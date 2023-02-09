Церемония вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам

Каждое открытие белорусских ученых становится частью национального достояния. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 февраля на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.

"Уважаемые друзья! Полагаю, что атмосфера во Дворце Независимости сегодня весьма интеллектуальная. Мы традиционно отмечаем День белорусской науки вручением дипломов доктора наук, аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам. Да, наука интернациональна, она принадлежит миру, никто с этим не спорит. Она призвана служить всему человечеству. Но вы - ученые Беларуси, вы - белорусские ученые. Все ваши незаурядные идеи и великие замыслы для вас как дитя, и рождаются они на этой земле. Каждое открытие становится частью нашего национального достояния", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства поздравил научных работников с присвоением высоких званий, отметив, что они проделали большой путь, прежде чем преодолеть эту профессиональную планку. "Великий труд стоит за каждым дипломом и вашим аттестатом", - сказал Президент.

"В нашей стране ученые люди пользуются большим уважением и поддержкой государства. Может, она недостаточна, но на то, что мы способны. Вы знаете, сколько вложено сил и средств, чтобы сохранить преемственность научных школ и достижений прошлых времен, создать условия для развития современной науки. Я везде и всегда подчеркиваю (когда предлагаю зарубежным, иностранным руководителям, специалистам некие технологии, обучение этим технологиям; наверное, вы слышали это и в Зимбабве): мы такие умные, потому что стоим на плечах гигантской науки Советского Союза. Об этом не надо забывать. Велик ваш вклад, но не на пустом месте мы это делаем - как в науке, так и в государственности, промышленности, по всем направлениям, в том числе и в социальной сфере. Поэтому мы сохранили школы, вы их развили. Мы имеем определенный результат, который мы можем использовать в нашей стране, я так оцениваю, процентов на 50", - отметил Александр Лукашенко.

Оставшуюся часть Беларусь вынуждена поставлять на экспорт, пояснил Президент. "Хотелось бы больше осваивать новых технологий, то, что вы изобретаете, но, увы - вы знаете, почему, - добавил Глава государства. - Нам есть, конечно же, чем гордиться. Это увидел каждый, все вы увидели, кто посетил выставку научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная". Когда-то я поручил руководителю Академии наук подготовить такую выставку - отраслевой науки, вузовской. Сделали неплохо. Но есть над чем работать".

По словам Александра Лукашенко, событие вызвало живой и искренний интерес, и это является результатом совместных усилий ученых из Национальной академии наук, ученых из различных отраслей и вузов. Впечатляющая галерея перспективных отечественных разработок будет показана в каждом регионе, соответствующий график уже составлен. Так, вскоре экспозицию увидят жители Гомельской области. Заинтересовались выставкой и за пределами Беларуси. Например, в той же стране Зимбабве, которую Президент посетил недавно с государственным визитом.

"Тем не менее вы, ученые, как никто понимаете, что в науке нет времени почивать на лаврах и нет времени упиваться какими-то успехами. Особенно сегодня, когда наша страна противостоит беспрецедентным политическим вызовам, всем нам, и науке в первую очередь, надо смотреть только вперед. И во благо жизни людей, и во имя созидания. Другими словами, все ваши инновационные разработки должны служить развитию духовной сферы, укреплять экономическую мощь государства, обеспечивать нашу национальную безопасность, - подчеркнул белорусский лидер. - И тут поле непаханое. Честно вам скажу. То, как мы разворачиваемся на ниве экономики и безопасности, те задачи, которые стоят перед нами, которые могут принести колоссальные результаты финансовые, - я смотрю на это так и уже начинаю сомневаться. Вроде что-то можем, умеем, а разворотливости нет. Но это отдельный разговор с Правительством".

Александр Лукашенко пожелал ученым, чтобы вслед за очередными званиями они достигли самой главной вершины научного успеха, не просто сказали новое слово в науке, а заставили весь мир говорить о достижениях. "Ведь в истории остается не статус, а имя. Как мне видится, для настоящего ученого нет важней цели, чем обеспечить преемственность своих достижений, вырастить плеяду успешных учеников и, естественно, прославить Отечество. Я вообще считаю, если ученый оставляет за собой шлейф учеников или хотя бы одного, который обязательно превзойдет вас, - это еще большее достижение, чем то, что вы достигли сегодня", - сказал Президент.

Так, как это сделали уроженцы Беларуси лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов, один из основоположников белорусского грузового автомобилестроения, Герой Беларуси Михаил Высоцкий, ученый-физик и организатор науки в области оптики и спектроскопии, лазерной физики и инфракрасной техники, заслуженный деятель науки Беларуси Николай Борисевич. Глава государства привел их в пример не просто так. "Они ушли, но оставили яркий след. Их последователи - это ваши коллеги. Поэтому и видеть здесь вас, состоявшихся докторов наук, профессоров, вместе со своими успешными учениками особенно приятно. Это говорит о том, что вы не боитесь конкуренции с молодыми амбициозными учеными, возможно, даже мечтающими превзойти своего учителя. Более того, вы гордитесь ими. И значит, у белорусской науки обязательно будет будущее", - убежден Александр Лукашенко.

"Поэтому ставьте перед собой в хорошем смысле слова дерзкие и обязательно благородные цели. И пусть на пути к их достижению вам всегда сопутствуют удача, поддержка родных людей и обязательно - уважение научного сообщества", - сказал белорусский лидер.

"Искренне желаю, чтобы вслед за очередными званиями вы достигли самой главной вершины научного успеха. Не просто сказали новое слово в науке, а заставили весь мир говорить о ваших, наших достижениях. Ведь в истории остается не статус, а имя, - пожелал Александр Лукашенко. - Ставьте перед собой в хорошем смысле слова дерзкие и обязательно благородные цели. И пусть на пути к их достижению вам всегда сопутствуют удача, поддержка родных людей и обязательно уважение научного сообщества".

Дипломы доктора наук Глава государства вручил восьми ученым.

В их числе доктор физико-математических наук Дмитрий Карпинский. Ученая степень присуждена ему за установление свойств мультиферроиков на основе феррита висмута, использование которых позволит создать новые функциональные материалы для датчиков электромагнитного поля, устройств для хранения и сбора энергии.

Ученая степень доктора физико-математических наук также присуждена Виктору Киселю за разработки в сфере лазерных материалов. Они уже внедрены в серийное производство ОАО "Пеленг" и используются в выпускаемых сложных оптико-электронных приборах и системах для задач дальнометрии и слежения за движущимися объектами.

Доктору технических наук Юрию Кривогузу ученая степень присуждена за разработку научных принципов формирования полимерных композиционных материалов на основе смесей полимеров разной полярности и создание отечественных конкурентоспособных материалов на основе смесей конструкционных термопластов и модифицированных полиолефинов, которые используются на предприятиях Беларуси, России и Китая.

Диплом доктора медицинских наук вручен Ларисе Пархоменко. Она разработала и внедрила в клиническую практику новый метод химиолучевого лечения местнораспространенного рака слизистой оболочки полости рта, языка, глотки и гортани.

Степану Темушеву ученая степень доктора исторических наук присуждена за разработку нового направления в белорусской историографии, связанного с формированием государственных финансов в Древней Руси и определением их роли в важнейших событиях эпохи Средневековья в восточнославянском регионе.

Александру Трофимуку вручен диплом доктора физико-математических наук за развитие теории числовых инвариантов частично разрешимых групп и теории факторизуемых групп. Полученные результаты использованы при разработке программного пакета для системы компьютерной алгебры GAP и перспективны для применения в информатике и криптографии.

Ученая степень доктора филологических наук присуждена Светлане Харитоновой за научно-теоретическое обоснование концепции системообразования детских средств массовой информации, формирования их визуально-семантической структуры и реализации воспитательного потенциала, что способствует развитию журналистики и медиакоммуникации для детей.

Владиславу Хрусталеву вручен диплом доктора биологических наук. Ученая степень ему присуждена за разработку новой системы классификации элементов вторичной структуры белков и метода оценки их стабильности, создание и испытание вакцинных пептидов против вируса гриппа, вируса иммунодефицита человека, прионных болезней, которые позволяют повысить эффективность синтеза пептидных вакцин.

Аттестаты профессора Президент вручил заведующему отделом масличных культур Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию Ядвиге Пилюк (специальность "агрономия"), начальнику кафедры связи факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии Максиму Пылинскому (военное искусство и военное строительство), заведующему кафедрой гигиены животных Витебской государственной академии ветеринарной медицины Михаилу Карпене (зоотехния), главному научному сотруднику лаборатории лучевой терапии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Павлу Демешко (клиническая медицина), председателю Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмиле Макариной-Кибак (клиническая медицина), директору Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Вере Хитрюк (педагогика) и первому заместителю начальника Академии МВД Алексею Башану (право).

Затем Александр Лукашенко в неформальной обстановке за чаепитием пообщался с учеными. Обсудили их разработки и то, в каком направлении в целом должна развиваться отечественная наука. Глава государства нацеливает руководство научной сферы на практико-ориентированные темы.

"Чтобы мы больше внимания уделяли практико-ориентированным темам. То, что сегодня на злобу (дня. - Прим.). То, что нужно сейчас нашей жизни. Начиная от военных наук, безопасности, заканчивая мирной жизнью. В этом большой практический смысл", - сказал Глава государства.

Президент обратил внимание, что по востребованным направлениям науки выделяются огромные деньги, особенно в зарубежных странах. Многие иностранные инвесторы готовы вкладывать значительные финансовые средства в различные перспективные разработки. "Все сегодня нужно, и во все готовы инвестировать, огромные деньги готовы инвестировать. Но надо показать товар, показать его эффективность и затем разворачивать производство", - сказал белорусский лидер.

Действовать при этом надо оперативно, подчеркнул Александр Лукашенко. "Это момент. Маятник качнулся в вашу сторону. И надо использовать это время, потому что завтра будет поздно. Завтра мир опять успокоится и будет почивать на лаврах, на тех достижениях, которые вы получили на сегодняшний момент. Тихо будет, спокойно, вольготно, все будут жить, жиреть в заново перераспределенном мире. Мир будет другой. Это уже никто сегодня не оспаривает. Поэтому надо воспользоваться моментом, - сказал Глава государства. - Воспользуемся - будет результат. Это основа нашей независимости. Если не будет движения вперед, притом движения быстрого, мощного, - толку не будет".

Во время церемонии Глава государства подчеркнул, что многолетние усилия, вложенные в развитие агропромышленного комплекса, приносят свои результаты, о чем в том числе свидетельствуют результаты экспорта белорусской сельхозпродукции. "Нефть не дает такой рентабельности, как сельское хозяйство. Нефть вообще опустилась ниже плинтуса. На $8,3 млрд продали продуктов питания", - сказал он.

"Я вообще сторонник того, что питаться надо тем, что у тебя произрастает на земле. Я импортного практически не употребляю", - отметил Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание, что население в мире растет и потребуются дополнительные объемы продовольствия, а потому агросектор - очень перспективная сфера.

В ходе встречи доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий отделом масличных культур Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию Ядвига Пилюк обратила внимание на важность возделывания рапса и получения рапсового масла. По ее словам, научные и практические разработки этой темы начались в стране давно и в настоящее время уже есть неплохие результаты. Были созданы системы сортов, гибриды, разработаны технологии возделывания рапса. И уже получен почти миллион тонн продукции.

"Думаю, что востребованность рапсового масла, которое является очень полезным, в мире будет расти. Качества мы достигли и идем в ногу с мировым производством", - заметила она, подчеркнув, что Беларусь находится на 9 месте в мире по экспорту рапсового масла.

Ученый считает, что рапсовое масло - это культура настоящего и будущего, поэтому следует расширять ее производство, что даст хорошую прибыль.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в мире спрос на рапсовое масло действительно является колоссальным. В Беларуси сумели достичь хороших результатов в возделывании рапса, как того и требовал Президент, и надо стремиться к повышению урожайности этой культуры.

Обращаясь к ученым, Глава государства призвал разрабатывать новые технологии, особенно в плане того, что нужно сейчас.

На встрече были затронуты в том числе и вопросы развития отечественной журналистики, подготовки кадров для этой сферы. Особое внимание было уделено работе факультета журналистики БГУ.

"Мы там попробовали все-таки журналистику нашу повернуть лицом к жизни. Журналистов надо держать возле жизни, чтобы они видели, что будет завтра, послезавтра и так далее. Очень важно, чтобы это был процесс с двусторонним движением", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пояснил, что руководители средств массовой информации прежде всего должны быть заинтересованы в подготовке профессиональных кадров, а значит, им следует курировать этот процесс. Для этого ранее было принято решение о создании специального совета в БГУ, куда бы вошли руководители республиканских СМИ.

"Чтобы они наблюдали и уже видели журналистов ваших и преподавателей, доводили до них те потребности, в которых мы нуждаемся в области журналистики, и помогали. Поэтому этот симбиоз было поручено создать. С ними надо работать, чтобы они были прежде всего патриотами нашей страны, - отметил Глава государства. - Слава богу, что Америка показала, что такое демократия и свобода. И права человека. Шаг ступил не туда - застрелили эту девчонку в прямом эфире (речь об убийстве Эшли Бэббит в январе 2021 года во время протестов в США. - Прим.). Патриотка, которая на трех или четырех войнах была. Воевала за интересы Америки. Вот вам и права человека, и демократия. Они мне сегодня уже об этом не говорят. Уже о диктатуре не говорят. Как только рот раскроют - я им конкретные примеры. Поэтому нам в этом плане надо работать".

Александр Лукашенко сказал, что специально затронул тему подготовки кадров. Поскольку в работе ученых важно видеть не только их разработки, но и самих людей. "Особенно журналистов. Почему особое внимание я на это обращаю? Потому что так случилось, что СМИ и журналисты оказались сейчас на переднем крае этой борьбы. Сейчас средства массовой информации - это поле борьбы, начиная от интернета и заканчивая традиционными средствами массовой информации. И без бойцов, надежных, способных, головастых, умных, мы в этой войне не победим", - подытожил Президент.

Заведующая кафедрой факультета журналистики БГУ доктор филологических наук Светлана Харитонова высказалась о нынешнем состоянии белорусской журналистики через призму развития детской прессы. "В современной журналистике, хотелось бы подчеркнуть особо, наблюдается тенденция несистемного и непоследовательного развития детских изданий, что исследовали мы. Проявляется тенденция распространения развлекательного и инокультурного контента, вместе с которым в детское сознание проникают не характерные для отечественных воспитательных традиций морально-нравственные установки. При этом нивелируются масштабы освещения интеллектуального и духовного потенциала детей", - отметила Светлана Харитонова.

Ученая степень доктора филологических наук присуждена ей за научно-теоретическое обоснование концепции системообразования детских средств массовой информации, формирования их визуально-семантической структуры и реализации воспитательного потенциала, что способствует развитию журналистики и медиакоммуникации для детей.

Александр Лукашенко на примере сотрудничества с Зимбабве рассказал о потенциале продвижения в мире белорусских наработок в медицине. Возможности сотрудничества в здравоохранении он обсуждал во время государственного визита в Зимбабве со своим коллегой Эммерсоном Мнангагвой. В частности, в этой стране есть проблема высокой детской и материнской смертности, и Беларусь, имея хорошие достижения и передовой опыт в этом вопросе, может оказать свою помощь.

"Жена у него занимается фондом, который помогает детям, - отметил Глава государства. - Мы выстроим под этот фонд программу, начнем с какой-то гуманитарной помощи, перекинуть туда самое необходимое и показать в Зимбабве, как надо лечить детей. Но самое главное - накормить детишек. У нас детское питание, молочные и мясные смеси. Давайте займемся, пусть приезжает целая группа специалистов, мы начинаем их обучать, как лечить детей".

"Коснулись проблемы - и вырисовывается целое направление сотрудничества, - продолжил Президент. - Но и само здравоохранение, если мы подключимся и будем помогать, а есть чем помогать - у нас специалисты есть, и обучить можем, и в вузы пригласим, все это за деньги - само здравоохранение получит деньги. То есть надо шевелиться и разворачиваться в этом плане и выходить за рамки нашего белорусского бытия, скажем так".

Говоря о Зимбабве, он отметил, что эта страна богата своими природными ресурсами, и там поняли преимущества развития равноправного сотрудничества с такими государствами, как Беларусь. "Уникальная страна, красивая, достаточно развитая. Но самое главное - богатейшая страна. Естественно, что не всех они туда пускают. Они разобрались, что такое крупные государства. Они хотят дружить с равными. Я ему прямо сказал: у Беларуси нет рычага где-то там тебя наклонить, санкции ввести, если ты будешь связан с Беларусью и вдруг кто-то очумелый придет в Беларуси к власти и пойдет на разрыв отношений, - ну, нет у нас таких рычагов".

При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси есть много технологий и инноваций в различных сферах, которыми страна готова поделиться.

Одним из участников мероприятия был начальник 1-й группы научно-исследовательской лаборатории Военной академии Павел Чернявский. Он рассказал, что его научная деятельность связана с первым информационным подразделением белорусских Вооруженных Сил, не имеющим аналогов, - ротой информационных технологий. Он напомнил, что Глава государства, посещая Военную академию в 2019 году, заявил о необходимости развивать информационные технологии и ни в коем случае не загубить созданное подразделение - IT-роту. "Мы, белорусские ученые, готовы реализовывать самые сложные технологические решения, масштабировать результаты своих исследований и гарантируем успешное выполнение поставленных научных задач на республиканском и, если будет необходимо, международном уровне для сохранения мира и спокойствия нашей белорусской земли. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы заставить весь мир говорить о наших достижениях", - заверил Павел Чернявский.

Специалист убежден в огромном интеллектуальном потенциале страны: "Интеллект - наш основной вид оружия. И в данном виде оружия Беларусь находится на шаг впереди других государств".

Он подчеркнул, что рота информационных технологий - одно из передовых подразделений. По его словам, с теми, кто хочет туда попасть, проводят собеседования, отбирая лучших учеников, с которыми потом реализуют самые сложные технические решения для страны.

"Вы правильно сказали: нужно самых лучших людей туда вытаскивать, - поддержал Президент. - Люди в погонах - они исполнительные, преданные, надежные. Как бы вас ни качали, ни тащили, большие деньги (предлагали. - Прим.) и прочее, вы очень стойко в этом плане работаете. Нам надо эту роту усиливать. Продукт должен быть современным и нужным для страны".

"Андрей Иванович, надо вам вникнуть в работу этой роты и, если нужно, с точки зрения образования поддержать", - обратился Александр Лукашенко к Министру образования Андрею Иванцу.

"Сегодня все наши вузы теснейшим образом работают в области науки с Военной академией, есть план совместных исследований, направленный на разработку новых образцов техники. Мы проводим такую работу с абитуриентами, чтобы они не просто поступали в Военную академию, а приходили в те сектора, которые являются наукоемкими. Такую работу продолжим и выйдем на новый уровень", - заверил министр.

"Их надо поддержать. Это ребята надежные - на 99,9%. Может, кто-то захочет себя реализовать где-то в иной сфере, но за границу не побегут. Поэтому надо помогать", - подытожил Глава государства.

Говоря о развитии в стране IT-технологий, Глава государства упомянул о создании Парка высоких технологий и отметил, что не так давно "определенные люди побежали за границу". "Я их не осуждаю. Потому что американцы и прочие били по IT-сектору, чтобы нас притормозить, ввели санкции. Ну куда им деваться (белорусским айтишникам в условиях санкций. - Прим.)? Кто-то выехал, кто-то вернулся, - отметил Президент. - Кто-то поездил по миру (и решил. - Прим.) - нет, только в Беларусь. У белорусов это особенность: мало кто может быть за границей и быть довольным".

"Вот уехали - ну не обрушился же IT-сектор в экономике, промышленности, сельском хозяйстве. Наоборот - двигается. Те, кто уехал… Их место занимают другие", - продолжил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что помимо ПВТ IT-технологии хорошо развиты на многих крупных отечественных предприятиях, в Академии наук. Причем они создают полноценный готовый продукт, а не часть программного обеспечения зарубежных компаний.

Во время общения Александр Лукашенко подчеркнул необходимость заниматься наукой, и особенно освоением на практике того, что создано учеными.

"Все надо повернуть во благо человека - белоруса и Беларуси, нашей страны, - обратил внимание Глава государства. - Без науки никак и никуда. Нам надо заниматься наукой, и особенно освоением того, что вы создаете".

Александр Лукашенко напомнил, что ранее остро стояла проблема внедрения на практике научных разработок. Со стороны ученых часто раздавались нарекания, что реальный сектор, предприятия неохотно брались за использование отечественных новых разработок. И тогда глава государства принял решение: ответственным за эту работу будет глава Национальной академии наук. "Зависит все от руководителя Академии наук - научные изобретения. Вы там в этом котле варитесь, смотрите, надо - не надо, он принимает решение и несет ответственность", - пояснил Президент. В случае возникновения каких-либо разногласий окончательное решение принимает глава государства. "Но ни разу ко мне как к арбитру никто не пришел", - заметил белорусский лидер.

Председатель президиума НАН Владимир Гусаков пояснил, что в стране создана прозрачная и эффективная система внедрения научных разработок. "Мы сконцентрировали все исследования в стране в 12 программ. И по каждому заданию должен быть выход - практические разработки и внедрение. У нас это на жестком контроле", - сказал он.

"У тебя такая "диктатура" - больше, чем в стране, - иронично отреагировал Президент. - Чтобы мы у ученых не отбили желание работать…"

"Наоборот. Конкурс на участие в программах открытый. Все, кто желает участвовать, подает документы, проходит независимую экспертизу", - уточнил руководитель НАН.

Приятным дополнением к вручению дипломов и аттестатов для участников мероприятия также стали экскурсия по Дворцу Независимости и новая художественная экспозиция "УМираТворение", разместившаяся в стенах символа белорусской государственности. Автор представленных картин - отечественный художник Михаил Крот. Источником вдохновения при их создании послужили красоты белорусской природы.