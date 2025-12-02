Встреча со спикером Национальной народной ассамблеи Алжирской Народной Демократической Республики Ибрагимом Бугали

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 декабря по прибытии в Алжир провел встречу со спикером Национальной народной ассамблеи Алжирской Народной Демократической Республики Ибрагимом Бугали.

"В последние годы динамика наших отношений значительно усилена, и в этом направлении нам надо двигаться. Но тот товарооборот, который мы имеем на сегодняшний день, совсем не отражает потенциала наших стран. Мы провели здесь форум деловых кругов Беларуси и Алжира, установили отношения напрямую между компаниями. Думаю, нам удастся значительно увеличить товарооборот. Мы обязательные люди и будем неукоснительно соблюдать наши договоренности. Торможения с нашей стороны не будет", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Беларусь - машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством. "Многие направления нам удалось развить. Мы готовы с вами этим делиться, - заверил белорусский лидер. - Обучение кадров в рамках этих технологий - это будет наша задача".

"Парламенты обязаны будут сыграть важнейшую роль в реализации наших договоренностей", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что недавно делегация депутатов из Алжира посетила Беларусь и визит прошел очень хорошо. "Этот обмен делегациями надо поддерживать. Мы всегда будем ждать вас и депутатов парламента в любое время в Беларуси и готовы оказать вам всяческое содействие с целью ознакомления с нашими возможностями", - сказал он.

В свою очередь Ибрагим Бугали выразил уверенность, что официальный визит Президента Беларуси будет благотворным для обеих сторон. Символично, что он проходит в год 30-летия установления дипотношений между Беларусью и Алжиром.

Спикер парламента поздравил белорусскую сторону с достижениями в промышленности, сельском хозяйстве и других областях. "Ваша политическая система очень хорошая, так как благотворна для вашей страны, - сказал он. - Ваша экономическая система очень похожа на алжирскую. Она обеспечивает независимость страны".

Ибрагим Бугали констатировал рост интенсивности сотрудничества и товарооборота, состоявшийся обмен рядом визитов.

"Мы можем достигнуть очень хороших результатов и в сельском хозяйстве, и в промышленности. У вас очень хорошее производство тракторов. Это нас очень интересует, равно как и другие товары, которые производятся в Беларуси", - добавил спикер парламента.

Ибрагим Бугали заявил, что и на парламентском уровне отношения хорошо развиваются, и поблагодарил за теплый прием в Беларуси парламентской делегации из Алжира. Белорусским парламентариям также направлено приглашение совершить визит в Алжир.

Спикер парламента подчеркнул, что стороны объединяет совпадение взглядов по ключевым вопросам. "Надеемся, что мы укрепим эти отношения в будущем. Чтобы у нас были совместные проекты, которые мы реализуем в ближайшее время", - резюмировал он.