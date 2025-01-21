Посещение Минского автозавода

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января посетил Минский автозавод.

Посещая на предприятии расположение команды "МАЗ-СПОРТавто", Глава государства подчеркнул важность побед МАЗа в автоспорте.

По словам Президента, важно не только выступать, но и выигрывать. В то же время в прошлом сезоне "МАЗ-СПОРТавто" немного сдали позиции по сравнению с результатами 2023 года.

"Это спорт. Оставаться на пике постоянно довольно-таки трудно. Мы то вторые, то третьи. Да, победы в этом году (прошлом сезоне. - Прим.) не получилось, - отметил начальник команды Сергей Вязович. - Мы сильно переоснастили нашу техническую базу. Это тоже немаловажно".

"Когда на международных экранах во всем мире МАЗ - все начинают думать, а что это за завод, который "убивает" всех на трассе. Это - наш МАЗ, наша гордость. Это реклама. И реклама не только автозаводу, но и всей стране и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси. Вот в чем мой интерес", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в свое время по его поручению обратили серьезное внимание на команду и то, что было необходимо для ее развития. "Я министру поручал (ныне послу в России), чтобы он обратил особое внимание на команду. Я ему сказал: "Будешь капитаном команды этой. Что хочешь делай, но помогай ребятам!" - рассказал Президент.

Теперь же во главе Минпрома новый министр Александр Ефимов, и Президент поручил ему курировать данный вопрос. "У нас новый министр. Он в курсе дела. Молодой парень, белорус настоящий. За то, чтобы мы выигрывали. Вот тебе новый капитан. Должен помогать. Нам надо уделить внимание необходимое. Если что-то надо, скажи", - сказал Глава государства, обращаясь к начальнику команды.

Глава государства интересовался состоянием дел в команде, отметив важность в будущем подготовки достойной смены. "Он должен вырастить троих-пятерых (пилотов. - Прим.), а то и два экипажа. Таких, как он. Ибо он уйдет, и что дальше..." - сказал Президент о Сергее Вязовиче.

Президенту доложили, что такая задача ставится - в ближайшие три года вырастить два экипажа, которые будут достойными конкурентами.

Александр Лукашенко осмотрел расположение команды и ознакомился с техникой. Он даже собрался лично провести тест-драйв спортивного МАЗа: "Я смотрю на ваш автомобиль. Интересно было бы проехать где-нибудь в карьере".

"Как только будем готовы, дадим знать", - сказал в ответ Сергей Вязович.

"Нужен результат. А мы для вас будем делать все!" - заверил белорусский лидер.

"Мы будем заряжены на победу", - пообещал Сергей Вязович.

Еще один важный момент - в гоночных грузовиках используется много деталей и узлов, которые есть и на штатных серийных автомобилях. "Они крошат, ломают эту машину. Она выдерживает страшные перегрузки, и там мы видим все недостатки. И я Вязовичу сказал, что он должен работать с конструкторами МАЗа, руководством, начальниками цехов для того, чтобы совершенствовать этот автомобиль. Нам это надо - качество. Ну и побеждать. Будете побеждать - будем вас поддерживать и помогать. Таково отношение ко всем, и вам в том числе. Будет результат - будем помогать и поддерживать", - сказал Александр Лукашенко во время общения с работниками МАЗа.

Во время посещения расположения команды "МАЗ-СПОРТавто" Президенту также подарили командную форму.

На предприятии Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией автобусного производства. Президент осмотрел модельный ряд пассажирской техники МАЗа и посетил основные участки сборки. Глава государства подчеркнул, что если продукция будет качественная, то ее будут покупать, несмотря на большую конкуренцию на рынке. В противном случае не поможет даже снижение стоимости.

"Эту площадку мы построили с нуля за полтора года. Все оборудование установлено, работает, персонал набран. Здесь должны работать 1223 человека. Сегодня 431 человека переводим с действующего производства, дальше мы составили график: до конца года (1 января 2026 года мы должны будем выйти на стопроцентную загрузку данного производственного комплекса) штат будет укомплектован", - доложил генеральный директор МАЗа Валерий Иванкович.

"Неплохо же построили. Умеют", - оценил производственную площадку Президент. Сам же технологический этап Александр Лукашенко сравнил с производством самолетов, поскольку техника создается не на конвейере, это очень тонкая работа, настоящее ремесло.

"У нас здесь 40 тысяч квадратных метров. Здесь находится весь технологический процесс от первого элемента, который мы вырежем, до готового автобуса. Сейчас мы в одном месте режем, в другом - варим, в третьем - собираем, а потом, если какой-то сбой с комплектующими, транспорт вытаскиваем на улицу вне зависимости от погодных условий и опять затаскиваем. А теперь мы будем работать так, как все мировые компании. Это площадка мирового уровня, - заявил Валерий Иванкович. - У нас три заготовительные линии, и по ним мы можем вести сразу три типа автобусов. То, что у нас технологически не получалось в сегодняшних условиях".

"Во всем мире так или роботы работают?" - уточнил Глава государства.

"Роботы работают, когда есть два определяющих условия: однотипность и объем. Мы этот вопрос продумывали. Если мы выйдем в узкую профилизацию, то установим роботов. Возможности позволяют", - пояснил руководитель предприятия.

На предприятии Александр Лукашенко обратил внимание на производство заготовительных материалов. Профильные трубы на предприятие, например, поставляет Молодечненский трубопрокатный завод. Там скоро будут осваивать и новые виды продукции. По мнению Президента, этот проект мог бы войти в государственную инвестиционную программу.

"Подобная продукция из металла нам нужна будет, это дефицит какой-то уже. Поэтому вот еще один проект. И не надо выдумывать для госинвестпрограммы какие-то проекты - вот он. Им надо углубляться. И как только мы придем к тому, что нам надо будет железная руда, вот тогда мы будем за пределами страны искать месторождения, вкладывать деньги и совместно отливать исходные заготовки. Я не хочу называть страны, но такие уже есть. Но мы к этому еще не пришли. Вот как мы упремся в это, так я вам подскажу, где мы будем что-то создавать. Вот так надо углубляться, а не придумывать какие-то заоблачные технологии и изделия", - заявил белорусский лидер.

Глава государства во время посещения предприятия обратил особое внимание на качество продукции и необходимость постоянного совершенствования. Также, по его словам, надо ориентироваться на производство электротранспорта.

"Я уже говорил, что мы будем обсуждать с Президентом России (наверное, момент подходящий) строительство второй атомной станции. Без электроэнергии ни черта не будет. Не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве нужна электроэнергия. Избытка не будет. Посмотрите: все с ума сошли с этими электромобилями - пожалуйста, у нас уже опыт есть. Заправки электрические есть, автотранспорт есть от легкового до пассажирского, грузового", - заметил Президент.

"Какие-то наработки по электродвигателям есть. Надо просто двигаться вперед", - убежден белорусский лидер.

"Все троллейбусы у нас оснащены могилевскими электродвигателями. Мы уже три года с ними работаем", - отметил генеральный директор МАЗа Валерий Иванкович.

"Вот еще для инвестпрограммы одна тема - производство электродвигателей. Уже есть школа, уже есть люди, которые это понимают. Надо в этом плане углубляться, и это сегодня нужно, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Будет спрос, будет требование - сделаем хороший двигатель и ячейки для аккумуляторной батареи сделаем, не будем покупать и собирать у себя. Все постепенно будем делать".

Общаясь с работниками предприятия, Александр Лукашенко пояснил, что нынешний его визит на автобусный завод - своего рода проверка того, насколько производственные площади и специалисты готовы к работе. А торжественная церемония открытия нового завода состоится позже. Ориентир - знаковая для каждого белоруса дата, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"Когда у вас тут будет тысяча человек, шум-гам, когда будет приятный лязг (гусениц у вас нет) ключей, гаек, болтов, мостов, коробок передач… К маю месяцу вы должны это закрутить все. Позовете - я с удовольствием приеду, перережем ленточку", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что, посещая новый автобусный завод, вспомнил свой последний визит на МАЗ. Тогда, по его словам, заводчане работали хоть и в тепле, но не в самых лучших условиях.

"Вы начали делать эти автобусы. Строить и продавать, особенно на внешних рынках. Вы молодцы и заслужили того, чтобы у вас был свой завод по производству автобусов. В этом году мы произведем и продадим 2,3 тыс. автобусов. Это хорошие цифры. Грузовиков мы произведем и продадим в целом 15 тыс. Тоже неплохо, - сказал Президент. - Под две тысячи каждый год добавляйте и тогда не будет проблем с работой и трудоустройством не только у вас, но и у ваших детей".

Александр Лукашенко отметил, что в этот раз глубоко в экономику предприятия не погружался, но на первый взгляд оно работает неплохо. "Мне доложат об этом. Но говорят, что вы на подъеме", - обратил он внимание.

"Сохранение наших гигантов было моей главной задачей. Будучи еще совсем молодым Президентом, я себе пообещал сохранить все то, что было наработано прежними поколениями до нас. И вы, кто постарше, помните: мы начали с вами эпопею. МАЗ, БЕЛАЗ, лифты в Могилеве, "Интеграл", на который спрос сегодня - только дай, да все предприятия - все это надо было спасать. Откровенно говоря (опять же, не хочу вас перехвалить), когда я вижу автомобиль МАЗ, наш автобус, троллейбус, это гордость. И я счастлив, что мы сохранили нашу страну как машиностроительную", - сказал Глава государства.

"Будем вам всячески помогать, если будет результат. Таково отношение ко всем, и к вам в том числе: будет результат - будем помогать и поддерживать. Это что, МАЗ сюда вложил деньги? Нет. Это деньги нашего государства. Я собрал эти деньги со всего народа и вложил сюда, надеясь, что через 5-10 лет вы эти деньги не только вернете, но и удвоите-утроите через налоги и так далее. Поэтому мы будем вам помогать, будем вас поддерживать. Да и для народа вы делаете хорошее средство передвижения. Поэтому тихо и спокойно будем делать свое дело. Давайте рассчитывать на свои силы. Если у нас будет свое, это наше. Если у нас своего нет, рассчитывать на кого-то… А мы умеем для жизни людей делать все!" - подчеркнул белорусский лидер.

Во время общения с работниками предприятия Президент рассказал о намерении в ближайшее время обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным строительство в республике второй атомной электростанции.

"У нас сегодня даже небольшой избыток электроэнергии. Но в будущем этого может не хватить. Поэтому мы в ближайшее время обсудим с Президентом России вопрос строительства второй атомной станции на территории Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, место строительства еще не определено, но потенциальные площадки имеются. "Или расширять будем ту в Островце, или у нас есть другая международно признанная площадка южнее Могилева, где можно построить эту станцию, - пояснил Глава государства. - Лишней электроэнергии не бывает, мы всегда потребим".

Президент напомнил, что в Беларуси активно строится жилье с электрическим отоплением и подогревом, развивается электротранспорт. "Если мы построим вторую станцию, мы полностью обеспечим людей и по транспорту, и по жилью. Поэтому на это будем ориентироваться", - заявил Александр Лукашенко.

"Сегодня у нас один вопрос: а как двигаться дальше? Вы, наверное, заметили жесткое мое совещание по инвестиционной программе. Государственная инвестиционная программа, куда вкладывать деньги. А чего мы мудрим, что мы там выдумываем? Видим, что у вас тенденция хорошая по производству автобусов, нате вам завод. За полтора года выдали. И завтра-послезавтра, образно говоря, здесь должны работать люди, - отметил Александр Лукашенко. - То есть мы умеем делать все. Нужна определенная дисциплина, чтобы было качество. И надо экономить".

"Возвращаясь к инвестиционной программе, я подумал о том, что не надо ничего выдумывать. Давайте будем делать то, что мы уже умеем делать на каком-то уровне. Если у тебя есть определенная база, легче подниматься к высотам. Мы же не американцы. Как Трамп заявил: "Мы обложим весь мир налогами, и пусть весь мир работает на американцев!" Болтовня, не больше. Какой бы ты мощью ни обладал в Америке. Он что, обложит налогами Беларусь, Россию, Китай, Африку и мы будем на американцев работать? Держи карман шире - будем работать", - с сарказмом заметил Президент.

"Ладно, популизма там хватало, но мы ведь даже так сказать не можем. И не должны. Мы должны углубляться, мы должны совершенствовать то, что умеем, и вкладывать деньги в это", - убежден Глава государства.

Он обратил внимание, что в Беларуси хорошие конструкторы и сборочные производства. Наши специалисты, заявил он, могут произвести любую технику вплоть до космических аппаратов и атомной бомбы. Вопрос только во времени и деньгах. И еще один важный момент - нужна ли эта продукция Беларуси? Ракеты в космос наша страна не запускает, а с вооружением помогают братья-россияне.

"Надо для людей что-то делать. То есть надо вкладывать деньги туда, где мы умеем, соображаем, что-то делаем, - подчеркнул белорусский лидер. - Доказал, что ты можешь, можешь продать, хорошая продукция - вперед".

В пример Александр Лукашенко привел резидентов Минского городского технопарка (в январе Глава государства посещал эту площадку). Пока там расположены небольшие частные производства, но их продукция востребована во многих странах. "И эти маленькие производства (и собственные, и белорусско-российские, и созданные с иностранными компаниями) мы будем тиражировать, если на продукцию будет спрос. Потренировались на малом производстве - хорошо, давайте мы вам завод построим, но вы там производите свою продукцию и продавайте. И так будем тиражировать по всей стране. У нас сегодня уже трудовых ресурсов не хватает на все эти мощности", - заявил Президент.

По его словам, похожая ситуация произошла в регионах и с запуском инициативы "Один район - один проект".

"Исходя из опыта нашей с вами работы, мы потихоньку-потихоньку, стоя на плечах тех поколений, гигантов наших, продолжаем выстраивать нашу экономику. Никакой ломки не должно быть! Все из чего-то вырастает. Может, что-то и надо сломать, как мы сломали старые фермы. Но завтра (на их месте. - Прим.) должен быть самый современный молочно-товарный комплекс", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Будем потихоньку двигаться. Но что для этого надо, банально повторю в очередной раз, - каждый из нас должен делать свое дело. Вы на своем рабочем месте делаете то, что положено, я - на своем. Если мы будем делать, и не просто делать, а справляться с этой работой, мы будем жить нормально, без войны", - заявил Президент.

Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода и других предприятий холдинга поделился одним из своих президентских принципов.

Глава государства отметил, что перед тем, как обвинять кого-то в проблемах или спихивать вину на другого человека, необходимо посмотреть на себя.

"Я всегда говорю: перед зеркалом стань, на себя посмотри. Спроси у себя: а ты что сделал? А виноват ли там Валерий, генеральный директор МАЗа? Или виноват Кухарев с Кочановой, или Президент? Может, ты виноват, что семья твоя не очень живет? Может, ты где-то в школе не очень учился? Может, ты, когда другой сидел над конспектами и три вуза оканчивал, в это время пивко потягивал на скамеечке? Так чего ты требуешь от кого-то что-то? На себя посмотри - мой вам совет. Непопулярно в президентскую кампанию, но, тем не менее, без популизма. Всегда надо посмотреть на себя. Это тоже мой принцип", - сказал Александр Лукашенко.

В вопросе Главе государства была высказана обеспокоенность по поводу снижения популярности рабочих профессий среди молодежи. Многие из представителей подрастающего поколения стремятся стать блогерами, уйти в IT, вместо того чтобы осваивать такие специальности, как, например, электрогазосварщик. Президента спросили, не приведет ли это к большому дефициту специалистов рабочих профессий.

"Настороженность такая есть", - ответил Александр Лукашенко, добавив, что в последнее время, например, на рынке возрастает потребность в сварщиках, других рабочих специальностях. Проблема дефицита таких работников уже ощущается довольно остро в ряде государств. В Беларуси ситуация в этом плане пока относительно благополучная, хотя некоторые настораживающие процессы все же проявляются.

Что касается популярности блогерства у молодежи, то, по словам Президента, надо понимать: эта сфера не безгранична и далеко не все могут зацепить и удержать аудиторию. "Вот эти "интернет-сидящие", блогеры и прочие - они занимаются этим делом, пока на них есть спрос. Вы думаете, каждый день блогеры растут и растут? Нет. Десяток ушло - двое пришло. На них есть спрос, они чего-то пишут, рисуют, что интересует нас - мы заглянули, у них просмотры увеличились, они с рекламы получают. Если их не читают, они уходят, - пояснил Александр Лукашенко. - Их не будет больше, чем мы (аудитория, зрители. - Прим.) потребуем".

Как заметил Президент, есть предложения, чтобы как-то резко со стороны государства отреагировать и переориентировать ситуацию.

Александр Лукашенко в этой связи обратил внимание, что сейчас, конечно, в стране нужны прежде всего специалисты для реального сектора экономики, как, например, коллективы МАЗа и концерна "БЕЛАВТОМАЗ", которые создают реальный продукт. Но каких-то конкретных решений по обозначенной теме пока нет. Хотя Президент не единожды подчеркивал необходимость активного привлечения к труду тех, кто не работает. А таких до сих пор немало даже в Минске. "Нам надо разобраться с этими вопиющими моментами", - сказал он.

Кроме того, есть потенциал для привлечения на рынок труда мигрантов, которые прибывают в Беларусь. Но здесь должно быть очень внимательное отношение со стороны работодателей. "Вы берите их на работу, но с кадровиками проработайте каждого, вы за них будете нести ответственность, - предупредил Александр Лукашенко. - Я не против, пускай люди приезжают, работают".

Возвращаясь к разговору о блогерах, Президент сказал, что все, касающееся блогерства, - это небольшая для Беларуси проблема. Многие блогеры, к примеру, приняли участие в "Марафоне единства", появляются в эфире госСМИ и даже с удивлением для себя по-новому открывают Беларусь и ее потенциал. "Нормальные люди. Они смотрят на ваш автобус, говорят: "Так это мы делаем?" - отметил Глава государства.

С учетом всего сказанного он не считает нужным на данном этапе предпринимать какие-либо запретительные меры.

"Запретить - оно просто: запретил - сижу, радуюсь. Запреты всегда не на пользу. Надо победить. Надо доказать, что мы лучше. Если о нас плохо пишут, нам надо показывать свое, хорошее, как мы делаем на "Марафоне единства". Это тяжелее, но важнее. Это будет в сердце и в мозгах каждого человека", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Вместе с тем Президент заявил о решимости принять все необходимые меры, если это касается безопасности, сохранения страны.

"Но сейчас это не нужно, нет такой необходимости. Многие, я читаю, пописывают, особенно наши эти очумевшие за границей: "Вот, он тут перед выборами, в выборы хочет закрыть интернет". Я начинаю обзванивать ответственных, членов Правительства: "Ребята, вы, может, где-то чего-то там языком ляпнули?" - "Нет. Мы не имеем права". Я говорю: "Смотрите, без моего ведома этого не делайте", - рассказал Александр Лукашенко.

"Мы никогда не думали об этом. Хотите в интернете - сидите там. Тем более 50% интернета, а может и больше, - это же польза", - добавил Президент.

Один из вопросов касался потока откровенной лжи и дезинформации в интернете. Александра Лукашенко спросили, можно ли это пресечь и есть ли альтернатива иностранным видеосервисам.

"Можем пресечь все, что угодно. Мы больше шутить со своим государством, а я с вами не намерен. Потому что это может привести к тяжелым потрясениям. Ну кто у нас в Беларуси в этом не убедился после 2020 года? Я говорил тогда: не торопитесь, пройдет время - оно расставит все на свои места", - напомнил белорусский лидер.

Он отметил, что тогда были моменты, когда приходилось что-то пресекать, в том числе на час-два отключать "очумевших блогеров": "Тогда была такая необходимость. Это были мои функции, я принимал эти решения. Порой понимая, что вы этого не поймете. Думаю, пройдет время, - вы в этом убедитесь".

"Прививку получили. Ну а что сейчас? Сейчас вы четко понимаете: вот это (та или иная информация в интернете. - Прим.) - вранье, у нас этого нет", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко советует спокойно относиться к подобным вбросам в интернете, ведь люди уже многое понимают и во многом разбираются. "А те, кто читает эти опусы беглых и радуются, это значит человек не перевоспитался. Он каким был до 2020 года, таким и остался. Но эти люди есть в любом обществе. А ограничивать их болтовню... Слушайте, если четно, многая их болтовня мне на пользу. Да и вам в том числе. Когда они такие дикости говорят, тут кто-то прочитает и скажет: "Ну, мерзавцы, ну это не так!" Еще и соседям, и детям скажут, и родным, и близким", - отметил Глава государства.

"Надо с ними бороться. И если мы боремся не их же, допустим, методами, а на их поле и побеждаем - это самое ценное. А закрыть рот можем. Но только всегда надо задавать вопрос, надо ли сегодня и зачем это. Пока не надо", - подчеркнул Глава государства.

"Я вам должен сказать, если мне еще придется работать Президентом, одним из основных моих направлений будет то, чтобы людям не закрывали рот. Чтобы не было этой лишней заорганизованности, - отметил Глава государства. - Для меня будет важнейшим направлением работы свобода человека. Но свобода, как меня когда-то учили: вот ты - личность, ты свободен. Но рядом плечо одного, здесь плечо другого. Не толкай его. Вот это твоя свобода, а это - его. И ты ему не мешай".

"Человек волен жить в своей стране свободно. Но не мешай другим. Вот мое требование. И вы никому не верьте, если кто-то вам пришел, тут рот закрывает, сказать не дает. Пожалуйста. Но одно дело, когда ты один на один разговариваешь, другое дело, когда ты в коллективе - 5 человек - разговариваешь. Третье дело, когда у тебя огромный тысячный коллектив. А пятое дело, когда ты в телевизоре или как блогер вещаешь. Ты должен нести ответственность, ты свою информацию выдаешь на миллионы людей", - заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что отвечает за свои слова, и так должен каждый. "Это называется в народе "живи свободно, но не мешай жить другому". Это будет одно из направлений. Это соразмерно тому, что я всегда говорю о том, что мы должны свою жизнь строить без войны. Это самый приоритет. У нас страна должна быть безопасной. Поэтому вопрос обороны и безопасности - вопрос номер один. Кому нужна страна, где мама с отцом боятся ребенка выпустить на улицу", - подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что в 90-е преступность пришлось буквально выжигать каленым железом. "Я должен быть защитить тех людей, которые избрали меня Президентом. Сейчас не та ситуация, сейчас мы действуем спокойно. Сейчас мы видим угрозы на границе. Поэтому мы сосредоточены там", - сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание, что без участия самих граждан, только лишь силами спецслужб, в полной мере обеспечить безопасность в стране очень сложно. "Если вы увидели что-то неординарное, что-то не то, проинформируйте нас, мы проверим", - призвал белорусский лидер.

Он напомнил, что до сих пор за пределами страны вблизи границ присутствуют "вооруженные банды", которые находятся в поле зрения спецслужб. "Мы с ними работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить. Поэтому если что-то не так, подскажите нам. Милиции, еще кому-то наберите, подскажите. У нас подвижное государство. Вы тоже должны беречь мир и безопасность. Это главное для нас сегодня. Это и информационная безопасность и другие вопросы. В этом отношении мы будем стараться работать, но с вашей помощью", - сказал Глава государства.

Говоря о критике и вбросах со стороны беглых за рубежом, Президент признал, что в стране есть еще немало проблемных вопросов и недостатков, над устранением которых надо работать. "Но говорить о том, что мы такие-сякие, и поливать нас грязью, сбежав за границу… Там сегодня половина точно хочет обратно вернуться, - сказал он. - Пожалуйста. Это ваша тоже земля. Может, вы одурели, очумели в свое время, заняли такую позицию. Человеку надо всегда давать шанс. Пожалуйста - возвращайтесь. Но к Шведу - генеральный прокурор. Создана комиссия из представителей рабочих, крестьян, СМИ, которые видели, что вы (беглые. - Прим.) творили в 2020 году".

Александр Лукашенко подчеркнул, что каждый должен ответить по закону, особенно если "ломал, крошил, впереди бежал и за собой звал, с топором бросался".

"Мы немало людей уже вернули в свое общество. Они все у нас на контроле, - отметил белорусский лидер. - Надо уметь людей прощать. Но тем, которым можно простить. И притом не я должен прощать, хоть я по Конституции имею право помиловать любого человека. Но я за это не взялся. Потому что они вам создавали неудобства, они ваше ломали, они вас пытались опозорить. Ну так вы примите решение и мне доложите. Будет положительное решение - я подпишу указ. Нет - значит нет. Поэтому мы аккуратно относимся к этим людям".

Президент рассказал, что часть беглых - очумевшие, которым "деньги западники, американцы в основном в Польше, Литве подкидывают". "Украинцы аккуратно ведут себя. В Украине там боевики наши есть. Украинцы - они молодцы, близко к границе наших не подпускают, которые готовы захватить там какой-то район. Ребята, говорят, нам проблемы с Беларусью не надо. А вот в Польше и Литве - им неймется", - констатировал Александр Лукашенко.

"В Литве другая проблема: наши нацмены туда сбежали и заявили, что Вильнюс - это территория Беларуси. Вильно. Действительно белорусский край. Я говорю: ничего, подождите, скоро на Белосточчине и в прилегающих районах Польши, наши где сидят, тоже скажут, что это - белорусские (территории. - Прим.). И уже литовцы не знают, что с ними делать. У них уже мозги набекрень. Они уже готовы литовскую часть территории прихватить и присоединить или создать там анклав какой-то и назвать "Беларусь 2" или еще (как-то. - Прим.). И там уже создать свое марионеточное правительство", - рассказал Президент.

"Ну ради бога. Вы их позвали туда - вы с ними и разбирайтесь", - добавил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко во время общения с работниками МАЗа рассказал, кто ему понравился из альтернативных кандидатов.

"Предвыборная кампания - о ней вообще не говорю. Стараюсь уравновесить ситуацию. Нас пятеро. Я вижу, что никто там не шумит, не кричит. В прошлый раз у меня спросили в технопарке: "А предвыборная кампания, а вы как тут?" И мне стыдно как-то стало, домой приехал, думаю: я ж действительно за ней не слежу. Нет времени за этим всем наблюдать. Мое главное - обеспечить спокойствие сейчас. Моя главная задача. Думаю, нет, надо все-таки послушать альтернативных кандидатов. И как-то случайно, то ли в семь часов вечера, я включаю телевизор, - кандидаты. Я выдержал полтора человека, честно скажу", - отметил Глава государства.

"Мне понравился Сережа Сыранков. Ну нормально. Он говорит: вы знаете, мы не против, мы за, мы вместе, и мы будем желать победы действующему Президенту. Потому что то, что он делает, не расходится с нашей программой. Честно и откровенно человек от коммунистов это сказал. Сказал искренне. Я послушал, когда он изложил свою программу. Ничего нового: мы сохранили свои гиганты-предприятия, мы стараемся поделиться с людьми лишней копейкой", - добавил Александр Лукашенко.

Еще один альтернативный кандидат в числе одного из вопросов озвучил якобы вопрос из народа об оплате учителям за проверку тетрадей. "Тетрадка - это обратная связь учителя с учеником. Или ученика с учителем. Ты дал ему задание, он делает, - ты должен проверить, как ты ему дал это знание, смог ли он. Или диктант, или сочинение написал - что это за человек, он усвоил знания или нет? Если у тебя есть какой-то другой метод - пожалуйста, - сказал Глава государства. - То есть не надо учителя заставлять делать то, что он не считает нужным. Не надо тетрадки - ну не надо. Но когда будет контрольное занятие или тебя в школе или районо придут проверять и тебе оценку давать, а ты не будешь знать, а что у тебя за дети, усвоили знания или нет. Вот тогда они тебя оценят. Тетрадь - это метод работы учителя с учеником. Хороший метод. Его никто не отрицает".

Президент подчеркнул, что всегда надо быть искренним в общении с людьми и говорить правду - то, что думаешь. "А сегодня не говорить надо, сегодня надо делать. Сегодня нам надо строить предприятия и обеспечивать людей не просто работой - хорошей работой, чтобы они меньше обижались, что у них слабая заработная плата. У тех, кто работает и кто достоин большего", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал, что смотрел в прямом эфире инаугурацию Президента США Дональда Трампа. Но один момент ему очень не понравился.

"Послушал я в прямом эфире его выступление. Честно говоря, я не в восторге был от Джо Байдена - предыдущего президента. Но я смотрел на него, он как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп. Сидел (Джо Байден. - Прим.) так, опустившись. Как оно было, уже там было все, ты (Дональд Трамп. - Прим.) уже это все сказал. Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис. Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец, крепко держалась. И надо отдать должное. Не надо их уничтожать", - рассказал Александр Лукашенко.

"Это мое мнение и такое эмоциональное впечатление, исходя из моего опыта. Поэтому я очень негативно воспринял эту всю инаугурацию и эти заявления".

"Меня захлестнули эти эмоции. И я уже не слушал, когда он начал поносить этого Байдена, Харрис и прочих. Так нельзя. Нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя. Ну были. Плохо делали - исправляй эти ошибки, народ увидит - скажет спасибо. В этом суть нашей президентской работы", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко видит признак нестабильности в том, что в США новый президент массово отменяет указы своего предшественника, как это сделал Дональд Трамп после вступления в должность.

"Если сегодня один президент творит указы, а второй отменяет, это характеризует страну. Не только его самого, но страну. Значит, у вас серьезная нестабильность. У вас нет главного - преемственности", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в мире многие оценивают политику страны в первую очередь с точки зрения преемственности. В этой связи Президент упомянул о смене поколений в Беларуси. "Жизнь идет, ее останавливать нельзя. И даже если будет другой Президент, он не должен в меня камни бросать. Мы должны после себя привести нормальных крепких людей, чтобы эта политика, которая вами поддерживается, продолжалась", - сказал он.

О данном вопросе он высказался на примере разговора с начальником команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергеем Вязовичем, главная задача которого уже даже не победы в ралли, а подготовка достойной смены. "Если этого нет, к чему вся эта жизнь. Поэтому преемственность должна быть", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что готов поддержать Дональда Трампа в выдвижении на Нобелевскую премию, если он действительно станет миротворцем.

"Если ты миротворец, работай на то, чтобы войн не было. Это ты можешь. Потому что американцы всегда развязывали эти войны. Или подталкивали к войнам. Если ты это сделаешь, ну хочешь быть нобелевским лауреатом - мы тоже тебя поддержим, представим. Хотя там уже Нобелевская премия ничего не значит", - заявил белорусский лидер.

Говоря о предвыборных заявлениях и обещаниях Дональда Трампа, Александр Лукашенко подчеркнул, что нельзя "осчастливить" один только американский народ. "Трамп же ведь не мальчишка, он уже отработал срок. Ему уже надо какие-то выводы делать. И надо понимать, что, кроме американцев, в мире еще больше 200 народов и народностей. И государств, которые хотят, чтобы эти народы хорошо жили. А Америка себя очень плохо ведет в последнее время", - обратил внимание Глава государства.

По словам Александра Лукашенко, США уже не смогут в одиночку доминировать в мире. "Никакой Китай они не сломают и не переломят", - уверен он.

Президент считает, что заявления Дональда Трампа относительно территориальных претензий США на Канаду и Гренландию были сделаны в большей степени для резонанса в СМИ.

"Воевать мы не хотим. Мы хотим мирно жить. Ну так давайте мирно жизнь устраивать и не кричать, что для американского народа наступил золотой век, вы теперь будете хорошо жить за счет других нардов. Слушайте, мир изменился. Поэтому я думаю, что это такие фейковые заявления, которые никогда не будут реализованы, - сказал Александр Лукашенко. - Это все для СМИ - помпа. А завтра выйдет, скажет: "Я ядерную бомбу на Канаду сброшу, если она не станет 51-м штатом". Еще чего-то. Сделает он это - нет. Или "Гренландию завтра заберу". Зачем она тебе? Ты и так там присутствуешь, твои вооруженные силы. Что хочешь, то там и творишь. Никакая Дания (в состав которой входит Гренландия. - Прим.) фактически не управляет этой Гренландией".

Президент Беларуси считает, что США должны проводить такую политику, чтобы на них "косо не смотрели ни канадцы, ни мексиканцы". В этом плане он упомянул еще одно предложение - переименовать Мексиканский залив в Американский.

"Или предъявлять претензии к Панаме, что она не так содержит Панамский канал. Они не так цены устанавливают - китайцам одни, американцам - другие. Так это их собственность. А сам ты (Дональд Трамп. - Прим.) - пошлины поднять хочешь на 25% канадцам и прочим. Ты же нищими сделаешь этим канадцев", - привел факты Александр Лукашенко.

"Эти фейки авторитета стране не добавляют: штат очередной будет Канада или Мексика… Ну тогда какие претензии к России? Понимаете, как сразу это все можно проецировать. Поэтому политика - это весьма серьезно. Особенно для руководителей крупных стран", - добавил Глава государства.

От коллектива предприятия Президенту вручили подарочный сертификат на пригородный автобус МАЗ вместимостью 60 человек. Он будет передан социально-педагогическому центру Заводского района Минска. В составе этого центра есть четыре структурных подразделения, в том числе детский социальный приют. Среди задач учреждения - реализация программы воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, содействие органам опеки и попечительства в жизнеустройстве несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально-педагогическая и психологическая помощь детям и их законным представителям.

"Там же обездоленные люди, - отметил Глава государства. - Пусть люди пользуются".

Александр Лукашенко, поблагодарив гендиректора МАЗа Валерия Иванковича за подарок, с юмором заметил: "Я очень рад, что ты сделал вывод из того, что мне дарили в предыдущее время. Приеду - мне такую модельку маленькую подарят… Я говорю: "Слушайте, ребята, столько для вас сделал, а вы мне подарили какую-то модель!" Целый автобус (сейчас подарили. - Прим.)!"

Президент подчеркнул, что с удовольствием готов приехать на открытие нового автобусного завода МАЗа, которое намечено провести в торжественной обстановке к 80-летию Победы. "Проедем на автобусе", - сказал он.

Александр Лукашенко также заверил присутствующих, что государство продолжит оказывать поддержку предприятию, но только при одном условии: "Я готов помогать вашему коллективу, вы для меня родные, дети мои, можно сказать, которых я, как утопленников, в свое время спасал (речь о решении Президента сохранять такие гиганты, как МАЗ, и оказывать помощь со стороны государства в то время, когда завод испытывал трудности. - Прим.). Готов. Но только за результат. Будет результат - я с удовольствием буду помогать".

Александру Лукашенко на МАЗе также вручили неожиданный подарок - топор-колун.

Учащиеся столичного автомеханического колледжа, руководствуясь поручением Президента по поводу разработки отечественных топоров, которые должны быть не хуже зарубежных аналогов, организовали на территории мастерских учебного заведения производство изделий для колки дров. "Надеемся, что это изделие станет вашим самым любимым, потому что сделано руками нашего подрастающего поколения", - сказал глава администрации Заводского района Минска Владимир Шибеко.

Александр Лукашенко поблагодарил за такой неожиданный подарок и пообещал проверить его в деле еще до выборов, а также при необходимости обеспечить дровами "из-под этого топора".

В конце встречи, обращаясь к представителям трудовых коллективов, Президент сказал: "Не переживайте, живите спокойно, делайте свое дело. Все будет у нас нормально".