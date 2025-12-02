Встреча с Премьер-министром Алжирской Народной Демократической Республики Сифи Гриебом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 декабря встретился с Премьер-министром Алжирской Народной Демократической Республики Сифи Гриебом.

"Мы обязательно должны выработать абсолютно работоспособный план наших отношений, наших действий", - отметил Глава государства, говоря о необходимости разработки дорожной карты развития сотрудничества.

"Я хорошо понимаю, что такое Алжир для Африки. Мы сотрудничаем со многими странами Африканского континента. Потому что за Африкой будущее", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что вся продукция, которая производится в Беларуси, нужна в Алжире. Он обратил внимание, что эта страна, как и многие другие на Африканском континенте, ориентируется прежде всего на приобретение технологий. "Мы готовы предоставить вам технологии в области машиностроения, нефтехимии, химии, сельского хозяйства, IT-технологий. Мы готовы с вами сотрудничать в сфере военно-промышленного комплекса. Словом, закрытых тем в наших отношениях нет", - сказал Александр Лукашенко.

Он предложил специалистам из Алжира и Премьеру лично приехать в Беларусь, изучить имеющиеся возможности и принять решение в рамках того, что нужно взять из Беларуси. "И в этом направлении мы будем работать, - заверил Глава государства. - Приезжайте в Беларусь, определитесь, что вам выгодно, что вам нужно. Если мы что-то сможем сделать для вас, мы будем только рады".

Президент отметил, что специалисты из Беларуси помогут наладить технологическое сотрудничество, но в конечном итоге в Алжире должны работать местные люди. "Мы должны научить ваших людей этим технологиям и за счет этого увеличить наш товарооборот", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание на один важный момент: "Деньги сегодня, а завтра тем более, ничего не значат. Вы видите, что происходит. Жуткая инфляция по основным резервным валютам в мире. Поэтому нас жизнь подталкивает к тому, чтобы инвестировать, вкладывать эти деньги в конкретные проекты".

"Если алжирская сторона желает с нами сотрудничать (а я знаю, что желает, - у нас большой опыт сотрудничества прежде всего в рамках Советского Союза), у нас есть этот опыт, и нам надо использовать его и двигаться в этом направлении, решая насущные задачи, которые волнуют ваш народ и наш народ. Надо торопиться, надо спешить. Ни в коем случае нельзя медлить, время такое", - резюмировал Глава государства.

В свою очередь Сифи Гриеб отметил, что официальный визит Александра Лукашенко проходит как раз после того, как страны отметили 30-летие установления дипотношений.

Он констатировал растущую динамику отношений Беларуси и Алжира после ряда предыдущих визитов на высоком уровне. "Мы смогли уже определить, по каким направлениям можно развивать сотрудничество. В сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, по стартапам", - отметил Премьер.

Сифи Гриеб уверен, что прошедший в Алжире накануне официального визита Президента Беларуси бизнес-форум и достигнутые на нем договоренности придадут новый импульс двусторонним отношениям.

"Алжир является дверью для Африки. Это дает возможность для торговли с африканскими государствами. Можно составить базис для двусторонних отношений и составить дорожную карту", - сказал Премьер-министр Алжира.