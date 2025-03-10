Вручение государственных наград

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды женщинам из различных сфер деятельности и регионов страны. Торжественная церемония, по традиции приуроченная к празднику 8 Марта, состоялась 10 марта во Дворце Независимости.

В этот день, как отметил Глава государства, в Зале вручения госнаград царит удивительная атмосфера весны, красоты и радости. Президент пояснил, что для проведения церемонии рассматривались несколько вариантов даты, но, чтобы продлить праздник для женщин, решено было сделать это 10 марта.

"Вы олицетворяете собой нашу страну - нашу любимую Беларусь. Красивую, талантливую, умную, устремленную в светлое будущее, где незыблемы нормальные, традиционные отношения, особенно семейные. А дети для нас - это вообще святое", - заявил Александр Лукашенко.

Подавляющее большинство из присутствующих на церемонии женщин удостоены главной награды - ордена Матери. "Вы подарили жизнь и достойно воспитали пятерых и более детей. Преклоняюсь перед вами, потому что знаю, что такое воспитывать ребенка. Это настоящий ежедневный подвиг, - подчеркнул Президент. - Бессонные ночи, бесконечные тревоги по поводу и без. Огромная гордость, когда сыновья приносят воинскую присягу. И безмерная радость, когда вы видите своих дочерей в свадебных платьях. А потом в вашу жизнь приходят внуки и оказывается, что материнское сердце не истощилось, а просто вышло на новый, бесконечный круг любви, заботы, нежности. И вот за это мы, мужики, прежде всего благодарны вам".

Президент вручил орден Матери 21 представительнице всех областей и Минска. В их числе - ведущий инженер-проектировщик группы инженерных сетей и коммуникаций филиала "Столинстройпроект" предприятия "Институт Брестстройпроект" Татьяна Вабищевич, учитель-дефектолог Озеричинской базовой школы Пуховичского района Дина Филимонова, врач-офтальмолог амбулаторного центра государственного учреждения "432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь" Валентина Гурьянова.

Глава государства наградил орденом Почета мастера производственного обучения Гомельского государственного аграрно-технического колледжа Татьяну Ярец, орденом Франциска Скорины - ведущего мастера сцены Национального академического театра имени Янки Купалы Зинаиду Зубкову, медалью Франциска Скорины - генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Екатерину Дулову, ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталью Карчевскую и солиста духового оркестра ГУВД Мингорисполкома Анну Благову.

Кроме того, присвоены почетные звания Беларуси. Заслуженным работником образования стали учитель белорусского языка и литературы Старосельской средней школы Минского района Алла Борчук и учитель русского языка и литературы гимназии №1 Лиды Татьяна Глыздова, заслуженным строителем - директор КУП "Управление капитального строительства Мингорисполкома" Анжела Бобарико, заслуженным мастером спорта - спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по стрельбе из лука Республиканского центра олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта Анна Марусова.

В завершение церемонии Глава государства заметил, что для женщины очень важна красота: "Поэтому я желаю вам быть всегда красивыми, такими, как сегодня, чтобы вами восхищались мы, мужики. Счастья, успехов и красоты вам!"