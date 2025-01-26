выборы президента республики беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января проголосовал на президентских выборах.

Глава государства принял участие в голосовании на избирательном участке, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры.

Предваряя вопрос журналистов о том, за кого он отдал свой голос, Президент отметил: "Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться - за всех!"

Александр Лукашенко добавил, что пообщается подробно с прессой в другой локации, чтобы не мешать голосованию.

На избирательном участке Глава государства кратко пообщался с наблюдателями. Он отметил открытость Беларуси для наблюдателей, а также для журналистов, которые освещают выборы. Некоторые представители СМИ, по словам Президента, даже высказывали просьбу побывать на южной границе страны. "Если хотят журналисты на границу ехать, их надо предупредить, что там серьезная ситуация. Хотите - идите. Поэтому не надо ничего запрещать. Во-первых, нам это не надо. А во-вторых, пусть видят нашу открытость", - сказал Александр Лукашенко.

Во время общения с журналистами Президент сказал, что заявления Европейского союза о выборах в Беларуси - это пресмыкание перед США.

"Это пресмыкание перед "старшими братьями" в Вашингтоне. Если вы уже действительно так принципиально относитесь к выборам, так вы им что-нибудь скажите про американские выборы - страшно. А тут можно: знают же, что ничего не будет. Ну, высказались - даже в Америке смех это вызвало у отдельных специалистов, - отметил Александр Лукашенко. - Как можно оценить что-то, которое еще не состоялось? То есть ребята как всегда, видимо, поторопились и наляпали, что потом придется от этого отмываться. Давайте это воспринимать как данность - заявили и заявили".

"А потом, давайте абсолютно откровенно, это что нам, крепко навредило? Нет. Откровенно скажу, это нам даже выгодно. Они сами себя показали в этом свете. И спасибо им, - сказал Президент. - Спокойно надо это воспринимать, не обращать внимания".

Глава государства напомнил, что беглые во главе со своими "лiдарамi" и "лiдаркамi" объехали Вашингтон, Брюссель и другие западные столицы и слезно просили не признавать выборы в Беларуси. "Думаю, что с их подачи они и приняли подобные заявления. Цена этого заявления - ноль. Даже если бы это было по существу и соответствовало действительности. Ноль. Мы проводим выборы для своего народа, и к концу дня, к утру, мы будем знать все оценки и сделаем соответствующие выводы. А как оцените вы, журналисты, это ваше право", - подчеркнул Глава государства.

Отвечая на вопросы журналистов, Президент заявил: "Мы никого не выгоняли из страны. Более того, мы открыли страну. И я раз пять заявлял о том, что мы не злопамятные люди. Каждому будет предоставлен шанс".

"Приезжайте - отвечайте. Нарушил закон жестоко - в места не столь отдаленные", - добавил Александр Лукашенко. В этом плане, напомнил он, работает общественная комиссия.

Глава государства также ответил на очередной вопрос об осужденной в Беларуси Марии Колесниковой. Александр Лукашенко обратил внимание, что уже отвечал корреспонденту Стиву Розенбергу на вопрос про Марию Колесникову и после того выполнил то, о чем его ранее спрашивал журналист. Говорили, что она чуть ли не умерла и что никого к ней не пускают.

"Скажу откровенно: ты меня подтолкнул к тому, чтобы я поинтересовался, а что там происходит с Марией. Говорят, здоровая. Я говорю: ну покажите народу. Показали. Кто-то ходил к ней, - рассказал Президент. - Не пускают родственников… Я говорю: ну почему вы отца не хотите пустить? По закону отец не имел права с ней встречаться - она нарушает режим. Он установлен в Америке, Англии, еще где-то. Режим есть. Если ты его нарушаешь - отвечай. Я говорю: слушайте, у меня к вам просьба, это мое решение - пустите, пусть отец сходит".

"Не перебирай, Стив! В любом государстве за нарушение закона надо нести ответственность. Суров закон, но он закон. Это не я придумал", - подчеркнул белорусский лидер.

"Ты опять мне про Колесникову…Ты скажи, если ты хочешь поехать к Колесниковой - организуем. Ты скажи, если ты этого хочешь. Мы будем думать, как поступить, - сказал Президент. - Задай ей вопрос: "Мария, ты чего здесь сидишь?" И она тебе должна ответить. Это не ко мне вопрос. Для того чтобы этот вопрос приобрел звучание и начал рассматриваться, по закону (что у вас, что в Америке, что в Брюсселе и так далее), железное правило (это мы у вас, демократов, списали): ты должен обратиться к человеку, который принимает решение о помиловании. Если ты не обращаешься, значит, тебе там хорошо".

Журналист Би-би-си поинтересовался у Главы государства его отношением к ситуации, когда даже его соперники на выборах высказывались в его поддержку. Например, лидер Компартии.

"Стив, это для тебя новый опыт. Так, а что ты мне предлагаешь, мне радоваться или печалиться по этому поводу?" - с юмором заметил Президент.

Он пояснил это той политикой, которая проводится в стране. "Потому что в единственной стране на постсоветском пространстве, в Беларуси, мы ни одну партию никогда не гнобили. Даже Белорусский народный фронт. Даже Зенона Позняка, чья точка зрения совершенно отличается от моей, я его даже поздравил с юбилеем недавно. И признаю, что это истинный революционер, - сказал Александр Лукашенко. - Если бы та политика, которую они проводили в середине 90-х, мы бы уже давно воевали с вами. Но мы даже их не давили. Тем более коммунистов. У наших нынешних коммунистов это вообще политика справедливости, это наша политика. Чего они против меня будут голосовать?"

Президент заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе выборы в Беларуси.

"Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы - это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как и начались. Вот это главное. А там ваше дело. Признаете - мы отреагируем, поблагодарим. Не признаете - ну так вы уже не признали. Вот если завтра США сделают заявление или промолчат хотя бы по поводу наших выборов, слушайте, что вы будете делать?" - сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си.

"Если бы я сейчас сделал заявление, что я не признаю выборы в США и не признаю Трампа, что-нибудь в Америке бы изменилось? Или у вас там в Великобритании: вот я не признаю Стармера (Премьер-министра Великобритании. - Прим.), и что? Что в Великобритании произойдет? Ничего. Точно так у нас ничего не произойдет", - сказал белорусский лидер.

"Вечером все будет известно. Все зависит от белорусского народа. Такой период", - добавил Глава государства.

Отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, Глава государства сказал: "Трампа этого гнобили с утра до вечера. Как только Трамп выиграл выборы, вы (в Европе. - Прим.) поползли через Атлантический океан. Кто ползком, кто по дну, кто поверху. Некоторые не знают, как подползти сегодня к этому Трампу. Тяжелая у вас судьба - у Европы. Ждите. Вам надо обеспокоиться этим. С приходом Трампа проблемы не в Беларуси будут. В Европе будут проблемы. Они уже у вас начались".

"Он вам сказал прямо, и молодец, я его в этом поддерживаю. Хоть не во всем, но поддерживаю. Он вам сказал: "Ребята, вы готовы в Украине воевать? Ну так платите не 2%, а 5%". И вы как ужи, как змеюки крутитесь-вертитесь, не знаете, какой найти выход из этого положения. Трамп захотел Европу наклонить - он вырвал оттуда Великобританию - из ЕС. Зачем это надо было, если бы Америка была нацелена на усиление Европейского союза? - заметил белорусский лидер. - Вырвал. Делает ставку на кого? На поляков. Что, он не понимает, что немцы и поляки - это закоренелые, старые, осмелюсь сказать, враги. Что, вы этого не знаете или кто-то не знает? Вы помалкиваете просто. Зачем же ты раскалываешь Европу, зачем делаешь ставку на Польшу? Потому что это политика такая".

"Они вас еще в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия или столетия не встанете. Они разрушили вашу экономику, и что? Они пытаются разрушить нашу экономику - России и Беларуси. Мы сопротивляемся, мы работаем. Мы не поползли по дну океана в Вашингтон, мы работаем. А вы?" - сказал Александр Лукашенко.

Во время общения с журналистами Президент заявил, что Беларусь готова вести диалог с Евросоюзом.

"Мы никогда не отказывались от отношений с Западом и в том числе с Германией. Мы готовы были всегда. Но вы не хотите этого. Так что нам кланяться перед вами или ползать на коленях? Если вы ответите на наше предложение о готовности вести диалог, мы с Евросоюзом готовы вести диалог, даже с теми, кто проводил против нас агрессивную политику", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул: "Мы когда-то с немцами воевали. А был период недавний, когда у нас были добрые отношения. Конечно, мы не забыли, что те фашисты творили здесь. Мы это не забыли. И это очень актуально в канун 80-летия Победы над фашизмом. Мы это не забыли - погиб каждый третий в Беларуси".

При этом Глава государства обратил внимание: "Но мы нашли возможность с вами сотрудничать. Потом отказались".

Александр Лукашенко выразил мнение, что все можно вернуть: "Мы всегда были готовы с ЕС сотрудничать. И поверьте, главное здесь не экономика и не торгово-экономические отношения. Ну, закрылись и закрылись, свято место пусто не бывает. Пришли другие".

При этом Глава государства обратил внимание на то, что ситуация в Германии, которая была в тройке лидеров, существенно изменилась в худшую сторону.

"Хотите с нами вести диалог мы готовы", - подчеркнул Президент.

Отвечая на вопрос немецких журналистов, готов ли он вести диалог с оппозицией, которая уехала за рубеж, Александр Лукашенко сказал: "Вы знаете, оппозиция - это те, кто находится в стране. А диалог я готов вести с теми, от кого что-то зависит". С подобной "оппозицией", сказал Президент, не о чем говорить.

Глава государства также подчеркнул: "Вот от оппозиции в нашей стране Анна Конопацкая, один из кандидатов в Президенты, она меня критикует уже лет 15, не переставая. И ее настойчивость некоторыми людьми у нас в обществе поддерживается, я это знаю, вечером мы будем знать, насколько поддерживается. Это уже будет социологический срез".

"Вот это - одна позиция", - заметил Александр Лукашенко.

"Коммунисты, как бы меня не хвалили, у них тоже по отдельным вопросам есть претензии к действующей власти. Они это видят по-другому, - продолжил Глава государства. - Вот с ними я готов вести диалог, и с другими кандидатами. Я с ними готов, потому что от них хоть что-то зависит в стране. А если они будут депутатами парламента, если президентом кто-то станет - почему не вести диалог, нужно вести".

"А те…что от них зависит - это вам надо с ними, господа немцы, вести диалог, - отметил Александр Лукашенко. - Смотрите, не прозевайте. Они вам подкинут столько проблем, что очухаться не сможете потом. Я вас предупреждал - вы создаете в Польше, Литве хоругви, а в Украине создали белорусский добровольческий корпус, смотрите, чтобы они эти пулеметы против вас не повернули".

"Поэтому мне о чем с ними говорить? Будут предложения - рассмотрим. Для меня мнение людей, которые меня поддерживают, очень важно", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко во время общения с журналистами предложил разработать единые критерии для определения демократичности, но чтобы они были едиными для всех стран.

"Вы определитесь, что вы имеете в виду под демократией. Может, есть какие-то критерии демократичности? Давайте определимся и по этим критериям будем оценивать и Америку, и Великобританию, и Брюссель, и Минск. А так вы нам одни критерии подсовываете и оцениваете нас, а им - другие. Это неправильно", - сказал белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание, что Беларусь открытая страна и проиллюстрировал свои слова следующим примером. Как доложили Президенту, представители немецкого СМИ захотели поехать на белорусско-украинскую границу для съемок, но белорусские пограничники запретили им это. "Я говорю: "Ребята, вы чего? Вы позвали журналистов и им запрещаете что-то делать в Беларуси. Они же теракты не совершают? - Нет. - Так чего вы им запрещаете? Немедленно позвоните. Если они хотят - пусть едут, снимают. Но предупредите, что к границе желательно не приближаться", - рассказал Александр Лукашенко.

"Вот это демократично, нормально", - обратил внимание Президент. Он заметил, что в Америке, к примеру, журналистов вряд ли пустили бы настолько близко к действующему Президенту на избирательном участке во время голосования. "Вас бы вообще на порог не пустили. И вы это проглатываете спокойно. Вы боитесь", - сказал Александр Лукашенко.

В качестве примера Глава государства привел информацию, оказавшуюся в его распоряжении. Это были редакционные требования одного информационного агентства к корреспондентам, где открытым текстом указывается на необходимость подавать информацию не объективно, а под определенным углом, скрывать отдельные факты.

"Журналисты побывали у нас и хотят чего-то написать. Им говорят: "Вот это - нельзя, потому что в нашей стране зададут вопрос: почему у них есть наблюдатели, а у нас нет? А альтернативные кандидаты? - Не надо никого перечислять. Это (дословно) скрыть невозможно, но вы назовите действующего главу государства и еще четверых, но не акцентируйте на этом внимание, потому что у нас этого нет, такой открытости, могут наши граждане у нас спросить". Это как называется? Это политика редакции", - пояснил Александр Лукашенко.

Глава государства ответил на вопрос о протестах в Словакии и Сербии. Он считает, что эти протесты скоординированы из-за рубежа и управляются США.

"Все действия абсолютно скоординированы, и все управляется из Соединенных Штатов Америки. И в своем большинстве финансируется фондами Соединенных Штатов Америки, а порой напрямую через посольства. Мы имеем миллионы таких фактов по Беларуси и другим странам. Поэтому кто платит деньги, тот музыку и заказывает", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко считает, что вся политика в Европе настолько координируется США, что даже на стадии обсуждения у европейцев вряд ли есть какой-либо голос. "Особенно сейчас, когда они сидят как мыши под веником и ждут, когда судьбу их решат в Вашингтоне. Поэтому все это скоординировано, целенаправленно и прочее. Вот когда у нас пытались блицкриг осуществить в 2020 году, все же управлялось не из Соединенных Штатов, а из Польши, Европейского союза. Кто направлял, кто финансировал это - Соединенные Штаты. Сегодня мы это уже знаем", - заявил Президент.

"А по поводу Словакии, это люди мужественные - разберутся. Но сегодня уже в Европейском союзе, в собственном доме поймут, что такое так называемые цветные революции, мятежи и блицкриги. Но словацкий народ разберется, кто прав, кто виноват. Я в этом убежден", - заявил подчеркнул белорусский лидер.

Отвечая на вопросы журналистов, Глава государства заявил, что власти Литвы уничтожили свою страну.

"Нет Литвы. Они ее уничтожили. Прекрасную страну. Трудолюбивейший народ, терпеливый. В советские времена - "под оккупацией", как они говорят, - она достигли таких высот! Я бывал в Литве. Люди в очереди стояли, чтобы купить технику, продукты питания из Литвы. Мы мечтали жить так, как живут прибалтийские республики", - отметил Александр Лукашенко.

Сегодня же, живя "в демократии", Литва лишилась большой части населения, обратил внимания Глава государства. "У них же людей не осталось. Вон "демократии" хлебнула и Украина", - добавил Президент.

По его словам, белорусы порой недоумевают, почему Литва закрывает границы, проводит против Беларуси жуткую политику, закрывает свои порты для белорусских грузов. "Мы терпеливо относимся к этому. Мы создали для литовцев и латышей безвиз, открыли границы - они своих людей пугают, что мы их тут будем вербовать. Да господь с вами! У нас завербовано достаточно литовцев, не надо нам никого вербовать. Нет, "вот будут вербовать" и так далее. Такая дурь!" - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что еще будучи депутатом ездил в Литву, чтобы поддержать ее руководство, и писал письма Горбачеву, призывая проводить по отношению к Литве более мягкую политику. "Я все делал для того, чтобы сохранился Советский Союз, но я не хотел, чтобы литовцы погибали", - сказал Глава государства.

"Вот они и разрушили свою страну. Что тут сегодня про эту Литву говорить... Ей пальцем покажет Европейский союз, Брюссель - будет делать, потому что они сидят на деньгах этого Брюсселя. А не дай бог американцы что-то скажут - они бегом бегут делать. Но то ли еще будет с этой Европой", - добавил Президент.

Глава государства обратил внимание, что Европейский союз - это мощное объединение. Там проживают около 450 млн человек, что значительно больше, чем в США. ЕС обладает технологичной экономикой и крепкой валютой.

Президент убежден, что планета будет стабильнее, если будет опираться на множество опор. "Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, Россия - это множество опор, которые могли бы удерживать нашу планету. Но американцы должны были понимать, что эти опоры имеют значение, а они исходят из одного: Америка прежде всего, мы и только мы", - отметил Александр Лукашенко.

"У Европы один путь, разумный путь - проводить свою политику. Деньги есть, технологии есть. Нужны ресурсы. Они здесь, на белорусско-российском пространстве. Они в России. Договоритесь с Россией. Они же вам готовы природный газ дешевле продавать, нефть подешевле. И если с Россией договориться, какая Америка, даже Китай не справится с этим объединением, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Почему это не происходит? Это же можно сделать, я говорю вам как Президент. "Як беларусы кажуць, духу не хапае". Некому принять такое решение. Но это их выбор. Время все расставит на свои места".

Комментируя тему демократичности в понимании отдельных стран и, в частности, наблюдение за выборами со стороны БДИПЧ, Глава государства сказал: "Они говорят о какой-то демократии, о правах человека, избирательном процессе - учат нас. А мы задаем простой вопрос вместе с Лавровым (Министр иностранных дел России Сергей Лавров. - Прим.): покажите нам хотя бы до процесса, до выборов эти критерии. Покажите нам эти требования. Они сами себе придумали и начинают потом рассуждать на эту тему".

"Мы их пригласили: "Приезжайте" - "Вы нас поздно пригласили". А где написано, что мы вас должны пригласить вчера, а не завтра или сегодня? Вы просто не хотели ехать. Значит, не поехали. Чего вы кричите, что мы вас не пригласили? Мы никому не запрещали въезд в Беларусь", - подчеркнул Глава государства, добавив, что граждане примерно девяти десятков стран имеют право на безвизовый въезд в нашу страну, и предложив назвать еще какую-нибудь страну, которая демонстрирует такую открытость. "Не назовете", - констатировал белорусский лидер.

Общаясь с журналистом из Китайской Народной Республики, Президент заявил, что будущая многополярность зависит от КНР.

"Вы должны выдержать. Сегодня от вас зависит многополярность нашей планеты", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь готова в этом плане сотрудничать вместе с Китаем.

"Нам нужна многополярность. Однополярный мир не обеспечит процветания всем народов, - убежден Глава государства. - Китайцы ведут себя достойно: они не эскалируют, не создают напряжения. Они предлагают: "Давайте сотрудничать". От сотрудничества Китая и США многое сегодня зависит. И будущая многополярность, которая должна удержать в равновесии планету, зависит от Китайской Народной Республики. Я желаю, чтобы вы на этом пути стойко держались и не свернули с этого пути".

Журналисты из Китая поинтересовались у Главы государства, насколько важно в нынешнее время отмечать Великую Победу и защищать результаты Второй мировой войны.

Александр Лукашенко отметил, что за годы войны в СССР погибли около 30 млн человек. Китай потерял приблизительно такое же количество населения в борьбе с японским милитаризмом. "Вы это отмечаете, празднуете. Си Цзиньпин, мой хороший друг и товарищ, пригласил многих руководителей на эти празднества. Это будет у вас в мае после заседания ШОС. Мы, скорее всего, будем у вас на этих празднествах", - сказал Президент.

Он добавил, что Беларусь точно так же ежегодно отмечает Победу в Великой Отечественной войне.

"Мы, как и вы, эту Победу считаем достоянием не только тех поколений, но и нынешних. Мы будем отмечать эту Победу, - сказал Александр Лукашенко. - Думаю, что традиционно, если у нас будет парад, наши китайские друзья и товарищи примут в нем участие. А вообще китайцы очень активно принимают участие в культурных, экономических акциях. Плавательный бассейн мы уже открыли, а сейчас откроем футбольный стадион (жемчужина, красавец, Минск украсил) как раз к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так что вы будете в повестке дня как наши лучшие друзья и помощники. Вместе будем отмечать".

Александр Лукашенко заявил китайским журналистам, что Беларусь успешно заменяет сотрудничество с Западом на Восток.

"Мы тихо, спокойно будем сотрудничать, потому что оголтелых еще достаточно, которые наблюдают за тем, чтобы палки в колеса вставлять. Мы договорились с китайцами, что не будем обнародовать, слишком детализировать наше сотрудничество. Но сегодня то, что мы когда-то планировали и начинали делать с западными компаниями, мы успешно закончили и работаем с китайцами. В Китае для развития нашей экономики есть все", - заявил Александр Лукашенко.

При этом он обратил внимание, что китайцы, в отличие от западных контрагентов, не прячут свои технологии и готовы делиться ими. "Если они нам продали какой-то станок, они и чертежи нам передают, чтобы могли эти шестеренки, валы, коробки передач и даже двигатели сделать в Беларуси. То есть мы успешно Запад заменяем на Восток за счет России и Китайской Народной Республики в основном. Есть и другие страны. В этом суть нашего сотрудничества", - сказал Президент.

Глава государства убежден, что у белорусско-китайского сотрудничества светлое будущее. Он рассказал, что против этого в свое время выступали США.

"Помпео (экс-госсекретарь США Майкл Помпео. - Прим.) когда приезжал: "Вот вы с Китаем сотрудничаете. Вы же понимаете, что это враг Америки". Я говорю: "Когда вы захлопнули не только двери, но и окна перед нами, Китай перед нами открыл и окна, и двери. Мы во многом сегодня сохранили высокотехнологичность благодаря Китаю. Вы хотите, чтобы я от них отвернулся? Вот и скажи, как мужик, ты это бы как оценил?" Он улыбнулся, говорит: "Ну, понятно". Больше вопросов не задавал. Они понимают. Мы им откровенно говорим: "Вы нас душили, а Китай нас спасал. Почему мы против Китая должны воевать сегодня и проводить политику против китайского народа и руководства Китая. Я никогда на это не пойду, и вы меня не купите в этом плане". Это был такой откровенный разговор", - отметил Александр Лукашенко.

"Вот наше будущее: мы для вас готовы сделать все, что вам нужно в Европе, а вы для нас сделаете все для того, чтобы наша страна осталась высокотехнологичной и мы могли заменить сбежавших от нас западных представителей. Не конкретизируя, не детализируя. Много китайцы нам помогли, думаю, что и помогать будут", - сказал Президент.

Во время разговора с журналистами Президент напомнил об одном из недавних заявлений Владимира Зеленского, что он хотел мира, а Президент Беларуси предлагал нанести удар по Мозырскому НПЗ. "Слушайте, когда я это услышал, мне стало плохо. Для меня абсолютно было неприемлемо - предложить Зеленскому нанести удар по нашему НПЗ. Самому лучшему, я бы сказал, в мире заводу, который мы недавно модернизировали, вложив туда огромные средства. Клянусь вам, что такого не было. Ну зачем ты это говоришь? Ты плохой шоумен, ты даже не Трамп. Так нельзя говорить, ты же врешь!" - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил, что это ему было бы не в плюс: "Я должен был бы ответить. Так что, я втягивался бы в войну". В то же время, подчеркнул белорусский лидер, он делал все, чтобы войны не было.

"Что касается мира в Украине, это вопрос не ко мне. Вы мою политику и позицию знаете давно. Три тура мирных переговоров сразу после начала конфликта - СВО - произошли на нашей земле. И если бы я в деталях (рассказал. - Прим.) или кто эти первые туры организовывал, вы бы были поражены. Эти украинцы, Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, - они приехали только к ночи. Откровенно скажу, я россиян уже удерживал, говорю: "Ребята, не уезжайте! Обвинять будут потом, что мы не захотели переговоры", - рассказал Президент.

По его словам, так было постоянно. Потом украинская сторона захотела вести переговоры уже в Беловежской пуще, подальше от границы с Россией. И эта просьба была удовлетворена. Потом, после трех туров мирных переговоров в Беларуси, переговоры перенесли в Стамбул. "Езжайте куда хотите. В Казахстан, Стамбул… Только не прекращайте переговоры. Гибнут люди! Уже тогда было понятно, сколько погибнет людей", - отметил Александр Лукашенко, говоря о своем отношении к этому в тот период.

"В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году", - сказал Глава государства.

"Мы сторонники мира в Украине. Надо сейчас учитывать все. И России (позицию. - Прим.). Без нее никуда. Никакая Америка никогда Россию не заставит. Трамп не идиот, не дурак, он так Путину не скажет. А если скажет, это будет во вред. Нельзя понукать и нами крутить-вертеть. У нас есть свои интересы, а у России тем более. Но мы не хотим войны, мы не хотим гибели людей. Потому что погибнут миллионы. Кому это надо? - отметил Глава государства. - Надо сейчас остановиться. И это в интересах прежде всего Европы. Они это понимают, но надо отцепиться от этого "авианосца" американского".

Александр Лукашенко объяснил, почему Беларусь должна быть за столом переговоров по Украине.

"Часто крутят-вертят этот вопрос, как будто Лукашенко с ума сойдет, если не будет за столом переговоров. Дело не в Лукашенко, здесь нет личных амбиций, - подчеркнул Президент. - Здесь два вопроса: наши интересы и безопасность в регионе. Я исходил из этого".

Глава государства пояснил: "Первое - национальные интересы. Есть хотя бы на этом клочке земли наши интересы, белорусского народа? Есть. Второе. Я исходил из того, что это же Володя Зеленский постоянно пропагандирует гарантии, спокойствие, безопасность в этом регионе. И если ты хочешь этих гарантий и спокойствия, то надо, чтобы были учтены интересы всех, насколько это возможно. И к этому должны быть привлечены все участники этого процесса, кто живет здесь, в том числе и белорусские. Литовцы, латыши, да и поляки, они все туда рвутся, и Зеленский это приветствует, и Запад. Почему? Это наше пространство, без нас не может быть полной безопасности. Поэтому два вопроса - наши интересы и безопасность в регионе".

"Но чтобы я с ума сходил, что вот, мы должны быть за столом переговоров, - у меня этого нет, - добавил Александр Лукашенко. - Ну, без меня будут там решаться вопросы. Ну так там будет Президент России, без него точно не будет переговоров. Вы что думаете, он белорусскую позицию не поддержит, тем более она абсолютно необременительна ни для России, ни для Украины, ни для Запада".

Президент подчеркнул: "Хочу сказать, что нет такого, как некоторые кричат за пределами нашей страны: вот Лукашенко, с него надо брать какие-то обязательства, требовать выпускать политзаключенных из тюрем, потому что он очень хочет быть за столом переговоров".

"Глупость полная. Мы, если хотим, чтобы здесь был мир, спокойствие, должны быть привлечены - на будущее, чтобы было хорошо - к этим переговорам. Вот моя позиция, и ничего личного", - заявил Александр Лукашенко.

Президент рассказал о своем видении компромисса для мира в Украине.

"Компромисс может быть такой. Владимир Владимирович недавно сказал: уходите за пределы границ областей - Донбасс, Луганская область, потом Херсон, Запорожская область. Туда - до границ. Все - останавливаемся. Но, наверное, не совсем… Тоже отходить (украинская сторона. - Прим.) на границы не будет. Ну тогда что? Ну тогда вы не требуйте, чтобы мы вам вернули территории и Азовское море, которые когда-то были украинскими. Вот компромисс, чтобы остановиться на линии соприкосновения. Возможный. Это мое такое мнение. Но Володе Зеленскому и Владимиру Путину виднее. Они там непосредственно погружены в это. Но компромисс придется найти. С расчетом на то, что придет время, народы определятся, где им жить и какую валюту использовать. Народы! Только не надо им мешать. Но, опять же, это решается за столом переговоров", - сказал Президент.

"Тяжелая судьба ждет украинский народ, если они не определятся со своим лидером, со своей властью и не поймут, что им надо восстановить страну самим. Я даже не исключаю, что и Крым… Слушайте, придет новое поколение - одно, второе, третье - и по Крыму решится вопрос, и по Донбассу по этому. Еще неизвестно, может, и границ между государствами не будет, - считает Александр Лукашенко. - Но надо сегодня исходить из реалий, из того, что можно сделать. А не говорить: "Вот, сейчас Крым вернем..!" Да никогда Россия Крым не вернет. Даже Запад им говорит: "Ребята, это вопрос отрезанный, решенный". Что, сегодня россияне уйдут с тех территорий, которые подконтрольны российской армии? Я не представляю, что должно случиться, чтобы они ушли оттуда, где они сейчас находятся. Поэтому, возможно, уже и этот вопрос решенный".

Александр Лукашенко рассказал, что граница между Беларусью и Украиной закрыта наглухо, но стороны поддерживают определенные контакты.

"У нас нет информации по поводу желания с той стороны открыть границу. Я предлагаю очень часто им", - отметил Глава государства.

В то же время Александр Лукашенко отметил, что белорусская сторона поддерживает определенные контакты с украинцами. По его словам, Беларусь, в частности, оказывает содействие России и Украине в обмене военнопленными.

"Сотни приходится обменивать, и все это делаем мы. Украинцы с россиянами не контачат. Привозят из Украины, привозят из России военнопленных или погибших, и мы уже их берем туда или перевозим оттуда сюда, - рассказал Президент. - Мы ведем обмены и диалоги по-человечески, там, где надо. А так граница заминирована и забаррикадирована. В основном под Гомелем этот контакт с украинцами, и это нормально".

Кроме того, в Беларуси принимают большое количество беженцев из Украины, напомнил Александр Лукашенко. В то же время граница остается закрытой наглухо.

По словам Президента, только в прошлом году в Беларусь из Украины, в основном тайно пересекая границу, прибыли почти 300 тыс. человек. "Когда меня проинформировали, я не поверил. Я говорю, ребята перепроверьте, может, ошиблись. 300 тысяч человек к нам! К агрессору прибыли. Помогаем им", - подчеркнул Глава государства.

Часть украинцев дальше убывает в Польшу, кто-то в Россию, остаются и в Беларуси. "Вот вам дом, вот вам трактор, комбайн, завод, фабрика - идите работайте. Вашим детям - бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, в детский садик и прочее, и прочее. Вот такое наше отношение к украинцам, если они к нам приезжают жить. Ко всем", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко уверен, что для восстановления Украины нужен будет Президент, который по своим морально-деловым качествам будет похож на Иосифа Сталина.

Президент уверен, что Запад точно не заинтересован в восстановлении и развитии Украины для народа этой страны. "И так уже разорили, на колени поставили. Не знаю, как они без нас, без России будут вообще выкарабкиваться из этого. О них скоро все забудут. Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет. Да, где-то какие-то месторождения, где-то выгодные куски экономики транснациональные компании подберут. Естественно, американцы их там или европейцы будут поддерживать. А чтобы страну отстроить - только Россия сможет помочь", - сказал он.

Но, как подчеркнул Александр Лукашенко, основную часть - процентов 75% - должен будет сделать сам украинский народ. "И этот народ надо мобилизовать. И не карманы набивать, как это у них там во время войны - воровать и вывозить за пределы или покупать на Лазурном берегу какую-то собственность. А надо как Сталин: сапоги одел, одна рубашка, одна шинель - и пошел. Поэтому надо будет мобилизовываться. Вот от этого будет зависеть дальнейшее (будущее. - Прим.) Украины, - уверен Президент. - Украинский народ должен когда-то отвязаться по-настоящему и избрать своего Президента. Который в одних сапогах… Ну не надо в одних, пусть будет две пары сапог, две шинели, - и начать восстанавливать страну. И договариваться прежде всего с соседями".

Глава государства уверен, что украинский народ ждет тяжелая судьба, если они не определятся со своим лидером и властью и не поймут, что им надо восстановить страну самим.

Журналисты из Молдовы спросили Главу белорусского государства, каким он видит будущее их страны.

Александр Лукашенко отметил, что очень тепло относится к Молдове, неоднократно бывал в этой стране в советские времена и позже, после чего остались хорошие впечатления. Он убежден, что в Молдове есть все для того, чтобы процветать. Но для этого сейчас надо мобилизоваться, находить пути объединения страны, сохраняя ее суверенитет, и ни в коем случае не ломать ту систему, которая уже выстроена.

"Возьмите голову в руки и начинайте отстаивать страну. Считайте, что есть какой-то разрушенный фундамент, и потихоньку начинайте ее выстраивать. Опыт есть. Хотите помощи - пожалуйста, можем помочь", - рекомендовал Президент.

"У вас отстроена система экономики. Да, она в упадке находится, но система есть. А если есть система, ее проще восстановить. Я это в Беларуси проходил", - сказал Александр Лукашенко.

"Я не говорю, что вы должны пойти нашим путем или в нашу сторону. Но зачем вы ломаете то, что создали? Я человек эволюционного развития. Давайте из того, что есть, вырастайте как государство (а оно есть у вас, суверенное) или на Запад, или на Восток. Но только не ломайте то, что есть. Будет тяжело потом", - посоветовал Глава государства.

"Вам нужна сейчас сильная власть для того, чтобы могла мобилизовать народ, и надо договариваться, где только можно, - считает Александр Лукашенко. - Надо на кого-то опираться, поэтому договаривайтесь с теми, кто не требует от вас какого-то слома, ломки". По его мнению, есть возможности достигать договоренности и с Россией, и с Западом, но делать это надо с позиции собственных, национальных интересов.

Итальянские журналисты спросили Главу белорусского государства про его отношение к резолюции Европарламента, в которой советские символы были приравнены к нацистским.

Президент подчеркнул, что в Беларуси слишком хорошо знают, что такое нацистская символика. За это знание, к большому сожалению, страна заплатила страшную цену. Потери Беларуси в Великой Отечественной войне огромны, страна была фактически стерта с лица земли и ее пришлось долго восстанавливать.

В этой связи Александр Лукашенко обратил внимание на жест Илона Маска во время инаугурации Дональда Трампа. "Чем бы они это ни обосновывали, когда он там зигует открыто, это обнаглели американцы уже и этот Маск", - сказал Глава государства. Он подчеркнул, что Маску наверняка хорошо известно, что этот жест ассоциируется с нацистским. "Почему евреи это спокойно проглотили? Под этим зигованием холокост был осуществлен. Ни один еврей Маска не осудил и Трампу не сказал: "Чего вы делаете там!" - заметил белорусский лидер.

"Что ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь? Кому ты добро приносишь? Ведь мы с американцами против этого воевали. Это уже очумели и одурели, - сказал Александр Лукашенко. - Должен вам сказать, что сила, которая их остановит, есть. Они все верующие. Господь Трампа действительно пожалел (подразумевается неудавшееся покушение на Дональда Трампа. - Прим.) не для того, чтобы он такую политику проводил и окружал себя такими людьми. Это безумцы, обнаглевшие и одуревшие от больших денег. Надо осуждать за нацизм не нас и не Советский Союз. А вот он, живой".

Кроме того, Глава государства обратил внимание на активное вмешательство США в внутренние дела других стран. И в этом плане, по его словам, Великобритания не исключение. "В Великобританию скоро подкинут вам новое руководство. Из Вашингтона привезут. Вот ваша политика, до чего достукались. Поэтому успокаивайтесь и начинайте возрождать и устанавливать отношения на Востоке. Не опирайтесь на одно крыло. А то меня упрекаете: одни говорят, что я сижу на стуле с одной ножкой, а другие - что на двух. Так вы определитесь: вы на двух сидите или на стуле с одной ножкой", - посоветовал Президент.

"Дональд классный артист, актер. Он шоумен, бизнесмен и прочее. Очень классный. Он умеет это делать. Мы тоже это умеем делать. Но у него характер такой, что он не стесняется это делать, - отметил Глава государства. - Как опытный политик должен сказать, что я не совсем понимаю и не знаю, что изменится у нас в нашем регионе после прихода к власти Трампа".

Глава государства считает, что президент такой страны, как США, должен думать о том, "как по ту сторону экрана тебя оценят". В этом плане Глава государства в очередной раз упомянул о своих негативных эмоциях от речи Трампа на инаугурации, в которой он обрушился с критикой на Джо Байдена и Камалу Харрис.

Александр Лукашенко уверен, что нужно меньше обращать внимания на разного рода заявления в США, которые в первую очередь рассчитаны лишь на резонанс в СМИ. "Это их проблемы. Пусть они этим занимаются", - сказал он.

В этом плане Президент посоветовал брать пример с Китая, для которого это в повестке 25-й вопрос.

"Надо перестать концентрировать внимание даже на нем (речь о Трампе. - Прим.). Да, крупная экономика, треть мирового ВВП. Ну и что? Так это треть. А остальное где - в Китае, Индии, в России, других странах. А ресурсы какие? А Африка проснулась - больше танцевать не будет под плеткой США. Это надо понимать", - отмечает Глава государства.

Спокойно к этим разного рода заявлениям относятся и в Турции, в частности Президент Эрдоган. Журналист из этой страны и задавал вопрос Александру Лукашенко.

"Мы по-турецки к этому относимся, спокойно. Мы не ждем от Америки каких-то подачек, но мы хотим с ними сотрудничать, - сказал белорусский лидер. - Понимая, что это все-таки ведущая страна в мире, она серьезно влияет и на экономику внутри Беларуси, нашего союза с Россией, на экономику Китая. Влияние оказывает на экономику всех стран. Ну чего нам ссориться? Мы с Америкой глобальных вопросов решать в мире не будем, мы знаем свое место".

Глава государства считает, что нынешний Президент США способен на то, чтобы поступить "алогично" по сравнению с традиционной политикой США. "Мы на это надеемся", - сказал Александр Лукашенко.

Он считает, что в этом плане как раз полезна эпатажность и непредсказуемость Дональда Трампа, который может принять неожиданное алогичное решение. "Мы ждем, чтобы он принял такое нелогичное решение по Украине. Если исходить из логики и пользоваться укоренившимися критериями решения таких вопросов, американцы никогда не пойдут на то, чтобы удовлетворить требования и чаяния российского народа и Президента. Это не в их интересах. Но Трамп непредсказуем. Он в этом плане может "бабахнуть" и пойти на то, как он пообещал - мир. И он - "миссия". Господь его ухо прострелил, а не голову, в том числе и для того, чтобы он этот мир установил. И он привержен этому внутри. Он очень стойкий. Его помощникам и другим трудно пошевелить и куда-то его повернуть. Значит, он может поступить алогично - не так, как нам сейчас кажется", - заметил белорусский лидер.

В связи с этим он считает, что достижение мира возможно. "Но у меня 50/50. Думаю, американцы будут делать так, чтобы нам и России было не очень хорошо", - считает он.

Говоря о Дональде Трампе, Александр Лукашенко отметил, что он знает, что такое семья, дети, в отличие от многих других бездетных политиков в США.

Президент сослался на мнение одного своего хорошего друга, который считает, что Трамп стал другим, очень верующим человеком, и многое изменилось. "Если верующий человек, то должен божьими этими заповедями пользоваться. Прострелить ухо и остаться живым (речь о покушении на Трампа в ходе предвыборной кампании. - Прим.) - точно бог его пожалел, для чего-то его сохранил. Для чего - понятно. Чтобы реализовывать заповеди божьи", - сказал Президент.

Общаясь с журналистами, Александр Лукашенко предостерег руководство Армении от заигрывания с Евросоюзом.

"Они начали заигрывать с ЕС. Опаснейшая игра. Успокойте его там. Он уничтожит Армению. У него проблема с одной стороны - с востока, у него проблема с запада. Он еще и Россию настраивает против себя. Он в окружении, небольшая территория. Население не гигантское. И он окружил себя врагами. Вот, Евросоюз начнет ему там чем-то помогать… Ему что, непонятно, что произошло в Украине? Ладно, Украина. Но Грузия рядом (речь о происходящих там деструктивных политических событиях при активном участии Евросоюза. - Прим.). Он уничтожит страну. Поэтому его надо утихомирить. Нельзя допустить войны на Кавказе", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко также высказался об обиде армянского руководства на Беларусь. "Они на меня обижаются, что я поддержал Азербайджан. Господь с вами, я всегда поддерживал здравый смысл, был за то, чтобы не было войны, чтобы мы не дрались друг с другом", - сказал он.

Президент напомнил, что в свое время фактически выполнял посредническую функцию между лидерами Азербайджана и Армении, пытаясь поспособствовать мирному разрешению территориального спора. И Президент Азербайджана Ильхам Алиев занимал прагматичную позицию, предлагал экономическое сотрудничество и инвестиции. "У Алиева даже не было цели воевать с Арменией", - рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что публично озвучивал эти предложения, в том числе в Армении, но у армянского руководства эти предложения развития не получили. "Воевать начали. Я при чем здесь? Мы за тысячи километров живем. Я, что ли, эту войну развязал? - задал риторический вопрос Глава государства. - То, что произошло, результаты этих сражений - вина руководства в Армении. Только их вина".

Более того, Премьер-министр Армении Никол Пашинян сам в своих заявлениях признал территориальные претензии Азербайджана, когда мог этого и не делать. "Слушайте, мы с Путиным ошалели. Путин говорит: "Зачем он это сказал? Его же за язык никто не тянул". Пашинян же сам отказался от Нагорного Карабаха. Хотя в тот момент Ильхам готов был согласиться, что это территория, где Армения будет иметь серьезное влияние. Но тут такой подарок. Кто не воспользуется? При чем здесь я? Но вопрос не во мне и в Беларуси. Они решили (руководство Армении. - Прим.) "выстрелить" в меня, но знаете, в кого они хотели попасть", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что он и ранее, и сейчас хорошо относится к Армении и народу этой страны. "Образованный народ, земли хорошие, знаете, как жить и работать. Воспользуйтесь этим. Зачем вы с нами ссоритесь? Что это вам принесет? Не теряйте то, что у вас есть", - призвал он.

Президент рассказал, что ранее, как только Никол Пашинян стал премьер-министром, у него с ним были "жестокие столкновения": "Я, правда, грубовато тогда обошелся, назвал его соросовцем и говорю: "Ты приведешь Армению к войне!" Так и произошло".

"И сегодня он на меня обижается. Чего ты обижаешься? Я же не воевал на стороне Азербайджана. Он говорит, оружие они (Азербайджан. - Прим.) у нас покупают. Может, Азербайджан и покупал. Но мы были открыты и для Армении. Кто платил деньги, тот и получал товар", - добавил Глава государства.

Президент во время общения с журналистами рассказал, что переболел гриппом. По словам Главы государства, из-за этого у него были проблемы с голосом.

"Меня беглые уже похоронили", - заметил он.

Журналисты обратили внимание на очень теплое и искреннее выступление Президента Беларуси во время финала "Марафона единства".

"Я искренне говорил. Искренность всегда подкупает. Это конек моей политики, - заметил Глава государства. - Что касается того, что я сказал "без меня", это к тому, чтобы в 2030 году все было спокойно, ведь я же не вечный. Меня же беглые уже похоронили. То я умираю - не дай бог я где-то какую-то заразу подхватил. Грипп какой-то пошел. И я на хоккее, наверное, грипп этот подхватил. Много приходится говорить, и голос потерял".

Александр Лукашенко отметил: "Я не собираюсь умирать еще. Дай бог, чтобы у меня было такое здоровье, как до сих пор, больше не хочу. Что касается 2030 года, мы все понимаем, что я не вечный. Могу сказать - я не хотел идти на эти выборы".

При этом Президент подчеркнул, что чиновники и люди выдвинули его кандидатуру на выборы.

Накануне выборов Александр Лукашенко работал по своему обычному президентскому графику - были запланированные ранее мероприятия. "Но я нигде не говорил - голосуйте за меня", - подчеркнул он.

Глава государства выразил уверенность, что Беларусь и дальше будет двигаться избранным путем развития.

"Если пять лет назад мы видели, что у нас очумелых было определенное количество, сегодня Беларусь уже другая: прививку получила. Мы не судьбу свою определяем сегодня, мы ее уже определили", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание на важность того, что в стране сохранена преемственность и все строится на базе того, что было достигнуто ранее, в том числе и в советские годы.

"Я всегда говорил, что не надо отбрасывать прежние поколения. Мы ничего бы не стоили, если бы не использовали то, что до нас поколения создали. И это жутко, если работало поколение, поколение победителей - и кто-то пришел и отбросил это. У нас были такие, и к чему это привело, в Украине, в Прибалтике. То ли еще будет", - подчеркнул Глава государства.

Он выразил мнение: "Надо эволюционно все выстраивать, без революций, и все должно вытекать из прошлого. Будущее должно быть основано на фундаменте прошлого. Мы от этого не отказались. Поэтому люди и поддерживают сегодня этот курс. Но насколько - вечером узнаем".

"Мы не судьбу свою определяем сегодня, мы ее давно определили. И этот один день ничего не перевернет в Беларуси. Мы построили то, что сегодня нравится народу", - сказал Глава государства.

Ранее Президент неоднократно заявлял, что власть в стране будет передаваться новому поколению. "Молодое поколение - это не мой младший сын и не мой старший сын", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, что недавно прочитал в "гадких ресурсах", что "снял с должности" своего старшего сына. Как известно, ранее Виктор Лукашенко был помощником Главы государства по вопросам национальной безопасности.

"Время пришло. Мы ликвидировали эту должность. Распределили (обязанности. - Прим.) между Госсекретарем, ОАЦ и КГБ. И нормально сейчас работаем. Но я с удивлением узнал, что я, оказывается, своего старшего сына отстранил от должности. Самый послушный у меня это старший сын. И якобы я уже чуть ли младшему (говорю. - Прим.): "Будешь Президентом". Да он в страшном сне это себе представить не может уже сейчас, и ни один из моих сыновей", - заявил Александр Лукашенко.

"Но будущая пятилетка - это пятилетка молодых людей. И пришло время нам, старшему поколению, передать страну. Не только власть. Я говорил о поколении, не о персоналиях. А вы у меня сразу: кто это будет? Это будет новое поколение. Естественно, наверное, будет и новый Президент, - сказал Глава государства. - Будем потихонечку готовить новое поколение. Вы посмотрите, будущие президенты (хотелось бы) - это нынешние губернаторы, нынешние министры - члены Правительства, руководители палат парламентов, высшие должностные лица. Это люди уже совсем другие".

В то же время Александр Лукашенко считает, что Президент в Беларуси - это не женская должность. "Женщина не может быть диктатором, а мужиков у нас уже появилось немало для того, чтобы возглавить наше руководство, - сказал он. - И в сфере культуры у нас крепкие люди есть, не шоумены, а настоящие. И в средствах массовой информации. Посмотрите, совершенно новое поколение пришло", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко пояснил, почему этот год будет непростым для Беларуси.

"Я исхожу из нынешней ситуации. Война закончится - дай бог, будет немножко лучше. Вы же понимаете, что война на этом регионе сказывается серьезно. Я уже не говорю о России, которая тратит приличные деньги на войну. Россия - наш союзник, наш основной рынок, куда мы поставляем продукцию, и наш основной поставщик. То есть мы увязаны очень тесно. Естественно, мы зависимы друг от друга, особенно мы от России", - отметил Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что в России сейчас непростая экономическая ситуация, а значит, и в Беларуси она будет непростой.

"Поэтому я предупреждаю своих (и в Правительстве, и министров, и губернаторов, и производителей), что этот год будет непростой и нам его надо выдержать, нужно мобилизовываться. Мы это уже начали делать", - подчеркнул Глава государства.

В то же время Беларусь старается диверсифицировать рынки сбыта. Этому, в частности, посвящены международные визиты Главы государства. В ближайшем будущем Александр Лукашенко, например, планирует посетить Китай и КНДР.

Во время разговора с журналистами Президент ответил на вопрос о ядерном оружии. По его словам, ядерное оружие прежде всего служит для сдерживания. Не для того, чтобы не промокнуть под ядерным "дождем", но чтобы этого "дождя" вообще не было, образно выразился Глава государства.

"Никто с ядерной страной воевать не хочет и не будет. Даже США. Они, как люди, продвинутые в этом плане, умные, понимают - это катастрофа", - отметил белорусский лидер.

В этом плане от отметил, что у Трампа есть семья, дети, и он знает, что это такое. В отличие от многих других бездетных политиков.

"Что касается безопасности, это важнейший вопрос наших отношений с Президентом Путиным и с Россией. Никогда не было переговоров, встреч и просто разговоров, чтобы мы не обсуждали эти проблемы. У нас нет закрытых тем в этой части, да и вообще в отношениях с Россией", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент упомянул о недавнем заявлении секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, что российский "ядерный зонтик" обеспечивает защиту Республики Беларусь в тех же рамочных сценариях, в которых Россия допускает ядерное реагирование для собственной обороны. "Он констатировал очень важный факт. И должен сказать, что в Беларуси появилось ядерное оружие во многом благодаря Сергею Шойгу. Он был сторонником того, чтобы Беларусь обладала своим этим, пусть небольшим, но достаточным "зонтиком" от ядерного "дождя", - сказал Глава государства.

Президент ответил на вопрос о размещении российского ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси.

"Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около вас (России. - Прим.). Тем более это же общее оружие. Но я не говорю, что под Смоленском. Я просто сейчас так думаю", - сказал Глава государства.

Отвечая на вопрос о сроках поставок в Беларусь "Орешника", Александр Лукашенко пояснил, что он с Владимиром Путиным сроки не определял. "Во-первых, это не горит. Я, конечно, понимаю, что и в России "Орешник" этот нужен и так далее. Ну и потом, это не так просто. Когда я сказал "10 комплексов", я пошутил, - сказал Президент. - Это бешеные деньги. И промышленность России не только же "Орешники" производит. Я это понимаю. Достаточно одного комплекса "Орешника", чтобы обезопасить Беларусь. Но они нужны и в России. И мы не оговаривали конкретные сроки. Не горит. Для того, чтобы Беларуси защищаться, у нас достаточно (другого вооружения. - Прим.)".

"Надо - мы еще у России кое-что возьмем и попросим. Ну а если уж очень что-то чрезвычайное и нужен будет "Орешник", ну так мы введем его из России - те, которые у них сегодня есть. У нас это по безопасности территория, которая подлежит защите общими усилиями, создана совместная группировка Беларуси и России. Какая бы война в Украине ни шла, а эта группировка у нас существует", - добавил Президент.

Он также отметил, что планы дислоцировать "Орешник" в Беларуси - это в ответ на желание и возможность размещения американских ракет средней дальности в Европе. "Поэтому если они откажутся от этого, тогда я старшему брату скажу: "Давай повременим". Неважно, будут они в Смоленске или в Орше. Для нас не важно. А нам важно, чтобы американские ракеты средней дальности не попали на территорию Европы, потому что они могут быть оснащены и ядерным компонентом. Если говорить откровенно", - заявил белорусский лидер.

По его словам, первую установку "Орешника" разместят, как только она будет произведена в России.

Александр Лукашенко во время общения с рассказал, куда совершит свой первый официальный визит в случае победы на выборах.

"Мы с Владимиром Владимировичем (Президентом России Владимиром Путиным. - Прим.) недавно обсуждали эту тему: "Слушай, будет странным, если я поеду куда-нибудь, если не в Москву" - "Александр Григорьевич, мы всегда вас ждем". Вот такой был разговор. Естественно, это будет не просто странно, это будет непонятно для многих. Поэтому я планирую, что мы встретимся с Президентом России в Москве и, как положено официальным визитам, проведем соответствующие контакты и переговоры", - отметил Александр Лукашенко.

"Я вообще официоза этого не люблю. Я люблю рабочие встречи: встретились, поговорили (до ночи у нас всегда эти переговоры затягиваются). Но это же сигналы для общества. Поэтому я планирую посетить Российскую Федерацию", - сказал Президент и тут же добавил, что это был провокационный вопрос.

"Вот вы меня спровоцировали. А Стив (журналист Би-би-си Стив Розенберг. - Прим.) сейчас скажет, что я уже знаю, что я выиграю. Стив, это не я сказал! - заявил Глава государства. - Я, наверное, зря заострил на этом внимание, потому что Стив пропустил этот момент. Ладно, пусть говорят. Все равно будут говорить".

Президент обратил внимание, что беглые, поддерживаемые спонсорами, стратегически готовятся к 2030 году, а пока выжидают удобного момента, случая. "Если случай представится, за границей все готово, - сказал Президент. - У них все готово - военная составляющая, чтобы зайти (на территорию Беларуси. - Прим.) и подтянуть натовские войска из Польши, Литвы".

"Если момент созреет, будет недовольство людей и прочее, - они готовы. Это их тактика. И стратегически они готовятся к 2030 году. Под это создаются структуры и финансируются", - добавил белорусский лидер. Впрочем, сейчас ряды беглых охватила паника, потому что Дональд Трамп заявил о сокращении программ и финансирования.

"Что касается политзаключенных. Вы никому не верьте, что на меня кто-то надавил, что это кто-то из беглых. Вообще с ними не имеем никаких отношений… " - сказал Александр Лукашенко. Он пояснил, что помилованы были те, кто, во-первых, попросил о помиловании. Во-вторых, при принятии этих решений Президент исходил из принципов гуманности. Среди помилованных были люди пожилого возраста, с серьезными заболеваниями.

Однако не все среди заключенных готовы писать прошение о помиловании. "Ребята, все в ваших руках. Просите - будем рассматривать", - пояснил Глава государства. Он подчеркнул, что в Беларуси нет политзаключенных. "Они нарушили Уголовный кодекс. Если кому-то интересно, мы можем уголовное дело показать и показать, какие статьи закона нарушены, - сказал Президент. - Освобождаем этих людей исходя из принципов гуманности, исключительно исходя из принципов гуманности. А не потому, что кто-то захотел".

По словам Президента, есть и обращения из зарубежных стран, в частности из США, по поводу их граждан, которые были осуждены. "Мы их слышим. Мы напрямую, без всяких наших "оппов" (оппозиционеров. - Прим.) ведем с ними диалог. Думаю, и там, и здесь люди разумные, договоримся. Если они не убивали, не насиловали, мы рассмотрим этот вопрос. Но если они грубо нарушили Уголовный кодекс, я не могу это сделать", - сказал Глава государства.

"Публично вам заявляю, что мы не хотим использовать этот процесс освобождения этих уголовников ради того, чтобы дать сигнал Западу. Плевать я хотел на этот Запад", - заявил Глава государства. В условиях введенных со стороны Запада санкций Беларуси действительно пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, отметил он, но у страны хватает партнеров, на данном этапе есть договоренность с ними о том, чтобы действовать вместе. А вот Запад своими действиями регулярно демонстрирует всему миру, что запросто бросает своих союзников.

"Мы с россиянами имеем добрые отношения, вы это видите, они улучшились. С Китаем имеем хорошие отношения, дружеские (так было, так и есть), с другими странами. Ну, не хотят меня видеть в Польше - перебьюсь я как-то, выдержу", - заметил Александр Лукашенко.

Или другой пример - Украина, где якобы в худшую сторону изменилось отношение к Беларуси и ее лидеру после начала военных действий. "Я знаю мнение украинского народа о Беларуси и белорусском Президенте. Это так хочется власти - сделать из меня какого-то негодяя. Да, какие-то люди поверили в пропаганду… Но придет время, разберутся, кто прав, кто виноват, и спросят, с кого надо. Но надо свою вину спихнуть на кого-то. На кого? На Путина и Лукашенко - вот два "агрессора". Пока еще никто не разбирается, кто прав, кто виноват", - заметил белорусский лидер.

Еще один вопрос, заданный Главе государства, касался возможной миротворческой миссии стран Запада, чтобы охранять границы в случае достижения перемирия в Украине.

"Если во имя доверия и справедливости, то, кроме белорусской армии, у них ничего нет. Это не значит, что я пошлю в качестве миротворцев свою армию туда - 70 тыс. - там их выстрою. Но ради того, чтобы было так, как договорятся - это только белорусская. Других нет. Все остальные будут тянуть или на Запад, или на Восток. Поэтому договориться они могут только о белорусских миротворцах", - уверен белорусский лидер.

"Но, чтобы вы понимали, я туда не рвусь и, скорее всего, я своих людей (на сегодняшний день) туда не собираюсь отправлять - миротворцев. Не собираюсь. Но белорусы только могут обеспечить между средним и старшим братом нормальные взаимоотношения", - сказал Глава государства.

Однако он считает, что не только украинцы, но и Запад с этим не согласится. "Им надо пропихнуть своих. Но это не очень будет устраивать российскую сторону. Если будет принято решение о введении миротворческого контингента, это будет очень серьезный спор. Кто послабее окажется, тот и согласится на эти варианты", - сказал Александр Лукашенко.

"Что касается России и миротворческих сил (западных. - Прим.) на линии разграничения, то это дело Президента России. Не думаю, что он будет в восторге. Но это будет определяться на переговорах, если там будут какие-то миротворцы. Они (на Западе. - Прим.) хотят, чтобы это была пятизначная цифра - 50-70 тыс. человек. Это приличная армия", - заявил Президент.

Что касается белорусско-украинской границы, то Александр Лукашенко готов к любому развитию событий: "Они могут присылать со своей стороны кого они хотят. Мне все равно, кого они поставят по ту сторону границы. Шаг влево, шаг вправо за пределы государственной границы - вы знаете нашу реакцию. Поэтому это их дело".

Александр Лукашенко во время общения с журналистами заявил, что в Беларуси идет работа над созданием криптовалюты.

"В Беларуси мы работаем над созданием криптовалюты. Излишки электроэнергии у нас есть", - подчеркнул Глава государства.

"Задача такая поставлена специалистам, Правительству, и недавно мне наши айтишники прислали письмо", - продолжил Президент.

Он подчеркнул: "Нам предлагают это направление. Они сами предлагают, но надо им помочь (как когда-то я создавал парк) - поработать над искусственным интеллектом и над криптовалютой".

"Нам это нормально - расчеты вести в крипте. Мы занимаемся созданием криптовалюты в Беларуси. У нас излишки электроэнергии есть. Мы успешно это используем", - заявил Александр Лукашенко.

Речь также зашла про опасные последствия развития нейросетей и необходимость законодательного урегулирования данных вопросов, как это делают в некоторых странах.

"Сейчас мы изучаем этот пласт. Мы только на начальной стадии, но будем идти быстро", - отметил Александр Лукашенко.

"Опасность нейросетей не только в том, что они будут вещать чьими-то голосами. Это мы объясним людям. Если будет чрезвычайно - это равносильно войне, - мы будем военным образом действовать, но свою страну мы не отдадим. Мы применим все методы, в этом можете не сомневаться. Будем действовать жестко, решительно", - рассказал Глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что, будучи в ОАЭ, как раз большое внимание уделил теме развития искусственного интеллекта. "Эмиратцы очень погружены в эту тему", - заметил Президент.

Он также обратил внимание: "Недавно генсек ООН заявил, и это также мнение мировых специалистов: человечество сегодня не умеет контролировать и управлять искусственным интеллектом, это может привести к гибели всего человечества".

Касаясь темы законодательного регулирования связанных с искусственным интеллектом вопросов, Глава государства отметил: "Мы сейчас этот пласт изучаем для того, чтобы принять соответствующее решение. И если нам надо пойти каким-то путем, мы пойдем китайским путем, жестко защищая свою страну".

Он также продолжил: "Мы знаем, что могут подделать личность, но "прививку" людям мы сделать можем. Главное, чтобы те, кто впереди нас, это прежде всего США (Китай против нас не будет бороться), чтобы они не разрушили нам страну. И если американцы, инвестировав туда полтриллиона долларов, думают, что они, опередив других, на этом что-то получат, они могут получить обратный эффект. Вокруг Трампа, бизнесмена, миллиардера, крутятся такие же миллиардеры типа Маска, они пусть думают еще и о том, что это может быть направлено против них. Они этого зверя из клетки выпустят и он оскалит зубы против них".

Наряду с этим Глава государства обратил внимание на то, насколько Китай тщательно подходит к выбору конкретных направлений для использования искусственного интеллекта - это те направления, которые важны для общества, допустим, медицина, оборона.

Александр Лукашенко выразил восхищение современными достижениями Китая.

Отвечая на вопрос представителя польского СМИ, Александр Лукашенко заявил, что Польша проводит против Беларуси самую агрессивную и плохую политику.

"Польша проводит против Беларуси самую агрессивную и плохую политику. Я ничего не придумываю. Мы - ваши соседи, мы много лет жили в одном государстве. Плохо, хорошо… Вы сегодня претендуете на Западную Беларусь до Минска, о Западной Украине уже начали говорить. Зачем вам это имперство? Вы же понимаете, что вы у нас даже метра территории не получите. Это наша территория. У нас живут поляки, но это мои поляки. Поэтому у вас какие-то посылы дикие идут, когда вы пытаетесь обосновать ту или иную тенденцию в вашей политике", - сказал Глава государства.

"Мы хотим с вами жить, нормально жить. Мы для вас всегда были друзьями и хотим жить в дружбе, - подчеркнул белорусский лидер. - Купили вы у корейцев танки, ну и господь с вами. Не кричите, что вы там против России. Какой России? Вы же граничите не с Россией, вы же граничите с Беларусью. С Калининградом хотите там разораться? Не советую. И вы понимаете, что это невозможно. Поэтому у вас ненормальная какая-то в этом плане политика".

Отвечая на вопрос о вызовах в сфере нелегальной миграции, Александр Лукашенко напомнил, что Польша по команде Евросоюза и США ввела против Беларуси санкции, несмотря на тесные бизнес-контакты с польскими предпринимателями.

"Что такое санкции? Это удушение моего народа и меня. Это петля на шее. Вы накинули петлю на шею. И вы что, хотите, чтобы я защищал вас? И я откровенно сказал: "Ребята, я не буду вас защищать, потому что вы душите мой народ. Санкции - это прежде всего против народа", - сказал Президент.

Более того, в 2020 году шло прямое вмешательство не только в избирательный процесс, но и с территории Польши направлялись попытки развалить страну.

Продолжая тему ситуации на границе, Александр Лукашенко напомнил, что в Польше построили стену, якобы пытаясь защититься от мигрантов. При том что через Беларусь в ЕС идет лишь малая доля мигрантов от общего потока. "Вы же их убиваете и закапываете в лесу. Журналистов туда не пускают", - обратил внимание Глава государства.

"Полная коррупция, вранье. Знаете, сколько надо времени мигрантам, чтобы преодолеть вашу стену, - 10 минут под, 15 минут через. А они ж платят приличные деньги вашим там, которые блюдут границу. Они (пограничники. - Прим.) просто отворачиваются. Вот ваша политика. Какие претензии ко мне? Мы же для поляков безвиз организовали. Мы открыты для вас. А вы своих людей к нам не пускаете. Потому что они правду из Беларуси привезут. Что белорусы любят поляков, что они к ним относятся по-человечески, как к соседям, толерантная, добрая, прекрасная страна", - сказал Президент.

"Почему вы на нас смотрите через ствол пушки или через прицел автомата? Мы не собираемся на вас нападать. Зачем? Мы же не сможем вас победить. Но и вы должны знать, что вы нас не победите никогда. Даже если бы у нас не было России, ядерного оружия, еще чего-то. Это наша земля", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства озвучил и вполне конкретное предостережение: "У вас непростая ситуация. Вы там разругались с немцами, есть очень серьезные проблемы. И с нами. Вы что, на два фронта "воевать" хотите? Вы готовы зайти в Западную Украину. Попробуйте только. Будете иметь тогда дело и с Беларусью, и с Россией. Не надо лезть в Украину. Западная Украина - это Украина. Она уже никогда не будет Польшей. Так, как и Западная Беларусь".

"Александр Квасьневский, бывший Президент (Польши. - Прим.), умную мысль недавно сказал про американцев и вас: если вы думаете, что вы будете под американцами или на американском коне тут скакать и всегда будете дружить с Америкой, - заблуждаетесь. Будет, как с Украиной. Власть поменяется и вы останетесь при собственных интересах. А здесь с нами жить вы будете всегда. С Россией, с нами, с прибалтами. У вас и с Литвой не очень хорошие отношения. И с Украиной, мы это видим. Зачем вам это? Вы хотите быть оплотом США в Европе? Очень зря. Поляки эту политику не поддержат", - сказал Александр Лукашенко.

Он еще раз призвал Польшу жить дружно: "Если вы хотите, чтобы было хорошо, - снимайте санкции, давайте сотрудничать вместе".

"Я хочу, чтобы у нас были нормальные отношения. Поверьте, в Беларуси никогда больше не будет Президента другого, который бы так хотел добрых отношений с поляками. Ну какой этот "гонар" польский вас одолел? Почему вы к нам так относитесь? Никого не слушайте, что мы настроены против вас. Что Россия на вас хочет напасть. У нас своей земли хватает. У нас нет никакой необходимости на вас нападать или против вас вести войну. Выкиньте вы из головы это", - сказал Президент.

"Прекратите закупать танки. Трактора покупайте. Фермеры у вас уже ходят, извините меня, говном и навозом забрасывают ваши офисы. А завтра у них не на чем будет землю пахать и обрабатывать, - призвал Александр Лукашенко. - Давайте землю пахать, давайте торговать, давайте сотрудничать вместе. Давайте жить дружно!"

Президент также заметил, что комплектуют "хоругви" - комплектуют боевые отряды, в составе которых посылают в том числе и белорусов на гибель в Украину. "Вы их там формируете, содержите для того, чтобы в нужный момент перебросить через нашу границу. Как я в связи с этим должен к вам (Польше. - Прим.) относиться? Вы готовитесь против нас организовать интервенцию. Мне же приходится сейчас усиливать границу, создавать там опорные пункты, укрепрайоны. Нам против наших славян, против наших поляков приходится сегодня создавать эти опорные пункты, чтобы защититься, вроде бы, от своих людей", - сказал Александр Лукашенко.

После того как Президент ответил на вопрос польского журналиста, Пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт озвучила свежее заявление Министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по поводу непризнания выборов в Беларуси. В этом заявлении говорилось в том числе и об "агрессии России" и российском лидере.

"Зачем вы цепляете Россию? Зачем вы Путина дергаете? Ну что у вас, проблем не хватает? Сикорский же опытный человек. Мы с ним встречались, общались. Чего ему неймется по поводу наших выборов? Он пусть думает, что будет завтра. Сегодня навозом забросали Министерство иностранных дел польские крестьяне. А завтра? Поэтому успокойтесь! Мы что, про вас что-то говорим? Нет", - отреагировал Президент.

Он напомнил, что в Польше в мае свои выборы. "Но мы не будем в них вмешиваться. А если хотите, можем показать, что мы что-то умеем. С искусственным интеллектом, IT-технологиями и прочим. Но мы такой цели не ставим. Нам это не надо. Мы не хотим эскалации, мы не будем это делать. А мы с вами люди верующие. Мы - христиане. Не дай бог Он это увидит и начнет разбираться. Мало не покажется. Нам, но вам тем более. Поэтому давайте жить дружно!" - сказал Александр Лукашенко.

Обращаясь к польскому журналисту, Президент добавил: "Сикорскому черкни, что пусть свой нос не сует, куда его не просят".

Глава государства ответил на вопрос представителей британских СМИ, можно ли критиковать альтернативным кандидатам действующую власть в стране.

"Это у вас не просто критикуют власть, а поносят ее как хотят. Есть страны, где власть не критикуют, - заметил Александр Лукашенко. - Дальше. Коль вы говорите, что мы запретили критиковать власть, факты. Называйте факты, кто. Нам это не нужно. Никакие запреты: ни на границе, ни ваши перемещения - нам это не нужно, потому что мы знаем, что народ должен нас поддержать, потому что лучше синица в руках, чем журавль в небе".

Глава государства заметил, что его программа не противоречит программе кандидата от Коммунистической партии. Почему тогда он должен критиковать власть, задался вопросом Президент.

"Канопацкая критикует нынешнюю власть, вы просто не в теме. Она против президентской власти, за парламентскую республику, приватизацию предприятий, земель и так далее. Она совершенно альтернативную политику проводит, которую хотели бы видеть в том числе англичане у нас. Но делает это цивилизованно. Не так, как кричат гвалтом в Америке", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что критика должна быть обоснованной и цивилизованной. "Мы рот закрывать не будем и не закрываем. Говорите. Но мы пять лет проводили такую политику, чтобы народ не обвинил нас. Вот и результат, - заявил Глава государства. - Я никому ничего не запрещал, прежде всего потому, что мне этого не надо. Это было бы во вред".

Во время общения с журналистами Президент отметил, что Беларусь обеспечивает себя самым необходимым, без чего люди не могут обходиться. В стране производится предостаточно продовольствия отличного качества. Более того, оно экспортируется во многие страны. Сохранена с советских времен промышленность, которая развивается и также поставляет свою продукцию на экспорт, делится своими технологиями с другими странами.

"Для жизни человека мы обеспечили все, но надо развиваться. Надо производить товар, который принесет валюту. Мы создали БНБК, создаем другие предприятия, которые, может быть, нам и не нужны в стране, но большой спрос на международных рынках", - сказал Президент.

В последние годы Беларусь вовлечена в процесс импортозамещения, который активизировался в России после введения санкций. "Я уже россиян начинаю агитировать: потерпите, давайте не на "Мерседесах" будем перемещаться пока, а на "Москвичах", "Ладах". Неплохие же… Технологии тоже они (западники. - Прим.) привозили. Давайте поднапрягаться, мобилизовываться, и через какое-то время мы догоним их, мы умеем многое делать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Совместная белорусско-российская работа по импортозамещению выгодна для обеих стран, уверен Президент. "У нас в этом отношении процесс серьезно продвигается. Мы уже дошли до импортозамещения даже в избирательном процессе", - заметил Глава государства. По его словам, Беларусь и Россия обеспечили себе "избирательный суверенитет" на основе своего законодательства, а не каких-то мифических "демократических ценностей и принципов". "Мы сделали свое, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Уже не по вашему пути идем, уже своим путем идем, но учитывая ваш опыт".

Александр Лукашенко назвал важным сотрудничество со странами Латинской Америки.

"Поскольку нам приходится сейчас диверсифицировать торгово-экономические отношения, то Беларусь ищет точки опоры во всем мире. Это продукция на миллиарды долларов, которая не только в Беларуси производится, а во многих странах. Через жесткую конкуренцию приходится проходить", - отметил Глава государства.

Отдельно Президент остановился на взаимодействии с Венесуэлой: "Мы не настолько расточительные, чтобы разбрасываться нашими достижениями. А отношения с Венесуэлой - это наше достижение, еще со времен Уго Чавеса".

Александр Лукашенко рассказал о том, как много было сделано в белорусско-венесуэльском взаимодействии. "Мы построили у вас тракторный, автомобильный, кирпичный заводы, целые города и поселки, то, что просил Уго Чавес. Поэтому мы ни в коем случае не хотели бы потерять Венесуэлу, и мы поддерживаем эти отношения", - отметил он.

Президент также рассказал: "Недавно наша правительственная делегация посещала страны Карибского бассейна, в том числе Венесуэлу, Никарагуа, Кубу. То есть у нас есть точки, где мы продолжим развивать начатое".

Он обратил внимание на интерес к еще одной стране: "Мы пытаемся выстроить отношения с огромной страной - с Бразилией. Мы знаем, что у них по определенным товарам большой интерес к Беларуси. У нас большой интерес не только по самолетам, но это одно из направлений, которое мы хотели бы зацепить".

"Мы будем поддерживать отношения и с Кубой, Никарагуа, Мексикой, Венесуэлой и Бразилией. Если мы это выстроим, это будет хорошо", - считает Глава государства.

Кроме того, Президент отметил: "Хотелось бы, чтобы мы сотрудничали с США, Канадой и, может быть, с Гренландией. Мы от этого не отказываемся".

Главу государства спросили, идет ли сейчас поиск преемника для руководства страной в будущем.

"Я этого преемника не ищу. Ищет ли Наталья Ивановна (Кочанова. - Прим.) или Владимир Евгеньевич (Кухарев. - Прим.), я не знаю. Но, наверное, продумывают", - сказал в ответ Александр Лукашенко. Вместе с тем ему не безразлично, кто будет у власти в стране. "Но мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать", - отметил Глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас нужно думать прежде всего о том, как успешно пройти 2025 год, развивая сотрудничество с Россией, и как выстраивать будущее страны таким образом, чтобы не попасть в зависимость в том числе от стран Запада. "Мы выстроим. Французы, итальянцы (и другие. - Прим.) должны знать, что мы выстроим свою жизнь. Ничего вы с нами не сделаете", - сказал Александр Лукашенко.

Президент ответил на вопрос, последние ли это его выборы.

"Я умирать не собираюсь. Придет время, над этим подумаем", - сказал Глава государства.

"Я за вас отвечаю, несу ответственность", - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что работа Президента - это не то, что "ты власть взял и за нее держишься". "Ты должен забыть свое и сконцентрироваться на государственном. Если по-настоящему. По-настоящему - от всего отрекайся и забывай. Я так понимаю свою миссию Президента", - заявил белорусский лидер.

"Мы будем думать о том, кто будет продолжать эту миссию Президента. Мы никого не будем давить. Это бесполезно. Но будем предлагать кандидатуры те, которые помоложе нас (смена поколений идет) и которые могут удержать тот курс, который мы проводим. Если мы придем к общему мнению, что у нас есть мужики, которые возглавят эту страну и будут в правильном направлении ее вести, поверьте, я в этом кресле не задержусь. Но это должно быть не только мое мнение", - сказал Александр Лукашенко.

Один из вопросов Главе государства касался особенностей агитационной кампании во время президентских выборов. На что Президент заметил: "Почему нет "шоу" и "возни"? Я рад. Знаете, нам шоу не надо. Это не наше. Выборы - это серьезная вещь. Серьезные вещи должны серьезно делаться. Чего ходить, гвалтом кричать, проводить митинги?"

"Я рад, что по-деловому (проходит президентская кампания в Беларуси. - Прим.). Я искренне хотел, чтобы это было нормально", - добавил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что белорусы в 2020 году получили "прививку" и сделали соответствующие выводы. "Мы больше этого не повторим", - сказал Президент.

Представитель одного из зарубежных СМИ поинтересовался, действительно ли в Беларуси есть такая проблема с нарушением прав человека, как увольнение работников за участие в беспорядках в 2020 году.

Президент обратил внимание, что участие в беспорядках это и есть не что иное, как нарушение прав других граждан, а также и норм Уголовного кодекса. Вместе с тем Александр Лукашенко признал, что некоторые перегибы допускались со стороны тех, кто разбирался с последствиями беспорядков 2020 года. "Такая информация до меня доходит. Я тогда даю всем команду, говорю: "Ребята, вы его выкинули на улицу, уволили. Но они же не плохие специалисты, поняли, осознали. Зачем вы настаиваете на увольнении?" - рассказал Президент.

"Мы эту ситуацию переломили", - заметил Александр Лукашенко, добавив, что этот вопрос в обществе сейчас не стоит остро. "Этого в Беларуси уже нет. Но было: когда где-то оступился человек - уволить его. Не надо его увольнять. Надо дать человеку шанс. Я не говорю: простить. Ему надо дать шанс", - добавил Глава государства. По его словам, большинство из тех, кто оступился в 2020 году, осознали свою неправоту, раскаялись.

"По этому вопросу тема закрыта. Мы не будем бегать за каждым и наказывать, но мы их видим - тех, кто нарушал Уголовный кодекс", - подчеркнул Президент.

Журналист агентства Франс Пресс начал говорить о том, что в Варшаве проходит массовый митинг. Однако Александр Лукашенко возразил, что это мероприятие вовсе не такое массовое, как его пытаются представить в западных СМИ, там несколько десятков человек, а вовсе не тысячи. "Не смешите людей. Я знаю, как этот митинг готовился. Нет там митинга, потому что приостановлено финансирование (со стороны США после вступления в должность нового Президента. - Прим.), Трамп не дал деньги", - сказал Президент.

Он обратил внимание, что журналистов западных СМИ не раз ловили на необъективности и они могут давать картинку с уличных акций, в которой количество участников будет значительно преувеличено, как это было в Минске в 2020 году. "Все, что вы сказали (про многотысячный митинг в Варшаве и мотивацию людей прийти на него. - Прим.), - это вранье", - подчеркнул Президент.

Глава государства рассказал, что от компетентных органов ему поступала информация о том, как готовилась эта акция в соседней столице и что там целая драка происходила: одни говорили, что не удастся собрать даже тысячу человек, потому и собираться не стоит, а другие все равно настаивали.

По словам Александра Лукашенко, он поручил соответствующим службам установить личности участников акции, имеющих отношение к Беларуси. "Мы намекнули, что их родственники, родители, родные, близкие живут здесь. Вы просто подставите своих людей. А с вами мы разберемся, - сказал Глава государства. - Они (потенциальные участники. - Прим.) на это отреагировали: "Если вы дураки, идите. А мы не пойдем. Не хотим, чтобы наши родственники подставились (они в Беларуси живут), да и сами хотим вернуться когда-то в страну. Может быть, при этом Президенте".

Другой вопрос от представителя этого французского информагентства касался начала вооруженного конфликта в Украине 24 февраля 2022 года и движения российских войск. По словам Президента, мнение журналиста на этот счет можно назвать дилетантским. Александр Лукашенко в очередной раз объяснил: "Это были войска не белорусские. Я отвечаю за белорусские войска. И если вы думаете, что я, несмотря на наши близкие отношения с Владимиром Владимировичем Путиным, сижу в Генштабе России и на карте рисую движение российских вооруженных сил, слушайте, вы тогда дилетант. Это такие вещи, которые делаются в тишине и делаются минимальным количеством людей. Без иностранного вмешательства, без иностранцев".

Глава государства подчеркнул, что не сожалеет о своих решениях в тот период 2022 года, потому что главное - что Беларусь не была втянута в войну.

Отвечая на вопрос об аномально теплой нынешней зиме, Президент Беларуси сказал, что зима еще будет, но нынешняя погода для озимых не опасна.

"То, что сейчас происходит, для урожая не опасно. Растения начинают вегетировать где-то при температуре 7-8 градусов тепла. Вегетация растений зимой сейчас опасна. Их не подкормишь, а они используют питательные вещества. Вот если бы было теплее, это опасно. 1, 3, 4 градуса тепла - растения в покое. Они не потребляют питательные вещества. Страха нет. Если ударит сильный мороз, не дай бог, конечно, рапс подмерзнет. А у нас большое количество посевов. Могут где-то быть повреждены озимые", - поделился аграрными премудростями белорусский лидер.

"Но если будет так до весны, страха никакого нет. Мы подкормим азотом все наши озимые растения и они пойдут в рост. Главное, чтобы резких перепадов не было. Но зима еще будет", - уверен Президент.

У Александра Лукашенко спросили, как у него появился шпиц Умка.

Глава государства отметил, что любит собак еще со времен жизни в деревне. Однако раньше он отдавал предпочтение крупным породам, таким как овчарки. Что касается шпица Умки, его хозяином Александр Лукашенко стал фактически случайно.

"Подарили его не мне, но он привязался ко мне. Ну, что мне делать. Поэтому я его очень люблю. Это как ребенок. Главный конкурент у него Коля, конечно, дома, потому что он знает, что я Колю люблю и его, и он это чувствует. Я раньше этого не понимал, хоть в деревне родился и знаю, что такое животные, - рассказал Александр Лукашенко. - Я не думал, что можно так относиться к животному, к малышу: преданнейший, надежный. Люди, наверное, не могут быть такими преданными, как собаки. И у него же собачье чутье. Если я куда-то еду, где люди будут (он ревнивый очень), все, он нутром чует, что он там должен присутствовать".

Почему Умка всегда сопровождает своего хозяина? "Он как ребенок. Я собираюсь - он чувствует, что я уезжаю. И вот он смотрит, чтобы его не оставили. Просто поедает взглядом. Посмотришь - жалко становится. Ну ладно, возьму его в машину. А его не удержали - он выскочил из машины и за мной. Его должны были подержать - отказался. Смотрю - бежит следом. Собака всегда выбирает себе хозяина и будет с ревностью смотреть на других и бегать следом. Ну что ты ему сделаешь - малыш-несмышленыш", - отметил Президент.

"И вообще животные для меня - исключительный приоритет. Вы должны понимать, что эта собачонка нуждается в защите и поддержке больше, чем человек. Человек может себя защитить, а он - никогда. Как к детям отношусь, особенно к этим малышам", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко добавил, что когда-нибудь расскажет журналистам - но один на один - историю появления шпица Умки. "Когда я его в одной ладошке держал, вышли на озеро и он, несмышленыш, с пирса (видит, фонари отсвечивают - он думал, что это не вода) туда упал. После этого он к воде не подходит. А я прыгнул, чтобы оттуда его достать. Зимой! И мокрого завернул в куртку, унес домой. Он оценил это", - добавил Президент.

По окончании пресс-конференции на четыре с половиной часа для представителей белорусских и зарубежных СМИ Александр Лукашенко по традиции на избирательном участке заглянул в буфет и продегустировал предлагавшуюся там продукцию.

Особенно душевным вышло общение с представителями Комаровского рынка. "Колбаска пальцем пиханая, сальце на четыре пальца..." - искушали "прысмакамі" Главу государства.

В подарок ему дали "семки, чтобы никогда не нападали проблемки" и целые саночки различных угощений.

Александр Лукашенко пообещал поделиться с сопровождавшими, ведь сам все это точно не съест.

На выходе Президента ждала целая толпа людей, которые не расходились, несмотря на затянувшееся общение Главы государства с журналистами. Белорусские песни, пожелания здоровья и успехов - именно так завершилось для Александра Лукашенко посещение избирательного участка.