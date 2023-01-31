Официальные переговоры с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой

Президенты Беларуси и Зимбабве Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва 31 января провели переговоры в Государственном Доме (Стейт-Хаус) - официальной резиденции зимбабвийского лидера.

По завершении переговоров в формате "один на один" стороны встретились в расширенном составе с участием членов делегаций.

Затем состоялась церемония подписания двусторонних документов. В присутствии глав государств были подписаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству. Заключен меморандум о взаимопонимании между Республикой Беларусь и Республикой Зимбабве о взаимном признании документов об образовании.

Подписано межправсоглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество. Еще одно соглашение - об установлении побратимских отношений между городами Минск и Хараре.

"Сегодня у нас с Президентом состоялись предметные переговоры. Мы оценили ход выполнения достигнутых договоренностей, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и непростой ситуации, которая складывается в мире", - сказал белорусский лидер по итогам переговоров с Президентом Зимбабве.

"Мы подробно обсудили перспективные направления сотрудничества между нашими странами, которое значительно активизировалось за последние годы", - отметил Александр Лукашенко.

Беларусь открыла посольство в Зимбабве и ожидает, что в скором времени и в Минске появится диппредставительство Зимбабве.

Особо Глава государства акцентировал внимание на договоренности по подготовке специалистов по всем интересующим зимбабвийскую сторону направлениям. Договорились также о реализации инвестиционных и кооперационных проектов в различных сферах, что станет основой для продолжения сотрудничества. "В области промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и добычи полезных ископаемых. Мы также условились, что эти контракты и наши договоренности, которых мы сегодня достигли, станут основой для продолжения нашего сотрудничества", - сказал Александр Лукашенко.

"Сегодня мы подписали соглашение о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству Беларуси и Зимбабве, а также ряд других двусторонних соглашений и меморандумов. Их уже около 20. Потенциал нашего взаимодействия огромный. И я уверен, регулярные прямые контакты различного уровня позволят раскрыть его наилучшим образом. Дополнительно договорились, что мы создаем отдельные группы специалистов по развитию сельского хозяйства и обороны", - сообщил Александр Лукашенко.

"Если зимбабвийской стороне будет интересно создание совместных производств в Зимбабве и в Беларуси, мы готовы на это идти. Получая сырье из Зимбабве, мы будем вместе с вашими специалистами перерабатывать это сырье на предприятиях в Беларуси. И таким образом делить соответствующую прибыль. Также мы приветствуем вхождение зимбабвийского капитала в капитал наших предприятий, - сказал белорусский лидер. - Мы также не исключили с Президентом работу по бартерным схемам. И для этого будет создана специальная группа специалистов, которая определит соответствующие товары".

Президент заверил, что Беларусь всегда в любой ситуации готова подставить плечо Зимбабве.

"Вы должны знать, что там, в центре Европы, есть такая страна - Беларусь, которая всегда готова подставить вам плечо в любой ситуации, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы результаты этого визита положим на чашу весов мира и прогресса".

Глава государства обратился к жителям страны, отметив, что сегодня крупнейшие государства планеты - сильные мира сего - пытаются разделить и переделить этот мир. Они пытаются подчинить себе страны, как Беларусь и Зимбабве, получив от этого выгоды.

Александр Лукашенко акцентировал внимание, что Зимбабве богата полезными ископаемыми, а потому спокойной жизни этой стране никто не даст. И в этом в том числе причина санкций. "Санкции американцы ввели против вас не потому, что вы не демократичны. А потому, что вы решили взять под контроль свою страну и полезные ископаемые. Вы не пускаете сюда разного рода международных проходимцев и жуликов, чтобы они пользовались вашими недрами. В этом причина санкций. Вас снова, как это было в прошлые века, хотят поставить на колени. А Президент и власть Зимбабве этого не хотят. Вот отсюда санкции", - сказал он.

"Вас будут усиленно раскачивать, чтобы посеять смуту в вашем обществе, вас будут ставить на колени. Но вы должны выдержать. И вы выдержите, если вы будете едины, если не допустите внутри страны столкновения собственного народа из-за каких-то политических амбиций или иллюзорных обещаний Запада и Америки, - подчеркнул белорусский лидер. - Нам во что бы то ни стало надо пройти этот сложный период в жизни нашей планеты. Берегите мир! Не сумеете это сделать - снова попадете под колониальный гнет".

"Будьте бдительными, аккуратными. Не верьте крикунам, скакунам. Только благодаря вашему труду вы можете достичь собственного благосостояния", - сказал Глава государства, говоря о предстоящей летом этого года электоральной кампании в Зимбабве.

Речь Александра Лукашенко неоднократно сопровождалась аплодисментами.

"Африка давно проснулась. Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Без Африки мир развиваться не может. Будущее за Африкой", - уверен Президент.

"Это наши друзья. Мы с ними договариваемся во имя наших народов. Мы идем с миром. Мы не идем, как когда-то шли колониалисты. Мы несем сюда технологии и обучаем здесь им людей, готовим специалистов", - отметил белорусский лидер, говоря о сотрудничестве со странами Африканского континента.

"Поэтому Африка давно проснулась. Без нее не может быть никакого планетарного развития. Поэтому здесь все сильные мира сего: и США, и Китай, и Россия, и Великобритания, весь Европейский союз и так далее. Будущее за Африкой", - резюмировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал журналистам, что на переговорах с Президентом Зимбабве были в том числе обсуждены перспективы развития сотрудничества с Мозамбиком и то, как можно перенести наработанный с зимбабвийской стороной опыт на эту страну.

Глава белорусского государства пояснил, что у Эммерсона Мнангагвы хорошие отношения с руководством Мозамбика и он может оказать содействие в этом вопросе.

"По инициативе моего друга мы вчера обсуждали вопрос сотрудничества Зимбабве, Беларуси и Мозамбика. Мозамбик - крупнейшая страна - рядышком, побережье - тысяча километров, аграрная страна. Требует огромных вложений в сельское хозяйство. Мы уже имеем опыт. И Президент говорит: "Это мой друг - Президент Мозамбика". И мы в ближайшее время обсудим, как наш опыт - Зимбабве и Беларуси - перенести на Мозамбик", - поделился подробностями Александр Лукашенко.

По итогам переговоров Президент подчеркнул, что Беларусь нацелена работать вместе с руководством Зимбабве на благо народа этой страны.

"Мы с глубоким уважением и признательностью относимся к народу Зимбабве. Мы, и это я хочу отдельно подчеркнуть, идем в Африку не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. А идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в рамках начатой в 2020 году программы по механизации в фермерские хозяйства Зимбабве белорусская сторона поставила более 1,8 тыс. тракторов и около 80 зерноуборочных комбайнов. Эта техника помогла обеспечить продовольственную безопасность страны. "Но это только начало. Мы дали старт третьей фазе этой программы на сумму свыше $66 млн. Она предполагает более 3,7 тыс. единиц тракторной техники, 60 комбайнов для местных аграриев в течение ближайших полутора лет", - отметил он.

Для нужд местных муниципалитетов в Зимбабве начаты поставки пожарных автомобилей белорусского производства. Кроме того, в Зимбабве уже успешно эксплуатируется карьерная техника БЕЛАЗ. "Мы договорились о том, что мы поставим вам в ближайшее время свыше 30 самосвалов БЕЛАЗ, которые будут работать в Зимбабве", - сказал Президент.

При этом, отметил Александр Лукашенко, в Зимбабве обеспечивается и сервисное обслуживание белорусской техники.

Эммерсон Мнангагва во время общения с журналистами по итогам переговоров подчеркнул, что визит Президента Беларуси расширяет и консолидирует двусторонние отношения.

"Мы чрезвычайно счастливы приветствовать Президента Беларуси в Зимбабве. Я хотел, чтобы вы приехали еще в прошлом году. Из-за пандемии мы были вынуждены дважды переносить этот визит. Но в этом году мы обратили внимание, что пандемия пошла на спад. И наконец наш дорогой брат смог осуществить встречный визит. Этот визит демонстрирует теплые отношения, которые существуют между Хараре и Минском. Он укрепляет, расширяет и консолидирует наши двусторонние отношения", - сказал Эммерсон Мнангагва.

Он отметил, что Беларусь оказывает большую поддержку в механизации сельского хозяйства Зимбабве, развивается сотрудничество и в иных сферах.

"Большое вам спасибо!" - сказал зимбабвийский лидер.

Эммерсон Мнангагва рассказал, что был впечатлен Беларусью, уровнем развития различных отраслей, включая агропромышленный сектор. "Мы приняли решение развивать с Беларусью отношения в этой сфере. Мы смогли благодаря Беларуси раз и навсегда решить вопрос продовольственной безопасности страны", - отметил он.

Поставляется в Зимбабве и ряд другой техники. Например, карьерная техника - автомобили БЕЛАЗ, пожарные машины. Лидер Зимбабве также рассчитывает на развитие сотрудничества в сферах науки и технологий.

"Мы готовы дружить с Беларусью и со всеми странами, которые разделяют наш подход. Не может быть такого, чтобы одна страна была лошадью, а другая - погонщиком. Мы или все вместе лошади, или погонщики. Мы все должны быть в одной лодке и смотреть одинаково. С момента нашей первой встречи с Александром Лукашенко у нас выработалась какая-то "химия". И мы поняли, что одинаково смотрим на вещи, на развитие наших стран. С тех времен мы дружим и вместе работаем на благо наших народов", - резюмировал Президент Зимбабве.

Накануне переговоров белорусский лидер посетил мемориальный комплекс "Акр национальных героев" вблизи столицы Зимбабве.

Главу государства встретил Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава. Александр Лукашенко возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Президенту рассказали об истории создания комплекса.

"Акр национальных героев" - место захоронения и национальный памятник, расположенный на горном хребте в семи километрах от столицы. Мемориал создан с целью увековечения памяти о партизанах Патриотического фронта, погибших во время войны в Родезийском буше, а также современных зимбабвийцев, чья преданность и верность своей стране достойны их погребения в этом святилище.