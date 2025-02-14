Посещение ОАО "ИНТЕГРАЛ"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 февраля посетил ОАО "ИНТЕГРАЛ".

Это одно из крупнейших научно-производственных предприятий Беларуси. Холдинг сегодня объединяет ряд организаций, которые специализируются в области микроэлектроники и ее применения. Интеграция в единую систему изготовления кремниевых пластин, фотошаблонов, линий полупроводникового производства, мощностей по изготовлению металлостеклянных корпусов для микросхем, сборочных производств и производителей электронных устройств обеспечило холдингу синергический эффект.

Основная продукция предприятия - это интегральные микросхемы и полупроводниковые приборы различного уровня сложности, которые находят широкое применение в электронной аппаратуре, выпускаемой как в Беларуси, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Номенклатура выпускаемой продукции составляет более 2500 типов интегральных микросхем, 500 типов полупроводниковых приборов, 200 типов жидкокристаллических индикаторов, 150 видов изделий электронной техники.

На предприятии Главе государства доложили о финансово-экономическом состоянии холдинга и перспективах его развития. Александр Лукашенко также ознакомился с выставкой выпускаемой продукции. Продемонстрировали ему и микросхему регулируемого стабилитрона К1242ЕР1БП (IL431AM-1), которая недавно была удостоена Государственного знака качества. Особым ее достоинством является повышенная стабильность выходного напряжения при изменении температуры окружающей среды и тока нагрузки.

"Всех производственных площадей порядка 250 тыс. квадратных метров, наша территория 46 гектар. Управляющая компания здесь, имеем площадки в Молодечно, Гомеле и в Бресте и филиал в Пинске", - проинформировал генеральный директор ОАО "ИНТЕГРАЛ" Андрей Буйневич.

"Те предприятия, которые, грубо говоря, вам когда-то отчасти навесили на плечи, отчасти они нужны вам были, коль брали, работают?" - уточнил Президент.

"Эти площадки работают эффективно. Все предприятия работают с чистой прибылью, имеют программы развития и развиваются", - сказал гендиректор.

"Молодцы, что взяли заводы, которые когда-то хромали, да и у вас было не очень", - заметил Глава государства.

Александр Лукашенко поинтересовался, как налажены производственные процессы в холдинге и на предприятиях в регионах. "А без тех заводов, площадок вы могли бы обойтись?" - спросил он.

"Сегодня так выстроили кооперацию, чтобы те площадки работали на нас. Приняли все меры для того, чтобы те площадки функционировали с нами как единое целое", - пояснил Андрей Буйневич.

"Мы сейчас очень много - с моей подачи, жесткого требования - говорим о дальнейшем развитии, инвестиционных программах, вложении денег и так далее. Дважды я отклонял всякие инвестиционные программы. Не скажу, что мы уже дошли до того, чего я хотел бы в этих инвестиционных программах. Многое начали, порой то, что могло подождать (оно нужно будет, но могло подождать), и надо заканчивать, иначе развалится то, что начали строить. Но с будущего года мы будем строить по инвестиционным программам только то, что нам нужно для жизни, и прежде всего производства. Есть производства - есть жизнь, нет производства - нет жизни", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"И всегда встает вопрос: а каким же путем идти? Я исходил из жизни и потребовал: давайте будем развиваться в тех направлениях, где у нас есть компетенции и база. Вот, пожалуйста, - микроэлектроника сегодня в топе. Какой искусственный интеллект и прочее - без вас невозможно. И что, мы будем сегодня создавать ракеты космические или же будем развиваться в тех направлениях, где мы умеем что-то делать, соображаем? Поэтому я потребовал, чтобы деньги вкладывали в развитие тех компетенций, которые мы имеем", - сказал Президент.

В качестве одного из примеров Глава государства привел развитие автомобилестроения и, в частности, производство электромобилей. "Есть сегодня спрос на электромобили, давайте займемся этим. Что для этого надо - электродвигатель. Мы умеем их делать? Умеем. Они не автомобильные - для лифтов и так далее (в Могилеве), но это близко к тому. Развиваемся, и электромобиль - опытный образец - получили. Если будем дальше настойчиво идти, то через год-полтора-два мы будем иметь свой электромобиль. А для этого надо электричество. Атомная станция есть, избыток электроэнергии и прочее. Сегодня думаем, может, и вторую построить, потому что электроэнергия нужна будет всегда. Она избыточной быть не может", - заметил Александр Лукашенко.

Еще одно перспективное направление - производство медицинских препаратов и противовирусных вакцин. "Поставлена задача. В ближайшее время я займусь этой темой, - добавил белорусский лидер. - Мы можем и самолет построить, и то, и другое, и пятое, и десятое. Но для этого надо большие деньги и время. И стоит ли нам этим сегодня заниматься? Давайте вот это, земное, делать и пару-тройку проектов, как атомная станция, БНБК, еще несколько направлений".

Сразу после знакомства с производством Президент провел совещание по вопросам развития отечественной микроэлектроники.

"Нам предстоит в очередной раз проанализировать работу одного из важнейших секторов белорусской промышленности - микроэлектроники. Это не случайно, не ради того, чтобы показать, что мы этим занимаемся, а потому что микроэлектроника оказалась на сегодняшний день крайне востребована во всем мире. Роль электроники для будущего Беларуси, в том числе для Беларуси и России, очень важна. В наш век передовые технологии - это обороноспособность, суверенитет, независимость государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Беларусь одна из немногих, кто обладает высокими компетенциями в разработке и производстве широкой номенклатуры электронной компонентной базы, изготовлении уникального технологического оборудования для предприятий отрасли.

"Такие страны в мире в буквальном смысле можно пересчитать по пальцам одной руки. Однако время не ждет. И конкуренты также не ждут. Вы это видите, - обратил внимание Президент. - Мы сохранили не только производства, но и, что еще важнее, научные, конструкторские, инженерные кадры. Сохранили и развиваем свою школу, учим молодежь. То есть у нас есть очень серьезные, мирового уровня компетенции. В этом направлении мы будем развиваться, двигаться. Будем инвестировать в эти направления, вкладывать средства, потому что мы в этом плане мирового уровня и разработчики, и производители".

Александр Лукашенко напомнил, что два года назад при посещении им холдинга "Планар" подробно обсуждались вопросы развития отечественной микроэлектроники. Тогда была определена и ниша на одном из самых емких сегментов мирового рынка микросхем.

"В этом направлении будем активно двигаться и получать продукцию наивысшего качества. Она будет востребована еще много десятилетий, а может быть, и века. Это основа изделий силовой и промышленной электроники, а также для космоса, где надо учитывать воздействие радиации, радиопомех. Совместно с нашими российскими партнерами мы определили критически важную элементную базу для освоения. Все это легло в основу Программы развития микроэлектронной промышленности на период до 2030 года, в рамках этой программы мы и производим свою модернизацию", - отметил Глава государства.

По его словам, за прошедшие два года на ее выполнение направлено почти Br500 млн. До 2030 года планируется освоить еще столько же. Суммарный объем выручки по отрасли за программный период должен увеличиться в три-четыре раза.

Президент спросил, как выполняется программа, назрели ли актуальные изменения и дополнения. "Это еще и важно перед встречей с Президентом Путиным, чтобы мы могли скорректировать наши шаги, а может быть, что-то и добавить. Как меня информируют, определенные результаты есть. Валютная выручка растет, прибыль увеличивается. Зарплаты на предприятиях в полтора раза выше средней по стране. Уверен: есть резервы для того, чтобы поднажать и в нынешнем году, по максимуму нарастить объемы производства и добавить обязательно по экспорту", - заявил белорусский лидер.

"Сегодня миру требуются миллиарды чипов, микросхем, транзисторов. Но и борьба за рынки идет значительная, просто серьезная. Никто просто так свою нишу никому не отдаст. Конкуренция будет только ужесточаться. Мы можем на этом рынке конкурировать. Это огромное наше достижение. Поэтому необходимо как можно дальше заглядывать в будущее и вкладываться в развитие", - подчеркнул Глава государства.

Президент заметил, что в ОАО "ИНТЕГРАЛ" это делают, но хотелось бы, чтобы таких принципов придерживались на всех предприятиях. "Не будешь смотреть в будущее - жизнь твоя недолгая. Нужна постоянная опережающая модернизация предприятий, внедрение новейших технологий, инвестирование в кадры. Деньги на это мы обязаны изыскать. Государство все будет делать для того, чтобы такие деньги найти", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко поинтересовался, как ведется работа по подготовке и закреплению специалистов в отрасли, как выстроено взаимодействие с вузами, есть ли проблемы и нужна ли помощь в их решении.

"В нашей промышленности ориентироваться надо на то, что мы будем производить сегодня с развитием на завтра. И деньги вкладывать надо в то, что мы умеем делать. И, как я говорю, два-три проекта, которые мы никогда не осуществляли. То есть надо не только развиваться вглубь, но и расширяться", - обратил внимание Глава государства.

Он привел в пример строительство в Беларуси атомной электростанции. До этого в стране атомной энергетикой никогда не занимались. "Это полная новинка. И сегодня мы не просто эксплуатируем эту станцию сами, мы уже можем обойтись без привлечения кадров со стороны. А раньше, я помню, это была дикая проблема. Более того, мы уже помогаем строить атомные станции. Мы полностью можем построить атомную станцию при наличии полного комплекта со стороны, допустим, России или какой-то другой страны", - сказал Президент. - Если построим вторую станцию, то мы точно будем самостоятельно строить свои станции, без всякой помощи при комплектовании другой страной. Примерно так мы планируем".

"Вот так потихоньку мы развиваем эти компетенции. Здесь они есть. Их надо развивать. Тем более все, что мы сегодня производим, востребовано - от продуктов питания до интегральных схем", - резюмировал Александр Лукашенко.