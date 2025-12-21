Встреча с Президентом России Владимиром Путиным

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 21 декабря провели встречу в Санкт-Петербурге.

"Спасибо, что пригласили. Мы традиционно в Питер приезжаем. Я, честно говоря, готовился к этой поездке, командировке…. Подумал: ну, наверное, Вы провели прямую линию, я - ВНС (второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. - Прим.), наверное, мы основные мероприятия закончили, уже можно как-то расслабиться. А ничего подобного - жизнь не дает нам особенно расслабиться. Может, и хорошо, что мы в тонусе", - сказал Глава белорусского государства.

"Мы с Вами еще в Бишкеке (на полях саммита ОДКБ в конце ноября текущего года. - Прим.) договорились, что не будем перегружаться практическими вопросами двусторонних отношений. Во-первых, правильно, их совсем немного, правительства неплохо работают. Мы, как договорились, если уже что-то не решат, тогда наверху пускай вытаскивают вопросы. Таких один-два вопроса, которые надо согласовать", - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Беларусь и Россия реализуют все договоренности, начиная от военно-технического, военного, оборонного сотрудничества до экономики. При этом, отметил он, вопросов тут практически нет.

"Мы взяли такой тренд с Вами - локомотив интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Никому ничего не навязываем. Хотите - учитывайте в своей внутренней политике. Не хотите - не берите. Но пример хороший, если кто-то настроен на совместную работу, на интеграцию", - сказал Глава белорусского государства.

Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу за оценку, которую он высказал по поводу состоявшегося на заседании Всебелорусского народного собрания президентского Послания. "У нас это очень положительно воспринято - то, что Президент России видел, слышал", - отметил он.

Президент Беларуси также дал высокую оценку прошедшей 19 декабря прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным.

"Поздравляю Вас с этим мероприятием. Это знаковое мероприятие. Особенно сейчас. И, должен сказать как Президент, такое смелое мероприятие в нынешней ситуации. Хорошо, что Вы не обходили никакие острые вопросы. Мы посмотрели, проанализировали, общие вопросы вычленили, над которыми нам надо работать", - сказал Глава государства.

Владимир Путин во время встречи подтвердил, что в прямом эфире смотрел выступление Александра Лукашенко на ВНС 18 декабря и очень позитивно его оценил. "Очень глубокое и, как в таких случаях говорят, сбалансированное", - констатировал российский лидер.

"Лишнего не сказал ничего", - заметил по этому поводу Президент Беларуси.

"Вы все время сами определяете, что Вам говорить. Но мне кажется, было оно и глубоким, разносторонним, сбалансированным. И по внешним делам, и по внутренним. Со всех сторон посмотрели все проблемы. Я с удовольствием и интересом слушал. И хочу Вас поблагодарить за высокую оценку качества наших российско-белорусских отношений. Обратил внимание на ту теплоту, с которой Вы говорили о России, о наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание", - подчеркнул Владимир Путин.

По поводу повестки нынешней встречи и саммита ЕАЭС Президент России отметил, что она включает и вопросы развития союза, и двусторонних отношений Беларуси и России.

"Хотя правительства работают между собой очень плотно", - обратил внимание Владимир Путин. Он рассказал, что перед приездом в Санкт-Петербург встречался с Председателем Правительства России, который подробно проинформировал Главу государства о ходе межправительственного взаимодействия обеих стран. "Фактически никаких (нерешенных. - Прим.) вопросов, требующих нашего внимания, практически нет. Но тем не менее всегда находится то, о чем можно поговорить", - сказал Президент России.