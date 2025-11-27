Участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Бишкеке 27 ноября принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Саммит прошел в административном здании "Ынтымак ордо", там Главу белорусского государства по прибытии приветствовал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"Мы являемся свидетелями тектонических сдвигов в международных отношениях", - сказал Президент Беларуси во время заседания в узком составе.

Глава государства констатировал, что многосторонние механизмы контроля над вооружениями либо полностью разрушены, либо утратили свою эффективность из-за конфронтации и отсутствия доверия.

"По периметру границ ОДКБ нарастают военные риски и угрозы, особенно на западном фланге организации, где, казалось бы, должна сохраняться адекватная и стабильная ситуация. Обстановка похожа на осажденную крепость, в которой сегодня живет Беларусь", - сказал Президент.

"Европейские страны фактически переводят свою экономику на военные рельсы, наращивают инвестиции в оборонную промышленность, увеличивают объемы производства вооружений. Мы в ОДКБ должны на это реагировать и реагируем", - сказал Глава государства.

Он отметил, что совокупные расходы стран НАТО на оборону в 2025 году составят порядка $1,6 трлн. Растут военные амбиции Германии, которая намерена серьезно увеличить военные расходы. Польша, в свою очередь, в 2026 году выделит на оборону почти $55 млрд (около 5% ВВП) и станет лидером НАТО по этому показателю. Численность ее вооруженных сил уже превысила 200 тыс. человек. По темпам роста не сильно отстают от Варшавы и страны Балтии.

"Все вышеперечисленное в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович (Президент России Владимир Путин. - Прим.), готовимся к войне, а по всем фактам - они", - заявил Глава государства.

Он также обратил внимание, что страны Запада продолжают накачивать оружием Украину. "Где это оружие сегодня находится, всем понятно - по всему миру растекается", - заметил белорусский лидер.

В своем выступлении Президент подчеркнул, что Беларусь выступает за честный и открытый диалог по важным международным вопросам.

"Кроме наращивания военного потенциала наши соседи активно проповедуют политику изоляции и разделительных линий. Спектр широчайший - от незаконных экономических санкций до закрытого неба и закрытых границ, - сказал Глава государства. - В то же время мы - за диалог. И это демонстрируем в своей политике. Честный, открытый, без ультиматумов и предварительных условий".

Александр Лукашенко напомнил, что в период своего председательства в ОДКБ в 2023 году Беларусь инициировала Минскую международную конференцию по евразийской безопасности, предложив площадку для наведения мостов и поиска компромиссных решений в целях преодоления разногласий в регионе. "ОБСЕ не работает. Давно можно было собраться главам государств и поговорить на эту тему. Но кому-то не хочется", - заметил белорусский лидер.

В конце октября нынешнего года проведена уже III Минская конференция, которая становится постоянным форумом для обсуждения насущных вопросов региональной и глобальной безопасности для Евразии.

"В современной конфигурации безопасности на евразийском пространстве ОДКБ сохраняет свою актуальность. ОДКБ нужна. Востребованность нашей организации подтверждается динамичным развитием всех ее составляющих - военно-политической, военно-технической, в сфере борьбы с транснациональными угрозами", - заявил Президент.

"Нужно постоянно адаптировать ОДКБ под меняющиеся вызовы и угрозы безопасности, чтобы она своевременно и максимально эффективно реагировала на них. С военным компонентом, антикризисным инструментарием, борьбой с терроризмом и наркотрафиком у нас, вроде бы, система существует", - сказал Глава государства.

По словам Президента, имеется ряд вызовов и угроз как военного, так и невоенного характера, требующих особого внимания и реагирования по линии ОДКБ уже сейчас.

"Это искусственный интеллект; беспилотные летательные аппараты и смертоносные автономные боевые системы, обладающие алгоритмами к самообучению; кибертерроризм; обеспечение безопасности жизненно важных объектов энергетической инфраструктуры, в первую очередь АЭС и гидроэлектростанций; наконец, проблема закрытия границ для перемещения товаров и людей. Эти вопросы касаются всех государств - членов ОДКБ", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что развивается также сотрудничество в сфере кибербезопасности. Он поблагодарил кыргызскую сторону за проведение конференции ОДКБ по данной теме.

Крайне важным Александр Лукашенко считает начало работы по дальнейшему совершенствованию концептуальных документов организации. "Надеемся, что она получит свое продолжение в ближайшей перспективе", - сказал он.

Глава государства на саммите ОДКБ заявил о поддержке усилий России в реагировании на предложение США по миру в Украине.

"Что касается Беларуси, да я вижу и сегодня по реакции всех членов ОДКБ, мы поддерживаем усилия Владимира Путина, Российской Федерации в реагировании на предложение США по миру и мирному договору в Украине. Очень надеемся, что это произойдет. Естественно, определенным, как мы это видим, силам в Европе надо отказаться от конфронтации", - заявил белорусский лидер.

"Но не понимаю, как они от нее откажутся, если они тратят такие огромные деньги на вооружение и перевооружение. Процесс запущен. Но, думаю, и США, и Россия смогут остановить этот процесс, договорившись с украинцами по мирному договору", - добавил Александр Лукашенко.

"Еще раз подчеркиваю: мы поддерживаем ваши (России. - Прим.) усилия по мирному договору с Украиной. Я вчера сказал: если американцы себя поведут как дипломаты и настоящие юристы, этот договор будет согласован. Поскольку уже основные моменты согласованы", - заявил белорусский лидер.

"Сейчас, как у нас говорят, мяч на украинской стороне. И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью", - добавил Александр Лукашенко.

Следующий саммит ОДКБ пройдет 11 ноября 2026 года в Москве. Председательствовать в организации будет Россия.

"Российской Федерации, Вам, Владимир Владимирович (Путин. - Прим.), желаю успешного председательства в 2026 году", - сказал Александр Лукашенко.

По окончании саммита ОДКБ Президент пообщался с журналистами.

Глава государства высказал свою позицию насчет мирного плана по Украине, предложенного США.

"Вчера мы очень долго говорили на эту тему с Владимиром Владимировичем (Путиным. - Прим.). Я так понимаю, и он, и я видим пока неокончательный вариант и, если можно так сказать, неофициальный вариант. Когда он будет передан по официальным каналам россиянам, тогда можно будет говорить о конкретных каких-то вещах, - заявил белорусский лидер. - Но я сегодня сказал, что план работоспособный. И Владимир Владимирович признает, что это хорошая основа для переговоров".

Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание, что этот план составлен в спешке: "Пусть на меня не обидится команда Трампа, но он (план. - Прим.) составлен в спешке. Не хочу сказать, что уже совсем на колене, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте. Без широкого толкования, чтобы все было конкретно. Если там территориальные какие-то решаются вопросы, то все должно быть прописано до метра, километра. Какие войска, где войска, кто должен быть, кто не должен".

"Все должно быть до мелочи прописано. Широкое толкование позволит потом в каком-то периоде времени… По-своему каждый будет толковать те или иные пункты. Поэтому должно быть абсолютно все конкретно", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, в целом американцами проведена колоссальная работа. При этом Александр Лукашенко прокомментировал ряд высказываний экспертов и журналистов, которые говорят, что США, например, учли требования России, а украинские, наоборот, не учитываются. Президент в этой связи обратил внимание, что Дональд Трамп не только встречался с Владимиром Путиным в Анкоридже, но и было много встреч с Владимиром Зеленским, европейскими лидерами.

"Вы что, думаете, они просто чай попили? Трамп и его команда основательно и содержательно провели очень большую работу. И с украинцами, и с европейцами, и с россиянами. И надо Трампу отдать в этом плане должное. Поэтому говорить о том, что мнение и позицию России учли, а Украины нет, - это неправильно", - сказал Президент.

Он отметил, что вопрос состоит в другом: Россия оказалась более договороспособной, нежели Украина. "Это надо признать. А потом уже вглубь лезть", - дал совет Глава государства.

Говоря о Владимире Зеленском, Александр Лукашенко заметил, что если бы он в начале военных действий последовал советам, то не дошло бы до нынешней ситуации вообще. "А если бы Украина выполнила Минские договоренности, войны бы не было. И Украина была бы в границах, как они хотят, 1991 года. Но если Володя Зеленский хочет посмотреть на реалии, я сейчас ему еще раз, оказавшись тогда прав, хочу не совет дать - хочу просто сказать то, что вижу я. Если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть (с учетом реалий на фронте), нужно договариваться, не надо торпедировать переговорный процесс", - призвал белорусский лидер.

"Если где-то что-то не можете договориться…А я из этого предложения не увидел, что там нельзя договориться по каким-то вопросам. Ну если вдруг… Там какая-то демилитаризованная зона, кусочки и так далее, на Донбассе… Ну оставьте на потом, но прекратите войну, где гибнут чужие дети. Вот в чем главная проблема того же Зеленского. Это надо иметь в виду. И самое главное, ты потеряешь страну", - сказал Александр Лукашенко.

Президент не исключил, что Владимир Зеленский сможет и в этой ситуации найти в мире место для жизни себе и близким. "А что будут делать украинцы? Миллионы человек. Поэтому подумай, исходя из реальной обстановки, как сохранить то, что у тебя есть. А у тебя есть все: и выход к морю, и Одесса твоя, и Николаев. А этого может не быть. В один миг, в одно мгновение. Поэтому надо все взвесить и принять взвешенное решение. И Трамп тут прав, когда он поджимает одну и другую стороны", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что негативную роль в настоящее время играет Евросоюз. "Надо прекратить эту войну. В этой войне боюсь, что не будет победителя. Это катастрофа. Знаете, почему не будет, если вдруг…. Ну а если будет победитель - это не Европейский союз, если от них откажутся США", - сказал Глава государства.

"Вот так экспромтом я могу сказать. Мы подумаем еще над этими вопросами. Впереди большая, тяжелая работа. Там много чего: и Запорожская станция, и золотовалютные резервы России…Там все учтено. Не без интересов США. Штрих Трампа, как экономиста, там присутствует. Не буду конкретизировать", - сказал Президент.

Александр Лукашенко верит, что конфликт в Украине близок к окончанию.

"Как никогда верю", - сказал Глава государства.

Вместе с тем Президент заметил: "Это война, и в любой момент может быть непредвиденная ситуация, которая может в целом повернуть обстановку вспять. Война есть война - очень критический момент в жизни любого общества и страны. Поэтому нельзя расслабляться. Надо постоянно одной и другой стороне быть в теме".

Александр Лукашенко еще раз напомнил про предложения команды Президента США по мирному плану, которые в основном приняты. "Я думаю, и европейцы (Евросоюз. - Прим.) поймут, что на это надо идти, и украинцы. Ну что артачиться европейцам? Предложение - 600 тыс. армия (в Украине. - Прим.). Европейцы хотят 800 тыс. Да господь с вами! 600 тыс. надо содержать армию. У поляков сегодня (она посильнее экономически страна), - 200 тыс., - отметил Глава государства. - 800 тыс.! Вы представляете, в огромной России почти такая армия!"

"Ну вот такие (в ЕС.- Прим.) - цепляются за что попало. Значит, дело не в содержании вот этого проекта мирного договора с точки зрения европейцев. Дело в том, что они не хотят этого мира. Только не понимаю, зачем им война. Они ее не выиграют. Говорят, англичане там не очень порядочную роль играют и заняли позицию. Думаю, поумнеют", - констатировал Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос, готов ли он стать посредником в мирном урегулировании, Президент Беларуси сказал: "Я не люблю никакого посредничества. Какой я буду посредник? Мы же "агрессоры" с Владимиром Владимировичем. Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью. Кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил? Поэтому я не стремлюсь к этому".

"Я вчера сказал: если это надо (а это самый оптимальный момент и для того, чтобы исправить то, что было тогда - нормандская эта четверка, когда европейцы приезжали без США), самый нормальный вопрос - вернуться или продолжить переговоры, которые были проведены в 2015 году. Если да, - пожалуйста, милости просим", - добавил белорусский лидер.

Отвечая на вопросы журналистов, и в том числе представителей СМИ Кыргызстана, Александр Лукашенко сказал, что между Беларусью и Кыргызстаном прекрасные отношения.

"Самое главное - мы сохранили все то, что было между нами в советские времена. Помните, мы у вас по мелочам даже - покупали семена свеклы. Потому что у нас мы не могли их получить. Погода не та. Мы даже это сохранили, не говоря о поставках сюда нашей техники и так далее. Последние год-два вы стали богаче, значительно. Я заметил, вы много чего строите. Молодцы! По известным причинам. Мы с россиянами под санкции попали. В Кыргызстане молодцы. Они этим воспользовались и правильно сделали", - сказал Президент.

"Второй момент, чтобы вы понимали о наших отношениях: когда украинцы начали разрушать инфраструктурные объекты на территории России, прежде всего нефтеперерабатывающие, у вас исчезло топливо. Конечно, мы по обязательствам своим россиянам много чего поставляем, мощные два завода (работающие в Беларуси НПЗ. - Прим.), но кыргызы попросили помочь: "Нет топлива!". Мы откликнулись, договорились с Владимиром Владимировичем, оторвали кусочек от россиян и сотрудничаем с вами. У нас очень близкие, добрые отношения", - заявил Александр Лукашенко.

Президент также рассказал о жизни в Беларуси экс-Президента Кыргызстана Курманбека Бакиева: "Бакиев тоже хорошо живет. Нормально. Мы его к вам не отпустим уже. Я ему сказал: "Никаких поездок, хватит! Живи в Беларуси". Нормально живет. Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим".

"Но он очень страдает и скучает по стране. Все мне говорит: вот хотел бы хоть на могилу приехать к отцу. Ну, это безобразие, что кыргызы не могут позволить своему Президенту приехать на могилу отца. Думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством", - резюмировал Глава государства.