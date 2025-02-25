Встреча с Митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля провел встречу с Митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.

"Хорошо, владыка, что мы с Вами встречаемся после нашего общего, как Вы говорите, "соборного" заседания представителей всех церквей (речь о встрече Главы государства с представителями религиозных конфессий 10 февраля. - Прим.). Мне важно знать Ваше мнение в этом плане. Особенно в плане создания определенных центров наших религий. Я знаю, что наша православная церковь всегда ревностно ко всему параллельному относилась, но и они тоже ревностно относятся ко всему. Поэтому Ваше мнение для меня здесь очень важно", - сказал Александр Лукашенко.

В этом году Белорусская православная церковь празднует значимые для всего православного мира даты. Это 555-летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божией матери и 505-летие Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. Торжественные мероприятия состоятся в мае. Кроме того, в июне будет отмечаться 900-летие со дня основания Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря в Полоцке.

"Мы с Вами по весне, когда природа уже будет благоухать и расцветать, побываем в Жировичах, посмотрим, что там надо еще сделать, чтобы это было достойно. Поскольку, как ни крути, православная церковь - это 80 с лишним процентов верующих среди нашего населения, это основная религия, конфессия, и достойно должно быть в Жировичах. Чтобы посмотрели и другие, как надо делать и что мы хотим сделать, - подчеркнул Президент. - И вопросы нашего православия. Может быть, к властям есть какие-то вопросы - я готов их обсудить".

Митрополит Вениамин проинформировал Главу государства, чем сегодня живет и как развивается Белорусская православная церковь, в том числе в развитие состоявшейся 10 февраля встречи. "Где-то, может быть, хотелось заручиться Вашей поддержкой, услышать Ваше мнение, - сказал Патриарший Экзарх. - И прежде всего хотелось бы поблагодарить за то, что Вы так заботитесь о духовных центрах. У нас и Жировичи, и Полоцк - два таких центра, которые привлекают внимание всего мира, не только белорусов".