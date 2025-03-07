Переговоры с Председателем Государственного административного совета, Премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном

Переговоры Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Председателем Государственного административного совета, Премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном прошли 7 марта во Дворце Независимости в Минске.

Общение глав государств началось с церемонии официальной встречи. Затем Александр Лукашенко и Мин Аун Хлайн провели переговоры в узком и расширенном составах.

Лидеры стран обсудили развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, определили планы на будущее. В том числе речь зашла о совместной работе в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и научной сфере.

"Я рад с вами встретиться. Вы очень давно были у нас (Мин Аун Хлайн в ноябре 2014 года посетил Беларусь в должности Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Мьянмы и встречался тогда с Александром Лукашенко. - Прим.). К сожалению, я так и не побывал в вашей прекрасной стране. Но я хорошо знаю историю Мьянмы. Наши люди очень трудолюбивые. В этом мы похожи друг на друга. Но ваша страна имеет неимоверно больше возможностей для развития и процветания. Вы практически находитесь на берегу Индийского океана, и это очень важно", - сказал Глава белорусского государства на переговорах в узком составе.

Александр Лукашенко отметил, что во время предыдущего визита Мин Аун Хлайна в Беларусь стороны о многом договорились, но время быстро бежит и в мире произошли грандиозные изменения. "Должен вам сказать, что наряду с негативными тенденциями и проявлениями в мире в виде конфликтов и войн мы все-таки имеем положительную динамику для наших стран - Беларуси и Мьянмы", - уверен белорусский лидер.

"Анализируя динамику нашего сотрудничества, я прихожу к выводу, что мы все-таки выстроили фундамент наших будущих отношений. И сегодня нам надо двигаться вперед, дальше. Закрытых тем в отношениях между Беларусью и Мьянмой на сегодняшний день нет", - заявил Александр Лукашенко.

Он предложил определить стратегию и ряд фундаментальных совместных проектов для дальнейшего развития сотрудничества: "Пусть это будет для начала не много проектов. Но это должны быть глобальные, фундаментальные проекты, которые потянут за собой и другие направления сотрудничества".

"Интерес у нас очень большой к Мьянме. Вы имеете многое из того, в чем мы нуждаемся. Я думаю, мы будем полезны вам. Поэтому я предлагаю вам серьезно изучить Беларусь в плане направлений и развития нашей страны - промышленность, сельское хозяйство, логистику. Если вы что-то увидите полезное для вас, знайте, что мы всегда с вами и готовы реализовать ваши интересы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Прибыв в Минск спустя более чем 10 лет после визита в Беларусь в 2014 году, Мин Аун Хлайн обратил внимание на произошедшие позитивные изменения. По его словам, очень заметно, что Беларусь динамично развивается и процветает, что является доказательством эффективной деятельности во главе государства лидера страны Александра Лукашенко. Пользуясь случаем, Мин Аун Хлайн поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на прошедших президентских выборах, где за него проголосовали 86,82% избирателей, что свидетельствует о безусловной поддержке его политики белорусским народом.

Во время предыдущего визита в Минск Мин Аун Хлайна акцент был на развитии сотрудничества в военно-технологической сфере, что обусловлено той должностью, в которой он находился тогда. "Наша страна расположена в регионе Юго-Восточной Азии, находится между могущественными государствами, поэтому нужно всегда серьезно относиться к вопросам безопасности", - сказал он.

Но уже тогда он отметил для себя большой незадействованный потенциал для развития сотрудничества с Беларусью по широкому спектру направлений. И когда оказался в должности Председателя Государственного административного совета, Премьер-министра Республики Союз Мьянма, решил придать импульс двустороннему взаимодействию. "Когда пришел на должность, сразу повысил отношения между странами", - сказал он.

На переговорах в расширенном составе Беларусь и Мьянма договорились разработать конкретный план развития сотрудничества.

По словам Александра Лукашенко, во время встречи в узком составе стороны обсудили ряд направлений и пришли к выводу, что у Беларуси и Мьянмы значительный нереализованный потенциал.

"За 25 лет с момента установления дипломатических отношений мы сделали немало, но, разговаривая с вами в узком составе, мы констатировали факт, что этого недостаточно. И договорились о том, что мы выработаем конкретный план дальнейшего нашего сотрудничества, утвердим его и реализуем", - сказал Президент.

"У нас впереди, как мы видим, большие возможности. Но время идет быстро. Давайте не упустим его и воспользуемся нашими возможностями для того, чтобы углубить и расширить наши отношения. Мы к этому готовы", - заявил белорусский лидер.

Глава государства приветствовал решение Мьянмы о повышении уровня дипломатического представительства в Беларуси (посол Мьянмы в Москве будет аккредитован по совместительству и в Минске).

"Мы также будем в этом направлении двигаться", - заявил Президент.

"Поддерживаю вас в том, что локомотивом нашего сотрудничества должны стать конкретные экономические проекты в наиболее перспективных областях, - сказал Александр Лукашенко. - Мы сегодня юридически закрепим ранее достигнутые договоренности, прежде всего в таких сферах, как защита информации, юстиция, сельское хозяйство. Но это далеко не исчерпывающий перечень направлений. Если вас заинтересует в нашей стране что-то еще, скажите. Мы обязательно рассмотрим ваше предложение и будем стараться сделать все. Закрытых тем для вас нет".

В рамках визита Председателя Государственного административного совета, Премьер-министра Мьянмы в Беларуси состоялся совместный бизнес-форум. Президент поблагодарил руководителя Мьянмы за то, что он лично поддержал это мероприятие.

Во время бизнес-форума стороны обсудили перспективы сотрудничества в промышленной кооперации, логистике, поставках техники, медикаментов и продуктов питания. "Большой интерес у вас и ваших крестьян вызывает производство тракторной и сельскохозяйственной техники. Мы готовы организовать у вас по вашему желанию сборочные производства и сделаем это очень оперативно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также приветствовал решение о возобновлении деятельности Совместного белорусско-мьянманского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству (первое и единственное его заседание было 12 лет назад). "Мы должны сделать это и обсуждать на нем перспективы нашего сотрудничества и реализации того плана, который мы с вами в ближайшее время сделаем".

Глава государства также предложил вернуться к вопросу подписания межправительственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Соответствующий проект направлен мьянманским партнерам. Беларусь также выступает за создание совместной белорусско-мьянманской комиссии по научно-техническому и инновационному взаимодействию.

Александр Лукашенко поблагодарил своего визави за участие наблюдателей из Мьянмы на прошедших выборах Президента Беларуси. "Мы также готовы направить к вам белорусских наблюдателей на ваши выборы", - добавил он.

"Вы знаете, что наша страна является членом Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества. Вы должны быть уверены, что если у вас появится интерес к этим организациям, мы обязательно окажем вам соответствующую помощь и поддержку", - отметил Президент.

"В нашей стране ежегодно отдыхают детишки из других стран. Я подтверждаю готовность принять группу детей из Мьянмы на отдых и оздоровление летом 2025 года", - заявил белорусский лидер.

Мин Аун Хлайн прежде всего поблагодарил за приглашение посетить Беларусь и провести переговоры на высшем уровне. Он отметил, что хоть расстояние между странами очень большое, но есть дипломатические отношения и в сфере военно-технического сотрудничества, что позволяет укреплять дружественные отношения.

Высокий гость подчеркнул, что целью его визита является вывод двусторонних отношений на качественно новый уровень за счет многоотраслевого сотрудничества. "Со стороны Мьянмы есть большой интерес и желание улучшить отношения в экономике. Поэтому мы готовы обсудить стратегический план для того, чтобы расширить наши отношения", - сказал он.

Со своей стороны лидер Мьянмы предложил ряд конкретных направлений, где есть большой потенциал развития совместной деятельности. В первую очередь это сельское хозяйство и машиностроение.

Поскольку сельское хозяйство является основным видом деятельности для экономики Мьянмы, эта страна заинтересована в трансфере белорусских технологий в АПК и производстве сельскохозяйственного оборудования, машин, в закупке разного рода удобрений.

Прозвучало также предложение инвестировать в экономику Мьянмы для организации различных производств. Например, по изготовлению бетона, который Мьянма ежегодно импортирует в значительных объемах, или по выращиванию и переработке каучука для производства шин.

По итогам переговоров Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Мьянма выработают дорожную карту по развитию сотрудничества.

"Мы рассматриваем этот визит как событие в наших межгосударственных отношениях. Сегодня мы обсудили конкретные направления сотрудничества, подробнейшим образом остановились на торгово-экономическом и гуманитарном партнерстве, - сказал Глава государства. - Мы готовы будем сделать все для того, чтобы Мьянма могла обеспечить свою продовольственную и технологическую безопасность".

Стороны документально закрепили намерения совместно двигаться вперед в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, фармацевтике и науке. "Это те отрасли, где Беларусь обладает высокими компетенциями", - отметил Президент.

По его словам, в нынешнем году стороны возобновляют работу межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. А в ближайшем будущем будет создана совместная комиссия по инновационному и научно-техническому взаимодействию.

Беларусь и Мьянма договорились также активизировать гуманитарное сотрудничество - привлекать в Беларусь больше мьянманских студентов. В этом году на оздоровление в Национальный детский центр "Зубренок" будет приглашена первая группа детей из Мьянмы.

"В ближайшее время наши специалисты и министры, члены Правительства посетят Мьянму. И специалисты из Мьянмы побудут в Беларуси для того, чтобы более глубоко и всесторонне изучить наши возможности и расширить взаимодействие. Только что мы с Премьер-министром обменялись один на один некоторыми договоренностями, и я понял, что закрытых тем для сотрудничества сегодня нет. Мы по предложению Премьер-министра Мьянмы готовы работать во всех секторах и направлениях", - сказал Глава государства.

Говоря о подписанном меморандуме о намерениях в отношении совместных действий по развитию белорусско-мьянманского сотрудничества, Александр Лукашенко заявил, что этот документ будет рассмотрен в ближайшее время на заседании совместного комитета. В этом плане предусмотрены конкретные практические шаги в целях поступательного и динамичного развития дальнейшего сотрудничества по всем направлениям, о которых шла речь в ходе визита.

Александр Лукашенко поблагодарил Мин Аун Хлайна за обстоятельный и предметный разговор в ходе визита в Беларусь и за приглашение посетить Мьянму. "Думаю, что в ближайшее время мы с вами встретимся на родной земле у вас. Таким образом мы будем иметь возможность проконтролировать, как исполняются наши договоренности и наметить новые взаимовыгодные направления сотрудничества. Знайте, что мы всегда будем рады видеть вас в Беларуси", - сказал он.

Принимая предложение от руководителя Мьянмы отправить белорусскую делегацию для наблюдения за предстоящими выборами в этой стране, Александр Лукашенко подчеркнул: "Мы приедем к вам на выборы, наши наблюдатели будут. Но хочу вам посоветовать: делайте все, что выгодно для вашей страны. Естественно, все, что вы будете делать, будет кому-то не нравится. Будут и санкции, которые есть у нас и у вас".

"Но санкции - это время возможностей. Поэтому мы договорились с вами воспользоваться этими возможностями и усилить, углубить отношения между государствами. И мы это сделаем", - заявил Глава государства.

Мин Аун Хлайн поддержал позицию Александра Лукашенко: "Это правда, санкции - это возможность. Страны объединяются и могут мощно противостоять тем странам, которые ввели санкции. Они думают, что если используют давление в виде санкций, то получат результат, но это не так. Это приводит только к конфликтам".

Подводя итоги визита, Премьер-министр назвал его успешным. Он особо подчеркнул возможность откровенно обсудить широкий спектр вопросов с белорусским лидером и поблагодарил Беларусь за постоянную поддержку Мьянмы на международной арене. Мин Аун Хлайн заявил о готовности расширять отношения не только на межгосударственном уровне, но и между народами двух стран, а также на международном уровне.

В присутствии лидеров двух стран Александра Лукашенко и Мин Аун Хлайна состоялась церемония обмена текстами подписанных международных договоров и иных официальных международных документов.

Подписан меморандум о намерениях в отношении совместных действий по развитию белорусско-мьянманского сотрудничества.

Заключено соглашение о взаимной защите секретной информации.

Соглашение о сотрудничестве в сфере спорта заключено между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством спорта и молодежи Мьянмы.

Министерство юстиции Беларуси и Министерство правовых вопросов Мьянмы заключили соглашение о сотрудничестве.

Меморандум о взаимопонимании подписан между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Во время визита лидера Мьянмы также подписано более 15 контрактов и меморандумов в области торгово-экономического сотрудничества.

Председатель Государственного административного совета, Премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн наградил Президента Беларуси Александра Лукашенко Орденом Союза Мьянмы I степени.

Церемония состоялась после переговоров лидеров государств в Минске.

Орден Союза Мьянмы - высшая гражданская награда страны, присуждаемая Правительством. Александр Лукашенко был удостоен его за внесение вклада в развитие дружественного двустороннего сотрудничества в различных сферах.

"Это аванс, я понимаю. Буду делать все для того, чтобы оправдать его", - заявил Президент.