений российских Вооруженных Сил, пообщался с солдатами и офицерами.

"Если будут вопросы ко мне, скажите", - отметил Президент.

Александр Лукашенко заявил, что для Беларуси имеет большое значение опыт российских военных, а также представляет интерес опыт, полученный во время слаживания воинских частей и соединений. "Я думаю, вы мне расскажете больше, чем я сегодня смогу вам рассказать. Для меня это очень важно, и не только для меня, для Беларуси этот тяжелый опыт очень важен", - подчеркнул Глава государства.

"Я очень внимательно буду слушать и использовать это при подготовке наших вооруженных сил Беларуси и России для защиты общего Отечества. Самое важное, самое главное - мы с вашими военачальниками договорились, что вы скажете о недостатках, потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме - готовить и белорусов, и россиян", - сказал Глава государства.

"Мы не только помогли вам, мы сами себе помогли. Мы от вас получаем большую информацию, это опыт. Наши офицеры, помогая готовиться тем, кто пороха не нюхал, образно говоря, и тем, кому надо вспомнить военные навыки, - это для них тоже школа, это урок", - добавил белорусский лидер.

Беларусь передала российским военным крупную партию индивидуальных аптечек. На полигоне Президент отметил, что в Беларуси досконально изучили различные варианты индивидуальных медицинских аптечек: натовские, польские, украинские, российские. Оказалось, что аптечки западного образца более практичные. Поэтому медикам и военным было поручено сделать качественную белорусскую аптечку. Соответствующая задача была поставлена им Президентом на этом же полигоне, но в октябре 2022 года, когда он ознакомился с отечественными разработками военно-промышленного комплекса.

"И вот они за пару месяцев сделали аптечку, которая лучше натовской. В бою это жизнь человека. Надо, чтобы у ребят было под рукой необходимое. Дальше совершенствуемся", - сказал Александр Лукашенко.