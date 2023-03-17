Телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели 17 марта вечером телефонный разговор, который продолжался около часа.

Одной из основных тем разговора стала совместная работа в сфере импортозамещения.

Обсудили главы государств и перспективы строительства транспортного коридора Север - Юг, который пройдет через Россию, Азербайджан и Иран.

Отдельно в ходе состоявшегося разговора были затронуты вопросы сотрудничества в сфере микроэлектроники и связанные с этим решения, которые должны принять правительства двух стран для активизации взаимодействия по этому направлению.

Много времени в разговоре президенты уделили вопросу создания совместных космических спутников. Все компетенции Беларуси в этой части будут задействованы Российской Федерацией.

Кроме того, главы государств подробно обсудили и вопросы совместной работы в сфере военно-промышленного комплекса.

Президенты также обсудили другие вопросы международной повестки дня и повестку предстоящего Высшего госсовета Союзного государства.