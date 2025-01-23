Церемония вручения символов Государственного знака качества

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 января вручил первые в истории суверенной Беларуси Государственные знаки качества представителям предприятий, продукция которых удостоена этой высокой оценки. Торжественная церемония награждения состоялась во Дворце Независимости.

"Любое суверенное, независимое государство, которое себя таковым считает, должно иметь свои серьезные, укоренившиеся в сознании людей традиции. И я очень надеюсь, что сегодняшний знаковый день во всех смыслах станет такой традицией", - сказал Александр Лукашенко, открывая церемонию.

Президент напомнил, что ровно год назад был учрежден Государственный знак качества - атрибут официального признания, а теперь определены первые в истории молодого независимого белорусского государства обладатели этой высочайшей награды.

"Это известные всем марки, о которых мы с гордостью говорим: "Зроблена ў Беларусi". Они прошли жесткий отбор на соответствие критериям инновационности, технологичности, безопасности и ряду других. В линейке победителей наши знаменитые автотехника и продукты, полюбившиеся миллионам людей на разных континентах. Детское питание, которым кормят малышей даже в далекой Африке. И, конечно, изделия из белорусского льна, одного из наших национальных символов", - сказал Глава государства.

По его словам, список номинантов мог быть еще больше, ведь достойных немало. В конкурсе участвовало почти 220 организаций-производителей, на получение отличительного знака претендовало 660 товаров.

"Это было соревнование сильнейших и равных. И тем ценнее оказывается победа для тех, кто победил. Республиканская аттестационная комиссия и самые строгие судьи - порядка 50 тыс. белорусских граждан-потребителей - определили двадцатку самых знаковых отечественных товаров", - рассказал Александр Лукашенко.

"Цель возрождаемой традиции - создать механизм внутренней конкуренции, при котором сохранить этот почетный знак станет не менее важным и, возможно, даже более трудным, чем получить", - подчеркнул Президент.

Глава государства заметил, что на церемонии присутствуют далеко не все, кто привел свой товар на вершину успеха, причем командного успеха. "Он невозможен без грамотного управления и труда тех, кто создает на предприятии уникальные продукты, - конструкторы и проектировщики, рабочие и технический персонал, сервисные бригады, маркетологи и другие. Словом, этот успех сложен из усилий сотен и тысяч людей. Всем вам - огромнейшее спасибо. Вы действительно герои сегодняшнего дня", - заявил белорусский лидер.

"Год качества и нынешняя пятилетка качества - это самая актуальная стратегия развития на данном историческом этапе, наш ответ на вызовы времени, вопрос национального суверенитета", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что сейчас время жесточайшей конкуренции во всех сферах - от производства до гражданского общества. И на всех уровнях - от личной профессиональной реализации до укрепления позиции страны в глобальном миропорядке.

"Качество - одновременно и конечный результат, и путь. Это наш основной ресурс наряду с трудолюбием, интеллектом и дисциплиной, благодаря которым мы живем в независимой стране вопреки беспрецедентному давлению. Тридцать лет - мирных и созидательных, - констатировал Президент. - Наша страна будет конкурировать в своем производстве всегда, потому что то, что мы производим (даже хорошего, высочайшего качества), вынуждено будет конкурировать с другими государствами, которые производят точно такие продукты".

"Начав с решения насущных вопросов выживания в начале своего пути, мы сейчас вышли на траекторию развития. Развития, я очень надеюсь, серьезного", - отметил Глава государства.

По его словам, где-то рывок уже обеспечен, например, по продуктам питания, а где-то сделан задел на будущее - в деревообработке, электротранспорте. "Упор надо делать на то, что мы умеем делать, и то, для чего у нас есть сырье", - убежден Александр Лукашенко.

"Как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дают прирост. ВВП в 2024 году составил 104%. Как бы ни пытались нам перекрыть кислород, белорусская продукция экспортировалась в 154 страны на общую сумму свыше $50 млрд. И мы даже вышли на 14 новых рынков сбыта", - заявил Глава государства.

В стране строятся новые объекты, продолжается развитие транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, внедряются современные технологии в производство. "Удовлетворенность потребителей промышленной продукцией составила почти 97%", - отметил Александр Лукашенко.

Объявленная пятилетка качества - очередная планка, и очень высокая, заявил Президент. По его словам, она не просто станет ориентиром для работы отраслей экономики, но коснется всех сфер государства и общества.

"Цель - обеспечить новое качество нашей жизни, стремление к которому должно стать образом мышления, национальным стилем, если хотите, передаваться из поколения в поколение", - заявил белорусский лидер.

"Итоги Года качества, которые мы сегодня подводим, - это результат десятилетий нашего развития. Поэтому закономерно, что выставка наших достижений "Моя Беларусь" в новом Минском международном выставочном центре стала главным событием минувшего года. Я надеюсь, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне этот выставочный центр станет еще краше", - сказал Глава государства.

Меньше чем за месяц выставку посетили более 300 тыс. человек. Они увидели результат колоссального, поистине героического труда.

"Маховик преемственности должен работать так, чтобы никакое влияние извне не смогло поколебать заложенные нами устои", - отметил Александр Лукашенко.

Президент выразил благодарность всем, чьи профессионализм, талант, целеустремленность позволили достойно выполнить поставленные задачи. "В современном мире иначе не выжить", - заметил он.

Александр Лукашенко поздравил первых обладателей Государственного знака качества: "Каждый из вас знает, что победа досталась не благодаря внезапному везению или попаданию в сиюминутный тренд. Это результат упорного, ответственного труда, настойчивости и преданности делу, дисциплины и стремления быть лучше других и даже лучше себя вчерашних".

"Таких добросовестных производителей, как вы, мы будем всегда поддерживать, - заверил Глава государства. - Желаю всем вам новых успехов. Именно они делают государство сильным и процветающим. Только в наших руках будущее, в котором мы хотим и будем жить. От этого никуда не деться, потому что время выбрало нас, и мы, особенно вы, сидящие здесь, как раз соответствуем этому времени".

Указ об учреждении Государственного знака качества Президент подписал в январе 2024 года. Знак представляет собой пятиугольник красного цвета, в центре которого расположено стилизованное изображение перевернутой буквы "К" и надпись "Беларусь". Пять углов знака символизируют качество белорусской продукции, достигаемое сочетанием пяти показателей производства: безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности.

В группе продукции производственно-технического назначения Государственный знак качества присвоен карьерным самосвалам "БЕЛАЗ-7513"; трактору BELARUS-1222.3; автомобильному шасси МАЗ-631228-8575-012; жатке для зерновых культур ЖЗК-9-2 (комплектация 01) производства Гомельского завода литья и нормалей; легковым шинам 215/60R17 модель BEL-402 96H, 225/65R17 модель BEL-411 102H (ОАО "Белшина"); микросхеме регулируемого стабилитрона К1242EP1БП (IL431АМ-1) производства ОАО "ИНТЕГРАЛ".

Государственный знак качества также присвоен группе промышленных товаров для населения. Это льняные комплекты постельного белья торговой марки "Поле кветак", артикул 24С7 (РУП "Оршанский льнокомбинат"); ламинированное напольное покрытие VIVAFLOOR (ОАО "Гомельдрев"); серия изделий мебели "Алези" П1.350 (мебель для спальни) производства "Пинскдрев"; эмаль ПФ-115 (ОАО "Лакокраска").

Отмечены знаком качества и продовольственные товары: линейка черного горького шоколада без добавления сахара (СОАО "Коммунарка"); сгущенное молоко с массовой долей жира 8,5% (ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат"); пшеничная мука высшего сорта марок M54-28 и М54-25 (ОАО "Лидахлебопродукт"); линии продуктов "Мясные подушечки" (ОАО "Брестский мясокомбинат"), сухие молочные смеси для питания детей раннего возраста BELLAKT PREMIUM 1 и BELLAKT PREMIUM 2; сыр твердый "Брест-Литовск выдержанный" с массовой долей жира в сухом веществе 45% (ОАО "Савушкин продукт"); хлеб "Каравай Придвинья" (ОАО "Витебскхлебпром").

Постановление о присвоении продукции Государственного знака качества было принято Советом Министров Республики Беларусь.

"Я еще раз поздравляю вас. Вы первые и единственные. И других не будет. К вам будет приковано самое серьезное внимание. Вас кто-то будет поддерживать, хвалить, кто-то будет сильно ругать. Но вы первые, вы на виду, - отметил в завершение церемонии Глава государства. - Вы будете героями не только сегодняшнего дня, но, может быть, даже целый год. Мы на вас будем равняться. И на Минской международной выставке для вас будет отведено центральное место".

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что, став первыми, удержать этот уровень будет непросто. "Но я знаю - вы удержитесь. И не просто удержитесь, а создадите новые инновационные продукты, товары, которые будут конкурировать на международных рынках. И мне никогда не будет за вас стыдно, представляя и продавая ваши товары в других государствах", - уверен Президент.

Он пожелал всем здоровья и радости, всегда эмоционально чувствовать себя на подъеме.