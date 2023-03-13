Переговоры с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси

Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси прошли 13 марта в Тегеране.

Местом встречи глав государств выбрана резиденция Джомхури в дворцово-парковом комплексе Саадабад. По протоколу переговорам президентов предшествовала церемония официальной встречи. Эбрахим Раиси приветствовал Александра Лукашенко перед входом в резиденцию. Обменявшись рукопожатиями, главы государств заняли место на подиуме.

После заслушивания гимнов и церемониала с участием роты почетного караула Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси направились к месту размещения официальных делегаций Беларуси и Ирана, а затем ушли на переговоры сперва в узком, а затем - в расширенном формате.

"Я не для лести сказал о том, что нынешние контакты между Беларусью и Ираном, особенно в последние два года, - это действительно Ваша заслуга. Скажу честно, может быть, даже и по моей причине, по причине Беларуси, мы несколько ослабили внимание к иранскому государству. Я часто, задумываясь над этим, делаю вывод о том, что нам нужно было прожить этот период - период, может быть, не столь интенсивных отношений. Этот период характеризуется тем, что мы поняли, насколько мы нужны друг другу, насколько тесно мы должны сотрудничать в этом мире", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Ирана в свою очередь отметил, что белорусско-иранские отношения всегда находились на подъеме. Но в последние два года, по его словам, они действительно продемонстрировали прорыв. "Несомненно, Ваш визит в Иран придаст серьезный большой импульс развитию наших двусторонних отношений", - заявил Эбрахим Раиси.

На переговорах в расширенном составе Глава белорусского государства в первую очередь поблагодарил иранского коллегу за гостеприимство и теплый прием, оказанные белорусской делегации. "Старая иранская пословица гласит: "Друг - это божья милость". И я верю в то, что приехал к своим друзьям. Мне приятно вновь побывать в Тегеране, столице нынешнего Ирана, ставшего колыбелью одной из самых продвинутых в коммерческом и культурном плане цивилизаций, через территорию которой проходили торговые пути задолго до того, как была открыта Америка", - отметил Александр Лукашенко.

"Говоря современным языком, ваши предки знали о логистике, экспорте, транзите гораздо больше тех, кто более сорока лет душит вашу страну санкциями и пытается насаждать так называемые демократические ценности. Они, видимо, только забыли, что у каждого народа есть свои ценности, которые вытекают из его культуры, образа жизни, воспитания, религии, и с этими ценностями надо считаться. Именно в этом залог мирного сосуществования. Там, где об этом забывают, начинаются войны", - подчеркнул Президент.

Нынешний визит в Иран уже третий для Александра Лукашенко. "Каждый раз я с большим уважением наблюдаю, с каким упорством ваш народ противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю. И как вы, несмотря ни на что, развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с Президентом Ирана, мы можем быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия", - заявил белорусский лидер.

"Из опыта моего общения с бывшими президентами Ирана, переговоров, которые мы вели, я отметил, что особенность нынешнего визита состоит в том, что мы можем выйти на новую ступень, новый этап нашего сотрудничества. Особенностью этого сотрудничества будет высочайшая эффективность. Сделать такое заявление мне позволяют те договоренности, которые уже достигнуты", - резюмировал Президент.

По итогам переговоров Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы.

Во время встречи с иранским коллегой Александр Лукашенко заверил, что Минск сделает все необходимое для выполнения подписанных договоренностей. "Вы можете на нас положиться", - подчеркнул Глава государства.

Дорожная карта предусматривает всестороннее сотрудничество Беларуси и Ирана в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сфере образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.

"Отрадно, что у нас схожие позиции и подходы ко многим вопросам международной повестки дня. Главное, что Беларусь и Иран привержены идее построения справедливого многополярного мира", - сказал Глава государства по итогам переговоров с Президентом Ирана.

Александр Лукашенко отметил, что в предыдущий раз посещал Иран 17 лет назад. "Должен констатировать, что никакие санкции, никакое давление не смогли остановить движение иранского народа к своей независимости и обеспечению своей безопасности", - подчеркнул он.

"Мы детально обсудили уровень наших отношений на сегодняшний день. И однозначно определили с Президентом Ирана, что была некая небольшая пауза в наших отношениях. Сегодня особенность этого визита состоит в том, что мы успешно преодолели эту паузу. Мы о многом договорились. И особенность тоже этого визита в том, что мы согласовали впервые все вопросы двустороннего сотрудничества и заключили немало договоров, соглашений и меморандумов о намерениях", - сказал белорусский лидер.

"В общем объеме я могу оценить нынешний визит, если мы реализуем все наши договоренности, в рамках $100 млн", - заявил Александр Лукашенко.

"Мы едины во мнении с Президентом Ирана, что санкции - это время возможностей. Для нас очень важно не потерять это время", - подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что 18 марта 2023 года Беларусь и Иран отметят знаковое событие - тридцатилетие установления дипломатических отношений. "Это хороший повод, чтобы вывести наше сотрудничество на новый уровень. И такие возможности есть. И мы сегодня с Президентом Раиси воспользовались этой возможностью", - заявил он.

"Мы абсолютно доверяем друг другу. Наши народы поддерживают нас в этом. Мы констатировали, что между нами по итогам прошлого года достигнут высокий уровень товарооборота. Это трехкратный рост к уровню 2021 года. Но констатировали, что это далеко от тех возможностей, которыми располагают два государства", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что большой недостаток в отношениях Беларуси и Ирана ранее был связан с тем, что стороны правильно понимали ситуацию, о многом договаривались, но не все реализовывали. "Поэтому в текущих условиях принципиально важно укрепить наши имеющиеся связи, расширить контакты и реализовать все достигнутые договоренности. Без всяких проволочек и волокиты", - подчеркнул Президент.

Особого внимания заслуживает научно-техническое сотрудничество. Имеющиеся наработки должны стать хорошей основой для углубления контактов и трансформироваться в перспективные коммерческие проекты.

"Мы будем сотрудничать по всем направлениям, в том числе и в гуманитарной сфере. Гуманитарная сфера является одним из основных направлений сотрудничества", - отметил Александр Лукашенко.

Беларусь и Иран также намерены укреплять взаимодействие по линии межпарламентских связей.

"Уверен, что подписанные сегодня дорожная карта (план нашего всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном), а также соглашения и коммерческие контракты послужат развитию долгосрочного партнерства", - сказал Президент Беларуси.

Он поблагодарил Президента Ирана за оказанное гостеприимство, пожелав народу Ирана мира и процветания. Александр Лукашенко также пригласил Эбрахима Раиси совершить визит в Минск в удобное время.

После переговоров Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси вместе посетили выставку ведущих медицинских и научно-инновационных производителей Ирана.

На выставке представлены образцы продукции ряда ведущих иранских медицинских и научно-инновационных производителей. Главы государств совместно осмотрели экспозицию.