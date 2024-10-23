Встреча с Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом

Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани встретился с Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

"Должен Вам сказать, что мы очень, очень благожелательно настроены по отношению к вашей стране, - обратился Глава белорусского государства к лидеру Лаоса. - Мы хотели бы углубить наши отношения, иметь на юго-востоке Азии какую-то точку опоры для Беларуси. И в связи с тем, что мы для Лаоса интересны и нужны (извините за нескромность), мы могли бы расширить наше сотрудничество и более активно сотрудничать с вами. Для этого все есть. Надо только наше желание и определенный план действий на перспективу".

В свою очередь Тхонглун Сисулит поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встретиться и вспомнил про свой визит в Минск в 2013 году в статусе Заместителя Премьер-министра - Министра иностранных дел Лаоса. В мае этого года он также встречался с Президентом Беларуси во время парада по случаю Дня Победы в Москве.

"Я постоянно слежу за новостями. Хотел бы поздравить Вас с успехом по руководству страной - Беларусь усилила свою роль на мировой арене", - сказал лаосский лидер. Он также выразил благодарность Беларуси за сотрудничество в военно-промышленной сфере и оказание помощи в подготовке кадров для Лаоса.

При этом темпы и уровень сотрудничества, особенно в экономике, пока не соответствуют возможностям двух стран, особенно учитывая высокий уровень политического взаимодействия и дружественные отношения Беларуси и Лаоса, убежден Тхонглун Сисулит.

Александр Лукашенко согласился с этим тезисом: "Отношения наши, как Вы очень правильно сказали, не соответствуют тому потенциалу, который у нас существует. Нам надо смелее и энергичнее двигаться по этому пути. Надо определиться, что мы друг другу должны сделать. Думаю, мы это сделаем в ближайшее время, и Вы можете не сомневаться, господин Президент, мы свою дорогу пройдем и сделаем так, чтобы было для вашего народа удобно и выгодно сотрудничать с Беларусью".

Глава государства подчеркнул готовность сотрудничать с Лаосом по многим направлениям, представляющим взаимный интерес. "Думаю, надо, чтобы группа специалистов с вашей стороны и группа специалистов с нашей стороны выработали план на ближайшую и среднюю перспективу, чтобы мы понимали, в каком направлении двигаться, какие товары вас интересуют у нас и что нас интересует в Лаосской Народно-Демократической Республике. Все это надо сейчас склеить и выработать конкретный план и положить нам на стол для утверждения", - сказал Президент. Для решения этих вопросов он предложил обменяться визитами. "Я Вас всегда жду в Минске, тем более Вы знаете дорогу в Минск (речь про визит в 2013 году - Прим.)", - заметил Александр Лукашенко, добавив, что сам найдет время, чтобы побывать в Лаосе.