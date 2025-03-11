Вручение верительных грамот

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 марта принял верительные грамоты послов девяти стран.

Верительные грамоты Главе белорусского государства вручили дипломаты из Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Грузии, Индии, Кении, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Пакистана.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси всегда рады тем, кто настроен на продуктивную работу, видит в стране равноправного и перспективного партнера. Он еще раз подтвердил готовность к активному и плодотворному сотрудничеству во всех сферах, представляющих взаимный интерес. В свою очередь Беларусь обеспечит благоприятные и комфортные условия для реализации предложений и идей зарубежных партнеров.

"Уверен, что в качестве глав дипломатических миссий вы приложите максимум усилий для придания заметной динамики отношениям между нашими странами. Желаю вам успешной работы и добро пожаловать в Беларусь!" - сказал Президент.

Александр Лукашенко по традиции высказался о сотрудничестве с каждой из стран, которые представляют послы.

О Боснии и Герцеговине

Президент заявил, что Беларусь открыта для контактов и разнопланового взаимодействия с Боснией и Герцеговиной. "Несмотря на искусственные внешние барьеры и нестабильную международную обстановку, мы видим возможности для развития связей в сферах взаимного интереса. У нас немало позитивных примеров сотрудничества и совместных наработок, особенно в области машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения", - сказал он.

Александр Лукашенко уверен, что придание регулярности двусторонним контактам - дипломатическим, деловым, региональным и парламентским - будет способствовать определению новых точек соприкосновения и выходу на новые совместные проекты.

О Буркина-Фасо

Президент отметил, что эта страна сейчас переживает важный период в своей истории. "В Беларуси готовы подставить плечо нашим друзьям в индустриализации различных секторов экономики и повышении уровня эффективности. На нас вы можете рассчитывать. В равной степени это относится к сферам образования, здравоохранения, высоких технологий, решению вызовов в вопросах обороны и продовольственной безопасности", - заявил Александр Лукашенко.

Он предложил поработать над созданием координационных механизмов в виде совместной межправительственной комиссии и совета делового сотрудничества.

О Грузии

"Мы очень высоко оцениваем и поддерживаем шаги Грузии по отстаиванию своей государственности и суверенитета. Это созвучно с нашими подходами. И вы должны делать в Грузии, как и делаете, все то, что в интересах грузинского народа, - сказал Александр Лукашенко. - Традиции дружбы и взаимного уважения белорусов и грузин, общие страницы истории являются прочной основой для возобновления полноценного всестороннего сотрудничества наших стран. Вы хорошо знаете - наши двери всегда для вас были и есть открыты".

"С Грузией у нас нет абсолютно никаких проблем", - подчеркнул белорусский лидер.

Об Индии

"Индия не просто наш давний друг и партнер. Мы стремимся выйти с вашей страной на стратегический уровень отношений", - сказал Глава государства.

При поддержке Нью-Дели в 2024 году Минск стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества и получил статус страны - партнера БРИКС. "Мы очень признательны руководству Индии за эти шаги", - заявил Александр Лукашенко.

О Кении

Беларусь рассматривает Кению как опорную точку в Восточной Африке. "С Президентом (Уильямом Руто. - Прим.) в декабре 2023 года мы договорились активизировать контакты по целому ряду направлений, ключевым из которых является обеспечение продовольственной безопасности Кении. Белорусская сторона готова к предметной работе с обновленным составом правительства вашей страны", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко возобновил приглашение Президенту Уильяму Руто посетить Беларусь в удобное для него время.

О Лаосе

"Наше взаимодействие с Лаосом на международных площадках неизменно носит дружественный, конструктивный характер. В ближайшей перспективе необходимо реализовать договоренности, достигнутые в ходе моей встречи с Президентом (Тхонглуном Сисулитом. - Прим.) в прошлом году в Казани. Для этого с нашими лаосскими партнерами намечен ряд совместных мероприятий", - сказал Президент.

О Малайзии

Эту страну Глава государства охарактеризовал как перспективного партнера в Юго-Восточной Азии. "У наших стран большие, но пока не до конца использованные возможности для сотрудничества в сферах продовольственной безопасности, промышленной кооперации, информационно-коммуникационных технологий", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Малайзии успешного председательства в АСЕАН в 2025 году.

О Мьянме

Президент Беларуси видит большие перспективы для развития партнерства с Мьянмой. Несколько дней назад Александр Лукашенко обсудил весь комплекс двусторонних отношений с Председателем Государственного административного совета, Премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном в ходе его официального визита в Беларусь.

О Пакистане

"Мы очень высоко ценим Пакистан как надежного партнера в Южной Азии и вообще в мусульманском мире. Итогом моего недавнего визита в Исламабад стали договоренности по многим перспективным направлениям. Белорусская сторона готова неукоснительно выполнять все взятые на себя обязательства, тесно координируя действия с пакистанской стороной", - сказал Глава государства.

Президент отметил, что каденция нового посла в стране пребывания - это своего рода этап в двусторонних взаимоотношениях. Проактивная и мудрая работа главы дипломатического представительства способна существенно укрепить контакты между центрами, поднять их на новый уровень во благо стран и народов.

"Надеюсь, период службы в Беларуси будет наполнен для вас интересными событиями, новыми знакомствами, массой полезных мероприятий, которые позволят нам совместно реализовать много взаимовыгодных проектов. И мы для этого в Беларуси открыты", - сказал белорусский лидер.

"Вы будете иметь возможность воочию не раз убедиться, что Беларусь совершенно другая, нежели ее зачастую пытаются представить, используя только черные краски и поток негатива. Вопреки западным стереотипам мы успешно развиваемся. Несмотря на оказываемое давление извне, всесторонне повышаем свой потенциал, предлагаем нашим друзьям и партнерам все самое лучшее, наработанное десятками лет, в науке, образовании, здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси этот год начался с важной политической кампании - выборов Главы государства, на которых избиратели убедительно высказались за продолжение курса на построение сильного независимого социально ориентированного государства.

"Мы называем его государством для народа, желающим жить в мире, согласии со всеми странами независимо от их величины, позиции в мировых рейтингах или места на карте. Это и есть суть нашей внешней политики, наших подходов к выстраиванию отношений с соседями и географически удаленными от нас странами", - заявил Президент.

"Поверьте, там, где нам не предъявляют ультиматумы, где не диктуют условия, где мы видим совпадение взглядов и представлений, не помешает ни расстояние, ни разные вероисповедания или культурные традиции, чтобы договориться, - отметил Глава государства. - Язык уважения и открытости универсален. Для него не нужен переводчик. Его понимают на всех континентах. Нужны только добрая воля и, как говорят у нас в народе, не держать камня за пазухой".

"Политика миролюбия, добрососедства, честности предопределена нашей историей. За все предыдущие века свой лимит войн и турбулентности белорусы исчерпали", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что в этом году отмечается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, которая унесла жизнь каждого третьего гражданина и повлекла фатальные разрушения большей части территории и экономики Беларуси. В 1945 году благодаря советскому народу был разгромлен фашизм, все народы Европы смогли вздохнуть свободно и начать возвращение к мирной жизни. В знак международного признания вклада белорусского народа в самоотверженную борьбу с нацизмом Беларусь вошла в число стран - учредительниц ООН.

Президент заявил, что священная память о героях-освободителях, забота о ветеранах, уход за памятниками и местами захоронений, недопустимость переписывания истории - суть государственной политики и идеологии современного белорусского государства.

"Это не проявление нашей воинственной политики, как бы это кому-то ни хотелось таким образом представить. Нам просто очень высокой ценой досталась победа, и мы очень хорошо знаем всю тяжесть потерь, которые принесла нам война", - заверил Александр Лукашенко.

Он также рассказал, что в Беларуси проводятся масштабные исследования по выявлению преступлений нацистов и их пособников. И те факты, которые открываются, заставляют по-новому осознать истинную глубину и масштабы Великой Отечественной войны.

"Поэтому на всех уровнях мы ежедневно ведем работу, чтобы исключить любые разногласия в обществе, поддерживаем межнациональный и межконфессиональный мир и согласие, никому не угрожаем, но при этом укрепляем экономические основы и обороноспособность нашего государства", - отметил Президент.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь выступает за мирное решение любых конфликтов дипломатическим путем и прилагает значительные усилия для скорейшего урегулирования вооруженного противостояния в соседней Украине и других горячих точках. Свидетельством тому являются белорусские инициативы по построению равной и неделимой архитектуры безопасности, в том числе на евразийском пространстве, проведению всеобъемлющего диалога в духе конференции в Сан-Франциско в 1945 году, результатом которой стала разработка и согласование Устава ООН.