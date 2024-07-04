Участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Астане

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло во Дворце Независимости в Астане.

В самом начале саммита лидеры стран подписали документы о завершении процедуры вступления Беларуси в ШОС в качестве полноправного члена. Таким образом, Беларусь стала десятым по счету полноправным членом "семьи ШОС". Аналогичным статусом в организации обладают Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

"Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято. Уважаемый Александр Григорьевич, искренне поздравляю вас. Уверен, сегодняшний день станет яркой страницей в истории Беларуси", - сказал председательствующий на саммите Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он выразил уверенность, что Беларусь внесет свой значимый вклад в укрепление безопасности на пространстве ШОС.

Александр Лукашенко высказал слова благодарности в адрес хозяев саммита - казахстанской стороны - за прекрасную организацию встречи и радушный прием в Астане. "Благодаря в том числе и вашему успешному председательству этот день войдет в историю Беларуси как дата присоединения нашей страны к Шанхайской организации сотрудничества", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко назвал показательным и символичным еще и тот факт, что год принятия в ШОС совпал с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "Это прекрасный подарок белорусскому народу", - заявил Глава государства.

Президент также поблагодарил остальных коллег - глав государств ШОС - за единодушную поддержку этого решения.

Глава государства рассказал о конкретных направлениях, которым Беларусь в качестве полноправного участника планирует уделить повышенное внимание. Он заверил, что страна готова работать рука об руку с новым председательством (после Казахстана председательство в ШОС перейдет Китаю) по реализации совместных приоритетов.

О международной безопасности

"Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны Глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно", - заявил Александр Лукашенко.

Со своей стороны, заверил он, Беларусь постарается адаптировать свои инициативы в этой наиболее актуальной сегодня для партнеров сфере.

Об экономике

Глава государства констатировал, что уже сейчас у партнеров по ШОС есть взаимовыгодные проекты в энергетике, транспорте и логистике, финансах и промышленной кооперации. "Если мы выработаем на нашей площадке четкие правила, выиграют все, в том числе за пределами региона ответственности ШОС", - уверен белорусский лидер.

О продовольственной безопасности

Говоря о продовольственной безопасности, Александр Лукашенко заметил, что вызовы в этой области исходят не только от традиционных факторов, таких как изменение климата и природные катаклизмы, но и искусственных барьеров, в том числе незаконных санкций в отношении минеральных удобрений, техники, средств защиты растений, маршрутов поставок. Как результат, люди в развивающихся странах, включая беднейшие государства Азии, Африки и Латинской Америки, вынуждены голодать.

"В наших силах разрушить стены однополярного мира, накормить людей, устранив много противоречий и конфликтов из-за социального неравенства, дефицита продовольствия и ресурсов", - подчеркнул Глава государства.

О международном позиционировании

"Мы постараемся приложить все усилия, чтобы рос авторитет нашей организации, ширился круг ее союзников и сторонников", - заверил Александр Лукашенко.

Он отметил, что многие белорусские идеи, высказанные ранее, уже получили международную поддержку. Это касается трансфера технологий, информационной безопасности, транспорта и логистики, промышленности, торговли и инвестиций.

"Сейчас уже в новом качестве мы будем стремиться максимально увязать наши предложения с инициативами нашей организации", - сказал Президент.

О взаимном обогащении культур

"Беларусь приступает к работе в Шанхайской организации сотрудничества с пониманием, что ШОС - это не только безопасность, экономика и торговля. Это и взаимное обогащение культур, что приведет к обязательному сближению наших народов", - отметил Глава государства.

По итогам саммита лидеры стран ШОС приняли Астанинскую декларацию и еще два десятка решений, которые касаются взаимодействия в различных сферах.

Перед церемонией подписания Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вынесенные на утверждение документы откроют новую страницу сотрудничества в ШОС и будут содействовать системному и всестороннему развитию организации.

Астанинская декларация нацелена на повышение роли ШОС в формировании условий для укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности, построение нового демократического, справедливого политического и экономического международного порядка, а также совершенствование механизмов ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности, борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия и другими видами транснациональной организованной преступности.

Лидеры стран ШОС утвердили инициативу "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", приняли решение относительно окончательной доработки и согласования проекта стратегии развития ШОС до 2035 года, рассмотрели вопросы совершенствования деятельности организации.

Утверждены программа сотрудничества государств ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы; антинаркотическая стратегия на 2024-2029 годы и программа действий по ее выполнению; стратегия развития энергетического сотрудничества до 2030 года; план мероприятий по реализации стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года.

Принято решение об Ассоциации инвесторов ШОС. Это многосторонняя консультационно-экспертная площадка, созданная для содействия развитию инвестиционного сотрудничества, налаживания взаимодействия между деловыми кругами, министерствами и ведомствами государств в сфере инвестдеятельности. Подписано также решение о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности ШОС.

Утверждена программа по развитию сотрудничества в области охраняемых территорий и экологического туризма.

Китайский город Циндао объявлен туристической и культурной столицей ШОС в 2024-2025 годах. Утверждена дорожная карта по укреплению взаимодействия между государствами - членами ШОС и партнерами ШОС по диалогу.

Принято решение о подписании меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Подписано решение о плане взаимодействия государств ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности. Срок действия соответствующего прежнего плана продлен на 2024-2025 годы.

Генеральным секретарем ШОС на срок с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года назначен представитель Казахстана Нурлан Ермекбаев, который в настоящее время занимает пост заместителя Генерального секретаря ШОС. Еще одно кадровое решение саммита - назначение на аналогичный период Уларбека Шаршеева (Кыргызстан) директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Совет глав государств - членов ШОС также принял заявления "О принципах добрососедства, доверия и партнерства", "Об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии", "Об эффективном управлении отходами".

Кроме того, на полях саммита было подписано межправительственное соглашение между членами ШОС о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.