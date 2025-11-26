Встреча с Президентом России Владимиром Путиным

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 26 ноября провели встречу в Бишкеке.

"Во-первых, спасибо, что нашли время выполнить обещание. Мы договорились заранее с Вами, что в это время встретимся. Знаю, что у Вас нелегкие были дни. Все-таки официальный визит (Президента России в Кыргызстан. - Прим.) - это всегда нагрузка приличная", - отметил белорусский лидер.

"Тем не менее, как Вы правильно сказали, всегда есть не просто о чем-то поговорить. Есть вопросы, которые надо обсудить. И для дальнейшего принятия решения посоветоваться по некоторым вопросам. Хотя их меньше не становится. И все серьезнее и серьезнее. Поэтому я готов к тому, чтобы обсудить вопросы, которые злободневные для России и Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства подтвердил готовность возобновить мирные переговоры по Украине на минской площадке.

"Если у Вас будет желание вернуться в Минск снова (это к месту будет), Вы знаете, мы всегда готовы. Что касается Украины, нас часто упрекают… Вы знаете, мы ведем диалоги и с западниками, и с американцами. Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: "Вы что, не знали, что мы не просто родные люди (народы Беларуси и России. - Прим.)? У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники", - сказал Александр Лукашенко.

"Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос. Один раз отрубили - все, это за большими скобками. И никаких разговоров здесь быть не должно. Я надеюсь, что все-таки все будет нормально. Исходя из последних событий. Если американцы себя будут (уже публично скажу то, что я им сказал) аккуратно вести, понимая, что это непростой вопрос и требует непростых решений", - сказал Глава государства.

В свою очередь Президент России в начале встречи с белорусским лидером выразил намерение обсудить тему обеспечения безопасности Союзного государства и текущего состояния дел по урегулированию украинского конфликта мирными средствами.

По словам Владимира Путина, здесь обоим лидерам "есть о чем поговорить". В частности, недавно во время телефонного разговора Александр Лукашенко проинформировал Президента России про текущие отношения со странами-соседями.

"Я Вас с удовольствием проинформирую, что у нас происходит на направлении достижения приемлемых для нас результатов, искомых для нас результатов мирными средствами на украинском направлении. Я знаю, что Вы всегда в курсе, Вас всегда это беспокоит. И Вы тоже один из тех людей, который стремится к тому, чтобы этот конфликт был закончен", - сказал Президент России.

Владимир Путин отметил, что Глава белорусского государства - один из тех людей, которые стремятся к тому, чтобы этот конфликт был закончен. "Мы помним о Вашем вкладе в урегулирование этого конфликта. Причем, напомню, буквально с первых дней все усилия, которые предпринимались Беларусью по этому направлению, имели хороший результат. И первые наши контакты по этому вопросу с киевским режимом проходили именно на белорусской земле, при Вашем непосредственном участии и поддержке", - обратил внимание российский лидер.

Говоря о развитии двусторонних отношений Беларуси и России, Владимир Путин обратил внимание на положительную динамику взаимной торговли. Объем товарооборота и прежде был внушительным - свыше $50 млрд, и сейчас демонстрирует хорошую динамику. Россия лидирует среди стран инвесторов в белорусскую экономику. Стороны систематично реализуют планы по совершенствованию и строительству Союзного государства. "Это очень важно", - подчеркнул Президент России.

"В энергетике продолжаются у нас дискуссии. Мне кажется, плодотворно идут", - добавил он.

В целом, как отметил Владимир Путин, развиваются отношения и с другими странами - партнерами по ЕАЭС. Например, с Кыргызстаном, где проходит саммит ОДКБ, динамика торгово-экономических отношений тоже положительная. "В целом в рамках Евразийского экономического союза у нас, по-моему, дела идут хорошо, тенденции очень хорошие", - сказал Президент России.