Переговоры с Президентом России Владимиром Путиным

Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 19 декабря на переговорах в Минске с Президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства приветствовал всех российских коллег в гостеприимной белорусской столице. "В силу обстоятельств вы не были у нас достаточно давно. В этом составе. А вообще министр с министром часто встречаются. Но вы всегда являетесь для нас желанными гостями. Перерыв в визитах в Минск вовсе не мешал нам быть в постоянном контакте. Даже западные наши так называемые партнеры очень беспокоились, что мы порой очень часто встречаемся. Мы регулярно встречались как в Российской Федерации, так и на международных площадках", - сказал белорусский лидер, обращаясь к Владимиру Путину.

Он отметил, что также интенсивно работают правительства двух стран, много встреч проходит на уровне регионов и предприятий. Подтверждение тому - стабильный рост торговли, решение многих вопросов, которые раньше препятствовали сотрудничеству.

"Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой нас постоянно проверяли и проверяют на прочность. Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, судьбоносные решения о более тесной интеграции Беларуси и России вновь демонстрируют всему миру, что только сообща можно преодолеть любые пандемии, кризисы или санкции.

"Россия и Беларусь, как мы с Владимиром Владимировичем часто говорим, открыты для диалога с другими государствами, в том числе и европейскими. Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства", - сказал белорусский лидер.

"Защита демократии и прогресса с помощью ограничений и военной силы в отношении наших государств больше не впечатляет даже местных избирателей (в западных странах. - Прим.), которые сполна ощутили на себе недостатки такой политики", - отметил Александр Лукашенко.

"Непростое время требует от нас политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней повестки. Это наш ответ. От того, насколько мы будем успешны в этой работе, зависит место, которое наши страны закрепят за собой завтра в новой системе международных координат. Мы ни в коем случае не должны повторить ошибки, допущенные после распада Советского Союза. Поэтому наш безусловный приоритет - решение чувствительных экономических вопросов, от которых зависят благосостояние населения и в конечном итоге поддержка проводимых нами реформ в общественной и политической сферах", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, благодаря совместным шагам сторонам в целом удалось преодолеть возможные негативные эффекты санкционного давления. "Специалисты Беларуси и России хорошо потрудились над союзными программами, которые мы с Владимиром Владимировичем в свое время утвердили. Определенные подвижки есть практически по всем направлениям. Но пока не все получилось, и это сдерживает наше развитие, - констатировал белорусский лидер. - Вы знаете, что по ряду чувствительных тем правительства, как они заявляют, исчерпали переговорные возможности. Как они нам докладывают, позиции сторон сформулированы, и сегодня предстоит еще раз обсудить их в широком составе. Правительства считают, что без нас с Вами, Владимир Владимирович, достичь согласия по отдельным вопросам невозможно. Вот и причина нашего сегодняшнего совещания. Ну что же, давайте их еще раз детально обсудим и, если необходимо, примем соответствующие политические решения".

Глава государства отметил, что он с Владимиром Путиным часто встречается и обсуждает все вопросы. Но главными в последнее время были те, которые относятся к сфере обороны и безопасности. "И мы с ним еще в середине этого года договорились, что в конце этого года встретимся и обсудим основные социально-экономические вопросы, которые сегодня бытуют в наших отношениях", - пояснил Глава государства.

Он предложил в ходе переговоров продуктивно поработать по стратегическим направлениям, которые способны определить ближайшее будущее Беларуси и России. "Это стало уже своего рода традицией - снимать все проблемные вопросы в преддверии Нового года, который граждане наших стран всегда связывали с надеждами на лучшую жизнь. Убежден, что принятые сегодня решения не разочаруют ни белорусов, ни россиян и будут способствовать повышению их благосостояния и уверенности в завтрашнем дне".

По словам Президента России Владимира Путина, в прошлом году страны совершили очень хороший рывок в развитии торгово-экономических связей: товарооборот вырос на треть и достиг $38,5 млрд. "Это очень хороший и значимый показатель", - убежден он. За 10 месяцев этого года вырос еще на 10%. Поэтому есть основания полагать, что в этом году будет новый рекордный товарооборот в $40 млрд.

"Хочу отметить то, что всем и так хорошо известно. Но все-таки надо подчеркнуть, что Беларусь является нашим не только добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга, на протяжении всех предыдущих десятилетий, но Беларусь является, безусловно, и нашим союзником в самом прямом смысле этого слова", - подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что именно исходя из этого посыла решаются все вопросы между государствами, в том числе в экономической сфере.

На встрече в узком составе президенты Беларуси и России отметили результативность переговоров лидеров стран в расширенном составе с участием представителей правительств.

"Только что по ходу мы подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов. Но возместили наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. Социально-экономических вопросов. Не потому, что на злобу дня, но я искренне благодарю вас за то, что вы нашли время, - сказал Президент Беларуси. - Вечер уже. Зато все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию".

В свою очередь Владимир Путин отметил, что люди будут оценивать выработанные в ходе переговоров решения по результатам совместной работы. "Но в целом, если посмотреть, что в прошлом году уже на 30% рост товарооборота - это конкретные вещи. Это рабочие места, заработные платы для людей. И в этом году мы можем выйти на $40 млрд - это большой, серьезный объем", - сказал Президент России.

Он также акцентировал внимание, что страны вовлечены в промышленную кооперацию в различных областях, сотрудничают в области сельского хозяйства, включая поставки сельхозпродуктов. "Это же все-таки ключевые вещи. Кооперация промышленная. Мне кажется, что это очень важно. Перевозки, транспорт…В целом, мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной", - заявил российский лидер.

Во время общения с журналистами по итогам переговоров в Минске Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время фактически определяется будущее белорусского и российского народов.

Акцент был сделан на стратегических направлениях, прежде всего в сфере экономики. Традиционно много внимания уделили внешнеполитической повестке. "Уходящий год за всю тридцатилетнюю постсоветскую историю действительно стал рекордным по количеству и интенсивности контактов на всех уровнях. Но это объективно: ситуация в мире стремительно меняется, и данные перемены по глубине и масштабам без всякого преувеличения носят по-настоящему судьбоносный характер", - сказал Глава государства.

"Фактически определяется будущее белорусского и российского народов. Реальность такова, и здесь нет ни капли пафоса. Сегодня можно однозначно констатировать: вместе мы смогли не только выстоять, но и найти возможности для развития наших экономик. Притом неожиданно для всех. И прежде всего тех, кто создавал нам сложности", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил признательность Владимиру Путину за теплый, глубокий, энергичный и конструктивный разговор, который состоялся с участием членов правительств Беларуси и России. "Благодарю вас за очень плодотворную встречу", - сказал он.

Александр Лукашенко уверен, что в вопросе реализации потенциала сотрудничества с Россией время сейчас важнее денег. "2022 год дает основания утверждать с осторожным пока оптимизмом, что мы справляемся, и довольно неплохо, с экономическими вызовами. Неожиданно для самих себя раскрываем тот наш огромный потенциал, который в иные времена просто не видели или не верили в него. Но нужна скорость в принятии и реализации решений. Время сейчас важнее денег. В этом суть наших переговоров сегодня", - заявил Глава государства.

Он рассказал, что с Владимиром Путиным они обсудили ход реализации общего плана экономического развития - 28 союзных программ. Пока выполнено около 60% от общего числа задач, определенных этими программами. Уже подписан ряд системообразующих документов в таможенной сфере, налогообложении. "Нужно развивать наш успех", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, ключевую важность имеют программы, которые предусматривают создание объединенных энергетических рынков (даны соответствующие поручения правительствам, чтобы доработать эти программы), формирование единой промышленной и аграрной политики. "Мы договорились, что будем укреплять нашу кооперацию. Не будем создавать ненужных параллельных производств, если они есть в той или иной стране, и будем делать акцент на промышленности", - рассказал Глава государства.

Стороны также говорили об унификации регулирования транспортного рынка. "Думаю, в ближайшее время все вопросы снимем по этой теме", - заявил Александр Лукашенко.

"Эти вопросы обеспечат равные условия деятельности субъектов хозяйствования и доступ товаров к государственным закупкам. По всем этим направлениям решили ускоряться. Темпы, темпы и еще раз темпы. Время не терпит", - акцентировал внимание белорусский лидер.

Он уверен, что надо концентрировать совместные усилия на преобразовании экономик Беларуси и России в направлении повышения их наукоемкости, инновационности, цифровизации и технологического суверенитета.

"Все эти направления имеют стратегический характер. Такие вопросы решаются не сегодня и не завтра. Надо время", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси сохранили производства, оставшиеся от Советского Союза, и в этом заслуга страны. "Мы это сохранили и смогли в неимоверно сложных условиях развить. То, что мы производим, нам надо процентов на 60. Все остальное производится на экспорт. И когда наши западные партнеры ушли, мы оказались для огромной России востребованными. А это наше общее, что мы создавали совсем недавно", - сказал Глава государства.

Глава государства напомнил, что, как уже отмечал в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета, примитивная штамповка Западом экономических санкций против Беларуси и России начинает затухать.

"Важно (теперь уже всем это очевидно), что такие ограничения бумерангом больно ударили по их инициаторам. Причем страдают отнюдь не деятели, придумавшие санкции, а простые люди и бизнес. Это на совести тех, кто развязал сначала экономическую войну против наших стран, а затем и прокси-войну с Россией руками украинцев. Как уже теперь понятно, до последнего украинца", - акцентировал внимание Александр Лукашенко.

На встрече с журналистами Александр Лукашенко подчеркнул, что видит большие возможности совместной работы с Россией в сфере импортозамещения.

"Когда западные партнеры ушли, мы оказались для огромной России востребованными. А это наше общее, что мы создавали совсем недавно. Вот отсюда мы что-то можем. И если мы нужны (а сейчас Россия обнаружила - мы им нужны на российском рынке), мы идем туда и замещаем тех, кто ушел. Еще немножко времени, и мы их заместим. Мы вместе с россиянами - учеными, конструкторами - создадим такие образцы, которых не видел мир. И это не замашки какие-то нереальные. Мы уже много сделали. Мы не рухнули, как нам пророчили, на 20-25% ВВП", - заявил Александр Лукашенко.

В свою очередь Президент России отметил: "Сейчас, когда с нашего рынка некоторые наши западные партнеры уходят, действительно, для белорусских производителей открываются окна возможностей. И белорусский товар очень хорошо идет на российском рынке".

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин подчеркнул, что в ходе переговоров в Минске стороны говорили о чувствительном для экономики вопросе ценообразования в энергетике. "Сегодняшняя встреча, Александр Григорьевич абсолютно прав, была очень конструктивной и очень предметной", - отметил он.

Президент России подчеркнул, что дело совершенно не в поглощении, как это пытаются порой преподнести. "Вопрос в том, как Президент Беларуси сказал, чтобы эти вопросы в области ценообразования были справедливыми. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, в чем проблема. Проблема в том, что у нас разные уровни субсидирования. У нас разные подходы к субсидированию отдельных участников экономической деятельности. Уровень разный, подходы разные. И поэтому для нас важно погрузиться туда, вглубь, и договориться об этих общих принципах. Вот с этим связана и работа в области таможенного регулирования, налогового регулирования, - сказал российский лидер. - Недобросовестные критики со стороны либо не понимают, о чем они говорят, либо специально говорят об этом, вводя в заблуждение людей, которые в это не погружаются".

"Вопрос не в поглощении. Вопрос в согласовании экономической политики. Так, как это делается во многих других интеграционных объединениях. Все остальное - это наносное, чушь. Это попытки наших недоброжелателей затормозить наш интеграционный процесс. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках. Вот и все", - подытожил Владимир Путин.

Александр Лукашенко согласился со сказанным, но сделал важное дополнение. "Не просто в своем подавляющем большинстве, а это тезисы (о поглощении. – Прим.) из-за рубежа - наших беглых. Вот они, пару тысяч, сбежали туда, деньги-то надо зарабатывать (а просто так ничего не платят), вот им и подбрасывают. Они даже не пишут их. Эти тезисы им подбрасывают", - сказал он.

Глава белорусского государства отметил, что соответствующие тезисы о поглощении звучали и накануне визита Владимира Путина в Минск. "Да, об этом сегодня пискливо из-за границы нам начинают говорить", - констатировал Президент Беларуси.

"Говорить о том, что кто-то кого-то поглощает... Встает вопрос, а зачем? Россия всегда шла нам навстречу. Нет сегодня ни одного вопроса, который не решили. Мы идем навстречу Российской Федерации в самую трудную минуту", - отметил Александр Лукашенко.

"Если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить клин - не получится. В 2020 году не он меня атаковал вот тут по периметру. Не Россия. Россия протянула нам руку. А нас оттуда долбали (с Запада. - Прим.). Они хотели лишить нас и независимости, и суверенитета одновременно. Поэтому чего тут говорить? Просто еще один раз: не получится у них разорвать наши отношения. Они будут только укрепляться. А базу сегодня мы фактически с Президентом и нашими коллегами создали для будущего рывка вперед. Мы его совершим", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что главное - результат. Он на конкретных примерах рассказал, о чем шла речь на переговорах с российской делегацией и почему это важно для Беларуси. "Мы обратились с Владимиром Владимировичем, членами его делегации к ряду животрепещущих для нас вопросов", - отметил Президент Беларуси.

Например, энергетика. "Мы что, производим газ? Нет. Природный газ мы получаем от братской России. Мы что, производим 25 миллионов тонн нефти, которые можем переработать? А два модернизированных, самых современных предприятия у нас, мы их можем обеспечить? Нет. К кому обратились? К Российской Федерации. И не просто обратились. Ладно, объемы не проблема. А еще же надо и выгодные цены. А еще же сегодня и проблема реализовать нефтепродукты. И так далее и тому подобное. Мы это обсуждали и приняли решение по этим вопросам", - отметил Глава белорусского государства.

Владимир Путин поддержал тезисы белорусского лидера, но обратил внимание и на другой выгодный России аспект. "Да, в Беларуси нет нефти и газа. Но НПЗ есть. И в какой-то момент нам потребовалось получить на нашем рынке дополнительные объемы нефтепродуктов - бензинов и так далее. Мы получаем их с ваших заводов. Это на самом деле работа двусторонняя и весьма эффективная", - сказал он.

Александр Лукашенко продолжил перечисление тематики сотрудничества сферой транспорта. В частности, речь о каботажных перевозках. "Поручение правительству Президент России дал немедленно доработать и принять решение, выгодное для нас. А это 25 тысяч перевозчиков, это около 100 тысяч (человек. - Прим.) в семьях живет", - заметил он.

Однако не нефть и газ были главным вопросом, а промышленная политика, поделился подробностями Александр Лукашенко: "Не создавать параллельные производства, кооперация. Чтобы никто нас больше никогда не наклонял. Чтобы не пришел, а потом не бросил это все и не ушел, как это было сделано. Это что, нам не выгодно? Россия без нас обойдется. А мы без нее нет. И мы договорились здесь, что да, мы будем действовать на равных".

В аналогичном ключе Президент высказался и в вопросе безопасности и обороны. "Давайте откровенно: мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии. И в трудную минуту он не отказал. Сегодня взвоют: "Путин приехал, тут кого-то пугает…" Вот посмотрите, после наших заявлений. А пошел же навстречу (Владимир Путин. - Прим.) как родной, как близкий Беларуси человек".

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров выступил и рассказал в ходе встречи, как стороны будут совместно действовать во внешней политике. "Совместно, на равных, как это было всегда", - подчеркнул белорусский лидер.

Что касается частых встреч с Владимиром Путиным в последнее время, то Александр Лукашенко отметил, что к этому толкала обстановка. Президенты вынуждены были часто встречаться, чтобы поговорить по тем или иным вопросам, будь то безопасность или экономика, учитывая давление со стороны коллективного Запада. "Мы должны были скоординировать наши действия, чтобы сработать так, как сработали. Получилось. Вообще, наверное, кто-то завидует, что мы с Владимиром Владимировичем часто встречаемся. Может, кто-то и хотел бы с ним чаще встречаться. Ну, он открыт для таких встреч. Только поводы и причины нужны для того, чтобы встречаться. Это я цитирую его, когда он отвечал Зеленскому. Поэтому успокойтесь, все будет нормально. Мы просто так праздно время не проводим. Хотя находим час-другой для того, чтобы и отдохнуть", - резюмировал Президент Беларуси.

Владимир Путин также заявил, что частые встречи востребованы. Он в очередной раз отметил значительный рост товарооборота и большую востребованность белорусских товаров на российском рынке. "При таком объеме сотрудничества очень много вопросов, которые требуют постоянного административного сопровождения на высоком или на самом высоком уровне. Правительства занимаются этим почти каждый день. Объем колоссальный. Они много очень сделали. Нам остается только какие-то точки расставить над "i". Но это нужно делать постоянно", - сказал он.

Владимир Путин упомянул, что Россия поставляет в Беларусь нефть и газ на "весьма выгодных преференциальных условиях", что подтверждает привилегированный характер партнерства и является мерой поддержки белорусской экономики.

"Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики, - сказал российский лидер. - Будем считать, что все основные параметры, в том числе и чувствительные по ценообразованию в сфере энергетики, согласованы". По его словам, планомерно расширяется также взаимодействие в сфере мирного атома. "В следующем году имеем в виду полностью завершить строительство второго энергоблока Белорусской АЭС", - отметил Президент.

Он подтвердил, что договоренности по цене на энергоносители достигнуты, но подробности раскрывать не стал: "Я уже сказал. Могу только подтвердить: договоренности достигнуты".

Александр Лукашенко пояснил, что по данной тематике приняты соответствующие решения, которые в ближайшее время формализуют правительства двух стран. "Я думаю, тогда будет повод нам говорить. Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная для нас. Россия очень много помогает в этом плане".

По его словам, появились и новые темы в области поставок газа, но о них пока тоже не стали говорить публично. "Скажу только одно: мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка, концепции и ценообразования на ближайшие три года", - отметил Президент Беларуси.

Президент России подтвердил планы о полете белорусского космонавта в 2023 году: "В следующем году, как и договорились, запланирован полет на орбитальную станцию белорусского космонавта".

Российский лидер также сообщил, что Александр Лукашенко принял его приглашение в ближайшие дни посетить центр подготовки космонавтов в России перед неформальным саммитом СНГ в Санкт-Петербурге. "Александр Григорьевич, если я правильно Вас понял, принял мое приглашение посетить центр подготовки космонавтов в России в ближайшие дни перед неформальным саммитом СНГ в Петербурге", - сказал Владимир Путин.

Как рассказал Глава Российской Федерации в общении с журналистами, в ходе переговоров лидеры двух стран обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности, в том числе сотрудничество в рамках ОДКБ, где в предстоящем году председательствует Беларусь.

Владимир Путин отметил, что в Союзном государстве ведется совместное военное планирование, действует региональная группировка войск. В настоящее время на территории Беларуси проводятся мероприятия боевого слаживания боевых соединений и воинских частей двух стран. Создана и несет боевое дежурство единая система ПВО. По словам Президента, стороны договорились и впредь принимать сообща все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности, уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышая их боеготовность, продолжить практику регулярных совместных учений, взаимные поставки вооружений.

Президент России сообщил, что достигнута также договоренность продолжить реализацию предложений Беларуси по подготовке экипажей боевых самолетов армии Беларуси, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью. Такая форма сотрудничества, по его словам, не изобретение Беларуси и России. Такая практика есть и в других странах и блоках.

Александр Лукашенко подтвердил соответствующие договоренности. В настоящее время, по его словам, ведется подготовка экипажей самолетов.

"Исходя из складывающейся ситуации по периметру границ мы обсудили некоторые важные детали сотрудничества в сфере военной безопасности. Я благодарю Вас, Владимир Владимирович, что по всем темам мы нашли взаимопонимание, поддержку и приняли нужные решения. Особая Вам благодарность и не только от меня, и не только от военных за то, что Вы выполнили свое обещание. Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси. И, самое главное, комплекс "Искандер", который вы также, пообещав полгода назад, передали нам", - сказал Глава белорусского государства.

Александр Лукашенко продолжил: "Вы только что аккуратно затронули очень щепетильную тему (но не мы ее авторы) по подготовке и тренировке наших экипажей (самолетов. - Прим.), способных нести специальное вооружение и специальные боеприпасы. Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в Российской Федерации. Мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы".

"Это не угроза кому-то. Я несколько раз и в Питере, и в Москве, и в Сочи, встречаясь, Вас информировал, что у нас вызывает большие опасения напряжение по периметру границ Союзного государства. Прежде всего на Западе. И нам надо было обезопасить белорусское государство. Вы сделали решительный и очень важный шаг в поддержке Беларуси. Еще раз Вам огромная благодарность", - резюмировал белорусский лидер.

По просьбе журналистов президенты также поделились своими впечатлениями от прошедшего в Катаре чемпионата мира по футболу и финального поединка сборных Франции и Аргентины.

"Я всегда болею за Бразилию, а потом за Аргентину. У них это даже не философия. У них это что-то святое. Они все в футболе", - сказал Президент Беларуси.

Он рассказал, что посмотрел весь матч, и Аргентина абсолютно заслужила победу: "Они доминировали всю игру - и основное, и дополнительное время. Но, будем откровенны, Бог в этой игре был с Францией, потому что такого не бывает, чтобы за несколько минут до окончания можно было сравнять счет за полторы минуты, как это сделал французский нападающий. Но объективно Господь, как истинный Творец, увидев все это, отступил и подарил победу в драматическом матче знаете кому. Поэтому все как и должно было быть: Аргентина с помощью Господа Бога в конце концов заслужила эту победу в драматическом матче. Лучше не придумаешь".

"Позволю себе добавить: мне кажется, что Господь Бог был в том числе на стороне болельщиков, - заметил Владимир Путин. - И надо поблагодарить обе команды за блестящую игру. Они создали настоящий праздник футбола для всех любителей спорта и футбола в мире. Обе команды играли блестяще. Драма была такая, до последней секунды. Сражались очень достойно, но победил сильнейший".

Президент России также поделился своими впечатлениями от матча, рассказав, что смотрел его вторую половину с того момента, когда счет был 2:2. "Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить Президенту (Аргентины. - Прим.), поздравить его. Я знаю, что Аргентина - это футбольная страна. Там люди очень трепетно относятся к этому, любят своих игроков, в том числе ведущих. Думаю, что они заслужили эту победу", - сказал Владимир Путин.

Журналисты в свою очередь поинтересовались, а был бы аналогичный звонок от Президента России Президенту Франции в случае победы этой страны на чемпионате мира по футболу, был бы у Макрона шанс услышать звонок от Путина?

Предваряя ответ Президента России, Александр Лукашенко пошутил, что, скорее всего, ситуация была бы ровно противоположной и инициатором звонка стал бы сам французский лидер: "Это он бы позвонил Владимиру Владимировичу и радостно произнес, что они выиграли, и ждал бы от него поздравления".

Президент России ответил на вопрос журналистов следующим образом: "У меня со многими коллегами сохраняются деловые отношения, в том числе и с Президентом Франции. Мы действительно поддерживаем контакты по телефону".