Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Обращение с Посланием

ВРЕМЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ

Выступление Президента Александра Лукашенко на втором заседании седьмого Всебелорусского народного собрания при обращении с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

Уважаемые соотечественники! Уважаемые делегаты Всебелорусского народного собрания! Приглашенные гости!

Поскольку экономика - основа нашей жизни, сразу предупреждаю, что будет скучно и кому-то неинтересно. Поэтому я постараюсь свое обращение сделать как можно короче.

Завершается текущий 25-й год. Итоговый в нашей пятилетке. Значимый для нас, с учетом того, что программу социально-экономического развития страны, текущую программу, мы разрабатывали и принимали в период беспрецедентно агрессивной глобальной повестки. В период политического и экономического передела мира, который до сих пор не закончился. Набирает обороты.

Вспомните череду событий, через которые нам пришлось пройти за очень короткое время. Ковидный локдаун - пандемия. Повсеместно важнейшие экономические процессы - поставки товаров, производственные цепочки, отработанная логистика, транспортные потоки - все это было поставлено на затяжную паузу. Закрытие Евросоюзом неба для "Белавиа". Ну, вы подробности слышали, знаете, за которые против нас ввели санкции. Но после подробностей этих, которые мы обнародовали, никто так и не извинился. Введение Западом новых незаконных санкций против Беларуси, отключение от Swift, блокировка доступа к морским портам, торговое эмбарго и закрытие границ. Все вместе - не лучший фон для амбициозных задач. Мы договорились тогда: никаких ссылок на санкции. Не было времени мусолить эти темы, надо было сражаться за каждый экспортный рубль.

В 2020 году мы поставили планку по наращиванию экспорта до 50 миллиардов долларов. В итоге не просто получили эту цифру, но и продолжили вести торговые отношения почти с 190 странами мира. Запад не учел одного: мир огромен. Никто под неоколониальную дудку больше плясать не будет.

Глобальный Юг и Азия стали новой реальностью. Сегодня в страны Ближнего Востока и Африку, Китай и Латинскую Америку едут наши сельхозтехника и грузовики, молочная и мясная продукция, шины, комплектующие - список товаров внушительный.

Мы сломали создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности нашей страны, что подтверждают любые мировые рейтинги.

Беларусь вошла в топ-50 самых посещаемых туристами стран: 48-е место из 220 стран. Только в этом году более 250 тысяч просвещенных европейцев приехали по безвизу, лично убедились в безопасности и уюте, а также красоте нашей Беларуси.

Это при закрытых более половины пограничных пунктах. Мы сохранили и приумножили сильный реальный сектор экономики, ничего не загубив и не расплескав из советского наследия. В мировом рейтинге конкурентоспособности промышленности занимаем 56-ю позицию среди полутора сотен стран. Хотя над производительностью труда еще нужно серьезно работать.

В столь непростое время отечественные предприятия продолжали активно вкладываться в технологическое развитие и модернизацию. Это задел на будущее. В текущей пятилетке мы завершили реализацию почти тысячи производственных проектов. При том что в необходимых объемах строились и жилье, и дороги, объекты социальной, спортивной инфраструктуры. Успешно себя зарекомендовала инициатива "Один район - один проект", дав более 6 тысяч новых рабочих мест в небольших городах и населенных пунктах. И дальше данная программа будет продолжена. Станет одной из ключевых по нашей стране.

За эти годы реальная заработная плата выросла на 40 процентов, достигнув среднего значения 2700 рублей. На протяжении всего пятилетия дважды в год повышались пенсии. Упреждая выпады скептиков о макроэкономических дисбалансах, скажу: у нас стабильная, нормальная экономика.

Долговая нагрузка снижается, золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме, заслуженно выросло доверие к национальной валюте. Учитывая исходные условия, о которых сказано вначале, итоги для привычной жизни людей в целом приемлемые. Обеспечена стабильная занятость, достойный уровень доходов и, самое главное, безопасность.

В ходе Собрания нам предстоит определить основные направления развития страны на следующие пять лет. Прежде чем мы познакомимся с разработанным Правительством проектом, я хотел бы напомнить базовые, основные установки, которым должен соответствовать этот документ, - наши программы. Они идут от жизни и очень актуальны.

Основа основ, как я уже сказал, - экономика. Это главное оружие в современном мире. Нам нужен базис для выполнения программы следующей пятилетки, в которую заложены амбициозные планы и показатели. Если хотим стабильно выйти на 100 миллиардов долларов годового валового внутреннего продукта и среднемесячную зарплату в тысячу долларов, должны устойчиво работать предприятия и финансовая система.

В мире три полюса силы: Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки. На самом деле считают четвертой опорой и Евросоюз. Но с учетом их внутреннего раздрая и истеричных требований полюс может рухнуть. Центром нового притяжения становится Индия с высочайшими темпами экономического развития. Поэтому нет ничего плохого, что, имея блестящие стратегические отношения с Россией и Китаем, мы начали выстраивать конструктивный диалог с руководством Соединенных Штатов Америки. Напомню, это один из мощнейших главных центров силы. Да, диалог порой жесткий, упорный. Да, важны любые мелочи. Но это переговоры сильного с сильным.

Уважение и авторитет нашей страны не ставятся под сомнение, и мы твердо стоим на своих позициях. Беларусь - наш дом. Только мы определяем свой экономический уклад.

Он давно социально ориентированный, и те же американцы - большие рыночные капиталисты - ни разу за все переговоры не требовали от меня сломать эту модель или уйти от нее. Они же не слепые: видят, какая у нас страна - дороги, чистые города, нормальные автомобили. Мы действительно реализовываем свой белорусский путь вместе. Все задачи ставим исходя из собственных интересов и опыта, но понимая, что гарантировать их соблюдение может только суверенное государство.

А что предлагают наши беглые с подачи своих хозяев? Недавно вышел этот документ, поэтому, извините, уж позволю несколько слов о нем сказать. Буквально месяц назад "свядомыя" офисы в Литве, Варшаве презентовали очередной громкий план, цитирую, "Возрождение белорусской экономики". Там четыре основных пункта или раздела. Первый. Подключение к европейской энергетической системе. Придут к власти, подключат к энергетической системе Европы. Можете представить себе одномоментный рост электротарифов как минимум в 4 - 5 раз с присоединением к санкциям по российским газу и нефти? Второй. Широкая приватизация и распродажа государственной собственности. Комментарии излишни. Видимо, для этого их годами и содержат на грантах и ручном управлении западных спецслужб. Ну кто ж бесплатно будет там кормить? Под обещание, что все раздадут. Третий. Финансовая независимость за счет кредитов международных организаций. Противоречие и глупость в одном предложении. Когда эти организации работали в Беларуси, то в большом альтруизме они замечены не были. Если дешевый кредит - покупай конкретное западное оборудование, которое сегодня дороже и китайского, и индийского. Не хочешь - не бери, не будет кредитов. И четвертый. Одно слово: цифровизация. Модно. Без всяких пояснений. Видимо, просто модное словечко, которое нужно вставить в любой план. По сути, это сдача суверенитета Беларуси и развал ее экономики под внешним управлением. Ничего за много лет не изменилось: все та же драка за некие кресла, должности, финансовые подачки.

Поэтому мы сжав зубы всегда боролись за сохранение своих производств и промышленной основы развития республики. 15 лет мы занимаемся импортозамещением, которое превращается в импортонезависимость.

Никогда не стояла задача производить в Беларуси абсолютно все. Но там, где у нас есть местное сырье, научные заделы, школы, мы будем буквально выгрызать свои интересы в сложнейшей и не всегда честной конкуренции. Абсолютно бесчестной конкуренции. Тем более что у нас появилась своя атомная станция. Это позволило упрочить энергетическую самостоятельность страны почти в два раза, дать самые конкурентные в Европе тарифы производственным предприятиям, открыть новые отрасли: электроотопление жилья, электротранспорт, накопители энергии, майнинг, крипторынок. Производим собственные компьютеры и мониторы. Успешно освоили выпуск новых видов продукции в машиностроении - от мощных энергонасыщенных тракторов до беспилотных БЕЛАЗов. Фактически с нуля создали в стране производство легковых автомобилей, запустив серийную линейку на любой вкус. Сотни тысяч отечественных машин реализованы на общем рынке Союзного государства. Отдельные модели занимают в продажах первые строчки. В Минске построили новый автобусный завод МАЗ. Сегодня предприятие готово ежегодно выпускать до трех тысяч комфортабельных машин в современном дизайне - вы это все видели и знаете. На основе современных технологий нарастили собственную добычу нефти. Углубив переработку нефтяного сырья, наладили выпуск нефтяного кокса и других видов нефтепродуктов. Производим лекарства для онкобольных, аминокислоты, инновационные биопродукты. В сфере пищевой промышленности развернули производство от уникальных сухих смесей для младенцев - крайне востребованных безлактозных молочных продуктов - до элитных сыров и мясных деликатесов.

Все это результат большой многолетней работы всех белорусов, от сельского труженика до ученого. Нашей с вами работы.

В то же время нерешенных экономических задач хватает.

ПЕРВОЕ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ. Я сознательно отдаю ему приоритет, поскольку нас здорово закалил опыт так называемого сотрудничества с Западом. Под разными соусами нас целенаправленно и планомерно ставили в ситуацию зависимости от западного оборудования и даже мелких комплектующих. Мы увидели, как важно иметь собственные разработки в критически важных отраслях экономики. Теперь просто обязаны возвращать производство в новом качестве или с нуля создавать свое в микроэлектронике, робототехнике, фармацевтической отрасли, беспилотных системах и так далее. Да, возможно, сегодня это сложно, очень дорого, но завтра это окупится многократно. Без этого просто нельзя. Времени на раскачку у нас нет. Особенно важно в реальном секторе повышать скорость внедрения перспективных разработок. Стране нужны проекты, базирующиеся на разработках и открытиях отечественных научно-производственных школ.

Роль догоняющих особенно недопустима в развитии микро- и радиоэлектроники.

Наша задача-минимум - обеспечить отечественными микроэлектронными компонентами свою промышленность и военно-промышленный комплекс. И это ведь наша тема. Мы здесь давно работаем.

Еще одна конкретная задача - ежегодно выпускать новые модели станков с программным управлением под полную потребность наших предприятий и выходить на мировые рынки. Мы же машиностроительная страна. Без современных станков - какое машиностроение?

Опять же наша тема с советских времен - станкостроение. Поэтому отраслевые министры, руководители совместно с учеными должны согласовать программу и планы новой пятилетки. К 2030 году нужно увеличить плотность роботизации до 100 единиц на 10 тысяч промышленных работников. До 100 единиц, ну в мире 150. Тем более что государство оказывает содействие от льгот до уже подготовленных производственных площадей. Одну из таких уникальных площадок мы создали на территории "Мотовело" - Минский городской технопарк. Любой предприниматель может прийти сюда со своей бизнес-идеей и открыть инновационное производство. Будем расширять этот формат во всех регионах страны. Процесс пошел.

ВТОРОЕ. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ. Как уже говорил, произвести абсолютно все невозможно и не нужно. Но рационально использовать потенциал сотрудничества со всеми партнерами Беларуси, объединять производственные компетенции, решать задачи по ключевым технологиям критически важно.

У нас есть успешный опыт реализации импортозамещающих проектов с Российской Федерацией - от микроэлектроники и авиастроения до локализации автомобильных компонентов и узлов. Немало общих задумок в партнерстве с Китайской Народной Республикой. Например, ряд проектов в целлюлозно-бумажной промышленности. Сфера более чем перспективная, где растет интерес других международных игроков.

Мы можем и должны его удовлетворить. В нашей лесистой Беларуси сырья - древесины - под такие проекты имеется в избытке. Поэтому все лесхозы должны быть обеспечены отечественной многофункциональной лесозаготовительной техникой и поставлять на переработку не менее 25 миллионов кубических метров круглой древесины ежегодно. При этом давайте отметим: почему у нас валяется лес по всем опушкам, а страна на десятки миллионов импортирует мебель, бумажную упаковку и не может массово построить дешевые профилактории для телят. Туалетную бумагу не можем произвести нормальную. Безобразное отношение соответствующих должностных лиц к этой отрасли, в которую, между прочим, за прошлую модернизацию вложено 2,5 миллиарда долларов с учетом целлюлозно-бумажного комбината. Пока ни копейки не вернули. Или вы думаете, вам кто-то их спишет? Выкиньте эти мысли из головы. Про финишную мешочную крафт-бумагу в Светлогорске вы уже пять лет байками кормите весь народ. Уже который состав Правительства не может показать реальный эффект по нашей триаде сырьевых товаров - древесина, лен, кожевенное сырье. Или вы безразличные люди, или у вас вообще нет никаких амбиций. Без амбиций никуда…

Далее. Особое место в промышленности занимает машиностроение. Ежегодно с наших конвейеров сходят тысячи единиц техники. Но все еще не имеем собственного бензинового двигателя, не освоили всю линейку дизельных моторов. Значит, нужен конкретный план мер, чтобы решить эти задачи. Сегодня важно не упустить мировой тренд развития электротранспорта. Нужно наращивать производство такой техники на новом заводе МАЗ, в два раза увеличить мощности "Белкоммунмаша". Пора "БЕЛДЖИ" поднимать планку и обеспечить выпуск отечественных электромобилей и гибридов как минимум по 10 тысяч в год. Далее требуется масштабировать практику запуска сборочных производств за рубежом. Реализуется договоренность о локализации белорусских тракторов и грузовиков во Вьетнаме. Создано совместное производство техники БЕЛАЗ в Иране. Но полностью вывозить из страны наши заводы мы, конечно, не будем. Таких предложений по совместным сборкам очень много, особенно в Африке. Нужны полные актуальные перечни проектов промышленной кооперации по странам и незамедлительное их выполнение на практике.

В будущем пятилетии следует реализовать минимум 25 крупных инвестиционных проектов в промышленном секторе.

Мы имеем перспективные задумки и наработки в создании белорусского поезда в Фаниполе, отечественного самолета в Барановичах, рулонного пресс-подборщика, доильного робота, восстановлении компетенций судостроения на пинском заводе. Пока слабое предложение по нефтехимическому комплексу, после модернизации НПЗ прорывных проектов нет. Вижу, что постепенно губите и химволокно ("Могилевхимволокно". - Прим.). Все эти производства крайне важны для будущего Беларуси. Надо фактически в ручном режиме контролировать все названные стройки. На стоящие проекты в стране всегда найдутся ресурсы. К слову, мы имеем рекордный запас золотовалютных резервов. Действительно есть необходимость иметь такой объем, как нам диктуют западные системы? Полагаю, следует перестроить стратегию управления международными резервными активами. Деньги должны работать. И доходы, полученные Нацбанком от управления резервами, должны быть вложены в реальный сектор экономики, модернизацию производств, локализацию основных импортных комплектующих и выгодные экспортные контракты.

В последней командировке моей длительной мы очень много со специалистами, у которых больше всего валюты, денег, много говорили о деньгах в перспективе. Они меня убеждали в одном, и я с ними согласен, давно об этом думаю, что эти валютные, огромные, триллионные резервы по всему миру, от Китая, Эмиратов и так далее, завтра могут оказаться никому не нужными. Особенно с той политикой, которую проводила бывшая администрация Соединенных Штатов Америки, и нынешняя от этого не отошла. Которая положила и в любой момент может наложить лапу на любые золотовалютные резервы и сделать их незаконными. Просто украсть.

ТРЕТЬЕ. РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, IT-ИНДУСТРИИ. Опыт санкций, когда моментально прекратилось обслуживание программных продуктов, технологические цепочки предприятий были поставлены под угрозу, стал для нас еще одним уроком. Мы об этом немного говорили, с моей стороны был простой шаг… Запретили говорить о санкциях. А они никуда не делись. Вот одно из направлений. Эту уязвимость мы обязательно ликвидируем.

Критические отрасли должны быть обеспечены импортонезависимым программным продуктом минимум на 90 процентов. Все для этого есть. Правовое поле, инфраструктура, школа подготовки IT-специалистов, Парк высоких технологий.

Правительству и Парку высоких технологий нужно более активно формировать центры разработок в Беларуси, ориентируя команды айтишников прежде всего на национальные проекты, а не подносить патроны крупным компаниям в Соединенных Штатах или других странах.

Далее. Цифровизация в повседневной жизни. Мы развиваем технологии электронного правительства, создаем цифровые платформы и сервисы. Но виден ли эффект населению? Понимают ли люди, какие возможности открываются для их удобства? Думаю, не всегда и не все. Для чего создавали единый портал электронных услуг, если, кроме Минска и областных центров, люди не имеют возможности удаленно записаться, например, к врачу, вынуждены с 6 утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди.

У нас полно горячих телефонных линий, порталов, сайтов, от обращения.бел до чат-ботов, а толку? Люди как ходили, так и ходят от одной организации к другой.

Проработайте возможность создания единой службы, способной оперативно и компетентно реагировать на вопросы. Она должна стать универсальным центром обратной связи с населением, куда можно обратиться и по телефону, и через интернет, и лично.

Подобный опыт есть и в России, и в Китае. Я хочу подчеркнуть: цель - не цифровизация ради моды цифровизации. Если услугу администрировать дороже, чем ее реальная востребованность, то тратить деньги бессмысленно. Будем упрощать там, где это рационально.

Еще один злободневный вопрос - надежная и быстрая сотовая связь. К ней есть вопросы по всей стране. Семейные расходы на интернет уже сопоставимы с прочими коммунальными платежами. Веду к тому, что при своих немалых доходах мобильные операторы должны обеспечить одинаково стабильную связь в любом населенном пункте. Отговорки больше не принимаются. Правительству необходимо решить эту проблему буквально в течение будущего года. Все нормативные акты, которые вы просили, мною подписаны.

ЧЕТВЕРТОЕ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ. Энергетика - гарант экономического развития. Это вопрос самодостаточности государства. Преимущество Беларуси в данном аспекте очевидно.

Построенная АЭС серьезно укрепила нашу независимость энергетическую, но к тридцатому году надо поднять этот уровень еще выше. Мощности станции позволили осовременивать соответствующую инфраструктуру и стимулировать развитие электротранспорта. За это время мы подключили два миллиона квадратных метров нового электрифицированного жилья.

Современные белорусские электробусы курсируют не только в Минске и областных центрах, но и в экспериментальных районах - Жодино, Шклове, Новополоцке - пилотные наши проекты. Правительству, губернаторам нужно расширять такой опыт повсеместно. Запустите до городов-спутников комфортные, надежные электробусы, не убивая маршрутки. Хочу, чтобы меня услышали и те, кто "тиктокается" в этих тик-токах. Я никогда не был против свободного выбора человека, гражданина, на чем ему перемещаться: на маршрутках или на автобусах. Но когда люди стоят в очереди и граждане ко мне обращаются, я на это не мог не обратить внимания. Мы немедленно произвели немало автобусов, на газомоторном топливе, на двигателях внутреннего сгорания, электробусов и запустили по маршруту. Выбирайте.

Еще один актуальнейший вопрос - надежность энергетических объектов. Министерству энергетики следует не откладывая заняться строительством линий всех классов напряжения, а также подстанций с разумным запасом мощности. Ибо будет генерирующая станция - атомная электростанция. А вот этот продукт довести до населения мы не сможем. Провода старые, по-народному говоря. Подстанции никакие. Ту мощность, которая нужна в том или ином районе, деревне, не выдерживают. Поэтому массово сейчас работаем над расширением энергетических возможностей. Но я хочу, чтобы вы имели в виду, проводимая модернизация будет идти строго в рамках установленного роста тарифов для населения и предприятий. Люди к этому привыкли. Раньше было пять долларов в год, сейчас половина базовой величины, 21 рубль. Никаких скачков здесь не будет. И я хочу предупредить Правительство: даже дверь не открывайте тем специалистам от энергетики, которые к вам приходят и говорят - не укладываемся, себестоимость выше цены. Ну так работайте, чтобы себестоимость была ниже. Курс определен, в этом направлении будем действовать.

ПЯТОЕ. УСТОЙЧИВОЕ, ПРИБЫЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. Отрасль ежегодно приносит стране миллиарды долларов экспортной выручки. В этом году более 9,5 миллиарда долларов. В этом году благодаря слаженной работе аграриев мы получили один из самых высоких урожаев зерновых - 11 миллионов тонн. И сахарной свеклы - 6 миллионов тонн. Такого никогда не было. А вспомните, какой был год. Когда на селекторе определяли уровень зерновых и наши аграрии заявили об 11 миллионах, я так согласился, думаю, ладно, пусть будет 11. Посмотрим, как вы достигнете его. Достигли. В животноводстве преодолеем новый рубеж - произведем более 9 миллионов тонн молока. Только вдумайтесь в эти уникальные цифры. На каждого белоруса получили больше одной тонны зерна и одной тонны молока. Сколько таких государств? Почти нет.

Вместе с тем пробелов в сельском хозяйстве немало. Причина в повсеместном отсутствии технологической, производственной дисциплины, в приписках и воровстве. Печально. Это тянет целый шлейф проблем.

Некачественные корма, уход за животными, болезни и падеж, бесхозяйственное отношение к дорогостоящей сельхозтехнике и так далее. Все это необходимо искоренить в нашей практике. Не в течение пятилетки, а буквально за ближайший год.

Сегодня в первой половине дня у меня состоялся серьезный разговор с Премьер-министром. Я понимаю, вчерашний губернатор, он хорошо знает проблему. И когда я ему называю негатив, он мне говорит: так у нас вот там хорошо. А вот некоторые районы, в том числе в Минской области, где он работал, ну это всего 4 района, которые кувыркаются из года в год. На что я сказал: хорошо. Из 21, по-моему, района - четыре. Ну можно же порядок навести в четырех районах. Закостенели, за общими цифрами не видим конкретных проблем.

Итоги витебского совещания будут видны во всех регионах без исключения. Я вам больше скажу: у меня было желание для всех делегатов ВНС опубликовать сто страниц, том, с недостатками в сельском хозяйстве по совещанию в Витебской области. Но когда мне проект положили на стол, я чуть с ума не сошел. Думаю, если это я сейчас даже для делегатов ВНС секретным письмом направлю, ну точно мы провалим это заседание. Поэтому ответственным лицам этот стостраничный доклад направлен. Мы подумаем, что сделать дальше, если подобное по стране будет продолжаться. Это недопустимо. Дикий падеж молодняка, коров, которые нас кормят, и тому подобное. Когда накормить скот не можем... И если кто-то не может, ну заберите, просто заберите этот скот и отправьте тому, где могут накормить. Таких достаточно хозяйств. Нет, все волокитят. И потом обижаются на жесткость требований и еще кое-что. Отступления не будет. Настоятельно рекомендую подключиться к этой работе всем заинтересованным лицам. Время уговоров, объяснений закончено. Только конкретные дела и результаты. Для АПК это кардинальное снижение зависимости от импорта. Важно создать в кратчайшие сроки селекционный генетический центр в птицеводстве. Это не просто проект, это будущее нашей птицеводческой отрасли. К слову, лидера в мясном секторе. Ну если просто говорить, мы столько бройлеров и несушек выращиваем, столько у нас яиц на каждого человека. А, грубо говоря, цыпленка где мы берем? На Западе…

Успешные заделы в данной сфере имеет та же Солигорская птицефабрика. Еще одно архиважное направление - семена отечественной селекции и максимальный отказ от зарубежных аналогов. Ресурсов ученым и аграриям выделено достаточно. Импорт семян только за собственные деньги сельхозпредприятий. Есть деньги? Покупай что хочешь. Можешь импортные семена, еще чего-то покупать. Но никакой государственной поддержки на цели закупок за пределами страны не будет.

Далее.

Пора кардинально осовременить отрасль, переходить на принципы, как у нас модно говорить, цифрового сельского хозяйства с масштабированием технологии точного земледелия. Поэтому минимум 40 процентам организаций отрасли к концу пятилетки необходимо освоить и внедрить данную платформу в своих хозяйствах.

А вот что нужно сделать в каждой сельхозорганизации, так это централизованное материально-техническое обеспечение и диспетчеризацию всей работы с контролем всех процессов от поля до фермы. Мы элементарное не делаем, мы не можем поставить на планерке в каком-то сельхозпредприятии, особенно в разгильдяйских сельхозпредприятиях, задачу механизаторам, а потом в конце дня спросить за это. Мы от всего от этого отошли. Рынок? Гуляй не хочу. В итоге мы должны иметь выгоду от продовольственного экспорта с ежегодной минимальной планкой в 12 миллиардов долларов.

ШЕСТОЕ. БЕРЕЖЛИВОСТЬ И КАЧЕСТВО. Это аксиома конкурентоспособности белорусского товара. Инструменты, которые широко используются в мире, так называемый бережливый менеджмент. У нас пока очень фрагментарное внедрение.

Разверните работу в рамках возрожденного на государственном уровне Знака качества, ставшего нашей самой престижной наградой для производителей. Только качество и безупречный сервис обеспечат нам выживание и дополнительный заработок.

Мы не можем и дальше продавать нашу продукцию за рубеж, не обеспечив сервисом. Ну а про качество я говорить не хочу. Пусть на процент-два продукция будет дороже. МАЗы, БЕЛАЗы, МТЗ... Но это должен быть качественный продукт. Вы видите, какая конкуренция идет. В СМИ каждый раз: то там загорелся автобус МАЗ, то еще где-то его подожгли. Начинаем разбираться - а ничего не горело. Это конкуренция. Нас просто таким образом пытаются наклонить и показать, что у нас некачественная продукция. Но есть вопросы к нашему качеству. Надо, чтобы их не было.

СЕДЬМОЕ. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ.

Вернувшись из ставших традиционными зимних командировок, в который раз убеждаюсь: мы вообще не умеем торговать. Вы знаете, мне стыдно было вести с Султаном Омана переговоры и просить его: "Помогите, научите нас торговать. Мы произведем, мы поставим, но давайте создадим вместе компанию и будем вместе торговать на ваших традиционных рынках". Это что, нормально? Произвели, за забор выбросили, неважно, по каким ценам продали. Сидим, чего-то ждем.

Вроде бы выпускаем достойную линейку товаров, но про них или не знают на дальних рынках, или наживаются толпы посредников, снимая основные сливки и получая прибыль. Пора усвоить, что продажи - это искусство.

Проинформирую вас, что я поручил нашему Заместителю Председателя Косинцу Александру Николаевичу немедленно заняться этим вопросом - посредничеством. Выкорчевать его на корню. Мы теряем от 30 до 50 процентов в цене только из-за того, что кормим посредников. Это нормально? Пока рабочая группа доложит мне и внесет предложение, министры, немедленно этим займитесь. Я приводил не единожды пример, когда надо было притормозить рост рапса. Посеяли его. Вы видите, какая погода, озимые растут, растут, перерастают. Значит, не перезимуют, особенно рапс. Министру говорю: завези централизованно регуляторы роста. По импорту мы их покупаем. Так он месяца два согласовывал какое-то решение дополнительно, когда этот рапс уже вырос по колено. Это что, нормальная ситуация? Нельзя полагаться на авось или случайные обстоятельства, нужна продуманная стратегия, четкий план с грамотной логистикой.

Командируемый за границу чиновник должен понимать: больше никакого туризма. Совмин, МИД введут базу экономических инвестиционных заданий по каждой стране.

Правительству за первое полугодие 26-го года поручаю полностью пересмотреть роль и функционал так называемых институтов развития. Для чего мы тратим столько денег на структуры, которых не видно и не слышно? Национальное агентство по инвестициям при Минэкономики, так? Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен при МИД, Агентство по внешнеэкономической деятельности при Банке развития, Белорусская торгово-промышленная палата и прочее.

Вы знаете, вот я смотрю: Национальный центр маркетинга и конъюнктуры при МИД. Какой маркетинг? Какая конъюнктура? Да, такие вопросы есть. Так это МИД в целом должен этим заниматься. Какие еще дополнительные структуры? Это блатные кормушки чиновников с раздутыми штатами и зарплатами. Ликвидировать в течение первого квартала 26-го года.

Что касается производителей, государство со своей стороны всегда готово подставить плечо экспортерам. Отдача очевидна: бюджетные инвестиции в экспорт полностью окупились. Десятки раз на каждый рубль бюджетной поддержки получили 30 долларов экспорта. Если надо еще какие-то стимулы, которые гарантированно дадут результат, предлагайте оперативно.

ВОСЬМОЕ. СОВЕРШЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. Для нас, белорусов, выбор, какой товар купить - белорусский или иностранный, - это вопрос национальной безопасности. Многие никак не могут преодолеть стереотип об элитности импорта. Но это не результат опыта. Это инструмент промывания мозгов, если хотите, который был достаточно успешно применен еще в советском обществе, особенно на позднем этапе развития.

Мы же понимаем, что и тогда, и сегодня качество производимых белорусами товаров было и остается одним из лучших в мире.

Но так ли мы позиционируем себя на своем же рынке? Ну, знаете, может, где-то там "Дольче Габбана" или еще "Версаче" и прочее. Может, раскручено больше. Может, даже качественно. Ну что, нельзя носить белорусское? Разденут на улице? Противно смотреть?

Я вспоминаю свои первые командировки на Запад. Почти 30 лет тому назад. Знаете, ну как-то, следуя моде, надо было красиво одеться, еще чего-то. И вот я сижу на переговорах с миллиардерами. Это была моя командировка в Соединенные Штаты Америки. Миллиардерами. Думаю, господи, что это за люди такие зачуханные? Миллиардеры. Я вам честно говорю, посмотрел: простенькие костюмчики и прочее. А у них зазорно было одеваться с иголочки и шиковать. Зазорно. А мы вроде бы, знаете, живем в небогатой стране, еще чего-то мы про Беларусь говорим, вы говорите. И наше население. Но посмотреть, на автомобилях на каких ездит народ, одевается во что. Встает вопрос: ну зачем вы тратите огромные деньги на то, чтобы поддержать зарубежного товаропроизводителя? Ну поддержите вы своих. "Камволь", оршанский лен и так далее. Хорошие ткани, свои ткани, безопасные экологически. Ну зачем вы это делаете? Это касается каждого. Над этим надо подумать, прежде чем упрекать власть во всех грехах и меня в том числе.

В большей степени я обращаюсь к владельцам торгового бизнеса. Вы первые формируете спрос и решаете, что и как положить на прилавок. Я не знаю, должен ли Президент объяснять, что если на товаре написано "Сделано в Беларуси", то преимущество на полке должно быть за ним. И меня просят об этом неравнодушные граждане. Давно просят. Делаю последнее замечание.

И торговля, хотел сказать торгаши, не буду вас обижать, вы потом на меня не обижайтесь. Внутри страны хозяйничает импорт, а вы ходите за господдержкой. Надо перевернуть эту пирамиду. Для Правительства показатель доли отечественных товаров на внутреннем рынке будет наряду с ценами основным критерием оценки работы. Есть продажи - будут объемы производства. ВВП будет и экспорт. Но если не будет продаж, не будет у вас ни ВВП, ни объемов, ни зарплат. Как экономист вам говорю, простейшая формула. Все должно идти от сбыта. Все свои маркетплейсы, торговые сети, прочие структуры заставьте наконец работать на страну, иначе будем разбираться с этим другими известными для вас методами. Другого выхода нет. Если хотим жить в нормальной стране, а не воевать.

ДЕВЯТОЕ. ТУРИЗМ - ТОЧКА ПРИРОСТА ЭКОНОМИКИ. Это стало актуальным в последние годы особенно. Актуальность создания сильного бренда белорусского туризма, думаю, объяснять не надо. Как и то, что эта сфера может стать мощнейшим инструментом продвижения имиджа Беларуси как открытой, гостеприимной страны.

Задача на предстоящее пятилетие - увеличить вклад туризма в экономику минимум в два раза. Все для этого есть.

Минск - уникальная столица мирового уровня. Брестчина - это не только легендарная крепость-герой и древняя Беловежская пуща, но и душа Белорусского Полесья. Витебск - культурный фестивальный центр страны, красавец. Гомельская область привлекает туристов дворцово-парковыми ансамблями и самобытной народной культурой. Могилевская земля - это целебные источники, уникальные краеведческие музеи. Гродненщина - край замковой архитектуры.

Каждый уголок нашей страны имеет свое лицо и свою самобытность. Нарекания туристов сводятся в основном к отсутствию сервиса по всей цепочке услуг и сопровождения в цифровом виде: бронирование жилья, покупка билетов, поиск маршрутов, заказ экскурсий. Отсутствие подобного комфорта - это потеря потенциального гостя. Все решения в отрасли по предложениям Правительства приняты.

Приступайте к разработке полноценной отечественной туристической платформы. В условиях ажиотажного спроса уже вчера нужно было расширять номерной фонд санаториев, строить новые гостиницы, особенно в районных центрах.

Губернаторы на это смотрят со стороны и чего-то ждут. Не можете сами - привлекайте к работе частные структуры. Вам нужно активнее продвигать туристические услуги через наши посольства, дилерские центры и даже более агрессивную рекламу. Нагрузите этой работой послов, они пока особо не перерабатывают.

И еще. Беларусь - чистая страна. Это первое впечатление, которое озвучивают наши гости. Это огромный труд. Десятки тысяч людей ежедневно выходят на работу, наводят красоту, даже тогда, когда большинство наших граждан еще спят. Речь не только про отсутствие мусора, но и про ухоженные парки, украшенные цветами улицы и каждый обустроенный для отдыха уголок. Мы настолько привыкли к такому порядку, что начинаем злоупотреблять этим, образуя свалки отходов даже в лесных массивах. Что вы творите? Это же ваше, вы же туда детей поведете отдохнуть. В Год благоустройства у нас десятки случаев порчи вандалами новых объектов. Может, и не к месту, но, родные белорусы, я обращаюсь к каждому из вас. Давайте уважать труд людей, не заставлять государство прибегать к сингапурским методам и не уничтожать страну, ибо произойдет то, что в этом "райском западном саду". Что касается Сингапура, напомню: там только за брошенный фантик можно получить штраф в 2000 рублей или исправительные работы. У нас такие инициативы уже звучат от депутатов. Ну неужели еще здесь надо принимать драконовские методы?

ДЕСЯТОЕ. СИЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ - ЭТО ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ. Все направления экономики, о которых говорил выше, должны быть положены в основу новой региональной политики. В каждой области и районе туда смещаем центр тяжести, все силы и ресурсы. Важнейшая задача - остановить отток людей из регионов, разгрузить столицу, областные центры. Надо решить этот вопрос революционными методами, окончательно и без обсуждений, ибо обезлюдим страну. Стянем все в Минск и областные центры.

Знаете, я внимательно слежу за средствами массовой информации, и мне запомнилось заявление одной девушки от имени молодежи: "Вот для нас сейчас главный приоритет - это жилье". Правильно сказано. Но только эта милая, красивая девушка должна понимать, что для меня как Президента, на что я нацеливаю власть, главный приоритет - равномерное распределение производительных сил. И если жилье - это и агрогородок, опорная деревенька, это районы, областные центры, а не только Минск. Как, может быть, многие из молодежи это понимают. Поэтому, если вы поступаете целевиками или еще как-то в какой-то вуз медицинский, сельскохозяйственный, вы прежде, чем туда ходить, подумайте, что вам придется работать начиная от районной больницы, может, участковым, а может, где-то надо подключиться и пошевелить ФАП. К этому надо быть готовым, а не просто "я окончил медвуз, я хочу работать в Минске, если нет, то я поеду завтра туда". Ну, некоторые съездили.

Сегодня у Шведа (Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед. - Прим.) очередь в эту самую комиссию, чтобы вернуться обратно. Думайте, думайте, особенно молодежь, прежде чем сделать какой-то шаг, надо думать, как это было когда-то.

В Минске должен быть установлен лимит на ввод новых метров жилья. Не более трехсот тысяч в год, может быть, и меньше.

Альтернатива - это города-спутники. Создавайте там и на прилегающих к ним территориях аналогичную по качеству полноценную городскую среду.

Хотя вижу, что здесь море проблем. Также комплексно рассмотрим тему в следующем году. Звучат идеи вместо городов-спутников развивать деревни-спутники - крупные населенные пункты - для более равномерного распределения населения. Порядка двухсот деревень таких определено. Напомню вам слова известного Василия Шукшина из интервью после выхода фильма "Калина красная". Вы помните, почти 150 миллионов человек посмотрели этот фильм. Он сказал: с уничтожением деревни мы потеряем и нравственность, и духовность, лишимся самобытности. Это наши корни, особый уклад, труд, который воспитывает. Без своей земли человек, как былинка, подвержен всем ветрам.

Это для меня основной вопрос. Поэтому я, часто даже мне неудобно, я оправдываюсь, болтаюсь с утра до вечера по деревням, по сельскохозяйственным предприятиям. Вопрос не в том, чтобы, как я уже говорил откровенно, Витебская область вышла на какие-то показатели. Простите, скажу еще раз: да мы без производства Витебской области, даже Могилевской и Гомельской, где больше всего проблем, запросто сегодня можем обойтись. И народ накормим, и еще на экспорт хватит. Моя задача - спасти деревню, чтобы это не были пустые покосившиеся хаты. Чтоб там жили люди, где только возможно. И я хочу вот под словами Василия Шукшина подписаться. Одна из моих задач, как я сказал, спасти деревню. В этом вся суть. Мы же все с вами из деревни. Ну оглянитесь, может, в третьем, четвертом поколении ваши родители жили в деревне. Я это говорю не потому, что я сам деревенский человек, нет. А потому что деревня - основа, основа основ нашей жизни. Не будет деревни - погибнем, государство существовать без этого не может. Мы вернемся в те времена.

Перед глазами Африка. Они переживают тяжелые времена. Богатейший регион, вы даже представить себе не можете. У них все есть - от золота, алмазов до редкоземельных металлов. У них есть все. Поэтому за Африкой, я говорю, будущее. Но я вспоминаю, первый раз столкнулся в Зимбабве - богатейшая страна. Я говорю, у них и газ природный, и нефть. Ну чего там только нет. Бедные. Главный вопрос, спрашиваю у Президента, у меня добрые с ним отношения, личные. Какой вопрос? Они говорят: помогите нам обеспечить продовольственную безопасность. Попросту говоря, помогите накормить народ. Мы на примере Зимбабве это показали за два года. За два года, как говорит Президент Мнангагва, обеспечили продовольственную безопасность страны, которая в три раза по населению больше нас. И по всей Африке пошел шум: белорусы могут, белорусы помогут.

Вот без автотранспорта, без трактора там невозможно жить. Ну как без трактора вообще сегодня жить? Трактор и улицы убирает, и транспортное средство, и пашет. И мы им помогаем. И они отозвались, отозвались, что мы к ним идем с распростертыми руками, мы их обучаем, мы делаем для них все. Но это же не бесплатно. Это не бесплатно. Вот это свидетельство того, что государство будет платить последние деньги, но чтобы решить задачу накормить собственный народ.

Вот мы хотим вернуться в те времена? Это, знаете, очень быстро произойдет. Вы даже не успеете оглянуться. Поэтому надо напрячься и держать тот уровень, который мы достигли, ну хоть немножко прибавляя, по 3 - 4 процента каждый год валового внутреннего продукта. 2 процента, 2,5 - больше не надо. С другой стороны, если говорить о селе, о деревне, я живу и прекрасно вижу, что совсем малые села, как их раньше называли - неперспективные, конечно, не имеют перспективы своего развития. Знаете, может быть, и не надо. С той техникой, которая сегодня пришла в сельское хозяйство, мы укрупняем, укрупняем и укрупняем сельскохозяйственные предприятия.

У нас вот показатель "Дзержинка", как мы ее называем, - 130 тысяч гектаров земли. Не каждый район в республике имеет столько земли. 130 тысяч. Одно из лучших, эффективно работает.

Это мировая тенденция. У нас уже менее 2 миллионов белорусов живут в сельской местности, 21 процент. Мы на 10 процентов уменьшили население на селе к моменту распада Советского Союза. Тоже мировая тенденция. Поэтому я и говорю: нам нужен робот для доения коровы. Нам нужен пресс для того, чтобы вовремя убрать сено, солому. Потому что людей становится все меньше и меньше. И наша молодежь сегодня не говорит о том, когда говорит о жилье, что надо пойти подоить корову. Значит, будут работать роботы. Они есть, но нам надо свой, отечественный, если мы хотим и дальше зваться агропромышленным государством.

Надо закрепить людей в агрогородках, в крупных, как я сказал, опорных деревнях. Дать здесь нормальную жизнь.

Да, все это требует в большинстве случаев значительных финансовых, временных затрат. Поэтому все программные документы, республиканские, региональные, должны быть синхронизированы, или будем иметь дело с огромным дисбалансом развития. На первом месте трудоустройство и жилье. Должно быть жилье и работа.

Мы не страна Запада, где люди привыкли подолгу жить в съемном жилье, иногда всю жизнь. Белорусы предпочитают жить в собственных домах и квартирах. И это хорошо. Поэтому молодые специалисты в перспективе должны иметь право выкупа арендного жилья, а его строительство должно быть увязано с созданием рабочих мест.

Нужен новый национальный подход, мотивирующий к переезду в сельскую местность с конкретными условиями. Я не буду говорить о том, что надо в этом плане сделать. Думаю, Правительство этим займется и доложит. Но Правительству вместе с нашими депутатами необходимо в ближайшее время внести свои проработанные предложения. И если мы говорим о закреплении в регионах молодых специалистов, то должны уделять внимание семейным парам с детьми.

И еще. В минувшем году мы активно занимались благоустройством территорий, навели порядок на многих значимых объектах. Провели два республиканских субботника. Теперь следует обратить внимание на заброшенные строения. Правительству, исполкому совместно с военными. Необходимо максимально упростить все требования и процедуры, уменьшить сроки и саму стоимость сноса, вовлечь в оборот появившиеся земли. Все полномочия отданы, розданы, документы подписаны. Надо центр тяжести переносить на места. Председатель райисполкома, исполкомы должны в районах решать эту проблему, а может, и сельские Советы. Это их интерес и зона ответственности.

Год благоустройства завершается, но сам процесс - нет. Он остается на контроле у Президента.

Неважно, какими целями и задачами вызваны мои поездки в тот или иной регион. Первое, что я оцениваю, - хозяйский подход на любых объектах. Не должно быть зачуханных производств, деревень, дорог и прочего. Не должно быть. Не забывайте, что Беларусь - наш общий дом. Порядок в нем - это первое, что надо учитывать, говоря о базовых установках развития социальной сферы. Комфорт - это качество жизни, а экономика - это люди. Люди, которые заново построили нашу страну. Совсем недавно, после войны. Цели, которые мы определяем как главные, - это всегда ответы на два простых вопроса: чего мы ждем от государства и что готовы и должны сделать, чтобы государство сохранило привычный и комфортный для нас социально ориентированный план? Ответы на поставленные мной вопросы и есть стратегия страны, устремленная в будущее.

Эту дорогу сможет осилить только здоровый человек. Увеличение продолжительности жизни мы определяем как одну из стратегических целей.

Вкладываем огромные ресурсы в развитие здравоохранения, постоянно открываем новые объекты, не жалеем денег на ремонт медицинских учреждений, закупку современного медоборудования. В межрайонных центрах проводим операции, которые ранее выполнялись только в РНПЦ - это я помню, это все было на моих глазах - или в областных больницах. В глубинку приезжают современные передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Причем многие из них отечественного производства. Умеем и можем все, но не всегда все делаем. Условия для работы созданы. Зарплату врачам подняли, как они требовали, но попасть к нужному специалисту часто проблема. Особенно в малых районах и на селе. В этих тиктоках тоже читаю. Хлеб у сельчан требуем, у крестьян, а они неделями ждут то консультации специалиста, то диагностических исследований.

У нас четыре медвуза - достаточное количество выпускников для такой компактной страны, как наша, а кадров все равно не хватает. Или хватает? В Беларуси у нас врачей на тысячу или на десять тысяч человек - в полтора раза больше, чем в Евросоюзе. По памяти не помню эту цифру. Что еще надо?

Проблему пытаемся решить за счет интернов, молодых специалистов, но они не задерживаются. Почему? Вопрос ко всем ответственным: вы сами понимаете, что происходит в нашей отрасли? Разберитесь. Вместе. Правительство и руководители местных органов власти.

У нас есть постоянная рабочая группа по медицине. И еще раз обращаю ваше внимание на то, что все этапы медпомощи людям - от раннего выявления болезни, комплексного лечения до реабилитации - должны выполняться в оптимальные сроки независимо от возраста и места проживания человека. Вот после этого хочу вам задать вопрос. Недавно умные у нас высшие должностные лица присылают мне письмо. "Надо всех дипломатических, - примерно так, - работников поставить на учет, как мы называем, президентской больницы". Совесть у вас есть? Чего вы тянетесь в эту больницу? Она уже давно не самая лучшая в стране. У нас море таких госпиталей. Я же вам передал президентскую эту больницу, куда все рвались, в Минск. Нет, вот там. Да господь с вами, я там не лечусь. Не думайте, что вот там, где Президент, там хорошо. Слава богу, еще пока господь меня уберег от этой больницы. Я там не валяюсь в ней, успокойтесь вы. И потом, а простым людям как?

Вопрос качества медпомощи - тема очень чувствительная и сложная. Сложная, как и работа врача. Понимаю, что с людьми, которые сами ставят себе диагноз, лечатся по интернету, запускают болезнь и ждут потом от доктора чуда, - с этими людьми трудно иметь дело. Но и жалобы пациентов, с которыми порой приходится разбираться и Администрации Президента, и другим органам власти, часто имеют основания.

Такие обращения всегда будем держать на контроле. Это вопрос доверия общества ко всей системе здравоохранения, которая работает все-таки достойно. Что оценили многие вернувшиеся из Польши и Литвы, хлебнув "райского сада".

Как я говорил, зубок полечить - в Беларусь. Здесь качественно и дешевле. Ну поехали туда - пускай там вырывают вам зубы и челюсть. Чего вы сюда возвращаетесь? Втихую надо заехать, у нас же безвиз.

Нам есть чем гордиться, и не нужно все это, что у нас есть, втаптывать в грязь.

Белорусские хирурги выполняют высокотехнологичные операции в кардиологии, нейрохирургии, травматологии и трансплантологии. Мы прилагаем максимум усилий в борьбе за жизнь деток с самыми тяжелыми прогнозами. В детской онкологии внедрили и совершенствуем инновационные технологии. Держим руку на пульсе в развитии репродуктивной медицины. Только за последние три года наши врачи провели более пяти тысяч ЭКО. Родились почти две тысячи долгожданных малышей.

Вот мужики достукались, а?

Ситуацию вы знаете. Сегодня все развитые страны столкнулись с беспрецедентным снижением рождаемости и старением населения. К сожалению, Беларусь не исключение. То, что по оказанию медицинской помощи матерям и детям наша страна сохраняет лидирующие позиции в мире и мы длительное время удерживаем низкие показатели младенческой, детской, материнской смертности, является огромным достижением. Мы первые в мире в этом плане! Но это уже мало.

Чтобы только сохранять численность населения, в семьях должны рождаться по три малыша.

Дорогие женщины! Родите три малыша и требуйте от меня что угодно.

У нас некоторые в Президиуме сидят - по одному.

Да, с точки зрения материального стимулирования сделано достаточно.

До появления ребенка будущие мамы обеспечены бесплатным полным медицинским сопровождением, платим весомые детские пособия, предусмотрен семейный капитал, держим на возможном минимуме тарифы за детский сад, субсидируя их из бюджета. Слушайте, ну вообще, от младенческого возраста до того, как окончат вуз, - на государственном обеспечении.

Что не так? Образование. Это же дикие деньги. Мы тратим огромные деньги, чтобы в школе получил образование, в вуз поступил. Слушайте, я когда-то поступал в вуз, а потом получал второе образование. А вечно, окончив вуз, непросто было поступить на экономический факультет. А сегодня ничего не надо. Чтобы дать равные возможности, я пошел на то, чтобы по целевым направлениям направляли в сельхозвузы, да и вообще в вузы. Что еще надо? Бери голову в руки и вперед, иди учись. Но если ты не учишься, так какой же ты специалист? И какое ты имеешь право требовать потом от власти: нам надо тысячу долларов или две тысячи (зарплаты. - Прим.)? Мы не можем. Мы не Советский Союз, у которого было огромное количество нефти и газа, и мы не Россия, где можно продать, получить и поделить потом. Надо зарабатывать. Как мы говорим о человеческом капитале. А для того чтобы зарабатывать, надо учиться, учиться и еще раз учиться, как говорил великий Владимир Ильич. Но это старо как мир. Поэтому, прежде чем от кого-то что-то требовать, особенно от меня, от власти, - в зеркало, на себя посмотрите, надо работать.

(Аплодисменты.)

Да, я прошу женщин, чтобы троих, хотя бы троих рожали, но не менее важны условия труда для женщин, вышедших из декретного отпуска, и отношение к ним. У нас же это целая беда для работодателя. Ах, пойдет, родит, а потом что с ней делать? Ничего не делать. Второго надо, чтобы третьего рожала. В нынешней демографической ситуации преступно даже думать о том, что молодые мамы - головная боль для работодателя. Но не всегда причина только в экономических мерах. Часто повторяю: деньгами рожать не заставим. И опыт последнего десятилетия это подтвердил. Самое трудное - работа со стереотипами, навязываемыми через интернет, фильмы, рекламу. Надо учитывать и то, как влияет на сознание молодежи создаваемый образ успешного делового человека, не обремененного семьей. Мы не сломаем эти мировые тенденции, не закроемся от них. Мода на нетрадиционную семью - та же тема. И все это выглядит как глобальный проект против человечества.

Но что мешает создавать свой национальный стереотип? Мы же через это уже проходили. Белорусский. Надо возвращать образ женщины-матери на пьедестал.

Сегодня она может быть и деловой, и успешной. Даже с тремя и больше детьми.

Примеры есть и в политике, и в спорте, и в других сферах. Это вопрос будущего нашего и наших потомков. Не может быть Беларуси, не может быть страны Беларуси без белорусов. Нам нужны люди. Это главный вопрос, и я об этом открыто говорю.

Не менее важный, чем рождение детей, ориентир - активное долголетие.

В большей степени это результат того образа жизни, который выбираем. В конце 30-го года каждый пятый белорус будет, при нынешних темпах, старше 65 лет. Рецепт долгой и качественной жизни знают все. Это физкультура и спорт. Хотя бы. Не буду подробно рассказывать, как много сделано для возможности вести активный образ жизни. Начиная с оборудованных дворовых территорий, велосипедных дорожек и заканчивая дворцами спорта по всей стране. Никогда у нас не было таких возможностей заниматься любыми видами спорта. Кто и как их использует - вопрос (мне вот тут в Администрации написали) личный. Да ничего не личный. Мы не ценим свое здоровье, а потом тратим огромные деньги и платим соответствующим категориям врачей для того, чтобы вытащить вас, заслонить вас от этой болезни. Вы помните эту пандемию? Если вы не помните, я хорошо это запомнил. Я часто привожу этот пример, когда я приходил в реанимационное отделение вместе с Министром, заходил туда, там вот такие горы лежали. Живот до потолка, ни одного худого человека не было. Лишний вес - это катастрофа. Это я вам говорю. Знаю, что говорю.

Второй, не менее важный приоритет, соединяющий интересы государства и общества, - качество образования.

Все начинается со школьной скамьи. Только в 25-м году наши школьники стали абсолютными победителями Международной географической олимпиады. На олимпиаде по математике команда Беларуси заняла 5-е место из 110 стран, опередив все европейские государства.

Экспорт образовательных услуг у нас достиг 115 миллионов долларов. Но это далеко не предел. Только в 25-м году у нас учатся 35 тысяч иностранных студентов. География - 120 стран.

И где бы я ни бывал, даже в крупных странах, даже в Китайской Народной Республике, - образование. А можете вы взять этих, а можете этих, этих, этих? Ну да, некоторые говорят, вот гранты, ну вот чтобы за наш счет. Только когда я встречаю людей, которые разговаривают в Африке, Зимбабве, Алжире на нашем родном языке, на русском языке разговаривают, я думаю, все-таки молодцы в Советском Союзе. Грантов этих хватало, вырастили нормальных специалистов. Сегодня они уже руководители государств. Поэтому это наш актив в любой стране. Хороший актив, который помогает нам потом продвигать нашу экономику в этих странах. Но самое важное - доступность отечественного образования для белорусов. И мы здесь мировые лидеры. По доступности. В ближайшей перспективе нам надо сосредоточиться на повышении гибкости системы профессионального образования. Корректировка учебных стандартов и планов должна проводиться в сжатые сроки. Под нужды заказчиков и требования экономики. Надо продолжать сокращать сроки подготовки специалистов, но с учетом интенсификации обучения. Получить высшее образование, среднее специальное - это не прогулка по жизни, это настоящий труд. После обеда студенты должны работать в лабораториях, учреждениях, на предприятиях. Тогда и заказчики кадров не скажут, что молодежь не знает реального производства. И копейку какую-то студентам можно платить. Надо только подумать, как это правильно сделать. Но надо понимать: у молодежи формируется запрос на актуальное знание. Это реалии, которым должны соответствовать отечественные школы и вузы, особенно сегодня, когда высокие технологии так глубоко проникают во все сферы нашей жизни, диктуя новые требования. Мы должны учитывать, что сегодня ведущие мировые державы активно формируют национальные стратегии в области искусственного интеллекта. Беларусь имеет свою научную школу с глубокими традициями в математике, информационных технологиях. У нас есть исследователи, инженеры, разработчики мирового уровня.

Именно кадры новой формации - главный ориентир для системы образования.

Надо больше готовить нано- и биотехнологов, архитекторов, высококлассных конструкторов и прочее. Уже со следующего учебного года в БГУ начнется подготовка специалистов завтрашнего дня по естественно-научным направлениям. Данный опыт должен быть масштабирован по всей стране с учетом профилей наших вузов. Рассчитываю, что Национальная академия наук Беларуси не будет в стороне от этой работы. Вместе с Правительством вам поручено буквально в ближайший месяц внести конкретные предложения о повышении роли нашей академии с учетом состоявшихся наших разговоров. Без порождения научного иждивенчества и пустой траты ресурсов.

Говоря о развитии сферы правового регулирования государства, сделаю акцент на понятии справедливости, о которой часто говорим. И да, запрос в современном обществе на справедливость только растет. Но это дорога с двусторонним движением. Мы все хотим жить и работать под защитой закона. Справедливый запрос? Да. Государство как система требует соблюдать этот закон. Справедливо? Разумеется. И в этом вопросе взаимной ответственности важнейшую роль играет уровень вовлеченности общества в процесс законотворчества. Конституция страны трижды в нашей истории проходила экспертизу коллективным мнением, изменения в Основной Закон принимал народ. Абсолютным большинством голосов. В Конституции определены базовые постулаты государственного развития и нашей идеологии. А любая попытка разрушить их, внести смуту в жизнь людей влечет уголовную ответственность.

Наши законы ничем не отличаются от любых других в мире. Но некоторые решили "понюхать" западную демократию, поддавшись эмоциям. Сегодня раскаялись, как я говорил, домой хотят вернуться.

В Конституции, еще раз подчеркну, закреплена политическая воля большинства. Закон нас защищает - мы его соблюдаем. Простая и объективная формула правового государства, каким и является Беларусь. Так мы понимаем нашу белорусскую модель демократического развития.

Абсолютно убежден, что необходимо активнее включать население в обсуждение изменений в законодательстве. У нас есть мощный ресурс - наше Национальное собрание. Хочу обратить внимание Палаты представителей, Совета Республики на два момента. Первый. Вы работаете на местах, в том числе с обращениями избирателей, встречаетесь с людьми, знаете о настроениях в обществе. С одной стороны, это возможность отслеживать, как работают законы на практике, с другой - вовлекать людей в обсуждение новых проектов. Чем больше услышим мнений, тем ближе будем к оптимальному результату. Да и вообще, с людьми надо работать, чтобы они нас не упрекали, что закон плох, закон не тот. Хотя понятно, закон есть закон. Не бывает плохих и хороших. Закон есть закон. Его надо соблюдать. Но работать с людьми надо.

Мы же славяне, мы привыкли к тому, чтобы с нами разговаривали, чтобы власть разговаривала со своими людьми. Слушайте, наши люди такие (я это помню с депутатских времен) - даже если ты не поможешь ему, но по-человечески поговоришь, он будет тебе благодарен. Не надо забывать эту простую истину.

Второй момент, это касается руководителей Парламента, - вами создано множество групп, комиссий, экспертных советов. Вы постоянно собираетесь и что-то обсуждаете. Ну, наверное, это правильно. Но часто после таких советов раз за разом приходите к Президенту с инициативами уточнить пункт, абзац, статью и так далее. Вот почему я говорю о систематизации законодательства. Я поручал провести ревизию подзаконных актов, да и законодательства, законов в целом. Проведена масштабная работа, но она не должна быть разовой акцией. Ревизию законодательства стоит проводить на постоянной основе, потому что жизнь, особенно сейчас, очень быстро меняется. Законы отстают от этой жизни.

Несколько слов о роли Всебелорусского народного собрания в процессе правового регулирования. Вы, уважаемые друзья, наделены высоким статусом. А это доверие народа, который вы представляете. Как делегаты вы уполномочены принимать самые важные решения - от экономики и формирования высших судов до вопросов мира и безопасности. Уже на этом заседании вам предстоит принять кадровые решения, предусматривающие серьезное обновление Конституционного и Верховного судов. Это не только омоложение судейского корпуса.

ВНС должно обеспечивать незыблемость, вы должны обеспечивать незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Если хотите, вы - школа. Вы - будущее.

Именно отсюда, с этой глубины, Александр Николаевич (Заместитель Председателя Всебелорусского народного собрания Александр Косинец. - Прим.), надо черпать будущие кадры. Он все время приходит, говорит: "А что делать? А будем контролировать? А будем собирать? А будем..." Прекратите всякие сборища! Каждый должен носить как знамя это высокое звание члена народного веча. Вы - будущее нашей страны.

Мы должны в вас видеть будущих руководителей, будущих министров, председателей райисполкомов, губернаторов. Потому что уверен, что почти сто процентов вас - это патриоты нашей страны, что очень сегодня востребовано.

Вы, как это говорилось в войну и после, должны вести за собой. Вы не имеете права, так как и я, я это чувствую и понимаю, вы не имеете права быть плохими людьми. Вы не можете отставать в работе. Вы нигде не должны быть в хвосте. Вы не должны там плестись. Вы должны быть впереди. Вот задача наших вэнээсовцев. И потом, вы должны понимать. Да, седьмое Всебелорусское народное собрание, но вспомните первое. Тогда решался вопрос: быть или не быть? Слава господу богу, надоумил меня обратиться к этому народному вечу. Я как историк понимал, что надо собрать людей, надо у них получить поддержку. И после первого Всебелорусского народного собрания на улицах машины переворачивали. Вы это видите из кадров хроники. Но ситуация абсолютно начала меняться, по-моему, с 96-го года прошлого века. Начала меняться. Вот за это надо преклоняться (скоро пройдет время, оцените), преклоняться перед Всебелорусским народным собранием. Оно в трудную минуту сказало: "Нет. Мы этого сопливого Президента поддерживаем, мы его избрали, и мы должны идти вперед, вперед и только вперед, не останавливаясь".

Вот для этого мы существуем. Ну и потом. Хоть меня и критикуют часто за это, когда я говорю, ну, я ж не вечен. Да, мы создали систему, многое висит на Президенте, спасибо, что вы меня поддерживаете. Не было бы этой поддержки, многого бы не было в стране. Все от вас.

Но я уходящий Президент. Я вечно не могу быть Президентом. Да и не нужно. Но как Президент, немало сделавший для страны, вместе с вами… Меня не может не беспокоить, что будет потом. Только вы - стабилизатор нашего общества. Никакие президенты, никакие партии, группки, никакие депутаты и прочие не смогут сломать того, что мы с вами создадим. Да, будем менять. Вы будете менять. Но вы должны направить страну, поставить на рельсы, подтолкнуть - и пусть идет вперед. Никаких зигзагов глупых и колебаний. Если нужно обойти препятствие какое-то резко, здесь, на этой площадке, вы будете решать, что делать. Вот для чего вы созданы. А не для того, чтобы бегать по стране и что-то контролировать. Вы кого будете контролировать? Здесь же крупные руководители, председатели райисполкомов, губернаторы, члены Правительства, депутаты. Вы что, сами себя будете контролировать? Все создано, устаканено, как положено. Надо в этом направлении действовать. А мы с вами, это еще одна задача, должны найти свое место, конституционное место в этой жизни. Но исходить надо из больших задач, которые мы с вами будем решать. Ну это так. Я в ближайшее время подумаю еще раз над этими вопросами. И, может быть, к следующему заседанию нашего Всебелорусского народного собрания изложу свою точку зрения более конкретно по будущему Всебелорусского народного собрания. Но вот это в общем. Не надо мелкотемья, как ученые говорят. Не надо бросаться на разные мелочи. Не наш вопрос.

Мы созданы для решения глобальных задач. Не дай бог, я часто говорю: вокруг видите, я об этом сейчас скажу, что происходит. А если война? Ну да, можно сказать: Президент - Главнокомандующий, он примет это решение. Но, чтобы это решение исходило от народа, мы с вами должны принять это решение. Будем хендехох, сдаваться, или же будем защищать свою страну. Слушайте, не надо страну. Не надо страну. Защитите своих деток. Защитите свою семью. Мужики, защитите свою любимую женщину, в конце концов. Это и есть наша страна и наша Родина. Вот что сегодня и завтра надо от нас.

Аналогичные цели должны ставить перед собой все общественные организации и партии.

Время такое. Защита интересов в Беларуси - на первом месте. Не будут больше в нашем политическом поле работать иноагенты и экстремисты. Это тоже вопрос справедливости.

Поэтому, когда я кого-то там отпустил, не то в Литву, Польшу или южнее, вы не переживайте. Это мои функции и полномочия. Вы меня избрали, разрешите мне выполнять свои полномочия. А вы на каждом рабочем месте, как я говорю, выполняйте свои, тихо, спокойно. Мы решим все вопросы. И с американцами, китайцами, россиянами, и с африканцами. Если я в чем-то не прав - ну так скоро выборы. В этом суть демократии. Если мы начнем сейчас друг друга терзать, кто правильно, кто неправильно сделал, где-то начнем ворошить, мы такой хаос в обществе породим.

Я это специально говорю. Когда начались переговоры с американцами (может быть, на эту тему поговорим, мне прислали вопросы, я потом более подробно об этом скажу), когда мы начали этот диалог с американцами, некоторые... Я даже Ивану Кубракову сказал: ты посмотри на наших ребят, омоновцев и других, которые в первых рядах стояли и защищали страну. Они говорят: "Ну вот зачем, вот они такие-сякие, их надо "мочить" там, не выпускать из тюрьмы". Ну, ребят... Ну хорошо, посидят еще год-два. У некоторых сроки заканчиваются. Помните, после очередной партии меня все упрекали оттуда: "А, Лука обманул всех, он выпустил тех, которые через два месяца должны были выйти". Ну, ребята, вы меня просили - я выпустил. Но они же правы, ну два месяца оставалось.

Не просите. Поэтому вы не переживайте. Во-первых, формируют разные списки и прочее, да, мне приходится принимать решения. Я вам рассказывал, этого отморозка, жена которого сидит в Литве с детками... И она просила семью воссоединить. И еще что-то наши не хотели: да пусть сидит, такой-сякой, убийца, вашего сына хотел там убить и прочее. Ну, ребята, ну чего там говорить, что было вчера? Это надо помнить, забывать не надо. Ну давайте отпустим, ну просит жена воссоединиться. Воссоединили. Ну вы же знаете, что происходит. Не надо вам рассказывать. Если бы это не на таком форуме, не в открытом доступе, я бы вам много чего мог рассказать. То, что мы видим и знаем. Сейчас кричат: "Опять обманул". Ну чего я вас обманул? Вы же просили. Вы просили - берите. Сейчас, не успели этих выпустить, они там создают в Германии отдельный центр, "лахушки-тихушки" не нужны. Ребята, ну вы просили их выпустить. А денег не хватает. А делить надо то, что есть. И пошло-поехало. Сейчас замолчали: сказать нечего. Я делал то, что вы просили. Поэтому, ребята, вы меня не упрекайте, если я где-то чего-то там сделал в силу своих полномочий.

Я свято помню, что нам сегодня надо. И вначале вам сказал: будет экономика - будет суверенная и независимая Беларусь.

Многие обрадовались: ах, с "Белавиа" сняли санкции. Ну, мне американцы так и подавали: господин Президент, может, с "Белавиа" снимем санкции. Я: уважаемые господа американцы, не снимайте! У нас если раньше самолета два-три стояли на стоянке в аэропорту, сегодня все летают и не хватает их. Мы вот с Путиным договорились, мы купим российские самолеты. Да, которые уже отработали, хорошие самолеты, и будем перевозить людей. Сегодня в России, в огромной России, в Китае, в Азии и прочее, где мы летаем, не хватает самолетов. Что, вы мне какой-то подарок сделали? Ну сняли, хорошо, у нас парк "Боингов" достаточный, запчасти будем покупать, спасибо вам. То же самое по "Белкалию" сейчас. Вот, мы снимем с "Белкалия" санкции. Со всего. Я говорю: спасибо, но нам это не актуально. Не актуально. Мы в прошлом году, в этом году, Александр Генрихович (Премьер-министр Александр Турчин. - Прим.), получим, продадим больше калия, чем в былые годы, и денег даже получим больше.

Вот и все. Поэтому не думайте, что тут нам сделали, вай-вай-вай какие услуги оказали. Я американцам еще на первой встрече предложил: ребята, вы же бизнесовые все. Вы подумайте над тем. Мы строили частный рудник. Частник ушел, испугался ваших санкций. Вы подумайте. Ну не миллиард, но три. Три миллиарда. Купите у нас эту новую фабрику. Весь калий вы по мировым ценам покупаете, забираете в Америку, ну в нагрузку еще со старого рудника мы вам дадим пару-тройку миллионов тонн нефти. Америка - это премиальный рынок.

Думают. Входите в капитал этого предприятия, мы вас приглашаем. Может, воевать против нас тогда не будете и не будете планы вынашивать. Думают. Поэтому я смотрю дальше, нежели просто какие-то там снять санкции. Да переживем мы. Трамп не дурак. Вы не смотрите, что он такой эпатажный, что перед СМИ... Это такой человек. Он не дурак. Лично он не дурак. Он где-то наклонит, потом отступит. Я уже его политику знаю, и американцы это подтвердили. Они знают, что им нужно. И от Венесуэлы они знают что, мы обсуждали много эту проблему, и от России, и от Украины. Прежде всего редкоземельные металлы по Украине. Они проталкивают не бизнес, они экономику проталкивают свою. "Мир через силу", "Америка прежде всего" - это их лозунги. Поэтому я прямо говорю: "Ребята, я понимаю, чего вы хотите. Но вы должны понимать: мы меньше гораздо, чем вы. По экономике даже не говорю. Но у нас есть собственные интересы. И я как Президент должен выражать эти интересы белорусского народа. Это основа наших переговоров. Поэтому вы не парьтесь, не переживайте. Не время Президента Лукашенко вас предавать. Или продавать, как тут наши экстремисты, беглые там, "тихушки-лахушки", кричат. "Придем к власти - приватизируем". Они ж не говорят, что отдадим, распродадим. "Мы все приватизируем". Продадим. В частную собственность превратим. А кто это купит? Риторический вопрос.

Национальное единство, мир, безопасность - это базовые ценности, которые мы осознаем с каждым днем все острее. И это результат в том числе ежедневной работы силовых ведомств, структур, каждого сотрудника в погонах.

Объективно, легкой службы не бывает. Легких периодов в части риска, угроз национальной безопасности тоже нет. Да и не было у нас никогда в истории. А сегодня они в разы больше.

Это страшная тенденция. Мировое сообщество втягивают в глобальную войну. Какие бы мирные инициативы ни звучали, ситуация серьезно обостряется. Даже тот же Трамп, что бы он ни предполагал, вы видите, как тягомотину устраивают. Это все душат, душат, растворяют. Боятся в лоб. Хотя уже кое-где журналисты и прочие говорят, их пропагандисты, как они говорят, рупор, они об этом говорят.

Но тем не менее так втихую, втихую: Володенька, иди воюй, на Зеленского, иди воюй. Мы тебе что-то дадим. Тысячи умрут, но это же не наши погибают. Один из высокопоставленных, байденовских, правда, чиновников в последний год своего существования в администрации сказал: "Пусть, пусть воюют. Пусть воюют. Это им за тот террор, который был развернут против еврейского населения".

Слушайте, нас упрекают, что мы гнобили евреев? Да в Беларуси, например, половина Правительства евреи. Где мы кого-то гнобим? Нормальные, умные люди: поляки, евреи, украинцы, русские, белорусы. Идите работайте. Но знаете, порядок вот. Попали не туда, не ходите. Помните, я упрекал евреев, когда мы одного помощника Президента туда отправили? Побежали ко мне. Молодцы, защищают своих. Но мы не в Израиле живем. Живем в Беларуси. У нас есть законы, за это будете отвечать.

И ни один еврей, ни один поляк в мой огород камень не бросит. Никогда не было такого, чтобы мы кого-то там наклоняли и чего-то заставляли. Это наши люди, я как историк знаю. Где-то Вадим Гигин здесь... (депутат Палаты представителей, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин. - Прим.)

Черта оседлости, Вадим, у нас была? Как историк. Куда от этого денешься?..

Недавно обнаружил, что в ближайшем моем окружении половина католичек, женщин, девчонок работает. Прекрасные работники и сотрудники. То же самое могу сказать о руководящих органах власти. Вот и вся национальная идея. Я не говорю про русских, украинцев и белорусов. Вот она, национальная идея в действии. Не надо гнобить людей. Если вы их позвали к себе на работу или они каким-то образом здесь оказались, они должны быть такими, как наша титульная, так сказать, нация. И тогда не будет никаких вспышек, не будет никаких конфликтов. Такой Беларусь будет. И даже без меня. Мы это должны учесть.

Мы имеем сегодня в Беларуси эффективно функционирующую систему реагирования правоохранительных органов на любые вызовы и угрозы. Мы создавали ее в трудный период, переломили опасную ситуацию, которая сложилась в 90-е. Тогда навести порядок, обеспечить людям защиту от бандитского произвола стало делом чести. Как это делалось, я вам рассказывал. Сегодня каждый гражданин знает, что его жизнь, имущество находятся под надежной защитой.

У нас можно развивать бизнес без крыши от братков. И то, что мы все это воспринимаем как норму, большое достижение. Я не сказал, что у нас этого нет. У нас этого добра хватает. Но вы знаете мое, и не только мое, соответствующих людей, силовиков, знаете к этому отношение. Максимально комфортные условия созданы в Беларуси для инвесторов. Требование одно. И оно принципиальное: платите достойную зарплату тем, кто у вас работает в Беларуси, соблюдайте законы и не смешивайте экономику с политикой. Хотите быть Президентом? Ради бога, 30-й год. Но не надо эксплуатировать наш народ, деньги зарабатывать, выводить в Литву, а потом оттуда финансировать протестное настроение. Вот этого быть не должно. Все должно быть честно. Меня в этом не упрекнуть. Не успел поехать на Ближний Восток, читаю: деньги прячет. Я думаю, ну зачем вы белорусов дураками держите? Вот у нас здесь Роман Головченко, главный банкир (Р. А. Головченко - Председатель Правления Национального банка Беларуси Роман Головченко. - Прим.).

Как, Роман, как можно спрятать сегодня деньги? Ну как объяснить это? Деньги какие? Сидим в узком кругу. В прошлом году писали: 13 миллиардов долларов. Роман, а сколько у нас бюджет годовой? Бюджет республиканский? Меньше. 13 украл. Сегодня написали: 9. Ну и все так. В шутку молодняк говорит: где-то Президент за год промотал 4 миллиарда долларов...

Почему, я говорю, за дураков белорусов держат? Как можно такие деньги спрятать? Я на это просто отвечаю: "Ребята, ну вы же, наверное, знаете, где я там спрятал, куда-то перевозил. Ну и заберите. Надо письменно доверенность? Я вам дам. Идите, заберите". Знаете, вот крутят, крутят, вертят. Как только у нас какой-то шаг, как в прошлый раз освободили, сейчас освободили, они ищут, как население увести от этой проблемы, где они проиграли. И не думайте. Нигде вы больше не победите. Мы сделали выводы из 20-го года. И мы вас будем бомбить, бомбить в информационной сфере, пока Эйсмонт жив (председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт. - Прим.).

О Вооруженных Силах.

Наши Вооруженные Силы сделали упор на отечественные системы, которые сами производим, и довольно неплохо.

В стране создана белорусская школа ракетостроения. Организовано производство собственного стрелкового оружия и боеприпасов. Какие б беспилотники ни были, солдат с пулеметом, автоматом, пистолетом, гранатометом решает проблемы на поле боя, особенно в наших условиях, когда кругом лес и болото. Это важнейшее условие победы. Мы это начали делать.

Потом сделали пэвэошный "Бук", который сегодня по всему миру просят. Своя ракета, свои установки. Прекрасная машина, нам в Беларуси достаточно. Научились производить дроны, но всегда военных успокаивали. Не торопитесь, не торопитесь. Это не степная страна, где все как на ладони и они дронами, камикадзе или прочими наносят тебе ущерб. Мы живем в лесу, и война будет, нравится не нравится, в основном партизанской. Мы не будем ходить по площадям с пулеметом или с каким-то ружьем, чтобы уничтожить этот дрон.

Надо видеть, где мы будем вести войну. Исходя из этого и начали создавать свои вооружения. Они гораздо дешевле.

Но мы не забываем и о ракетах. Беспилотники, контрбатарейная радиоэлектронная борьба, оперативная маскировка - это то, на что необходимо обратить первостепенно внимание. Люди в погонах это хорошо знают.

Им приходится основательно изучать опыт современных военных конфликтов, прежде всего на специальной военной операции. Мы включили в состав Вооруженных Сил новый род специальных войск - беспилотную авиацию. Пусть будет. Дроны - новая реальность.

Но никакие дроны не заменят подготовленного солдата. Надо не забывать: физическая подготовка и огневая.

Нас еще раз те вагнеровцы, которых я выводил в Беларусь, к реалиям обратили. И сказали: а физически? Ну элементарно. Что за солдат, если он физически язык на плечо и не может ходить, бегать, не то что воевать? Оказывается, физическая подготовка в основе всего. Так было и в мои времена. Огневая подготовка.

Если у тебя ружье, ты должен уметь стрелять из него. И не просто стрелять, а попадать. И потом пошли дальше от жизни, дошли до того, что надо создавать народное ополчение для того, чтобы каждый мог защитить свою семью.

Ну как в Отечественную войну говорили: "Хоть одного фашиста, но я убью". Но это же надо уметь, надо обучить. И когда мне предложили только кадровые войска, надо убрать этот призыв, как у нас, я сказал: "Нет, ни в коем случае!" Каждый молодой человек, побывав в армии, - это другой человек, и он хоть чему-то научится. Он семью свою сможет защитить. А смотрите, что происходит сегодня. Германия, великая Германия хочет вернуться к набору военнослужащих по призыву, как у нас. Так? Так. И все в НАТО, американцы об этом задумались. Вот что значит глупо принять решение, а вернуться обратно очень сложно. Не думайте, что сегодня все у нас очень хотят служить.

Недавно Министр обороны сказал - не хватает людей, надо было какие-то льготы отменить. И мы попробовали только говорить об этом, как "вэрхал" поднялся на всю страну. Поэтому забежать далеко, а потом вернуться - весьма сложно. Это как поднял зарплату - потом не уменьшишь, даже если у тебя экономические показатели хуже. Знаю это из своей работы руководителем предприятия. Поэтому все надо делать спокойно, обдуманно, step by step, шаг за шагом двигаться вперед. Главное - не останавливаться.

Стратегическую защиту обеспечивает и наше военное сотрудничество, прежде всего с Российской Федерацией. Поэтому Беларусь и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания.

Это развертывание на нашей территории российской составляющей Региональной группировки войск. В случае обострения конфликта прописаны вооруженные силы: несколько десятков тысяч человек на западе России, которые немедленно вторым эшелоном включаются в военную борьбу. Первым идет Беларусь. Нам надо реагировать. Дальше нас поддерживает Российская Федерация. Вот это и есть Региональная группировка войск и тактическое ядерное оружие, которое мы вернули в Беларусь.

Кроме того, первые позиции оборудованы для ракетного комплекса "Орешник". Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство.

При этом хочу вас предупредить. Знаете, многие начали кричать: "Ах, Беларусь поставил под прицел, ах, ядерное оружие. Оно ж будет прежде всего атаковано иностранцами. Или "Орешник". Страшное оружие продемонстрировала Россия на одном из крупнейших заводов. "Вот беда, привез сюда". Не поддавайтесь этим разговорам.

Параллель приведу. Помните, атомную станцию начали строить? "Да вы что? В чернобыльской республике? Зачем нам эта атомная станция? Да не надо". Литва хочет свою построить атомную станцию. Польша аж две. Германия, Франция полностью расконсервировали атомные электростанции и признали, что это чистая электрическая энергия. А Трамп издевается над всей Европой: "Идиоты, дураки. Вы что творите? Какая зеленая экономика?" Ну уже дальше пошло.

Поэтому не поддавайтесь этим разговорам, что вот ядерное оружие, по этим объектам будут нанесены удары. А что, если против нас будут воевать? Нас что - гладить по головке будут? Против нас будут наносить удары. И будут наносить удары, как модно говорить, по центрам принятия решений. По нам с вами. Это главное. Поэтому мы делаем все для того, чтобы не допустить войны. Мы уже наелись этой войны. Еще поколение, как я говорил, не умерло то, которое воевало. Нам эта война не нужна. Наше счастье - в мирной жизни. Мы не хотим больше сидеть в болотах и землянках.

А чтобы этого не случилось, надо быть сильными. Мир сегодня такой, он был всегда таким. Сильных всегда и везде уважали. Поэтому мы должны быть сильными.

С американцами ведем переговоры. Должен прямо сказать: никогда, кроме первой встречи, они не ставили вопрос о России. Я им прямо сказал: Россия - это святое. Это родные нам люди. Все равно разговоры, разговоры. Я им задал вопрос: ребята, вы завтра замените Беларуси Россию? Нет. Так о чем мы с вами говорим? Поэтому у нас есть одна опора и надежда на сохранение нашего суверенитета, независимости. Это близкий, родной нам народ - россияне, которые нам помогают во всем.

И запомните: это моя политика. С первого до последнего дня сегодняшнего моего президентства. Как бы в России меня порой не трепали, и такой, и сякой, из-за ревности. Я всегда исходил из того, что мы должны быть вместе.

Путин, Лукашенко, люди приходят и уходят, а страны, народы остаются навсегда. Вы знаете мою политику и позицию. Пока я Президент, мы от этой политики не отступим. Самые близкие друзья для нас - они.

Спасибо Си Цзиньпину. Началось с личных отношений до современных в экономике. Очень сильно нам помогают. И если бы не было этих двух стран, нам бы очень трудно было и мы бы всегда помнили, что мы под санкциями. Они здорово нам помогали. Мы это должны понимать. И сегодня просвещенная Европа, этот "райский сад", имеет по 400 - 500 (зимой больше) долларов природный газ, а мы - 100 - 120 долларов. А это экономика. Это наши МАЗы, БЕЛАЗы, это "Камволь" и прочие предприятия, кожевенные, льняные.

Вот поэтому что еще надо? Как эти наши беглые "тихушки-лахушки"? "Мы подключимся к энергосистеме Европы"… Вы что, с ума сошли? Вон, Литва от БРЭЛЛ отключилась, от электроэнергии. Мгновенно взлетели цены. Люди заплатить не могут. Гвалтом кричат. До государственного уже переворота доходит. А что еще зимой будет? Нас хотят в это окунуть. Но дело не только в том, что мы вот получаем эти коврижки. Имейте в виду, мы за это ничего не должны. Мы об этом мало говорим. Но мы эту бухгалтерию не поддерживаем, которую нам иногда некоторые в Правительстве России подкидывают. А мы вам это, а мы вам это. Мы не говорим все то, что мы делаем для россиян. Если бы я стал перечислять, не знаю, в чью сторону был бы счет. Но мы с Президентом Путиным четко договорились: мы помогаем друг другу. "Агрессоры", "соагрессоры", не важно, что там о нас говорят. Мы должны видеть интересы собственного народа.

Я еще раз подчеркиваю: берегите эту дружбу. Не дай бог, мы где-то наклонимся и поведемся на эти посулы зарубежные. Это начнется гибель нашего государства. Санкции - это не потому, что диктатура, не потому, что Лукашенко такой. Как будто там на востоке диктаторы меньшие, чем Лукашенко. Но вы же знаете, их там хватает. Хоть пруд пруди. Но дружат. Богатые. Деньги американцам инвестируют. Я вот недавно убедился в этих инвестициях. Строят все: от курортов до военных объектов. И ничего, что у них там диктатура, монархия и так далее. Не в этом дело. Сейчас идет борьба, конкуренция жуткая. Все понимают, что экономика прежде всего. И в этой конкуренции началось безжалостное удушение своих конкурентов. Если не с оружием. Ну как против белорусов воевать или против россиян? Это же против главного ядерного центра мирового - России - воевать. Нет. Начали душить санкциями. А чего там по мелочи? Танкер взорвали с нефтью. Еще чего-то там, нанесли удар. Ну знаете, как слона комар укусил. Да, неприятно. Да, ущербно. Но переживем.

Но прежде чем ты танкер взорвал с российской нефтью, ты подумай, что будет потом. Поэтому тяжелая ситуация на сегодняшний день. Но мы должны выстоять. Мы уже научились немножко за 5 лет, как ввели против нас санкции. Я вам напомнил про этот самолет. Помните, когда говорили: "Вот Романа Протасевича схватили, арестовали, посадили самолет, чтобы арестовать". Я что только ни делал, чтобы им объяснить: "Ребята, самолет в Вильнюс летел, над Вильнюсом был. Сажайте его в Вильнюсе". Была угроза взрыва. Зачем вы развернулись с Вильнюса, залетели с юга и начали сажать этот самолет в Беларуси? Военные докладывают: "Он наш человек, сидит там".

Сейчас это известно, что он наш человек. Но против нас ввели санкции. А мне докладывают. Говорю: "Господи, что же делать? Нам же не нужно, чтобы он в Минске садился. Надо в Вильнюс". Военным говорю: "Поднимайте все инструкции и действуйте согласно инструкциям".

Хренин говорит: "Надо истребитель поднимать, сопровождать, вдруг что случится?" Говорю: "Поднимай. Надо два? Два, три, пять поднимать, но чтобы было все по инструкции". Сопроводили, в хвосте, это же объективного контроля материалы. Посадили в Минске, сделали все. И потом Тертелю говорю: "Арестовывай его как врага народа".

Вот операция, в чем был смысл. Ввели санкции. Ну так вы сейчас извинитесь и отмените их. Не потому, что там наш человек в самолете, которого нам пришлось арестовывать, а потому, что вы были неправы. Мы сделали все по инструкции. А вот у вас какой был замысел? Мы до сих пор не знаем.

Это как переговоры с американцами: "Ну проиграли, - вот в последний раз говорю Джону, - ну проиграли. Но вы признайтесь, что вы проиграли. И будем дальше строить отношения. Я же не дурак, понимаю, что вы будете нас постоянно душить". А нам надо сопротивляться. А нам надо в этой борьбе выиграть. Потому что выходить и голосить по белорусско-еврейскому сценарию. Ну, люди такие. Мы все время плачемся, плачемся. Как евреи мне говорили в Израиле, когда я первый раз поехал: "Знаете, в чем наша была проблема? Что мы, когда нас били по правой щеке, подставляли левую". Миротворцы. Их ведут в озеро, в речку, вот погибнут - они идут спокойно, не сопротивляясь. Религия. Религия в том, что, если тебя бьют, надо отвечать. А лучше всего, чтобы драки не было. И мы для этого делаем все, и наши Вооруженные Силы. Вы только подумайте, Брюссель Польше выделил 44 миллиарда долларов. 11 миллиардов добавили Соединенные Штаты Америки. 15 миллиардов - странам Балтии. Слушайте, если все страны продать, там 15 миллиардов не будет. Выделили. Военные знают. И меня ориентируют на это. Это что, оборонительные бюджеты? Они закупают огромное количество оружия. А наши беглые кричат, он ядерное оружие завез. А где мы возьмем 50 миллиардов долларов, чтобы вот так вооружаться, как поляки и Запад? У нас таких денег нет. И быть не может. Ни Китай, ни даже Россия не в состоянии нам оказать такую поддержку. Значит, надо иметь такое ружье, чтобы бахнуть, и они знали, что бахнем. Чтобы сюда не лезли. Вот в чем смысл.

Если коротко о ситуации, которая формирует сегодня эту повестку, надо сказать так: мира нет, но за премию мира идет борьба.

Я передал Трампу и Мелании, обоим говорю, написал им и американцам передал: "Передайте, говорю, Трампу, пусть он не беспокоится, что ему не дали эту премию. В будущем году дадут". Это во-первых. А во-вторых, если бы мне эту премию предложили, я б с ума сошел. Это же в той камарилье, которой сегодня дают премию мира. Это ж там надо с ними в одной компании быть…

Какая премия мира? Это же позорище сегодня. Куда, куда Трамп, говорю, ваш лезет? Зачем ему это? Он совсем другой человек. Нет. Дали этой женщине с Венесуэлы. Я поинтересовался. Эта женщина призывала умный коллективный Запад нанести удар по Венесуэле. Война против собственного народа сегодня оценена премией мира. Это что? Говорю Трампу: "В этой линейке твое место?" Так нет и быть не может. Поэтому главное - это война, война в экономике, торговые войны. У них ничего не получилось с этой глобальной экономикой, они уже отходят от этого. Им давай сегодня обособленные национальные экономики. И вот посмотрите, что будет с Европейским союзом.

У нас свой путь. Он без иллюзий. Мы живем под политическим, экономическим давлением всю суверенную историю. Это цена независимости.

Как не стало СССР, так и держим этот удар, но работаем и выходим из этого положения. Ориентируемся на внешние рынки. И Китай, и Индия, Россия, страны Азии, Африки, Латинской Америки. Это мировое большинство. И мы часть этого мирового большинства.

Экономический баланс полностью сдвигается в пользу Глобальных Востока и Юга, и мы в эту систему включены. Будущее за такими странами, объединениями, как БРИКС, ШОС, где нас ждут и с удовольствием принимают.

Российская Федерация - наш основной союзник.

Я здесь сокращаюсь, не буду все это характеризовать, что-то сказал, мы это опубликуем специально для вас…

Мы увеличили долю стран дальней дуги в нашем экспорте с 11 процентов в 2021 году до 20 процентов в 2024 году. Для нас это промежуточные цифры. Цель - треть белорусских поставок за рубеж должна находить покупателей в Азии, Африке и Латинской Америке.

Однако отношения с Россией и Китаем остаются безусловным приоритетом. Никаких компромиссов здесь быть не может.

Российская Федерация - основной союзник и партнер Беларуси. На ее рынок поставляется две трети нашего экспорта. И примерно столько же мы покупаем. Взаимные поставки товаров и услуг составят в 2025 году серьезную цифру в 60 миллиардов долларов. Эти объемы нужно наращивать, но уже за счет производственной кооперации и совместных производств.

Наша задача - вывести подобные предприятия на полную мощность и максимально задействовать материалы и комплектующие союзного рынка. Наработана соответствующая правовая база.

Нами согласованы критерии отнесения промышленной продукции к товару Союзного государства, с помощью которого мы обязаны защитить свой общий рынок.

На новый уровень вышло сотрудничество в транспортно-логистической сфере. Мы активно развиваем перевалку белорусских грузов через российские порты. В этом году ее объем достигнет 16 миллионов тонн. То есть полное восстановление досанкционного уровня.

Между нашими странами не должно быть никаких административных препятствий и бюрократических недопониманий.

Считаю, что Правительству и Парламенту следует уделить особое внимание системной работе с россиянами по формированию общих отраслевых рынков, включая сферу высоких технологий. Мы не иностранцы для России. Надо уйти от пустой бухгалтерии, кто кому и сколько должен. Это - пережиток старых времен.

Весь наш экспорт для России - капля в море! Ни по одному товару мы не создаем сколь-либо значимой конкуренции. И наш союз не должны тормозить рядовые клерки и бюрократы.

Китай - второй после России торговый партнер и один из лидеров по объему прямых инвестиций в нашу экономику. За последнее десятилетие наш экспорт в КНР увеличился почти в 3 раза. А общий объем торговли уже превышает торговлю со всем Евросоюзом более чем в 2 раза.

Намечены серьезные проекты в новых перспективных сферах - от лесохимии до беспилотного транспорта.

Самый яркий пример промышленной кооперации наших стран - белорусский народный автомобиль "БЕЛДЖИ", по которому начали масштабно углублять собственную локализацию.

Сегодня задача номер один для наших экспортеров - страны дальней дуги.

Как пример набран хороший темп роста поставок в Индию (в январе - октябре 2025 года - в 2,8 раза до 493 млн долларов). Сегодня это пятая экономика мира и самое большое количество населения.

Значительный задел имеется для развития торговли и промышленной кооперации с Ираном, Пакистаном, Алжиром, Оманом, Эмиратами - странами, чье руководство говорит с нами на понятном языке.

Подтверждение тому - целый ряд важнейших договоренностей на высшем уровне. Там есть спрос на наши продовольствие, промышленную продукцию, разработки в информационных технологиях, безопасности, медицине.

Наращивание экономического оборота со странами Африки - тест для нашей экономики и системы продвижения экспорта. Лакмусовая бумага для оценки работы всего Правительства. Особенно промышленного блока.

Фронт работы огромный. И шевелиться нужно не только министерствам. Должна быть усилена роль послов - ключевых фигур для сбора первичной информации и поиска вариантов продвижения наших интересов.

Но первым номером должны быть сами предприятия: белорусскому бизнесу следует активнее подключаться к выстраиванию логистических цепочек и дилерской сети в странах Глобальных Юга и Востока.

И работа наших парламентариев по линии интеграционных объединений, помимо политического эффекта, должна приносить реальные экономические результаты.

Мы всегда открыты для диалога и взаимодействия на любом уровне. Со всеми найдем общий язык. Опыт у белорусов богатый. Но это должен быть разговор на равных!

В своей истории мы, белорусы, строили государственность вместе с разными народами. Сначала в семье восточных славян, позже - с народами огромного Советского Союза.

Все, кто хотя бы раз приезжал к нам из бывших советских республик с официальным визитом, в рабочую командировку, к родственникам или на отдых, знают: здесь встречают как родных. Наши связи - больше чем дружба.

Почти столетие совместной истории нельзя вычеркнуть из общей памяти. Много белорусов нашли вторую родину в разных уголках некогда единой страны. Много кто приехал к нам. Здесь и там живут по-настоящему интернациональные семьи.

Да, мы, наследники Советского Союза, переживаем не лучшие времена. Запад нам подкинул внутриславянский конфликт, который разгорелся войной в Украине.

Не буду погружаться в политическое закулисье, но повторю, что говорил ранее: мы открыты для украинцев. Вы не чужие!

Белорусы сегодня - это огромная семья: более 150 этносов и народностей.

Только за последние 5 лет белорусское гражданство получили более 17 тысяч человек. География - более 60 стран, от США и Канады до Шри-Ланки и Мадагаскара.

Теперь это наши люди, белорусы по паспорту. И менталитету.

Право на свободное развитие культур всех национальных общностей, проживающих в Республике Беларусь, мы закрепили в нашей Конституции. Раз в 2 года проводим в Гродно Республиканский фестиваль национальных культур.

Хорошим примером согласия в обществе стало принятие решений о создании центров наших основных религий.

Убежден, что со временем все эти объекты станут символом национального единства белорусского народа - открытого и миролюбивого.

Вопросы нашего союзного строительства - вопрос номер один. Мы будем все делать для того, чтобы наш союз был крепким. Мы с Путиным уйдем, придут молодые люди, но они должны иметь основу, фундамент, на котором они выстроят этот союз. Я считаю, что Правительству и Парламенту следует уделить особое внимание этой работе, системной, с россиянами, по формированию общих отраслевых рынков. Мы не иностранцы для России, так как и они не иностранцы и не чужие для нас. Белорусское председательство в ЕАЭС дало нам возможность заострить внимание на повестке организации и по-хорошему встряхнуть эту организацию. В прошлом году ЕАЭС исполнилось десять лет. Сегодня мы видим двукратный оборот товарооборота стран - членов союза, увеличение ВВП почти на 18 процентов, а промышленного производства на 30 процентов. Вот и все санкции.

В следующем году будем отмечать 35 лет образования СНГ. И здесь хорошая площадка для того, чтобы намечать перспективы, для того, чтобы ориентироваться и смотреть в будущее. Китайская Народная Республика - это второй после России торговый партнер. И сегодня абсолютный лидер в мире. Встречаясь с американцами, в интервью, если вы смотрели, я сказал американцам давно еще: "Вы опоздали ровно на 25 лет, и никакой Китай вы сегодня не остановите, не в состоянии. С Китаем можно только договориться". Китайцы - они спокойно, никуда не торопятся, но они идут к своей цели. Это древнейшая цивилизация. К ней надо так и относиться. Никакими ракетами, никакими ударами военными ни наркотики, ни торговлю людьми не остановишь. Точно так и экономику.

Мир стал иным. Мир сегодня не изменить. К миру этому надо приспособиться.

И нам, уважаемые друзья, прежде всего. Да, я говорю о прорывных каких-то направлениях, но всегда здесь держу - приспособиться. Пережить это время. По-белорусски, "памяркоўна", спокойно. Умных людей у нас больше, чем надо. Надо просто встряхнуться. Надо понимать, что за нас никто наших проблем не решит.

Целый ряд важнейших договоренностей мы достигли на высшем уровне. Во многих странах. Там удивительный спрос на нашу продукцию. Должны включаться по-настоящему и Правительство, и Министерство иностранных дел, особенно наши дипломатические зарубежные представительства. Надо работать.

Но этот разговор не должен быть на этих: "вы старший, я младший". Это разговор на равных. Не бывает народов малых и больших, слабых и сильных. Любой народ - это народ. Для меня белорусский народ - это самый сильный, мужественный народ, потому что я его Президент. И для меня главное - отстаивать эти интересы.

Мы немало сделали в сфере культуры. Не буду это характеризовать. Порой уже у нас перебор может быть с восстановлением замков. Где-то, может, надо не такими темпами действовать. Их надо возрождать. Никуда не денемся, это наша история. Может быть, нам не столько надо этих "Славянских базаров", "Купалье" в Александрии и так далее, но они уже есть. Они стали привычными. Давайте на этом остановимся и сделаем их более качественными. Это будет для нас вопрос вопросов.

В спорте - пока кувыркаемся. Мой лозунг о том: обыгрывайте россиян. Ну никто ж не мешает. Вон биатлонисты наши бегают как надо, стреляют - выигрывают. Хоккеисты "Динамо" - то выиграют, то проиграют, ну вроде бы ничего. А остальные, кроме батутистов? Ну, это мы с Ковальчуком (Министр спорта Сергей Ковальчук. - Прим.) разберемся.

Поэтому все у нас есть. Все у нас есть для того, чтобы жить, работать. Нормально работать. Только чаще надо смотреться в зеркало. Не надо кивать на других, ведь от этого лучше не станет. Если у тебя есть семья - ты женился, семья - ну так ты отвечаешь за ту женщину, девчонку, которую ты привлек на свою сторону. Детишки родились - ну так ты думай о них. Я же сказал, третий - это мой. А двоих кто кормить будет? Они должны понимать, что с вертолета деньги не сбрасывают. Если мы семейный капитал, еще чего-то мамам, папам, семьям, бесплатная еда в детском садике (нищенская зарплата для тех, кто смотрит по 15 - 20 детей) - это же не с вертолета. Это же мы собрали всем миром и тебе дали. А ты работать не хочешь.

Уважаемые соотечественники, каким будет мир завтра, мы не знаем. Какой будет Беларусь, зависит только от нас.



Поэтому давайте на каждом своем рабочем месте, на каждом, на каждом месте - то, что я прошу, это же элементарно - будем заниматься своим делом. Будем делать все. Если кто-то ушел на пенсию, но еще что-то может, приди и скажи: "Могу". С удовольствием примем твою помощь. Каждый сегодня думать должен о том, чтобы наша страна развивалась. Но если, я еще раз повторяю, не можем много, давайте чуть-чуть каждый год добавлять. Время сейчас такое - не для глобальных, тектонических сдвигов. Время такое, когда надо просто порой приспособиться и выжить. Где-то переждать, но видеть свой интерес. Извините вот за эту банальщину, за эту народную откровенность. Давайте будем делать все, чтобы для наших детей было место, где жить. Я помню, что за Президентом остается решение стратегических вопросов. Ну пишете вы там в своих "Тиктоках", чтобы я окосил вам территорию, дрова порубил. Слава богу, я умею это делать - я приду, это сделаю. Но это двоим-троим этим усадьбам. Но вы помните, что это ваша задача. Моя задача - решение стратегических вопросов. У меня этих вопросов предостаточно. И переговоры на внешнем треке, и не только контроль за силовыми структурами - попробуй этого Хренина (Министра обороны Виктора Хренина. - Прим.) с Кубраковым (Министр внутренних дел Иван Кубраков. - Прим.) проконтролировать - нет, я в хорошем смысле говорю. Я уже рад, что народ перестал вас там критиковать и долбить, как это было когда-то. Значит, почувствовал, что "плохая" милиция, но она наша. "Плохие" военные, но они наши. И они такие, как все мы. Это же наши дети. Поэтому если вы бросаете в огород нашей милиции камень, вы помните, что это слепок с нашего общества. И что там разные люди: есть патриоты, есть герои. Вот мы не предали гласности трехдневной давности задержание мерзавца там - ну как мы его, бэчебэшника, называли - ликвидирован. Но ранил троих наших ребят. Все живы, Иван? (Президент обратился с вопросом к Министру внутренних дел Ивану Кубракову. - Прим.). Все живы. Один тяжело ранен, двое полегче. Но они защищали нас. Вот она, эта наша молодежь. Поэтому, понимаете, что если где-то что-то не так - это мы с вами. И нас 1200 человек на нашу компактную страну. Мы можем решить любой вопрос. Мы можем совершить любой переворот, не только в умах наших людей. Давайте эти перевороты, чтобы они были на пользу нашему обществу.

Время выбрало нас. И это время конкретных дел.

Может быть, я не всех убедил в том, что нам надо обязательно сделать. Возможно, не нашел нужных слов. Но как говорит молодежь - вот то, что вам зайдет, я хочу сказать в заключение. Я знаю, с чем вы должны абсолютно точно согласиться и примете сердцем. Мы, наше поколение, не можем переложить нерешенные проблемы и вопросы на плечи наших детей. Не имеем на это права.

Мы не имеем на это права. Я убежден - не только я, написавший эти строки, но и вы - потому что нам не все равно, что будет после нас. Что будет с ними, которые идут за нами, с нашими детьми. И вам тоже не все равно.

Время, вызовы очень жесткие. Поэтому давайте сделаем все, что мы должны сделать.

А они придут после нас: если захотят воспользоваться нашим опытом, они им воспользуются. Нет - они будут строить страну для себя.

Спасибо.

После фундаментального и мощного выступления Александр Лукашенко почти 2,5 часа отвечал на вопросы делегатов ВНС и приглашенных гостей.

Более десятка тем подняли те, кто выходил к микрофону. Из зала звучали злободневные вопросы, в том числе о войне и мире, о семье и молодежи. Президент в свойственной ему манере открыто, честно и искренне ответил на все.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Вадим Гигин, в частности, поинтересовался, в какой атмосфере проходят белорусско-американские переговоры и как Александр Лукашенко оценивает состояние двусторонних отношений.

Глава государства отметил, что не обо всем пока можно говорить и лишний информационный шум по этому поводу ни к чему. По словам Александра Лукашенко, спектр обсуждаемых вопросов довольно широк - от возобновления работы американского посольства в Минске до вопросов мирного урегулирования в Украине. А сам диалог трудный, но доброжелательный.

В частности, что касается возобновления работы американской дипмиссии, пока не удалось договориться о количестве сотрудников, приоткрыл подробности Александр Лукашенко.

- Они говорят: "Вот, морские пехотинцы должны охранять посольство, у нас порядок такой". Спасибо, не надо. У нас Кубраков (Министр внутренних дел Иван Кубраков. - Прим.) обеспечит вам охрану. Надо, Тертеля подключим, Хренина (Председателя КГБ и Министра обороны. - Прим.).

По словам Президента, представителями США также был поставлен вопрос о том, чтобы нанять сотрудников из числа белорусов.

- Тертель присутствовал на этой встрече. Я говорю: вот Иван вам даст количество наших (сотрудников. - Прим.). Такой доброжелательный был разговор. Джон Коул (спецпосланник США по Беларуси. - Прим.) - личный адвокат, давний друг Дональда Трампа, очень опытный человек. Поэтому атмосфера была такая, где-то шутка. Американцы любят пошутить, ну я им шутку и предложил. Но в этой шутке есть только доля шутки. Мы не хотим, чтобы американское посольство (как и другой страны) стало каким-то рассадником вот этой заразы. Мы уже это хлебнули в 2020 году. Ребята, которым ломали ноги, били на улицах, должны знать, что я это все помню. Поэтому мы не пойдем на то, чтобы допустить еще несколько ошибок и повторить, не дай бог, 2020 год.

Глава государства подчеркивает:

- Мы знаем о своих интересах. Мы не хотим, чтобы американцы были нашими противниками, соперниками и врагами. У нас цель - наладить с ними отношения. Уже просят: "Давайте будем планировать дальнейшие встречи и разговоры". Все идет, как они сказали, к большой сделке. Все идет к тому, что мы должны с Трампом встретиться и договориться. С их стороны они гарантируют снятие всех санкций.

Они понимают, что ну что нас гнобить или Россию по этому доллару? Ну вы же (США. - Прим.) хотите сохранить доллар как резервную валюту? Хотите. Ну так зачем вы это творите? Трамп это понимает. Как экономист. Хотя и бизнесмен он хороший. Поэтому правда на нашей стороне, и время все расставит на свои места. Нам надо с ними выстраивать отношения, как это делают другие.

Правда, некоторые лица в России болезненно реагируют на то, что Беларусь, будучи союзницей РФ, ведет переговоры с США. Александр Лукашенко по этому поводу заметил, что, во-первых, Россия тоже ведет переговоры с США, а во-вторых, наша страна "ни в коем случае не ведет диалог за счет других стран". И с Президентом Путиным у белорусского лидера полное взаимопонимание того, что происходит.

Президент также обратил внимание зала на подковерную реакцию беглых на белорусско-американские переговоры:

- Я уже американцам сказал: "Ребята, что вы переживаете, мы в теме. Мы все это знаем". Потому что половина тех, кто сбежал, - это наши агенты. Я ему (представителю США. - Прим.) откровенно об этом сказал. Вы не успеете там повернуться - мы уже знаем. Вы не успели там отчитаться "тихушкам-лахушкам" (есть госдеповец, который им там звонит, что-то рассказывает)... Ну слушайте, ребята, ну мы слышим, о чем вы говорите, поэтому давайте искренне, честно вести переговоры. Они попробовали так дипломатично выкручиваться. Но не получится.

Александр Лукашенко отдельно высказался по теме помилования ряда осужденных в Беларуси за преступления лиц:

- И Джон Коул, и Крис Смит (представители США, с которыми Александр Лукашенко вел переговоры. - Прим.) положительно оценили. Говорят: "В Беларуси Президент держит слово". Они не обманывают - что пообещали, то и делают. Это очень важно для переговоров. Но взбесились наши (беглые. - Прим.). Им надо показать, что они не просто в деле, а что они их освобождали.

Президент в этой связи подчеркнул, и это подтверждает также американская сторона, что в решении этих вопросов не было какой-либо роли соответствующих лиц:

- Мы с американцами договорились, что мы не будем вести никаких переговоров с нашими отморозками, которые сбежали. Они не имеют никакого отношения. Спасибо Джону Коулу, который недавно сказал: "Это произошло не при содействии США. Это была сто процентов заслуга США". Этим все сказано.

Среди приглашенных был и политолог Юрий Воскресенский, входящий в комиссию по помилованию. Его вопрос касался недавнего помилования Президентом осужденных. По словам политолога, многих интересует, почему были освобождены именно главари беглых, а не основная масса, которая поддалась на их призывы и была осуждена. Более того, на отдельных ресурсах появляются комментарии о том, что "ядерный электорат" и силовики это решение якобы не поддержали. Юрий Воскресенский попросил Президента ответить на эти инсинуации.

Александр Лукашенко прежде всего отметил, что все заявления про раскол в обществе и "ядерный электорат" - это попытки выдать желаемое за действительное. Более того, недавно Главе государства предоставили срез мнений среди сотрудников силовых структур по этому вопросу. Из них буквально два-три человека заявили, что лично не отпускали бы этих людей, хоть Президент и прав.

Глава государства справедливо обратил внимание, что отпущенные на свободу главари внесли раскол в рядах беглых:

- Нам зачем воевать, если могут сделать другие?

Белорусский лидер добавил, что решение о помиловании осужденных было принято в рамках переговоров с американской стороной:

- Это не мое желание. Все эти обмены-размены - это (желание. - Прим.) переговорщиков Соединенных Штатов Америки. Один из переговорщиков, не буду называть его фамилию... Я ему прямо сказал: "Ты цэрэушник. Ты работал на ЦРУ и был одним из тех, кто организовал у нас этот переворот в 2020-м. Признай, что вы проиграли, и давайте будем выстраивать отношения исходя из этого"… Что касается этих главарей. И американцы, и европейцы хотят, чтобы мы выпустили этих. Это они попросили. Вот эти 15, а остальные? Типа нам неинтересно. Жалко этих людей, эти 100, 200 или 1000, как они говорят. Эти в какой-то степени закон нарушили, но они очумевшие. А это главари.

Белорусский лидер согласился с тем, что можно было их не выпускать:

- Некоторые у нас еще находятся там. Ну пускай в Германии создают дополнительный офис, борются за гранты, борются за деньги в Брюсселе. Пусть борются. Это что, нам во вред? Нет. А зачем, чтобы они вышли где-то через год-два и создавали вам здесь проблему, не только мне? Да и мне тоже. Пусть борются. К нам они не приедут.

При этом одним из требований американской стороны якобы от имени Дональда Трампа было то, что осужденные, помилованные Президентом, должны остаться в Беларуси. Позиция же белорусского лидера по этому вопросу была такая:

- Нет-нет, ребята, туда их забирайте и там разбирайтесь.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский поинтересовался у Главы государства насчет того, что, может, пора бы действовать в отношении Литвы, которая демонстрирует откровенно враждебную политику против Беларуси - от поддержки политического экстремизма до конфискации принадлежащих стране товаров, - какими-то другими методами, прежде всего в области экономических интересов.

Александр Лукашенко подчеркнул:

- Я стремлюсь избежать любых шагов, способных привести к эскалации. Пытаюсь избежать всякой эскалации: в политике, в дипломатии, в экономике. Надо уметь договариваться, если противник не перешел красную черту. Но и уступать дальше некуда. Они должны понимать, что никакие немцы или англичане воевать за них не будут. Но литовский народ - далеко не дураки, он не позволит своим политикам развязать конфликт.

Глава белорусского государства высказал свою точку зрения:

- Война - это особый период в жизни любого общества. И в этой ситуации стопроцентно предсказать развитие ситуации нельзя. Поэтому ни в коем случае нельзя допустить никакой (военной. - Прим.) конфронтации!

То есть будем искать политико-дипломатическое решение, резюмировал Александр Шпаковский.

Глава государства подтвердил:

- Да. И мы его найдем.

Задавая следующий вопрос Главе государства, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук отметил, что у нас на политическом ландшафте благодаря беглым появился новый термин – "политические мошенники". Это люди, которые, не имея отношения к каким-либо процессам, изо всех сил к ним примазываются. В этой связи прозвучал вопрос об отношении Главы государства к тем, кто никак не связан с белорусско-американскими переговорами, но при этом пытается приписать себя к освобождению заключенных и другим решениям.

- Я уже об этом говорил, что главное для них сейчас, и они тратят на это, дураки, деньги, чтобы показать, что они решают вопрос с освобождением этих политзаключенных. Спасибо Коулу (Джон Коул, спецпосланник США по Беларуси. - Прим.), который прямо сказал: сто процентов это работа американцев. Я бы добавил: не только американцев, но и белорусов в том числе. На нас невозможно надавить, - обозначил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что политическим мошенникам нужны деньги:

- Поэтому они готовы приспосабливаться, они готовы лизать любой сапог, но только чтобы получить какую-то копейку. Вы их знаете - шарлатаны. Правильно сказал, мошенники от политики. И это нормальный для них тезис. И ничего у них не получится.

Глава государства отметил, что в тех странах, куда уехали беглые, хорошо живется только 50 - 60 людям, остальным приходится очень непросто.

- Начинают мошенничать. А что, жить-то хочется. В голове революционных идей нет. Если ты революционер, должен за идею погибнуть, жизнь отдать. Сколько там таких? - задал вопрос Александр Лукашенко.

- Нет там таких, - констатировал Дмитрий Жук.

- Поэтому вот они такие. Поэтому приходится "мышковать", - подчеркнул Президент. - Это ж надо! Развернуть борьбу против собственной страны.

Глава государства констатировал, что перед этими людьми сегодня стоит задача выжить, а потому они и пытаются всячески пиариться. Вот только их возможности ограничиваются написанием постов в социальных сетях.

Председатель Белорусского союза журналистов, депутат Минского городского Совета депутатов Андрей Кривошеев поинтересовался у Президента его мнением о нейросетевой революции. Не переоцениваем ли мы ее возможности или за умной цифровизацией действительно будущее?

Александр Лукашенко честно признался, что ему трудно рассуждать на эту тему, поскольку он "умеренно консервативный человек". Президент рассказал, что когда он посещал ОАЭ, то послушал несколько лекций работающих там ведущих американских, китайских специалистов по теме искусственного интеллекта и IT-технологий. Но и они не смогли однозначно ответить на вопрос, к чему приведет нейросетевая революция.

- Поэтому я всячески вас удерживаю, притормаживаю, чтобы нас не занесло слишком высоко с этими технологиями. Хотя откровенно должен сказать, что искусственный интеллект своей гадкой цели в какой-то степени достиг.

В качестве примера Президент привел распространение в интернете дипфейковых видеороликов. В одном из них с помощью ИИ было сгенерировано его выступление в парламенте на французском языке.

- Присмотрелся, а мимика совсем другая. А кто там из людей будет разбираться… Это к чему может привести? К государственному перевороту. Перевернуть страну могут. С этим надо считаться, - сказал Александр Лукашенко.

- Но то, что искусственный интеллект, творение наших мозгов, может пересилить и мы не нужны будем, - я пока в это не верю. Не хотелось бы, чтобы какая-то машина или компьютер нас заменили. Думаю, что этого не произойдет.

Депутат Минского городского Совета депутатов, журналист СТВ Евгений Пустовой спросил у Президента о том, как реагировать на различные вопросы граждан, часть которых демонстрирует иждивенческие настроения. Александр Лукашенко прежде всего отметил, что все обращения, в том числе и на его имя, анализируются, однако это не означает, что "кто-то будет за кого-то работать".

Глава государства подтвердил, что ему поступают самые различные вопросы - от очередей на АЗС до покоса травы. На какие-то вопросы он реагирует, на какие-то - нет. При этом обращает внимание:

- Где-то жестко реагируем. Но когда начинаем разбираться - вранье. Когда я вижу, что через раз фактически вранье, то я уже начал легко намекать вам: ребята, не зовите меня забор ремонтировать, или дрова наколоть, или обкосить траву. Я, конечно, могу. Но, наверное, это не мое дело.

При этом на все обращения, факты которых подтверждаются, реагируют парламентарии, местные органы власти, иные компетентные органы. В то же время необоснованные запросы необходимо прекращать, убежден Александр Лукашенко:

- Но в чем наша беда и вина: мы должны упреждать подобные вещи. Если косить, то председатель сельского Совета должен начать косить или впереди идти, а следом за ним толпой идти и все косить. Тогда люди будут понимать: пиши, не пиши - он косит, и я буду косить.

Александр Лукашенко принципиально подчеркнул:

- Иждивенчество может к печальным последствиям нас привести.

Приглашенный на ВНС оппозиционный политик руководитель Общественного центра законодательных инициатив Анна Канопацкая поинтересовалась у Президента, не стоит ли заняться репатриацией в Беларусь граждан, имеющих белорусские корни:

- Может быть, начнем с того, что воспользуемся вашими хорошими отношениями с американским Президентом и пригласим семью его зятя Джареда Кушнера, который имеет белорусские корни, в преддверии значимого для еврейского народа праздника? Для того чтобы они посетили свои родовые места.

- Сколько бы я ни старался, репатриировать Кушнера в Беларусь у меня вряд ли получится, - пошутил Александр Лукашенко. И уже серьезнее добавил: - Если откровенно, я приглашал через Александра Генриховича (Премьер-министра Александра Турчина. - Прим.). Он у нас оттуда (из Новогрудского района, как и предки Джареда Кушнера. - Прим.). Мы приглашали американского посла во Франции. Это отец Кушнера - Чарльз. Мы и его приглашали, поддерживаем с ним отношения, он откликается, мы разговариваем. То же самое и с Кушнером. Ну, как-то не дошел до них сигнал. Но при встрече с Трампом я обязательно от твоего имени ему об этом напомню.

Анна Канопацкая поинтересовалась:

- А меня можете подключить?

- Если готова, подключайся, - ответил Александр Лукашенко. - Но мы должны помнить: никакие Кушнеры наши вопросы не решат.

Американцы - прагматичный народ, и, если нет интереса экономического и денежного, разговаривать с ним никак нельзя. Поэтому нам надо ориентироваться на свое. А если Джаред Кушнер чем-то поможет - спасибо.

Кроме того, белорусский лидер рассказал, о чем он попросил спецпосланника США по Беларуси Джона Коула в ходе последней встречи:

- Я сказал: ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть. Мелания Трамп! Она же наш человек, она славянка - из Словении. Она многое могла бы и в украинском конфликте, и в Беларуси. Надо ее использовать в этом плане. Притом серьезно предложил, чтобы Мелания больше ввязывалась в решение политических вопросов. Думаю, для Трампа это было бы неплохо. Не только Кушнера привлекать к решению - в Газе, в украинском конфликте - немало же сделал, откровенно говоря. Не только Кушнера, но и Меланию надо привлекать.

Вопрос депутата Палаты представителей Национального собрания Олега Кузьмина касался привлечения учащихся школ к некоторым видам общественно полезной деятельности, труду. Глава государства четко обозначил свою позицию:

- Однозначно школьники должны заниматься общественно полезным трудом, особенно городские.

И здесь Александр Лукашенко подает молодежи отличный пример. Например, высаживает деревья, в том числе на своей малой родине. Дети сегодня должны понимать, что яблоки и картошка в интернете не растут, акцентировал Глава государства:

- Я даже лично стараюсь делать все для того, чтобы дети были заняты. Мои дети так воспитывались. Даже президентский сын прекрасно делает все то, что делаю я. Даже траву косит. Поэтому надо работать. Если физическим трудом ты в школе, в молодости не занимаешься, из тебя толку не будет. Все начинается отсюда - от труда. Если это главное качество - качество трудиться - мы, белорусы, потеряем - хана нам. Поэтому надо это сберечь. Никто ж не говорит, что надо корячиться с утра до вечера на участках. Но два-три часа поработать можно? Можно. В коллективе - это объединяет, сплачивает людей. Поэтому я однозначно за это и настаиваю, чтобы школьники, не говоря уже о более взрослых детях, занимались трудом.

Приглашенный на ВНС начальник учебно-методического отдела факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии полковник Андрей Богодель обратил внимание на позицию некоторых наших недругов, которые утверждают, что Президенту Беларуси и военно-политическому руководству нашей страны, дескать, невыгодно окончание конфликта в Украине.

На эти инсинуации Александр Лукашенко отреагировал так:

- Это недумающие люди. Для меня крайне опасно продление этого конфликта. Это может такой поворот быть, который нам и не снился.

В этой связи Президент поделился одним инсайдом, рассказав, что совсем недавно украинцы предупредили нас по каналам спецслужб, что они будут сбивать российские беспилотники, залетающие на нашу территорию. В ответ Александр Лукашенко попросил передать, что это будет иметь далекоидущие последствия:

- Что значит сбивать на нашей территории? Они абсолютно убеждены, что это будут российские или немецкие беспилотники? Мы им довели: "Ребята, над нами летают не только российские, но и украинские беспилотники". Я это говорю, чтобы вы понимали, какой поворот может произойти. Военные Украины понимают, что любой летящий беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы может поменять направление. Поэтому вы (украинские военные. - Прим.) этого не делайте, потому что вы вынудите нас отвечать. Наши спецслужбы мой сигнал передали. Тогда они говорят: "Факты!" Отправил им эти факты - тишина, поняли. Поэтому для меня крайне неудобно продолжение и особенно эскалация этой войны. Если продолжаться будет эскалация конфликта, мы опять станем полем разборок - как это было в Первую, Вторую мировые войны. Нас же прежде всего уничтожали здесь. Я не хочу, чтобы эти разборки были здесь, потому что знаю, чем это закончится. Поэтому если раскинуть мозгами, то мне никак не выгодна (эскалация. - Прим.), если про меня говорить. Вам, белорусам, это невыгодно. Это глупость полная, если смотреть с точки зрения выгодно - невыгодно.

Глава государства принципиально обращает внимание:

- Наоборот, если война закончится, мне это крайне выгодно, потому что я занимаю миролюбивую позицию. Мы всегда занимали и занимаем эту позицию. Только мирное решение украинского вопроса для нас благо.

Без нас Украина тоже не обойдется. И мы с Путиным часто на эту тему говорим: никакие американцы, никакие европейцы без жестокой огромной выгоды для себя не будут работать в Украине. Мы будем ее восстанавливать - может, где-то платно, где-то бесплатно. Но будем помогать - это же наши люди. Нам там работа найдется. А если там найдется работа, значит, экономика будет работать. Если слишком прагматично к этому подходить.

Рассуждая о мирном процессе по конфликту в Украине, Александр Лукашенко отметил, что единственный вопрос, о который стороны могут споткнуться на переговорах, связан с демилитаризованной зоной в Донбассе:

- Это та территория (процентов 15 - 20), которую россияне не освободили или не заняли. Россияне настаивали, чтобы она была освобождена и Донбасс был российской территорией. Правильно: исходя из первопричин этой войны, это можно требовать.

Конечно, сложная ситуация. Я не знаю, как бы я, не дай бог, себя вел. Зеленский категорически против. Говорит: "Как я освобожу территорию, кто меня поймет? Освобожу ту, что не занята, и отдам своему врагу". Вот у них тягомотина и идет.

Александр Лукашенко рассказал, что предложение о создании демилитаризованной зоны в Украине сделал спецпосланник США по Беларуси Джон Коул:

- Он предложил сделать это (Донбасс. - Прим.) демилитаризованной зоной. Там не будет войск ни украинцев, ни россиян, коль это камень преткновения. Но это записано в Конституции России - это уже территория России.

Президент убежден, что Россия в любом случае заберет эту территорию, даже с нынешними "спокойными" темпами продвижения:

- Если они (российские военные. - Прим.) разобьют этот кулак, который на Донбассе, там некому будет защищаться. Потеряют всю Украину. Поэтому Володя Зеленский должен на одну чашу положить потерю Украины, а с другой стороны - этот кусок, который должен быть демилитаризованной зоной. В то же время россияне готовы где-то отступить в Сумской, Харьковской областях, где они понемножку заняли территории.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в числе других спорных вопросов - численность украинской армии. Киев ведет речь о численности армии не менее 800 тыс. человек, что поддерживает и европейская сторона:

- Россияне якобы настаивают, чтобы было там меньше: 600 - не 600 (тысяч. - Прим.), но меньше. Да глупость полная! Армия - это сейчас серьезная вещь. И дай бог 200 тысяч содержать. Это миллиарды и миллиарды. А где взять деньги, когда Украину надо восстанавливать?

При этом, подчеркнул Александр Лукашенко, россияне хотят мира:

- Россияне воистину хотят долгосрочного мира - с любой позиции посмотри. Что значит "дальше продолжать войну"? Люди гибнут. Мобилизацию проводить? Представьте: мобилизация в России, как в любой другой стране, или у нас. Это значит - бери людей и посылай на фронт. Это что, радость обществу? Поэтому не надо России эта мобилизация и продолжение войны.

Глава государства также обратил внимание на роль европейских лидеров в переговорном процессе по украинскому конфликту:

- Европейцы тянут, тянут... Для них главное - дождаться новых выборов Президента Штатов. А вдруг опять демократы придут и все начнется по новой. Да чепуха полная! Даже если на президентских выборах победят не трамписты (Джей Ди Вэнс и другие), а победят демократы... Они не дураки. Не думайте, что они ввяжутся, как это было раньше, за Украину. Это будет непросто по многим позициям - не хочу углубляться.

Отвечая на вопрос депутата Палаты представителей Национального собрания Николая Бузина о том, какой стратегии Глава государства придерживается в вопросе трудовой миграции, Президент прежде всего акцентировал внимание на том, что мы не придерживаемся западного подхода, где мигрантам платят большие пособия.

Такой политикой славилась та же Германия, куда тянутся потоки мигрантов. Президент рассказал, что обсуждал когда-то эту тему с Владимиром Путиным, и Президент России заявил, что немцам будет сложно отойти от этой политики. Сегодня так и получается.

- Влез во что-то, а потом трудно оттуда вылезти. Поэтому не хотелось бы никого сюда звать, - заявил белорусский лидер.

В то же время нашей стране нужны трудовые ресурсы. Основная часть, откуда к нам хотят приехать люди, - постсоветские республики. По словам Александра Лукашенко, это наши люди. В таких случаях посол в конкретной стране должен составить список из нескольких десятков человек, проверить и направить нам. Далее этих людей проверят правоохранители, а впоследствии руководитель предприятия заключит договор с мигрантами и будет нести ответственность за их пребывание в Беларуси.

Но главное, на что обращает внимание Президент:

- Это надо контролировать. Они приехали работать - пусть работают. Но главная стратегия моя (то, что я для всех определил) - к ним надо относиться как к белорусам, как к своим людям.

Для них то, что они могут прийти зуб полечить или его бесплатно примут в больнице, - это новость. Мы приветствуем, чтобы семьи приезжали, а дети в школу ходили вместе с нашими и получали образование.

Александр Лукашенко добавил: трудовые мигранты понимают, что находятся в Беларуси на особом контроле, и ведут себя соответствующим образом. Более того, мы у себя делаем выводы из того, "что произошло у наших ближайших братьев и не только у них":

- Хотим или нет, мы вынуждены будем привлекать этих мигрантов. Но даже если мы их будем держать, не ползком, так рачком они к нам придут. Но придут бесконтрольно. Поэтому надо взять под контроль любые процессы. Пока нам удается это.

Глава государства отметил, что часто трудовые мигранты - это хороший пример для отдельных белорусов, которые не хотят работать, несмотря на созданные условия. Особенно в небольших населенных пунктах и деревнях. Белорусский лидер подчеркнул:

- Вот моя стратегия, а не в том, что я хочу заполонить Беларусь пакистанцами. Но надо держать все под контролем, все надо видеть и по-человечески к ним отнестись. И будет результат. Мы его видим.

Делегат ВНС, директор государственного учреждения "Столинский территориальный центр социального обслуживания населения" Людмила Мороз высказала от имени многодетных матерей Столинщины - а у самой Людмилы Мороз пятеро сыновей - благодарность за возможность жить и трудиться, растить детей под мирным небом Беларуси, за меры государственной поддержки семей с детьми. Она убеждена во взаимосвязи между патриотизмом и многодетностью: рождение большого количества детей возможно при безусловной любви к Родине и уверенности в ее будущем.

Делегат также предложила, чтобы для высокообразованных молодых людей многодетность стала определенным бонусом на пути их профессиональной реализации. А также задалась вопросом: не стоит ли вернуть предмет "Этика семейной жизни" в школьный курс? Александр Лукашенко согласился, что философию патриотизма и любви к Родине с многодетностью надо учитывать:

- Мы постараемся при решении демографического вопроса эти предложения учитывать. Что до профессиональной реализации многодетных - государство плечо подставит и мы что-то сможем в этой сфере сделать. Что касается пропаганды и агитации за большую семью - вы правы, у нас что ни кино, то постельные сцены и драки. Нам надо в плане семейной этики работать. Но делать очень аккуратно.

Завершая ответы на вопросы, Александр Лукашенко справедливо отметил:

- Я думаю, что весьма демократично. Все, кто хотел уточнить какие-то вопросы, задать, это сделали. Я удивляюсь вашему героизму.

Глава государства также сказал, что для него не проблема выступать перед большой аудиторией, но при этом честно признался, что, когда вошел в зал, на него повеяло теплотой:

- Спасибо вам за эту теплоту! Это я сказал не для того, чтобы вам польстить. Я просто это почувствовал вначале, но потом не до этого было. Но я не могу не сказать. Вы в своем подавляющем большинстве те люди, за которыми будущее нашей страны и будущее наших детей. Давайте сделаем то, что мы должны сделать. Спасибо вам!