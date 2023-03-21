Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 марта собрал большое совещание с силовым блоком страны.

На совещание приглашены представители и руководство органов прокуратуры, Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, Следственного комитета, КГБ, МВД, Минобороны, МЧС, Госпогранкомитета, ГТК, Государственного комитета судебных экспертиз, судов общей юрисдикции, руководители регионов.

"Тема нашего сегодняшнего совещания - национальная безопасность и ситуация в силовом блоке. Как это принято ежегодно, в начале года по итогам прошедшего каждый министр силового блока доложил мне о ситуации на подведомственной территории. Естественно, вы понимаете, что это за доклады. Я не хочу сказать, что они не профессиональны. Они очень профессиональны. Но, как я заметил, тенденция и тренд серьезный, чтобы показать себя в хорошем свете. Это не вранье. Это действительно так. У наших силовиков дела идут неплохо. Но есть же и недостатки. И я не такой глубокий профессионал, как Генеральный прокурор, допустим, чтобы дать оценку по вашим письменным докладам", - обратил внимание белорусский лидер.

Он отметил, что сейчас не представилось возможным побывать у каждого ведомства на итоговой коллегии, но в начале следующего года Александр Лукашенко планирует это сделать. "Я планирую в январе-феврале следующего года побывать на итоговых коллегиях всех ведомств, начиная от Генеральной прокуратуры и заканчивая Следственным комитетом. И подвести определенные итоги - что сделано нами за пятилетку", - сказал Президент.

"Поэтому учитывая, что вы очень хорошо доложили мне об успехах письменно, после доклада Генерального прокурора ему было поручено подготовить основательно доклад с анализом ситуации в силовых ведомствах", - напомнил Александр Лукашенко.

"Высочайший уровень внешних угроз для Беларуси вынуждает нас обратить самое пристальное внимание и на угрозы внутренние. Тем более что это - звенья одной цепи. Актуальность темы совещания отражают последние сводки. В общих чертах ситуацию вы знаете. Но расслабляться, как я всегда говорю, не время. На днях в Гродно был нейтрализован заброшенный к нам иностранный террорист", - сказал Президент.

"Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов, - заявил Глава государства. - За что молодцы наши ребята: при такой острой ситуации, когда шло сражение в ограниченном пространстве и когда со стороны террористов применялись гранаты и стрелковое оружие (автоматическое), не погиб ни один военнослужащий группы "А", которые осуществляли захват этого деятеля. Значит, выводы сделаны после последней трагедии, которая случилась в Минске. Хорошая операция, хорошая работа. Как я часто говорю, таких людей, которые шли и рисковали жизнью, надо всегда видеть и поддерживать".

"То, что изъяли целый арсенал оружия, взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан и должностных лиц... Они все задокументированы пожелания его и планы (террориста. - Прим.). Как обычно, надо проинформировать общественность о результатах этой операции и сорванных планах наших врагов. Люди должны это знать. И вы, руководители силовых ведомств, как никто понимаете, что это нам очередной сигнал", - заявил белорусский лидер.

"Нам необходимо быть готовыми к любым событиям. Следовательно, вопросы противодействия внешним и внутренним угрозам должны быть сегодня на особом контроле", - подчеркнул Президент.

В целом, как докладывают Главе государства, криминогенная ситуация в стране контролируемая - общее число преступлений практически не изменилось. Сократилось количество убийств. На 13% меньше погибло граждан от преступных посягательств.

"Вместе с тем это не повод для расслабления. В истекшем году имел место ряд отрицательных тенденций, на которые нам обязательно следует обратить внимание. Недостаточной является работа по предупреждению преступлений, особенно мошенничеств. Количество потерпевших от этих мошенников увеличилось в два раза. Почти в пять раз возросло число пенсионеров, пострадавших от так называемых телефонных мошенников", - обратил внимание белорусский лидер.

В связи с этим он поинтересовался, какие меры планирует принять милиция совместно с иными государственными органами в этом направлении. "Этих людей нам надо защитить. Дети и пенсионеры должны понимать, что государство всегда подставит им плечо и их защитит", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко потребовал самыми жестокими методами выкорчевывать насилие над женщинами и детьми.

"По-прежнему женщины и дети становятся жертвами насилия, в том числе сексуального. Необходимо усилить работу по их защите, а также профилактике подростковой преступности. Мужики, если мы не можем защитить своих женщин, грош нам цена! Принять самые жестокие меры в этом плане!" - заявил Глава государства.

"Вы понимаете, мы всегда вот так вот ходим на расслабоне, как в народе говорят, потому что это не касается ни наших с вами жен, ни наших дочерей. Не дай бог, конечно, но вы сядьте и представьте это себе. И когда представите, исходите из этого. Это надо выкорчевывать из нашего общества самыми жестокими методами. Как борьба с терроризмом", - подчеркнул белорусский лидер.

"Фиксируется большое количество тяжких преступлений, совершенных судимыми лицами. Особенно это относится к отбывавшим наказание в виде лишения свободы. Здесь тоже надо пожестче с ними обращаться. Кого-то досрочно, кто-то отсидел, как в народе говорят. Мы его вернули в общество - он начинает гадить снова. Повторяю еще раз: неработающий человек - потенциальный преступник. Принимаемые меры по трудоустройству этих лиц недостаточны", - заявил Александр Лукашенко.

Президент особо подчеркнул необходимость в этом плане обратить пристальное внимание на тех, кто сегодня не работает. Ведь при этом человек берет откуда-то средства для жизни. "Если он не работает, где он берет на жизнь? Ясно, где", - заметил Глава государства.

"Наше общество живет не в вакууме и видит все, что происходит. Бытует мнение, что сотрудников органов внутренних дел в первую очередь интересует не судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы. Ну да, цифры и рейтинги должны быть, никто не против. Но если мы живем только ради цифр и рейтингов… Хотелось бы услышать, так ли это, отошли ли мы от палочно-галочной системы оценки деятельности?" - сказал Президент.

Глава государства констатировал, что не все сделано в сфере обеспечения безопасности населения. Остается значительным количество людей, погибших на дорогах.

Настораживают Александра Лукашенко и факты преступлений среди военнослужащих, в том числе совершенных офицерами различных силовых структур. "В чем причина таких явлений?" - спросил он, отметив, что много раз указывал Министру обороны на недопустимость того, что порой происходит в воинских подразделениях.

"В целом у нас не все гладко вообще с воинской дисциплиной. Мы прекрасно видим и понимаем все, что происходит на рубежах нашей страны. Вопрос - в полной ли мере мы обеспечиваем безопасность нашего государства и граждан?" - поставил вопрос белорусский лидер.

В целом он потребовал от выступающих анализа причин негативных моментов и конкретных предложений по наведению порядка. "Какие проблемы есть в силовых ведомствах и что нужно сделать для их устранения?" - поинтересовался Александр Лукашенко.

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед на совещании у Главы государства доложил о криминогенной обстановке в стране.

Он отметил, что в результате принятых правоохранительными органами мер в прошлом году обеспечены стабильная общественно-политическая обстановка, законность и правопорядок, защита граждан от преступных посягательств.

"При этом снизилось количество убийств, тяжких телесных повреждений, меньше погибло людей от всех умышленных и неосторожных преступлений", - констатировал Генеральный прокурор.

По его словам, также появились подвижки в работе по противодействию наркопреступности. Сократилось число таких преступлений, наполовину уменьшилось количество смертей от потребления наркотиков.

"Постепенно дают результат усилия по борьбе с киберпреступлениями. Есть и другие положительные результаты противодействия преступности. Однако проблемных вопросов обеспечения правопорядка, к сожалению, остается немало. В первую очередь противодействие экстремизму и, как показало начало этого года, его крайнему проявлению - терроризму, - отметил Андрей Швед. - Генеральная прокуратура занимает четкую и последовательную позицию: нарушение принципа неотвратимости наказания ведет к безнаказанности и, как следствие, совершению более тяжких преступлений. В настоящее время обстановка характеризуется стремительной радикализацией действий экстремистов. Теракты в Мачулищах и Гродно (речь о неудавшихся террористических актах. - Прим.) еще раз показали: необходимо совершенствование деятельности правоохранительных органов по предотвращению терроризма".

Глава надзорного ведомства обратил внимание, что растет число нарушений порядка использования воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами и воздушными судами сверхмалой авиации. Он подчеркнул, что принять единые правила оборота, реализации и эксплуатации беспилотников, а также усилить меры ответственности надо было еще вчера.

"Важное место в борьбе с экстремизмом занимает противодействие на информационном фронте, которое, опять же, не всегда эффективно. Активизировались попытки манипулирования молодежью, создания неформальных движений, подобных "ЧВК Редан", боевых групп, способных за деньги выполнить любой заказ, которые могут использоваться для раскачивания обстановки, участия в незаконных массовых мероприятиях и беспорядках. В этой связи необходимо активизировать работу по профилактике и пресечению подобных движений, их лидеров и активных участников", - подчеркнул Генпрокурор.

Актуальным вопросом остается защита прав несовершеннолетних, отметил Андрей Швед. По его словам, из года в год прокуроры вносят многочисленные акты реагирования, связанные с недостаточной и неэффективной работой милиции и местных органов власти по профилактике правонарушений. "Действующие подходы в этом вопросе явно не соответствуют реальной обстановке. Работа зачастую ведется формально. Надо сказать прямо: это системная и хроническая проблема, которая часто является катализатором иных негативных явлений, - заявил он. - Как результат, в прошлом году возросло число совершенных ранее судимыми изнасилований, разбоев, грабежей, а также преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. От их действий чаще стали страдать и дети. Так, в прошлом году на 20% увеличилось количество несовершеннолетних, подвергшихся сексуальному насилию. При этом над детьми глумились и 157 лиц, ранее имеющих судимость. Из них 38 - осуждались за аналогичные преступления".

Генеральный прокурор также обратил внимание на обеспечение безопасности дорожного движения. "Несмотря на снижение числа лиц, погибших в ДТП, обстановка на дорогах существенным образом не изменилась. Ежегодно гибнет около 500 человек, - сказал он. - В прошлом году возросло число ДТП, совершенных бесправниками".

Об имеющихся проблемах, по его словам, говорит и тот факт, что нет системы контроля и взаимодействия между МВД и иными ведомствами в вопросе выявления нездоровых людей, которые имеют водительские удостоверения. "Только в Гомельской области прокурорами выявлены 215 лиц, которые при наличии психических заболеваний и иных противопоказаний имели право на управление транспортными средствами. А ведь каждый из них - это потенциальная угроза жизни и здоровью людей на дороге, - подчеркнул Андрей Швед. - Проблема безопасности дорожного движения - это не только ответственность ГАИ, но и органов местной власти".

Разговор на уровне Главы государства продолжался порядка трех часов, в течение которых подробно и системно обсуждалась работа силового блока страны.

"Глава государства дал четкие поручения, в том числе об усилении координирующей роли прокуратуры. Как сказал Глава государства, роль прокуратуры должна быть значительно усилена, в том числе и по проведению аналитики и внесению оперативных предложений по искоренению тех или иных негативных последствий", - рассказал после мероприятия Андрей Швед.

В этой работе органы прокуратуры будут тесно взаимодействовать с Госсекретариатом Совета Безопасности и Верховным Судом, чтобы заниматься аналитической работой по деятельности силового блока, выявлять тенденции и вырабатывать меры реагирования на них, в том числе выносить свои предложения на уровень Президента.

По каждому направлению работы силовых структур были сделаны выводы и даны соответствующие поручения. Например, в том, что касается обеспечения безопасности на дорогах, Генеральная прокуратура и Госсекретариат Совета безопасности будут вместе держать этот вопрос на контроле, чтобы ужесточить упредительные меры в отношении тех, кто нарушает законы и правила дорожного движения. Главный посыл нарушителям - чтобы неповадно было. Речь шла также об усилении работы по противодействию экстремизму и терроризму. И в этой сфере необходимо больше взаимодействовать с обществом, людьми и органами власти на местах.