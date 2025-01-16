Посещение Минского городского технопарка

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 января посетил площадку ООО "Минский городской технопарк".

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев доложил Главе государства о реконструкции площадки технопарка, а также о перспективах развития расположенного на этой территории ООО "МотоВелоЗавод". Александр Лукашенко поинтересовался, какие проблемы еще не решены, что настораживает. Как проинформировал Президента Председатель Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов, развитие территории идет по плану, остаются вопросы с локализацией производства мото- и велотехники.

"Локализация для нас - важнейший вопрос. Это не просто имиджевый проект. Мы тракторы делали в советские годы, автомобили (МАЗы), велосипеды, мотоциклы - да, имидж. Но в чем суть этой проблемы. Мы остановились на том, что надо развивать свои школы. То, что нам досталось от тех поколений, надо не только сохранить, надо развивать и модернизировать. Мы этим путем пошли, и в этом плане и "МотоВелоЗавод" в этот список попал. Нам надо развивать то, что мы умеем делать и что уже сделано. И мы знаем, как это сделать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси могут сделать все что угодно, даже космическую ракету, но все упирается во время и деньги. Да и большой вопрос, нужны ли стране космические ракеты.

"А это все надо: и автомобили, и тракторы, и велосипеды, и мотоциклы. Поэтому мы шли от земли и развивали те школы, которые у нас были. Компетенции у нас были серьезные, вот мы их и развивали", - обратил внимание Президент.

Несколько лет назад Глава государства поручил осуществить реновацию производственной площадки бывшего завода "Мотовело". Для этого столичные власти передали земельный участок общей площадью 27,6 га Минскому городскому технопарку. Износ зданий и инженерных сетей составлял от 40% до 100%. На тот момент на площадке размещалось 118 арендаторов, из них производством занимались 30 компаний, а большая часть территории была занята предприятиями из сферы услуг, оптовой и розничной торговли.

Александр Лукашенко напомнил, что изначально ему предлагали отдать всю эту площадку под строительство жилья. Однако он настоял на том, чтобы здесь было организовано производство, причем чистое. "Это центр Минска, мы не можем здесь иметь какое-то правильное производство, которое загадит Минск. Но и чтобы не получилось так, что, отказавшись от строительства жилья, мы тут построили "жилье наизнанку" - какие-то офисы, - подчеркнул Президент. - Все должно быть заточено под производство".

По словам Главы государства, в последующем можно будет постепенно масштабировать и расширять производства, размещенные на территории технопарка, если их продукция будет востребована и потребуются дополнительные площади.

"Вот такие производства создавать. И я не исключаю, а это точно будет из мирового опыта, что мы постепенно будем расширять эти производства. Пойдут мотоциклы эти - будем помогать, чтобы он создал новые площадки и расширял производство в объемах", - привел пример Александр Лукашенко.

"Но они (производители в технопарке. - Прим.) начинают с малого. Не получится - это небольшие деньги. Это великое дело. Такие центры надо создавать", - подчеркнул Глава государства.

Во время посещения технопарка Александр Лукашенко ознакомился с выставкой продукции предприятий-резидентов. Особое внимание он уделил технике ООО "МотоВелоЗавод". Как заявил директор предприятия Сергей Манько, белорусская мото- и велопродукция пользуется большим спросом как внутри страны, так и на зарубежных рынках.

"Ну вот. А говорили, нам не надо ни велосипеды, ни мотоциклы. Оказывается, нам все надо. Велосипед и мотоцикл - это будущее", - подчеркнул Президент.

Глава государства поинтересовался, каким образом на предприятии реализуется политика импортозамещения. Как было отмечено, к производству подключены и другие предприятия системы Министерства промышленности, а также частные компании. Одни выпускают сиденья, другие - амортизаторы и так далее. По отдельным моделям уровень локализации достигает 80%.

"Это хорошо сделали, что задействовали, - отметил Александр Лукашенко. - Но чтобы не останавливались".

Во время посещения технопарка Президент ознакомился с рядом производств, которые работают на этой территории. Направления самые разные, но их объединяет один важный момент - эта импортозамещающая продукция востребована в Беларуси и имеет хороший экспортный потенциал.

Например, здесь производят комплексные линии для переработки рапса, сои и подсолнечника. "Если нужна будет помощь, вы говорите. Для нас важно, чтобы вы развивались", - сказал Глава государства.

Другое производство работает в сфере вакуумно-плазменных технологий. Еще одно - это проектирование легких стальных тонкостенных конструкций.

Есть и предприятие, занимающееся производством современной спецтехники для нефтегазовой, строительной, лесной отрасли.

Александр Лукашенко также посетил мотовелозавод, с которого десятилетия назад и начиналась промышленная история этих площадей на Партизанском проспекте столицы. Производство благодаря решениям Президента получило новое дыхание. Многое сделано в плане расширения ассортимента и локализации продукции.

Зашел Глава государства на мотовелозаводе и в помещение, где работники могут отдохнуть и подкрепиться, съев ссобойку.

Но скоро, как доложил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, в Минском городском технопарке появится столовая.

Александр Лукашенко отметил: важно определиться по ценам, чтобы они были доступными. Здесь же разговор в целом о социальной сфере, которая формируется вокруг технопарка, включая тему общежитий, арендного жилья.

"К людям надо относиться хорошо", - таково общее требование белорусского лидера.

В ходе рабочей поездки Глава государства обратил внимание чиновников на строительство в Минске и возле него, для чего можно задействовать многие неиспользуемые куски земли. "За кольцевой, внутри кольцевой много таких клочков на полтора-два гектара. Надо по уму делать", - сказал он.

Александр Лукашенко пояснил, что к таким участкам надо подтянуть инфраструктуру, сделать дороги и поделить на участки. "Люди с удовольствием купят. Это же в Минске", - уверен Президент.

В этом плане он дал ряд конкретных поручений и масштабировал задачу в целом в рамках стоящих задач по благоустройству в стране. "Чтобы у нас не было так: ну, красиво, чисто, аккуратно в центре, еще где-то. А там куски земельные… Надо делать, чтобы было красиво. В этом есть смысл благоустройства. Везде. В деревнях, везде у нас. Вроде что-то разумное, красивое - в грязь шлепнули и ходим радуемся. Надо все это приводить в порядок", - ориентирует Александр Лукашенко.

Была отмечена возрастающая потребность в электроэнергии как в производственной сфере, так и среди граждан. Например, постоянно растет парк электромобилей.

"Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС", - заявил в этой связи Глава государства.

Во время общения с работниками мотовелозавода и технопарка Глава государства рассказал, что в Минске на протяжении следующей пятилетки планируется создать еще порядка пяти различных технопарков.

Александр Лукашенко уверен в востребованности и эффективности такой формы развития производственной сферы.

"Надо было посмотреть на свое детище (Минский городской технопарк, которому отдали невостребованные территории мотовелозавода. - Прим.). Сейчас мы планируем - горисполком будет на территории Минска создавать пять где-то примерно технопарков. Постепенно будем подобные - больше, меньше - создавать технопарки. На заводе "Горизонт", как мы его раньше называли, будем соответствующие производства развивать - высокотехнологичные. Там уже меньше будет железа и больше мозгов", - сказал Президент.

"Разные будут технопарки. Поэтому за следующую пятилетку пять точно у нас в Минске появятся", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, как развивалась история с реконструкцией производственной площадки мотовелозавода и модернизацией самого предприятия. Изначально завод хотели приватизировать, мол, частник придет и спасет производство. Однако бизнесмены в итоге решили сделать по-своему и нарушили все договоренности.

"Я категорически предупредил: шаг влево, шаг вправо - с тобой разговор закончен. Человек не совсем понял меня и ту власть, которая у нас тогда была и сейчас есть. Дошло до того, что вы знаете, где он находится. Поэтому шутки в стороны, договорились - надо реализовывать. Мы никого душить не будем. Не собираемся и не душили, и не нужно, потому что под давлением в тюрьме особого качества не добьешься. Поэтому если вам кто-то говорит, что "вот тут диктатура, задавили и будут душить" - никого, ни частника, ни государственное предприятие. Главное, чтобы они по-человечески относились к людям. Люди - это мое, это государственное, - заявил Александр Лукашенко. - Договорились - идите работать. Все очень просто. Но того, кто не понимает, мы приводим в чувства. По-разному".

Было также предложение отдать невостребованную территорию завода под жилищную застройку. Место хорошее, ведь это фактически центр Минска. Застройщики могли получить неплохую прибыль. Однако Президент был убежден, что здесь необходимо развивать производство.

"Жилье проще всего: рубль взял, продашь подороже, двадцать потом получишь. Все же рынок, бесконтрольно. И если мы пытались где-то что-то контролировать, тогда нас начинали душить. Почему душили: "У вас нерыночная экономика". То есть нет свободы "что хочу, то и ворочу". Коль государство начинает регулировать что-то - "нерыночная экономика", значит, вам кредитов нет, а если есть, то под большие проценты, вашу продукцию в мире покупать не будем и так далее. Это мне пришлось пройти. Но мы не отказались от производства, - подчеркнул Президент. - Это было мое первое требование: мы будем помогать всем, кто работает на страну, но прежде всего производственникам".

В итоге Минскому горисполкому было поручено восстановить территорию мотовелозавода, и земли были переданы под технопарк. "Но МотоВело надо сохранить. МАЗ, БелАЗ, МотоВело, другие предприятия - это бренды нашей страны. За этим стоит огромное количество людей. Это школы, компетенции, это вы", - отметил Глава государства.

Теперь на площадях технопарка не только модернизируются старые здания, но и возводятся новые корпуса.

"А где построить жилье, мы определимся. Мы еще раз сегодня договорились, что жилье мы будем строить арендное. Директору - квадратные метры, пожалуйста, нанимай людей, пусть работают все, кто хотят", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, во время общения с руководством технопарка также был затронут вопрос трудовой миграции. Президент не против, чтобы места предоставлялись иностранным гражданам, главное, чтобы это были квалифицированные специалисты. "Но ты должен знать, что это за люди и что они тебе нужны на этом месте и могут эту операцию осуществлять. Не умеют - научи. Но ты за этот десяток-двадцать человек должен головой отвечать", - потребовал белорусский лидер.

"Второе - мы должны к ним по-людски отнестись. Они такие же люди, как мы. И они всегда хорошо работают, если к ним по-человечески (относиться. - Прим.). Мы обеспечим и образованием, и здравоохранением - все будет как у нас. Особенно для украинцев, - заверил Глава государства. - Очень много украинцев сегодня едет к нам. Мы должны принимать их как своих людей. Потому что те люди, которые к нам приехали с Украины, я не слышал, чтобы кто-то сказал, что они плохо работают. Это хорошие люди".

"В ближайшее время на моем уровне мы рассмотрим все эти вопросы, сегодня советующие органы работают. Пока пожар не полыхает в Беларуси, этим нужно заниматься. Тем более нам люди нужны. Но каждого человека надо смотреть. Есть профсоюзы, молодежные организации, партии - подключайте их. Пусть они смотрят, кого мы приглашаем в коллектив", - поручил Александр Лукашенко.

Оценивая в целом проведенную работу по развитию территорий технопарка, Президент заявил, что власти движутся в правильном направлении. При этом, считает Глава государства, существующие здесь производства необходимо масштабировать. "Начинать надо с малого, а дальше будем помогать, пусть развиваются, если могут продать продукцию на внешних рынках", - сказал он.

"Надо расширять производство. И мы этим частникам будем помогать. Всячески будем помогать. Поэтому никакой настроенности против частного производства в Беларуси нет и не будет. Тех, которые работают, платят налоги и платят нормальную зарплату, продают продукцию, - подчеркнул Александр Лукашенко. - То, что я хотел получить от этой площадки, чувствую, уже в этом году мы полностью получим. И отсюда будем развивать свои производства".

"По жилью я сказал, как будем развиваться. По зарплате - что заработаете, то ваше. Производство как будем развивать, я сказал. Что касается торговли, много слышали: формула справедливости. Никто людей не должен обдирать, набивать карманы и вывозить за пределы страны", - добавил белорусский лидер.

Президент во время общения с представителями трудовых коллективов Минского городского технопарка высказался о конкурентных перспективах ООО "МотоВелоЗавод".

За последние годы при поддержке государства и лично Александра Лукашенко было многое сделано не только для сохранения производства на мотовелозаводе, но и для его развития, создания необходимых условий для комфортной работы сотрудников и выпуска как хорошо известных, востребованных на рынке марок отечественных велосипедов и мотоциклов, так и новых моделей.

В нынешнем году предприятие отметит 80-летие торговых марок "МИНСК" и "АИСТ". На переданных площадях после реконструкции в апреле 2024 года введен в эксплуатацию цех металлоконструкций, сборочный цех, складской комплекс. С июля заработал новый цех покраски. По итогам 11 месяцев 2024 года предприятие сработало с чистой прибылью, обеспечивая прирост заработной платы. Доля экспорта в общем объеме реализации превысила 35%. Проведена работа по повышению уровня локализации производства.

В 2024 году на мощностях ООО "МотоВелоЗавод" смонтирован и запущен участок по тестированию и сборке литиевых аккумуляторных батарей. Развитие перспективного производства в 2025 году направлено на разработку и выпуск электротранспорта.

Как раз этого направления и касался вопрос Главе государства одного из сотрудников предприятия: возможно ли получить госзаказ на такую продукцию для обеспечения электровелосипедами и мотоциклами медиков, милиции, военных и других служб, особенно в сельской местности.

"Все, что нужно, я вам сделал. Дальше - производите и продавайте", - ответил Президент. Он обратил внимание, что люди в Беларуси могут произвести все, что угодно, даже космическую ракету. Но главный вопрос - время и деньги. О реализации продукции должно заботиться прежде всего само предприятие, подчеркнул Александр Лукашенко. "Мы все можем произвести, главное - продать. Поэтому коль вы произвели - продавайте, - сказал Глава государства. - Помните, что это - ваша работа".

Президента спросили, будет ли продолжение у выставочного проекта - экспозиции достижений суверенной Беларуси "Моя Беларусь", размещенной на площадях Минского международного выставочного центра.

Президент отметил, что идея такой выставки и выставочного центра, где можно в одном месте собрать и разместить все достижения страны, родилась довольно давно. "Даже когда еще я был депутатом, я ходил, видел многие выставочные центры в мире, в России, в других (странах. - Прим.). Я подумал о том, что нам надо будет это - чтобы вот так вот люди пришли и потом гордились своей страной", - рассказал он.

Однако, как обратил внимание Александр Лукашенко, что открытие нынешней выставки достижений суверенной Беларуси в этом центре еще не означает, что этот комплекс полностью готов. "Это еще не открытие (всего выставочного центра. - Прим.). А откроем перед Днем Победы, в мае месяце мы окончательно откроем и сформируем выставку", - сказал Глава государства. А пока, по словам Президента, это такой "пробный шар".

Хотя было предложение открыть выставочный центр уже сейчас, в декабре - январе, но Глава государства возразил: "Зачем торопиться? Давайте сделаем капитально. Тем более там еще есть определенные недоделки (их предстоит устранять самому застройщику. - Прим.). Поэтому не торопитесь. Пусть делают, а ко Дню Победы откроем".

Замысел состоял в том, чтобы сейчас открыть для посетителей часть пространства, где и организована выставка "Моя Беларусь", а по завершении всех работ организовать торжественное открытие всего центра в том виде, как он был задуман и спроектирован, запланировано на май 2025 года.

"Мы запустили первоначально, на первом этапе, чтобы вы с детишками пришли, с женой, чтобы посмотрели, дети там покувыркались. Говорят, детям там очень нравится. Мы будем развивать этот сектор - выставочный", - сказал Александр Лукашенко, подчеркнув особое значение такого проекта о достижениях страны для молодого, подрастающего поколения.

"Хорошо, что вы это увидели. Вы уже не будете кричать, что мы "лапотники". Вы будете понимать, что и вот это мы можем сделать своими руками. В этом был замысел", - сказал Александр Лукашенко по поводу выставки.

"А к 9 Мая я вас приглашаю, приходите, мы откроем с вами грандиозный выставочный центр", - добавил Президент. Он обратил внимание, что над проектом, задуманным в виде сложной конструкции, напоминающей раскрытые крылья аиста, работали лучшие мировые архитекторы, проектировщики, а также и отечественные специалисты, которые занимались непосредственно строительством объекта.

Александр Лукашенко также рассказал о новом Национальном историческом музее.

Как пояснил Глава государства, идея строительства нового музея, посвященного истории Беларуси, связана с желанием показать молодому, подрастающему поколению, откуда идут их корни, сделав это так, чтобы было ярко, интересно для молодежи. По аналогии с Минским международным выставочным центром, где сейчас организована выставка достижений суверенной Беларуси, которая пользуется большой популярностью среди минчан и гостей столицы.

Строительство музея запланировано в парке напротив Дворца Независимости, недалеко от здания Верховного Суда. Как подчеркнул Президент, это будет масштабный объект. "Будет создан такой комплекс, куда вы придете и будете гордиться тем, что живете в нашей стране", - заявил Александр Лукашенко.

"Вокруг нас ничего не было, кроме лесов. Наши люди свою государственность начали развивать здесь (на белорусских землях. - Прим.). Туровское, Полоцкое княжества... Вот мы покажем, что мы не лапотники, что мы не Иваны, не помнящие родства своего, а мы - люди с глубокой историей", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко ответил на вопрос о том, что в Киеве у монумента "Родина-мать" на Аллее городов-героев демонтировали надписи "Минск" и "Москва", а также пятиконечные звезды городов-героев.

Главу государства спросили, как он относится к такому безрассудству со стороны Владимира Зеленского, у которого дед был фронтовиком.

"Спокойно отношусь. Может, мы и не все знаем, хотя я Володю Зеленского знаю давно, еще до войны. Разговаривал с ним. Мне казалось, нормальный вменяемый человек. Но видите, как поступил, - отметил Глава государства. - Ну тебя же толкали к этому. Все, что произошло в Украине, - это от власти. Все начиналось оттуда. Тебя толкали к этому. Ну почему ты не подумал, что это вредно для твоего народа? Другие были интересы".

"Но это их дело. Если им удобно, пусть стирают. Но не стереть подвиг нашего народа. Они не только стерли имена наших городов-героев, но уже и памятники обрушили многие. Придет новое поколение - разберется, как им жить. Может быть, придется восстанавливать. Мы этого избежали, мы это не делали. В этом и выиграли. Хотя такие тенденции в 90-х были, старшие помнят это. Поэтому живите спокойно. Вы должны это видеть, делать выводы", - добавил Александр Лукашенко.

Во время посещения Минского городского технопарка Президент также ответил на вопросы журналистов.

Главу государства попросили прокомментировать ход избирательной кампании.

"Если честно, не слежу. Нету времени просто для этого. Где-то даже сокращаться приходится. Знаю, что идут дебаты. Но ни одних дебатов я не видел. Сейчас не до дебатов. Да и что дебаты - чтобы люди разобрались. Разбирайтесь, - сказал Александр Лукашенко. - Сегодня не слова нужны. Сегодня нужны дела. И Беларусь никогда не будет Беларусью 90-х годов, когда меня молодого избирали Президентом. Тогда мы не могли мечтать об этих "дворцах" - о производстве и прочем. Тогда надо было выживать. А сейчас надо развиваться, бороться. Поэтому не слова нужны, а дела".

Президент привел как пример скорое открытие нового производства автобусов. "Вот мы вам покажем, что не только малые производства, как мы сегодня видели, но и масштабные (у нас есть. - Прим.). Спрос колоссальный на наши автобусы. Мы построили за полтора-два года этот завод. Поэтому нужны дела. Я это знаю больше, чем кто-либо. Поэтому продолжаю заниматься своими вопросами", - рассказал белорусский лидер.

Он отметил, что до весны все эти "задолженности" в плане мероприятий, посвященных производственному сектору, надо закрыть. А потом внимание вновь будет сконцентрировано на сельхозтематике. "Хлеб надо будет сеять. Никуда мы не денемся. С этим Президентом, с другим - вам хлеб придется сеять. Потому что без хлеба никуда", - заметил Александр Лукашенко.

Президент еще раз искренне признался, что просто не успевает и не может следить за выборной кампанией. "И потом, нам что, шоу надо? Нет. Если бы мы сейчас развернули это шоу на всю страну и друг в друга начали бы стрелять, не то в ухо, не то в голову, "весело" бы было… А что потом? Поэтому спокойно идем к выборам", - сказал он.

Говоря о предстоящем голосовании, Президент призвал граждан прийти и отдать свой голос, для чего отведено достаточно времени. "Если найдете возможность и время, придите проголосуйте. Определитесь и проголосуйте. Пять кандидатов с разными позициями, разные точки зрения", - отметил Глава государства.

Он также констатировал, что порой предвыборные заявления политиков могут разниться с реальными делами. "Вон, смотрите, Трамп за сутки готов был прекратить войну в Украине. А сегодня говорит, что это непросто, - уйдут месяцы, а, может быть, и годы. В этом вся политика", - привел пример Александр Лукашенко.

"Поэтому вы люди опытные, умные. Думайте. Я никогда не говорил о выборах, не призывал вас к чему-то. Придите проголосуйте - целая неделя. Найдете время - проголосуйте. Ну не захотите - мы же вас на аркане тащить не будем", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко прокомментировал журналистам ситуацию с пунктами пропуска на границе с Польшей.

"Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим. Что, мотовелозавод возит туда продавать продукцию? Нет. Они же санкции против нас ввели. Ввели - хорошо. Ну мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать. То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Главы государства, поляки отказались даже вести разговоры по выдаче осужденного в Беларуси Анджея Почобута.

"Что касается Почобута, даже говорить нечего. Я вам искренне говорю как человек, который информирован: они отказались от Почобута. Поляки отказались вести даже разговоры по Почобуту. Насколько меня информируют, Почобут не хочет туда ехать. Вот и весь вопрос", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Анджей Почобут - белорусский гражданин и за совершенные преступления он ответил по закону. "Дальше будем смотреть. Поверьте, на Почобуте свет не сошелся", - добавил Глава государства.

Президент отметил, что польские власти не могут разобраться с внутриполитической ситуацией у себя в стране и предстоящей избирательной кампанией, поэтому и пытаются переключить внимание своих избирателей на Беларусь.

"Поэтому им там надо разобраться. Но проблем куча. Чтобы не отвечать перед народом (выборы же - посмотрите, что там будет), надо свою вину свалить на других. На кого? На Беларусь, - сказал Президент. - Пусть лучше вякают, чем будут предпринимать какие-то действия".

Глава государства напомнил, что беглые до сих пор обсуждают планы вооруженного нападения на Беларусь с территории Украины или Польши. "Милости просим, попробуйте. Потом не обижайтесь, - предупредил белорусский лидер. - Мы видим, что они готовят там отряды и прочее. Давно видим. Но они пускай не думают, что эти отряды против Беларуси будут воевать. Они на территории Польши, и оружие они еще могут использовать против поляков. Литовцы "наелись" белорусов: там же националисты наши приехали (спасибо им) и начали рассуждать, что Вильна и прочее - это белорусские города. Поляки уже не знают, что с нашими беглыми "литовцами" делать".

"Жизнь идет, развивается. Нам не надо особо переживать за поляков и за все, что у них происходит. Это обычная болтовня. Это пляска под американцев. Американцы сейчас, чтобы уничтожить Европу (а это их цель, при Трампе, посмотрите, это усилится), используют поляков. Будет как с Украиной. Не дай бог, конечно", - резюмировал Александр Лукашенко.

От имени всего коллектива сотрудники "МотоВелоЗавода", расположенного на территории Минского городского технопарка, поблагодарили Главу государства за своевременно принятые решения по сохранению и возрождению предприятия. "Мы знаем ваше особое отношение к нашим национальным брендам - "Минск" и "Аист". И хотели бы вручить Вам, первому Президенту Республики Беларусь первый мотоцикл "Минск", произведенный на новых модернизированных линиях предприятия", - отметил представитель мотовелозавода.

В подарок Главе государства передали мотоцикл марки "Минск Д4 125".

Александр Лукашенко, поблагодарив за это, с долей юмора заметил: "Все подарки отдаю государству, но мотоцикл не отдам. По крайней мере до весны. Весной сфотографируюсь специально, "Пул Первого" (Telegram-канал. - Прим.) выложит это все… Белорусский мотоцикл. Хоть у меня есть и другие мотоциклы, но этот - это родное дитё. Поэтому я вам очень благодарен. Спасибо!"