Встреча с Президентом Оманского инвестиционного агентства Абдельсаламом Мохамедом аль-Муршиди

Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках продолжающейся в Омане рабочей программы 5 декабря встретился с Президентом Оманского инвестиционного агентства Абдельсаламом Мохамедом аль-Муршиди. Стороны проанализировали весь комплекс белорусско-оманских совместных проектов.

"Нам есть о чем поговорить. Мы долгое время с Вами работали, наработали много совместных интересных проектов белорусско-оманских. Наверное, настало время систематизировать их и определиться, как будем действовать в дальнейшем. Но меня устраивает Ваше последнее заявление, я его запомнил. Вы мне сказали: "Господин Президент, в ближайшие год-два Вы увидите реальное движение по тем конкретным проектам, которые мы с Вами наметили", - сказал Глава государства.

В числе основных тем, которые обсуждались на встрече, - создание совместного белорусско-оманского инвестиционного фонда в Минске для финансирования проектов на территории Беларуси; строительство в Беларуси целлюлозно-картонного комбината; организация работы логистического хаба в Омане для поставок белорусских товаров в соседние страны и регионы и проработка маршрута "Север-Юг"; инвестиции в проекты в области АПК в Беларуси для последующего экспорта продовольствия в Оман и страны региона, а также проработка поставок оманских морепродуктов в Беларусь.

Обсуждалось также развитие туристического кластера в Омане и инвестирование с помощью оманской стороны в туристические объекты на территории Беларуси.

Еще одна тема - перспективы реализации трехстороннего проекта между Беларусью, Оманом и Алжиром по производству сложных удобрений.

Александр Лукашенко также отметил, что есть возможности для развития сотрудничества с Оманом по таким интересующим эту страну направлениям, как здравоохранение и фармацевтика. В гуманитарной сфере - еще и образование.

"Мы абсолютно открыты для вас по этим направлениям и кое-что умеем делать", - сказал Президент.

Президенту показали подробную презентацию о ходе реализации дорожной карты сотрудничества Беларуси и Омана с конкретикой по проектам и срокам.

В числе участников встречи также были генеральный директор холдинга "Оман Фуд Капитал" (дочерняя компания Оманского инвестиционного агентства, занимающаяся инвестициями в сельское хозяйство и продовольствие) Абдалла аль-Рашди, а также представитель агентства Али Аль-Фарси, курирующий сотрудничество с Беларусью.

"Очень радует, что после моего визита в Алжир и переговоров с Президентом Алжира… Кстати, очень основательный, умный, опытный человек. Мне очень понравился. Абсолютно приземленный. Так вот после этого визита наметились кое-какие дополнительные проекты, которые мы договорились с вами обсудить. Это проекты трехстороннего характера, - сказал Глава государства. - За это время, после возвращения из Алжира и нашего с вами разговора, мы попробовали систематизировать то, о чем мы договаривались ранее. То есть об этих конкретных проектах. Это где-то 7-8 конкретных направлений".

Президент заверил, что Беларусь готова развивать сотрудничество с Оманом и по другим направлениям и видит серьезную заинтересованность в этом со стороны оманских друзей. "И особенно вашего руководителя (нам повезло в этом плане) - доброго друга белорусского народа Султана Омана, который совсем недавно был в Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы с вами определили стратегию нашего сотрудничества. Ворота открыты. Нам надо, как мы договорились с вами, углубляться в этих проектах", - заявил Президент.

О совместном инвестиционном фонде

Александр Лукашенко отметил, что стороны договаривались о создании совместного белорусско-оманского инвестиционного фонда в Минске, который будет финансировать проекты на территории Беларуси.

"Такой флагманский, как у нас говорят, якорный проект - это строительство целлюлозно-картонного комбината в Беларуси. Опыт и компетенции у нас имеются. Очень сильно развита у нас деревоперерабатывающая промышленность", - сказал Президент.

Он выразил уверенность, что с этим проектом каких-то больших проблем не должно возникнуть. В настоящее время ведутся прединвестиционные и проектные работы, площадка определена.

О хабе в Омане для торговли белорусской продукцией

"Вы уже, наверное, убедились в том, что мы научились производить в Беларуси практически все, что нужно в этом регионе - регионе дальней дуги, как мы ее определяем во внешней политике. Но я честно признал, что мы значительно хуже, чем наши оманские коллеги, умеем торговать. Тем более у вас огромные возможности в этом регионе, - сказал Президент. - Особенно в регионе Восточной Африки. Вы как раз имеете очень хорошие отношения с теми африканскими государствами, где у нас позиции не так сильны".

Александр Лукашенко отметил, что в этой связи принято решение, и оманская сторона оказала в этом поддержку, по созданию на территории Омана белорусского хаба - центра перевалки товаров. Они будут поставляться как в регион Ближнего Востока, так и ряд других, включая Юго-Восточную Азию и Мьянму, где также недавно побывал с официальным визитом Президент Беларуси, и заканчивая странами Африки.

"В этом направлении есть уже определенные подвижки. И не просто определенные, а, наверное, полпути мы прошли. Мы уже поставляем сюда некоторые товары для дальнейшего реэкспорта на рынки, которые я только что обозначил", - отметил белорусский лидер.

О сотрудничестве в АПК и поставках продовольствия

Александр Лукашенко обратил внимание, что в ближайшее время интерес к этой теме, особенно в регионе, где находится Оман, будет только возрастать. Продукты питания, уверен он, будут пользоваться все большим спросом.

"Это то, чем мы можем спокойно торговать. И мы уже сегодня с вами не просто обмениваемся сельскохозяйственными продуктами. То есть то, что есть у вас и нужно нам, - вы нам поставляете; то, что мы можем, и вам это нужно, - мы вам поставляем, в частности, молочные, мясные продукты. Договорились, что, попробовав все это, вы готовы к расширению сотрудничества. Поэтому обмен товарами уже идет. Но это очень серьезная для нас тема. И мы вам благодарны за то, что вы нас поддержали", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко также отметил необходимость расширять объемы производства и работать напрямую. "Мы готовы, чтобы вы в Беларуси напрямую работали с нашими сельхозпредприятиями, перерабатывающими заводами по переработке и поставке сюда (в Оман. - Прим.) продовольствия", - сказал он.

О белорусском оазисе в Омане

Президент заявил, что очень важное направление - это освоение Омана как туристического направления для граждан Беларуси.

"Вы знаете, что мы - северная страна. Очень много белорусов колесят по всему миру в поисках лучшего места отдыха. Мы очень хотели бы, чтобы мы имели здесь свой белорусский туристический кластер недалеко от аэропорта, чтобы наши люди могли диверсифицировать свои туристические поездки, - сказал Президент. - Я вам очень благодарен и моему другу Султану за то, что вы выделили для нас огромный участок в экзотическом месте, не характерном для Омана. Где почти нет песков и гор, но есть самый настоящий оазис, где и температура воздуха приемлемая для наших людей. Мы бы хотели там построить вместе с вами и нашими инвесторами, кто будет в этом заинтересован, такой туристический хаб, куда поедут наши люди".

Александр Лукашенко констатировал, что стороны уже прошли определенный путь в этом направлении. Недавно стартовали прямые авиарейсы из Беларуси в Оман.

"Мы готовы к расширению поездок наших людей сюда. Не только в Эмираты, другие страны, но и в Оман. Здесь сказочная природа, открытый океан. Я уверен, что наши люди с удовольствием воспользуются этим туристическим направлением", - заявил Глава государства.

О проекте "на троих" по производству сложных удобрений

Александр Лукашенко рассказал, что в ходе его официальных визитов и переговоров, в частности в Алжире, открылись многие направления совместной работы. Одно из них - производство сложных NPK-удобрений. Это комплексные минеральные удобрения, содержащие три основных макроэлемента: азот (N), фосфор (P) и калий (K).

"Очень в этом заинтересованы наши алжирские друзья. Как вы знаете, Алжир обладает огромными запасами газа. Это значит, что мы будем иметь возможность производить азотные удобрения. Мы это умеем делать, у нас в Гродно крупный такой комбинат, - отметил Глава государства. - Как мне сказал Президент Алжира, в ближайшее время они будут иметь возможность производить 10,5 млн т фосфатов. Это линия производства фосфорных удобрений. У нас есть соответствующая компания, комбинат огромный, который производит подобные удобрения. Мы умеем это делать. Кроме азотных удобрений, мы производим фосфорные удобрения".

Наконец, продолжил Александр Лукашенко, Беларусь является одним из основных производителей калийных удобрений.

"В одной грануле смешать эти три вида удобрений - это то, что сегодня нужно рынку. Мы также умеем это делать. Почему не создать предприятие, в которое мы можем вместе с вами и Алжиром, если это будет в Алжире, инвестировать", - предложил Глава государства.

Президент подчеркнул, что без обеспечения удобрениями ни о какой продовольственной безопасности в странах Африки и Глобального Юга не может быть и разговора. "В мире растет и будет расти спрос на минеральные удобрения. Потому что нужно продовольствие", - сказал он.