Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 октября принял участие в саммите БРИКС в формате "аутрич/плюс" в Казани.

В своем выступлении на саммите Глава государства констатировал, что за небольшой по историческим меркам период объединение стало центром притяжения. Именно с ним все больше и больше стран связывают свои представления о справедливом мироустройстве. "Таком мироустройстве, где обеспечивается равенство суверенных государств независимо от их размеров, военной и экономической мощи. Где признается право каждого самостоятельно определять идеологию развития и проводить независимую внешнюю политику", - отметил Александр Лукашенко.

"БРИКС - это сообщество будущего. По своему потенциалу оно может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада, который оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений, - уверен Александр Лукашенко. - В силах государств - участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства".

"Мы полностью разделяем философию БРИКС. Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участником объединения", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь - традиционно ответственный и эффективный партнер. "Географическое положение в центре Европы, опыт и достижения позволяют с уверенностью говорить о том, что Беларусь станет еще одним важным пазлом в складывающемся образе будущего нашей организации. Участие Беларуси расширяет границы возможностей объединения, делая его более универсальным и всеобъемлющим", - заявил Глава государства.

О сфере безопасности

В числе направлений, в реализации которых Беларусь может сыграть весомую роль, Александр Лукашенко в первую очередь назвал сферу безопасности.

"Взаимное уважение, неделимая безопасность, гарантии странового развития без конфронтации и противоборства - те принципы, на которых необходимо строить наш новый миропорядок, с нашей точки зрения ", - сказал Президент.

Об устойчивом развитии

"Для многих стран глобального большинства, как и для нас, особенно актуальна задача построения устойчивых, экономически самодостаточных государств при отсутствии больших запасов природных ресурсов, географических и климатических преимуществ. Беларусь с этим справляется", - отметил Александр Лукашенко.

Он заявил о готовности Беларуси предложить свой исторический опыт, как стать сильнее самим и сделать сильнее других. "Как вопреки санкционному давлению и попыткам цветных революций сохранять и приумножать человеческий потенциал, обеспечивать высокие социальные стандарты и достойное качество жизни, коммерциализировать инновации и быстро осваивать технологии", - сказал Глава государства.

О борьбе с голодом, бедностью, последствиями изменения климата

Беларусь является один из ведущих мировых экспортеров минеральных удобрений, широкого спектра продовольственных товаров, сельскохозяйственных машин и технологий.

"Мы вносим свою лепту в обеспечение продовольственной безопасности в мире. Готовы взаимодействовать с коллегами в области аграрной науки, по вопросам адаптации сельхозкультур к изменениям климата, мелиорации и вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот", - заявил на саммите Глава государства.

О гуманитарной сфере

Беларусь готова внести свой вклад в развитие сотрудничества в рамках БРИКС и по этому направлению.

"Белорусское образование ценится в мире: за дипломами по самым востребованным современным специальностям к нам приезжают представители более 110 стран. Важным фактором успешного развития нашего суверенного государства являются сильные научные школы", - сказал Александр Лукашенко.

Среди приоритетов - энергоэффективные технологии, наноматериалы и новые источники энергии, промышленные биотехнологии, медицина и IT-сфера.

Беларусь также наработала ряд компетенций в аэрокосмической области. "Готовы вносить свой вклад в реализацию инициативы о создании спутниковых систем БРИКС и в дальнейшем - консорциума космических исследований. Будем рады делиться опытом и научно-практическими результатами", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что у Беларуси сложились высокий уровень взаимодействия и доверительные отношения с абсолютным большинством стран - участников саммита.

"Со многими мы имеем уже длительную историю успешного сотрудничества. Теперь мы можем дополнить наши наработки на двустороннем треке новыми достижениями в интеграционном формате. Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в организации", - заявил Глава государства.

Президент России Владимир Путин, реагируя как хозяин саммита на выступление белорусского коллеги, отметил, что Беларусь демонстрирует хорошие темпы и качество развития в экономической и социальной сферах. "И конечно, безусловно, внесет свой вклад в работу нашей организации", - заявил российский лидер.