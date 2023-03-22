Участие в памятном мероприятии по случаю 80-летней годовщины трагедии в Хатыни

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 марта принял участие в памятном мероприятии, приуроченном к 80-летней годовщине хатынской трагедии.

По прибытии Глава государства вместе с сыновьями посетил музей, построенный в мемориальном комплексе "Хатынь".

Александру Лукашенко показали экспозицию музея, где рассказывается не только о трагедии Хатыни, но также через связь поколений и эпох демонстрируется, какие войны, тяготы и лишения выпали на долю предков современных жителей Беларуси, как им приходилось защищать свою родную землю и право жить на ней. Основной акцент сделан на событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Музей наполнен множеством экспонатов и современных интерактивных технологий, позволяющих максимально реалистично рассказать о страшных событиях прошедших лет. За каждой стеной, каждой фотографией в музее - страшные преступления, совершенные фашистами и их пособниками на белорусской земле.

Общая цифра сожженных и пострадавших в Беларуси деревень - 10 961. Но и она, как рассказали Президенту, не окончательная.

"Это действительно оригинально и неповторимо", - отметил после проведенной экскурсии Глава государства.

Он обратил внимание, что ранее о событиях военных лет порой рассказывали в некоторой степени киношно. Но в новом музее все максимально близко к реальности. "Все просто и понятно. Именно так, как тогда было", - подчеркнул белорусский лидер.

Он уверен, что экспозиция должна впечатлить посетителей.

После посещения музея Александр Лукашенко оставил запись в книге почетных гостей.

Во время памятного мероприятия Глава государства возложил венок к Вечному огню и принял участие в митинге-реквиеме, во время которого память погибших почтили минутой молчания.

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на памятном мероприятии, приуроченном к 80-летней годовщине хатынской трагедии

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья, гости Беларуси!

Память и долг привели нас сегодня в Хатынь. В деревню, которой больше нет и никогда не будет на географической карте Беларуси. Ровно 80 лет назад здесь остановилось время: прекратилась история рода мирно живущих на своей земле белорусских семей, оборвались 149 жизней стариков, женщин и детей, в том числе не успевших родиться.

Эта трагедия, как и тысячи таких же чудовищных преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны, навечно выбита в камне и в сердце белорусского народа. В сердце народа-победителя, сильного и великодушного, умеющего прощать.

До сих пор мы старались не обременять чувством вины детей и внуков палачей, пришедших на нашу землю, чтобы окончательно решить вопрос с нами, со славянами. Восточными славянами. Мы ранее не подчеркивали, что большинство стран Западной Европы встали под знамена гитлеровской Германии и мировой капитал оплатил этот поход. Они против нас сегодня санкции вводят, развязали экономическую и информационную войну.

Но мы не забыли, и наследникам карателей тоже напомним, как в далеком 41-м белорусская земля превратилась в один большой лагерь смерти. Как людей сжигали, давили танками, топили, расстреливали прямой наводкой из тяжелых орудий. Как закапывали детей живьем, экономя пули, и распыляли над нашими городами и селами отравляющие вещества.

Сегодня мы оплакиваем жителей 11 тыс. наших деревень, поселков и хуторов, сожженных частично или полностью. Мы оплакиваем всех невинных жертв нацизма, всех не вернувшихся с той войны героев. Это 50 миллионов жителей планеты. Большая часть - наши советские люди. Вечная им память.

(Во время церемонии память погибших и павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания).

Вы знаете: у фашизма нет человеческого лица, но есть имена. Имена убийц и предателей. И мы их знаем. Есть наследники и идейные продолжатели, в которых вновь пробудился ген ненависти к нам, всей славянской цивилизации, нашему народу. "Арийские стандарты" они заменили на либеральные демократические ценности. Фильтрация народов на соответствие новому эталону идет давно. Через цветные революции, мятежи, прокси-войны, санкции, шантаж. Как далеко это может зайти - мы тоже знаем.

К сожалению, уже и видим на примере соседних стран, где на руинах памяти о советском наследии и Великой Победе, на обломках разрушенных памятников воинам-победителям поднял голову современный неонацизм.

Видим, как просыпаются инстинкты предков - украинских, латышских, литовских и польских карателей, бросавших в огонь наших детей, стариков и женщин. Поэтому мы обязаны и сделаем все, чтобы сохранить в истории подвиг поколения советских людей, которые с честью прошли свой урок мужества и героизма. Чтобы Хатынь стала местом силы белорусского народа. Это наш с вами долг.

В эти минуты я хочу обратиться к нашей молодежи. Мы гордимся вами. Всеми. Особенно теми, кто принял участие в реконструкции этого мемориального комплекса. Музей, который мы сегодня открываем под хатынским небом, - в том числе и ваше детище. Все вместе мы воплотили в жизнь проект, призванный сделать память об ужасах той войны еще острее. Я очень хотел, чтобы у людей щемило в груди еще до того, как ступить ногой на святую землю Хатыни. Думаю, у нас получилось.

В Год мира и созидания мы, белорусы, говорим отчетливо и громко: нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человеческой.

Еще раз хочу повторить всем вам и тем, кто меня услышит: приходите сюда чаще, приводите с собой детей - своих, соседей, других. Если забудем дорогу в Хатынь - все повторится. Нам надо это избежать. Жизнь дороже всего.

Живите долго. Счастья вам, здоровья и благополучия. Это очень актуально на этом клочке белорусской земли.

На территории мемориального комплекса Александр Лукашенко также посетил церковь, которая была восстановлена по образцу ранее там существовавшей и уничтоженной во время Великой Отечественной войны. В храме Глава государства зажег свечу.

Во время посещения мемориального комплекса Александр Лукашенко пообщался с представителями СМИ.

Отвечая на вопросы журналистов, Глава государства заявил: "Бывая в Хатыни… Это чувство неповторимо. Нельзя сравнить, по сути, то, что здесь произошло, не только с преступлениями нацизма, но и других мерзавцев и негодяев. Да у нас вся земля в памятниках. Если в Средние века Беларусь была землей замков, то сейчас это земля памятников".

"Это наша боль. Это наша память. Эта память нас сюда и ведет, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Я не зря сказал (нигде об этом не прочитал, это - мои слова): пока будем сюда ходить с детьми, этого не будет. Забудем эту дорогу - точно повторится. Хорошая у нас молодежь. Но все забывается, из памяти стирается. Но это в Беларуси мы так относимся к этим временам (храним историческую память. - Прим.). А в других местах не просто забыто что-то - нацисты по улицам ходят".

Он особо отметил, что в Беларуси есть и много других памятников и за всеми ухаживают, содержат в порядке.

Что касается музея, то Глава государства поручал, чтобы экспозиция была максимально приближена к реальности, тому, что было, и это удалось реализовать. Равно как и реконструкцию мемориального комплекса в целом.

"Для нас это важно и актуально. Пусть этот бессмертный клочок земли будет примером тому, как надо относиться к тем людям, благодаря которым мы живем здесь", - добавил Глава государства.

Отвечая на вопрос о ситуации на фоне произошедшей недавно попытки диверсии на аэродроме Мачулищи и устранении террориста в Гродно, Президент призвал народ в Беларуси сплотиться и проявлять бдительность.

"Попытки террористических актов на территории Беларуси - для нас это в новинку. Мы тоже этого не то, что не ожидали. Как раз ожидали. И я в том числе, и военные. Но нам кажется это невероятным. Чего бы я хотел - чтобы народ как-то сплотился. Люди видят все. Вы подскажите вовремя нам (я всегда обращаюсь к людям): какой-то чужой человек, какой-то в парике и прочее… Просто дайте нам сигнал", - сказал Глава государства.

Он рассказал о взаимодействии, когда была попытка теракта на аэродроме Мачулищи: "Вы просто не представляете, как работали спецслужбы. Тысячи людей были подняты. За пять дней вычислили и нашли. Отдельные люди нам подсказывали что-то: видели человека, видели такого цвета автомобиль. Мы начинали идти по следу, искали. Но этого недостаточно. Не потому, что люди скрывали. Люди просто спокойно, беспечно живут. А сейчас надо видеть все, что происходит".

Он отметил, что произошедшие факты - это в том числе сигнал для людей. И важно проявлять бдительность. Например, при сдаче внаем квартир и в других ситуациях.

"Очень важно сейчас единство спецслужб, силового блока и нашего народа. Тогда нам будет легче", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я не говорю о том, что надо "накапать" на кого-то, заложить, оболгать. Нет. Надо быть очень аккуратными, - отметил Александр Лукашенко. - Ну разве этот человек, который даже париком и гримом не умеет пользоваться, нос какой-то там зацепил… Он просто понимал, что его камеры зафиксируют. Фиксировали. Мы его увидели, по-моему, еще в Могилеве и несколько дней вели по Беларуси. Видели все его замашки и прочее. Откровенно говоря, не умеет он пользоваться (а, может, специально так пользовался) гримом и париками. Но люди нас информировали на этот случай. Кроме этих мерзавцев, которые на квартиру взяли. Они сейчас там сидят в застенках, мы с ними работаем. Это жуткие бчб-шники. Почему так получается, что все террористы оседают в этих квартирах. И они "ни при чем", они "ничего не знают".

"Нам расслабляться не надо. Да, мы победили в 2020 году, господь нам помог. Мы к этому не готовились. Думали: ну разве у нас на этой святой земле что-то подобное может произойти? Произошло. Повторилось в России. Но опыт они уже наш изучили и пресекли это в зародыше. Ни в коем случае ни нам, ни россиянам нельзя расслабляться. Это главное сейчас", - заявил Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что если ситуация, не дай бог, пошатнется в какую-то сторону, то западники мгновенно это используют против стран.

Глава государства, рассказывая о ситуации в стране на фоне неудавшихся терактов, заявил, что "еще продолжается ряд операций на территории Беларуси".

"Они (на Западе. - Прим.) уже ответить ничем не могут. Знаете, арестовали там украинцев и белорусов: "О чудеса! На Россию работали". Украинцы, белорусы и прочие. Но никто ничего не доказывает, никто ничего не показывает, что ж это за люди, которые работали на Россию. Шпионами объявили. Все просто: хотят обменять. Хватают людей, чтобы предложить России или Беларуси обмен на кого-то. Уже предлагали", - заявил Президент.

Один из вопросов Главе государства касался недавних заявлений Великобритании о намерении поставить в Украину боеприпасы с обедненным ураном. Журналист российского СМИ попросил Главу государства высказаться по этому поводу. Александр Лукашенко сразу отреагировал на прозвучавший вопрос: "Скажу: а Россия поставит нам боеприпасы с "настоящим" ураном".

"Если они безумцы (на Западе. - Прим.), то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону", - сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что если только эти боеприпасы будут использованы, то ответные меры России и последствия будут страшными: "Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. У России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете".

"Тренд в этой войне в плане эскалации и начинать не надо. Надо двигаться (как и Путин с Си Цзиньпином разговаривали) к мирному урегулированию. И российское руководство, и одна из крупнейших мировых держав - Китай, и многие-многие другие с этим согласны", - заявил Александр Лукашенко.

Рассуждая на тему эскалации со стороны Запада, Александр Лукашенко ответил на вопрос представителей российских СМИ, есть ли там у кого-то "тормоза". "Нет. Тормозов нет. Кроме урана, вы же помните заявление этого безумного посла. Я сейчас думаю, для меня это большой вопрос. Думаю, и ваше руководство (России. - Прим.) после визита Си Цзиньпина более предметно задумается. Мы с Путиным обратим на это внимание. Заявил (посол. - Прим.) о том, что если они проиграют или будут проигрывать в Украине, то они будут воевать. Поляки", - сказал Глава государства.

Он обратил внимание, что "поляки (руководство Польши, их политика. - Прим.) вот здесь уже сидят у европейцев", и тех же немцев "начинает в дрожь бросать". "Они уже всем надоели. Потому что там сели американцы. Там никакого суверенитета и независимости нет. То, что скажут американцы, то и делают. Никаких там выборов нет. Поляки не глупые люди. Но кто их слушает? Там такая тоталитарная страна, что дальше некуда", - отметил белорусский лидер.

"И вот он (посол. - Прим.) брякнул: мы будем воевать против России. Ну, читай, сразу с нас начнут. Что должны делать мы? Я еще раз говорю: первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, - как мы их должны поставить на место", - заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что если бы в руководстве в Украине было побольше ума, то давно бы все закончилось. "В конце концов, это наши люди в основном. Мы понимаем их, они нас понимают. Вот там особенно Польша - гиена Европы. Эти литовцы. Они же с поляками тоже друг друга ненавидят. Знаете почему. Ну, вот объединили американцы их. Этот пояс создался. Они готовятся против нас воевать. Ну, пусть попробуют, - сказал Президент. - Поэтому уран - это болтовня. Если они умные, они никогда это не сделают. Думаю, что в ближайшее время удастся с ответственными людьми в Великобритании поговорить и обсудить этот вопрос".

Резюмируя, Глава государства подчеркнул, что сейчас нельзя "играться в какие-то игрища": "Нам надо свое смотреть - белорусам и россиянам. Чтобы наши люди, не дай бог, как в 1941-м, не погибли. Как тогда все умиротворяли фашистов… Умиротворили, что под Москвой были через несколько месяцев. Поэтому из этого надо делать соответствующие выводы".

Общаясь с журналистами, Александр Лукашенко объяснил, почему на Западе бесятся из-за визита Си Цзиньпина в Россию.

"Мы уверены, что движемся в правильном направлении. По крайней мере, что касается Беларуси и России. Движемся туда, где открыты нам двери. Где перед нами захлопнули дверь - ну чего в эту дверь ломиться? Они к нам придут. Они тихонько из-под плинтуса вылезают, заходят, торгуют и прочее. Европа уже предъявляет претензии Америке, что, подталкивая их (к санкциям и разрыву отношений. - Прим.), американцы очень хорошо торгуют с россиянами и так далее. Это бизнес. И это паршивые политики на Западе, которые одной рукой создают эту ситуацию, а другой рукой пытаются как-то по-мошеннически с нами не только разговаривать, но и торговать, и развивать экономику. Поэтому идем туда, где нас ждут. Мы делаем правильно. Но и они поняли, что сделали неправильно", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко напомнил о своих прежних встречах с высокими представителями США во времена президентства Дональда Трампа. И тогда Глава государства им сказал: "Вы что, обезумели вообще? Передайте своему Президенту, что ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, объединив нас воедино".

"Вы (Запад. - Прим.) нас просто объединяете. А против этого фронта они не выстоят. Болтон (экс-советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон. - Прим.) это сегодня повторил. Поэтому они бесятся. Они поняли, что они сделали все, чтобы объединить мощную ресурсную, космическую, ядерную державу Россию и такую же мощную, с человеческим ресурсом, ядерную страну, устремленную в будущее (и уже считайте первую страну) - Китай. Поэтому и бесятся", - сказал Глава государства.

Отвечая на вопрос журналистов о прогнозах экономического развития страны, Александр Лукашенко заявил, что экономика Беларуси не рухнула и не рухнет.

"По первому кварталу подтверждается мой оптимизм в том, что этот год должен и будет не хуже, чем прошлый. Если мы этот год пройдем так, как прошлый, и если еще и выполним планы, которые наметили на заседании Правительства, мы будем нормально жить", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что выстоять в непростых условиях, в том числе и жесткого санкционного давления, удалось благодаря тому, что в стране сохранили крепкую промышленную базу, доставшуюся с советских времен. "Благодаря тому, что мы не разрушили того, что нам досталось от Советского Союза. Почему мы такие герои сейчас и я в Иране, Китае могу говорить на какие-то экономические темы и о современных технологиях? Потому что мы в советские времена были самым мозговым центром - Украина, мы и отчасти в Прибалтике. Что осталось от этого? Ничего. Кроме того, что у нас есть, - заявил белорусский лидер. - Вся продукция востребована. Потому что мы стоим на плечах советских гигантов. И оптика, и электроника, и лазеры, и прочее - это же Беларусь".

По некоторым направлениям современная Беларусь совершила значительный рывок в развитии и превзошла другие страны. Например, микроэлектроника. "Они просто молодцы. Они ни в чем не отстали", - заметил Глава государства. Хотя бытует мнение, что отечественная продукция микроэлектроники якобы по нанометрам уступает зарубежной. Но, как выяснилось после недавнего совещания по микроэлектронике, позиции белорусских предприятий достаточно сильны. И об этом, по словам Александра Лукашенко, он рассказал в телефонном разговоре Президенту России Владимиру Путину. "У нас есть все для того, чтобы летали самолеты, передвигались танки и в космос запускать ракеты, - сказал белорусский лидер. - Я говорю ему так по-простому: "Если мы сегодня телефон, айфон не произведем, мы его купим. Но чтобы тракторы, электромобили, мотоциклы, автомобили, ракеты и боевая техника, самолеты передвигались, у нас есть все".

На развитие сферы микроэлектроники Беларусь и Россия направляют дополнительные финансовые средства, что будет способствовать дальнейшему техническому прогрессу в отрасли, убежден Александр Лукашенко. "Может быть, и хорошо, что они (страны Запада. - Прим.) ввели санкции. Мы теперь будем заниматься собой, не будем рассчитывать, как Россия (раньше. - Прим.), что газ, нефть продали, миллиарды долларов получили и обратно им отдали за всякие "безделушки". Мы сами эти "безделушки" будем создавать и делать в России и Беларуси. Такие у нас планы", - образно выразился Глава государства.

"Абсолютно точно то, что мы не рухнули. Вы это чувствуете. Да, по-разному живут люди… Но мы не рухнули и не рухнем", - констатировал Президент.

Главу государства спросили про политическую кампанию, которая будет проходить в следующем году в стране, и о том, в каком состоянии к этому подходит общество. "Если голову будем в руках держать, будет все нормально", - ответил Александр Лукашенко.

Начало следующего года в связи с проведением избирательных кампаний, по словам Президента, будет непростым. Но позитивный момент в том, что по времени она не будет совпадать с другими ежегодными масштабными событиями, как, например, посевная кампания. "Поэтому справимся с этим. Но расслабляться, конечно, не надо. Потому что те мерзавчики, которые сбежали, несколько сотен человек наиболее активных, они должны показать своим спонсорам, что они не просто умеют в Telegram-каналах поститься и прочее. А цель одна - война. Я вас предупреждал. Они пробовали и так, и этак: мятеж, цветные революции, война в СМИ (она и сейчас продолжается). Но остался у них один рычаг попробовать - это взять оружие и попробовать воевать. Вот они и пытаются продемонстрировать, они готовятся. Мы это знаем, знаем их поименно", - обратил внимание Глава государства.

В частности, такая подготовка лиц для дестабилизации ситуации в Беларуси ведется в подразделениях из белорусских беглых, которые участвуют в боевых действиях в Украине. "Мы знаем, куда они готовятся, как готовятся. Сейчас начали активничать. Если им сейчас деньги не дадут, время их сочтено. Поэтому они и пытаются доказать, что они чего-то могут, и все это - под выборы. В феврале 2024 года парламентские выборы, всех советов выборы - единый день голосования. И через некоторое время мы переходим к выборам делегатов Всебелорусского народного собрания. Как обычно, через некоторое время переходим в президентскую кампанию. Мы готовимся с точки зрения обеспечения безопасности для людей. А остальное - пожалуйста, вы решайте. Как всегда, решать будет народ. Если вы решите, что нужна вам другая жизнь - господь с вами, попробуйте", - сказал Александр Лукашенко. Президент уверен, что на фоне последних событий белорусы по-другому стали смотреть на многие вещи. Глава государства обратил внимание на мир и спокойствие, которые обеспечены на белорусской земле и которые нужно ценить. "Я не хочу, чтобы было так, как сегодня в Украине. У меня дети, у многих из вас дети. Хотелось бы, чтобы дети жили нормально", - сказал Президент.