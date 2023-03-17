Посещение холдинга "Планар"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 марта посетил холдинг "Планар" в Минске.

Сразу по прибытии Глава государства обратил внимание на внушительные площади, занятые в Минске предприятиями холдинга, и спросил руководство "Планара" о планах по развитию производственной площадки.

Президенту доложили о стратегии развития предприятий холдинга, работе по импортозамещению, сотрудничестве в этом плане с Российской Федерацией. Целый ряд планов в этом направлении уже успешно реализован.

Особое внимание на предприятии уделяют производству фотошаблонов, без которых невозможно сделать ни одну микросхему. Продукция самого высокого качества по мировым стандартам. Например, предприятие делает в этом направлении семь видов основного оборудования, и по каждому у него от одного до пяти конкурентов из стран Евросоюза, США, Японии.

По итогам работы в 2022 году объем выручки от реализации продукции составил около Br57,5 млн (на 21% выше уровня 2021-го). Чистая прибыль достигла почти Br26,4 млн (при задании Br12,2 млн). Рентабельность продаж составила почти 13%. За прошлый год "Планар" нарастил объемы экспорта на 70%.

Уровень локализации в холдинге находится в пределах 60-80%. "У нас свое производство оптическое полностью, обработка камня и точная механика тоже свои", - пояснил генеральный директор "Планара" Сергей Аваков.

Еще одно направление для дальнейшего развития - выпуск полупроводниковых пластин. Ведется работа над обновлением производственной базы в кооперации с партнерами. Важно не просто произвести ту или иную продукцию, но сделать ее максимально компактной и эффективной. Счет здесь идет на нанометры, от которых зависит как производительность, так и конечная стоимость продукции.

"Самое главное - знать, куда идти и что делать", - заметил Александр Лукашенко.

Президент посетил производственные помещения, где ему доложили о наиболее востребованной продукции холдинга и перспективных разработках. Ряд установок, продемонстрированных Президенту, являются лучшими в мире в этой категории. Помимо производственных вопросов, обсуждалось также обеспечение кадрами. Глава государства спрашивал, достаточно ли квалифицированных кадров и как решается вопрос пополнения этого резерва молодыми специалистами.

На базе холдинга "Планар" Александр Лукашенко собрал совещание о перспективах развития микроэлектроники.

Открывая совещание, Глава государства отметил, что сегодня развитию микроэлектроники в мире, в том числе на постсоветском пространстве, уделяется большое внимание. "Не основные причины, но немаловажные - борьба за эти производства и рынки является причиной военных столкновений. Настолько важен этот спектр и часть экономики. И я хотел бы сегодня вместе с вами предметно обсудить дальнейшую стратегию и тактику развития отечественной микроэлектроники", - сказал белорусский лидер.

"Место сегодняшней нашей встречи символическое и историческое. Именно здесь, на "Планаре", в 60-х годах прошлого века был создан мозг и сердце микроэлектроники Советского Союза", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства в этой связи также упомянул необычную историю. Знаменитый уроженец Беларуси нобелевский лауреат Жорес Алферов как-то рассказывал, что в 1980-х годах общался с министром электронной промышленности СССР Владиславом Колесниковым и тот признавался: "Проснулся сегодня в холодном поту, приснилось, что "Планара" нет, а раз нет "Планара" - нет больше в СССР электронной промышленности".

"Этим все сказано. Это было действительно сердце электронной промышленности. Здесь были сосредоточены основные мозги электронной промышленности Советского Союза. То была абсолютная правда, - подчеркнул Президент. - Когда создавалась эта прорывная отрасль, интеллектуально и финансово ее могли потянуть Америка, Советский Союз и Япония. Тогда у нас работали еще смежные предприятия (в России, Прибалтике), но мозговой центр, сердце было здесь - в Беларуси".

В лихие перестроечные и постперестроечные годы сохранить это достояние, даже не национальное, а мировое, удалось только Беларуси, обратил внимание Александр Лукашенко.

"Я прекрасно помню, как меня уговаривали продать, закрыть эти предприятия: купим, завезем все с Запада. Слава богу, как бы это ни было трудно, страна сохранила и "Планар", и "Интеграл", и БелОМО, и "Горизонт", и витебский "Монолит". Но самое главное - научную инфраструктуру в этой наукоемкой отрасли. 30 лет прошло. Мы видим что? В борьбе за передел мира определяющее значение имеют технологии. Тот, кто обладает ими, способен не только выстоять, но установить в будущем свои правила игры. Так называемый цивилизованный, демократический западный мир без зазрения совести использует технологические рычаги воздействия, вводя санкции, пытаясь поставить на колени неугодные государства - своих конкурентов", - заметил Президент.

Но наука не стоит на месте, ученые кооперируются. В развитии микроэлектроники уже нельзя только конкурировать и замыкаться в национальных границах, подчеркнул Глава государства.

"Белорусские производители и сегодня занимают свою нишу на мировом рынке. И это несмотря на глобальный тренд в сторону уже даже не микро-, а наноэлектроники, когда появились несколько игроков, владеющих технологиями порядка четырех нанометров. Наши достаточно крупные микросхемы остаются востребованными. Они надежны, - заявил Александр Лукашенко. - Но, как я понимаю, нам надо от этих больших микросхем двигаться в эту сторону - в эти маленькие нанометры".

Глава государства отметил, что в кооперации с отечественной гражданской и оборонной промышленностью в Беларуси создаются уникальные продукты. Это беспилотники, роботы, станки с числовым программным управлением, принципиально новые виды вооружений, бытовая техника мирового уровня и многое другое.

"Поэтому поле для работы и дальнейшего развития у нас огромнейшее. Во-первых, Россия. Наша страна обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворить потребности российского рынка после ухода оттуда западных предприятий. Это шанс. И мы его должны использовать. "Росатом", "Роскосмос", "Росэлектроника". Объемы партнерских соглашений должны только расти", - поставил задачу Президент.

По его словам, колоссальный интерес к белорусской микроэлектронике проявляют и инвесторы. "Мой недавний визит в Зимбабве, Объединенные Арабские Эмираты - прямое тому подтверждение. С нами готовы сотрудничать и хотят инвестировать в развитие нашей промышленности, в том числе микроэлектронной. Притом объемы денег даже не обсуждаются, - заявил Глава государства. - Хорошие финансовые вложения - это возможность коренной модернизации производственной базы, разработки новых технологий и, как следствие, увеличение экспорта".

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия сформировали перечень критически важной электронной компонентной базы, белорусские предприятия уже начали первые поставки.

В июне 2022 года Президент уже проводил совещание по вопросам развития отечественной микроэлектроники. Тогда были определены основные направления с учетом компетенций и возможностей белорусских производителей в условиях санкционного давления. "Как мне докладывают, уже есть некоторые подвижки", - отметил Александр Лукашенко.

Совместно с российской стороной сформирован перечень критически важной компонентной базы, которая будет производиться на белорусских предприятиях, разработана дорожная карта по ее освоению. "Ряд элементов для российских предприятий мы уже начали поставлять. Подписано соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов. Он позволит выполнять совместные опытно-конструкторские работы, снизить зависимость белорусских и российских потребителей от импортных поставок", - рассказал Президент.

Правительство также утвердило программу развития микроэлектронной промышленности Беларуси до 2030 года. Глава государства попросил доложить, насколько просчитаны и амбициозны перспективы и взятая планка в дальнейшем развитии отрасли. "Что нужно для создания производства более высокого технологического уровня? Инвесторы, готовые финансировать проекты, напомню, есть. Также хочу узнать, как продвигается работа по освоению перечня необходимых для российской промышленности электронных компонентов", - сказал Александр Лукашенко.

Вице-премьер Петр Пархомчик заявил на совещании, что Беларусь к 2030 году рассчитывает более чем в три раза нарастить объем выручки от реализации микроэлектронной продукции.

"Суммарный объем выручки от реализации продукции отечественной микроэлектроники и электронного машиностроения в 2025 году вырастет до $200 млн. К 2030 году достигнет $330-350 млн. И увеличится по сравнению с 2021 годом в 3,3 раза. Хочу подчеркнуть, что эти показатели являются программой-минимум", - сказал вице-премьер.

Он доложил, что поручения Главы государства, данные в июне 2022 года на совещании по вопросам развития отечественной микроэлектроники, выполнены. Утверждена программа развития микроэлектронной промышленности Беларуси до 2030 года. Совместно с российской стороной определен перечень необходимых электронных компонентов и согласована дорожная карта развития микроэлектронного производства. Создан российско-белорусский центр фотошаблонов.

Кроме того, выполняется комплекс мер по обеспечению микроэлектронной отрасли квалифицированными кадрами. Научное обеспечение отрасли осуществляется НАН Беларуси. В настоящее время создан инновационно-промышленный кластер, которым определены перспективные направления исследований и разработок по созданию производств и изделий микроэлектроники.

"Самое главное, что меня беспокоит: чтобы ученые, конструкторы и практики понимали, что надо делать и куда идти. Если у нас такие люди есть, то деньги для этого всегда найдутся. А такие люди есть", - отметил на совещании Александр Лукашенко.