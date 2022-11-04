Посещение Белорусской национальной биотехнологической корпорации

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 ноября посетил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию в Пуховичском районе.

Первый вопрос от Главы государства по прибытии сразу на перспективу: "Что дальше будем делать?" Несмотря на то, что проект БНБК практически уникальный.

Президенту доложили, что с момента начала строительства уже ввели в эксплуатацию почти сотню объектов.

Александр Лукашенко детально интересовался, какое участие в реализации проекта принимала Национальная академия наук, насколько отечественная академическая и прикладная наука была готова к "такому космическому строительству".

Белорусские ученые имели определенные наработки, но не было подобного производства и спроса. Теперь же есть возможность на базе БНБК поднять на новый уровень и отечественную науку в сфере микробиологии, на что и ориентирует Глава государства.

Он также обратил внимание на развитие сырьевой базы БНБК: "Это локомотив. Это не чужое. Это наше, родное. И в части наделения земельными ресурсами надо идти на условия лучшие".

Как доложил Главе государства генеральный директор БНБК Даниил Урицкий, строительство производства началось в 2019 году, и, несмотря на пандемию коронавируса, финансирование работ со стороны китайской стороны не останавливалось, ведь Беларусь не вводила какие-либо масштабные ограничения и не закрывала границы. "У "СИТИК" в мире строился только один проект - в Беларуси. Все остальные проекты встали", - отметил он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в основе всех экономических проблем в мире лежит ковид. О том, что все пойдет по такому сценарию, Президент предупреждал еще два года назад.

"Люди многие тогда не понимали, что я им предлагал. "Весь мир идет таким образом, а вот он хочет угробить белорусов". Я всегда тогда вопрос ставил: это искусственно созданная ситуация с пандемией или же естественная? Уже сегодня на 90% все говорят, что искусственная. К чему это было: чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай, опустить экономику, развалить государства. А кто бы поднялся на этом? Тот, кто деньги печатает. И они напечатали немало денег. Сегодняшняя инфляция, которую мы завозим в основном к себе, - это инфляция, созданная Соединенными Штатами Америки. И отчасти Евросоюзом: вертолетные деньги, доллары, евро разбрасывали. Но главное, такие, как у нас (и таких подавляющее большинство в мире), экономики должны были рухнуть. И они сегодня валятся, разваливаются. И последствия Россия ощущает, и еще больше ощутит. Да, не остановили свои производства, поэтому сегодня у нас ко Дню Октябрьской революции десятки новостроек. Это одна из них", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко выразил слова благодарности китайской стороне за поддержку в реализации этого проекта. У компании "СИТИК Групп", которая выступила генеральным подрядчиком, во время пандемии было приостановлено строительство всех проектов, за исключением БНБК.

"Спасибо большое за колоссальную помощь и поддержу. Такую помощь и поддержку могут оказать только близкие друзья, - подчеркнул Александр Лукашенко во время беседы с послом Китая в Беларуси Се Сяоюном. - Мы еще думаем о лекарствах, которые готовы производить для вредного Запада, вместе с китайцами".

Посол Китая в свою очередь заметил, что БНБК - стратегический объект для Беларуси и уникальный объект не только для СНГ, но и Европы.

Александр Лукашенко также поставил задачу белорусским аграриям обеспечить БНБК зерном в необходимом количестве. Соответствующее поручение было дано Министру сельского хозяйства и продовольствия Игорю Брыло. "У тебя еще одна задача на будущий год - произвести в достаточном количестве зерна для государственных нужд и ему 700 тысяч. В общем, два миллиона тонн вместе с госзаказом на будущий год. Надо ему помогать", - подчеркнул Президент.

Говоря о перспективах развития БНБК, Даниил Урицкий отметил, что предприятие должно быть социально ответственным, ведь оно было создано благодаря поддержке государства и существует благодаря аграриям. У продукции БНБК высокая добавленная стоимость, и зарплаты у рядовых работников здесь неплохие (средняя зарплата составляет Br2,2 тыс. - Прим.).

"Любой бизнес-проект должен быть социально ответственным", - сказал Президент. Он напомнил, что директора в сфере торговли зарабатывают миллионы, а зарплата у обычных сотрудников невысокая. Такого быть не должно, подчеркнул Глава государства.

У Белорусской национальной биотехнологической корпорации запланирован еще один объект - так называемый проект перспективного развития "БНБК-3". Он предполагает организацию производства витаминов, аминокислот, продуктов крахмального, глюкозного производства. Это позволит наладить выпуск принципиально новых как для Беларуси, так и для всех стран СНГ продуктов - витаминов (В2, В12, С) и новых видов аминокислот (валин, лейцин, изолейцин).

Срок реализации этого проекта 5 лет. Но Глава государства требует ужаться.

"Если скажите построить за три, построим за три", - ответил гендиректор корпорации.

"Я хочу за три, но я не говорю три. Мы тебе окажем всяческую поддержку. Что ты скажешь, то и будем делать. Даже я буду приезжать работать сюда. Если за три - это подвиг", - заявил Александр Лукашенко.

Президент при посещении БНБК побывал на производстве современных комбикормов для нужд АПК. Продукция уже активно идет на экспорт.

Александр Лукашенко в связи с наличием собственных комбикормов, в том числе для рыбоводства, поручил подумать над развитием этой сферы. "Сядьте и подумайте, что мы можем производить здесь (в Беларуси. - Прим.), какую рыбу. Корм есть", - отметил он.

Президент подчеркнул, что речь в том числе о ценных породах рыб. Например, в одном из хозяйств страны уже освоили производство черной икры, которая по вкусовым качествам выигрывает на слепых дегустациях, получает высокие оценки специалистов.

"Если мы это можем делать и там хорошая прибыльность, маржинальность, ну, так давайте построим больше", - сказал Александр Лукашенко.

"Ваше задание на зиму. И вы должны сказать. Что Турчин, что Караник, что Крупко (руководители различных регионов. - Прим.). Это хорошее направление", - поручил белорусский лидер.

Предприятие производит корма по другим направлениям - для крупного рогатого скота, свиноводства, птицеводства. Президент подчеркнул, что результаты в АПК в том числе станут критерием и показателем качества и востребованности всего этого производства.

При посещении БНБК в разрезе обеспечения и развития сырьевой зоны была затронута и тема дисциплины. Главе государства доложили, что после того, как ряд сельхозпредприятий в нескольких районах передали БНБК, очень существенно выросли производственные показатели - привесы, надои и др.; увеличили заработную плату, укрепили ситуацию с кадрами. Всего этого удалось добиться в основном просто за счет жесткой дисциплины и наведения порядка.

"Это нам пример, каким путем идти в сельском хозяйстве, как надо работать. Возьми - списывай с него все, - сказал Александр Лукашенко. - За счет дисциплины мы на 30% (в сельхозпроизводстве. - Прим.) точно можем добавить".

Во время посещения предприятия Александр Лукашенко принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

До настоящего момента БНБК работала в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Заводы показали хороший результат, в том числе и финансовый.

В преддверии 7 Ноября на предприятии состоялась торжественная церемония запуска производства. Символическую кнопку пуска вместе с Главой государства нажали первый вице-премьер Николай Снопков, помощник Президента Александр Косинец, посол Китая в Беларуси Се Сяоюн и генеральный директор БНБК Даниил Урицкий.

На церемонию были приглашены трудовой коллектив и строители биотехнологической корпорации.

"Исторический день сегодня. Я очень рад, что в непростое время, в 2022 году, несмотря на различные трудности, санкционные ограничения, в преддверии 7 Ноября мы остаемся верны замечательной традиции, - сказал Александр Лукашенко. - Наша страна и ее народ получили прекраснейший подарок. Подарок, который мы сделали своими руками, своим умом. В республике создана Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, аналогов которой нет ни в Европе, ни на постсоветском пространстве".

Александр Лукашенко на встрече с трудовым коллективом после церемонии объяснил, почему в республике продолжают отмечать День Октябрьской революции.

Глава государства заметил, что решение сохранить праздник молодому поколению может показаться странными, ведь, с другой стороны, власти заявляют, что белорусы не приемлют революций.

"Наша история прошлого века как раз основана на каких-то принципах. Мы к 7 Ноября всегда (партия нас так учила) делали народу подарок. И конец года практически, и сельхозработы завершаются. И одна из мотиваций, чтобы оставить этот праздник, у меня была как раз эта: привыкли люди получать подарки от власти, друг от друга - давайте оставим", - рассказал Президент.

Глава государства отметил, что в Беларуси ежегодно к 7 Ноября открываются новые объекты: от детских садов до крупных производств космических масштабов.

"Этим прежде всего я мотивировал то, что мы этот праздник сохраним", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что БНБК - свидетельство высочайших отношений Беларуси и Китая. Причем не только между двумя лидерами, но и в целом руководства государств, специалистов, которые были погружены в разработку и строительство этого уникального производства.

БНБК - знаковый проект по глубокой переработке зерна с получением незаменимых аминокислот. Это высокопродуктивные комбикорма и премиксы, в которых нуждаются аграрии всего мира, отметил Глава государства.

"Мы в этом году можем получить только от продажи продовольствия $8 млрд. Я когда говорю президентам равновеликих государств, которые нефтью торгуют, природным газом, что мы от продовольствия получим 8 миллиардов, они в это не верят. Тяжелый момент, но время возможностей. Крестьяне, переработчики наши этим воспользовались. Точно так, как вы", - отметил Александр Лукашенко.

По словам Главы государства, продукция БНБК очень востребована на внешних рынках. "Помните, я очень часто говорил, что санкции, кризисы - это тяжелое время для экономики, но это время возможностей. Вот вы как раз в этот кризис использовали возможности", - подчеркнул Президент.

"Мы говорим, что зерно в нынешних условиях - это новое мировое золото. А то, что производит наша корпорация, БНБК, - без преувеличения настоящие ограненные бриллианты. Сложно поверить, но до марта 2019 года, когда был заложен фундамент, здесь было чистое поле. За три с половиной года проделана колоссальная работа. И сегодня мы открываем целый комплекс заводов по производству комбикормов и аминокислот. Я подчеркиваю: это было торжественное открытие уже протестированных производств", - заявил Глава государства.

С декабря 2021 года производился поэтапный запуск производств. С июля БНБК начала постепенно выходить на полную загрузку производственных мощностей. В январе - сентябре выручка от реализации продукции, включая продукцию собственного производства, составила на предприятии свыше $100 млн.

"Данное производство решит несколько важных экономических вопросов. Первое - обеспечение животноводства необходимыми комбикормами и аминокислотами. Это позволит минимизировать импорт и нарастить нужный для нас экспорт. Второе - создание новых рабочих мест. Как мне докладывают, у вас сейчас уже работает свыше 1700 в коллективе. Это хорошие рабочие места. И заработная плата здесь в районе двух тысяч. Как мне обещано, в ближайшее время вы достигнете того уровня зарплаты, который был поставлен мною еще до начала строительства, - две с половиной тысячи. И это не предел. Здесь неплохой социальный пакет, много открытых вакансий. И коллектив у вас хоть и молодой, но толковые, умные, целенаправленные люди", - отметил Александр Лукашенко.

"Главная задача, которая стоит перед руководством, - обеспечить стабильную, эффективную работу этого прекрасного, очень перспективного предприятия, находить партнеров как на внутреннем, так и на внешних рынках, - добавил Президент. - Я долго разговаривал с руководителем Академии наук, руководством вашего предприятия. Для меня было очень важно, кто же здесь впереди: вы, производители (у вас и наука развивается), или Академия наук. Пока спор не закончился. Я думаю, продолжим во Дворце Независимости. Но этот обмен опытом (производственная наука, академическая наука) даст очень хороший эффект. Да и академическая наука и вообще биотехнологии в Беларуси не могли развиваться ускоренными, нужными темпами, потому что не было производства. Когда появилось такое производство, я уверен, и наука будет развиваться семимильными шагами".

Глава государства рассказал, что в Белорусской национальной биотехнологической корпорации займутся созданием производства полного комплекса витаминов.

"Это еще не завершение данного проекта. Я поставил задачу разработать программу для следующего шага - производства полного комплекса витаминов. Всего четыре страны в мире владеют такими технологиями. И Беларусь будет одной из них. Поэтому создание БНБК сопоставимо со строительством атомной станции, космическими программами (вы знаете, мы запускаем свои спутники в космос, готовим еще один) и созданием высокопроизводительного айтишного парка", - сказал Александр Лукашенко.

Президент убежден, что реализация таких проектов технологически поднимет страну на новый уровень. "Атомная станция, БНБК и прочее - это паровоз, который подтянет за собой вагоны. Это совершенно другие люди. Это великое дело. Это совершенно другие технологии. И общество другое будет. Это все для ваших детей", - подчеркнул Глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко заметил, что Парк высоких технологий уже перестал занимать лидирующую позицию в своей отрасли. "Мы уже имеем айтишников на каждом производстве. У вас вообще БНБК построена на айтишных технологиях. У вас некоторые производства обслуживают всего семь человек. В свое время IT-парк дал толчок развитию айтишных технологий на производствах, в учебных лабораториях, студенческих аудиториях и так далее, - сказал Президент. - Я сравнил наше производство БНБК с космосом. Я считаю, что это круче, чем космос. Запустить в космос - это не проблема. А вот создать такое производство. Это гораздо сложнее".

Президент рассказал, что Беларусь и Россия договорились создать совместную спутниковую группировку.

"Мы не только в космос готовы кого-то запустить, космонавта своего отправить. Мы его отправим в ближайшее время. Мы производим космические аппараты. Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе - космических аппаратов", - сказал Александр Лукашенко.

"Это не только в военных целях. Россия огромная. И мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаем эту группировку спутников. Мы сегодня имеем спутник, который с высоты 500-600 километров просматривает объект в 35 сантиметров. Поэтому мы делаем здесь колоссальные шаги", - добавил Глава государства.

Александр Лукашенко напомнил присутствующим о событиях 2020 года, когда оппоненты призывали закрыть Белорусскую атомную электростанцию. "Играли в пользу Запада", - пояснил Президент.

Глава государства обратил внимание, что сегодня и сама Польша планирует строительство нескольких атомных станций. "Чего же нас заставляли закрыть эту станцию? Теперь вы поняли, что атомная станция - это подарок Беларуси? Это спасение, потому что электричество сегодня на Западе экономят как только могут", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Атомная станция - это дешевая электроэнергия. Мы сейчас уже не только транспорт перестраиваем на электричество, мы сегодня строим жилые дома, где все будет на электричестве. Без электричества не можем быть экономики, - добавил Президент. - Поведись мы тогда на эти призывы, вы знаете, где бы мы сегодня были".

Во время общения с работниками предприятия Президент заверил, что у Беларуси нет планов отправлять своих военнослужащих воевать в Украину: "Сегодня кричат: "Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!" Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет".

Президент заметил, что на самом деле это как раз таки беглые и посылают на смерть белорусов. "Это тоже чьи-то дети. Но жаловаться некому. Я вас туда как Президент не посылал. Нам там, в Украине, делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят", - подчеркнул Глава государства.

Возвращаясь к теме реализации инвестиционного проекта на БНБК, Александр Лукашенко рассказал, что намерен в ближайшее время обсудить с Председателем КНР Си Цзиньпином участие Китая в дальнейшем развитии корпорации.

"Особенно хочу поблагодарить своего хорошего давнего друга Си Цзиньпина. Не было бы его решения… Это было волевое решение. Все зависело от Председателя КНР. И когда у меня с ним были переговоры, я просто по-человечески, по-дружески попросил, - рассказал Александр Лукашенко. - Благодарность величайшая этому человеку за то, что оказал поддержку".

Но на этом реализация проекта БНБК не завершена. Впереди еще третья и четвертая очереди. На предприятии намерены создать производство лекарств и медицинских препаратов. "Здесь должен вырасти целый кластер, огромное объединение", - отметил Президент.

"У вас перспективный здесь район. И я хочу, чтобы этот район был в основном замкнут на это производство - биотехнологическое. Поэтому мы будем строить и третью очередь. Сегодня уже проработан этот вопрос. В ближайшее время мы встретимся с Председателем КНР и окончательно договоримся по третьей очереди, - заявил белорусский лидер. - И такая вот шальная мысль, чтобы вы вышли еще и на четвертую очередь. Она уже заложена во всех ваших производствах. Поэтому мы договорились о том, что мы построим этот завод и будем производить здесь уже лекарства. Вот такой вот кластер должен быть создан на этих землях".

Александр Лукашенко поблагодарил многочисленную сплоченную команду белорусских и китайских строителей, монтажников, наладчиков, энергетиков. "Вам, нашему прославленному уже коллективу, я желаю не останавливаться на достигнутом, постоянно идти вперед, к новым профессиональным вершинам. Вы молодые, рискуйте, творите! Наша любимая Беларусь с ее замечательным, трудолюбивым народом абсолютно достойны самого передового и самого лучшего", - резюмировал Президент.

Во время встречи с Президентом работники предприятия поинтересовались у Главы государства перспективами предприятия, действительно ли здесь будет создано производство витаминов.

"Моя мечта как Президента, чтобы здесь был кластер, чтобы здесь жили грамотные умницы, толковые люди. Их детки должны жить, и у них должно быть все для жизни, а вокруг это производство биотехнологическое - самое современное, самое перспективное, - сказал Александр Лукашенко. - Это президентская моя мечта, чтобы здесь был наукоград с производством. Мы уже это создаем. Будем двигаться этим путем. Это передовые технологии, это будущее наших людей, это независимость нашей страны. Вот о чем я думаю, глядя на пространство вокруг этого предприятия".

Президент отметил, что несколько десятков лет назад термин "биотехнологии" и выговаривали с трудом, не все понимали, что это такое. "Но мы тогда говорили о том, что за биотехнологиями будущее. Как за атомной энергетикой и так далее. Я тогда слушал умных людей, но особо не погружался в это, потому что пощупать это нельзя было. Но когда стал Президентом, мне пришлось этим заниматься. Моя мечта была - чтобы наше общество поднялось на несколько ступеней", - добавил он.

Работники БНБК поблагодарили Главу государства за наведение порядка в ценообразовании и спросили, не грозят ли внутреннему рынку дефицит и пустые полки, о чем порой говорят некоторые дельцы.

"Можете быть спокойны", - заверил белорусский лидер. Он отметил, что дефицит может быть только тогда, когда есть нехватка продукции. Беларусь же сама обеспечивает себя продуктами питания и еще на несколько миллиардов долларов экспортирует.

"Не переживайте за дефицит. Мы контролируем этот вопрос. Если Президент сказал, ну так вы же знаете, я же потребую, чтобы посмотрели, как у нас там", - сказал Глава государства.

Он также предостерег тех, кто попытается уйти с рынка: "Да, некоторые: "Мы кiнем i пойдзем кудысцi!". Куды вы пойдзеце? Прежде чем пойти, вы позвоните в Польшу беглым и в Литву. Есть там место, куда уйти? И вы не знаете, сколько из них просится обратно… Я никому не запрещаю возвращаться. Как уехали, так и возвращайтесь. Но если виноваты, по закону надо отвечать. Думают… Ну уже так, знаете… Ну свои люди. Ну повелись, пошли следом - за рублем кто-то, за бутылкой погнался и так далее. Тихо, спокойно некоторые возвращаются. Ну что с ними поделать? Это же наши люди, жалко и их".

Но есть и те, которые пытаются совершить сегодня теракты на территории Беларуси, и важно не допустить, чтобы граждане страны пострадали, подчеркнул белорусский лидер.

Возвращаясь к теме заявлений о возможности ухода с рынка, Александр Лукашенко сказал: "Вот члены правительства некоторые (присутствовали на мероприятии в БНБК. - Прим.), которые контролируют этот процесс. Если только кто-то демонстративно - будь то ипэшник, завмаг или еще кто-то - бросит работу - наручники и сразу туда. Почему? Потому что вы пытаетесь дестабилизировать общество таким образом. Вы пришли работать в магазин? Работайте. Вы захотели построить магазин? Мы же вам разрешили и помогли - кредиты дали и прочее. Как это вы сейчас бросите и уйдете?".

В стране, кроме частных сетей, есть еще и большой сегмент государственной торговли, сохранены магазины шаговой доступности. "Они никуда не собираются уходить. Их все устраивает. Не устраивает отдельных. Мы их видим и знаем", - заметил Александр Лукашенко.

Он напомнил о фактах, когда был выявлен огромный, в десятки и сотни раз, диспаритет в зарплатах руководства магазинов и рядовых сотрудников. "В основе должна лежать справедливость - не экономическая категория, но очень важная для людей. Всех приведем в чувство. Выработаны соответствующие правила, документы, наценки предоставлены для торговли немалые - аж 30-40%, до 50% по некоторым товарам. Что еще надо?" - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Некоторые сидят в Италии, во Франции, виллы закупили. А некоторые ипэшники - недавно я разбирался… Говорят, кто-то прекратил работать из ипэшников, которые возят этот товар. Без накладных. Это уже преступление, - заметил Глава государства. - Они бросили работу. Начали разбираться. Мне докладывали по некоторым: так у них в Новополоцке две квартиры и в Минске три. Индивидуальный предприниматель. Иди на БНБК, поработай. Да, передовые технологии и прочее. Но и ответственность. И горбатиться надо. И день в день, с утра до вечера".

Президент подчеркнул, что не против этих ипэшников, и раз их товар приобретают, значит, они нужны. Но отметил, что всем надо работать по установленным правилам: "Если ты везешь товар - покажи товарно-транспортную накладную. Нет. Покажи сертификат на этот товар. Нет сертификата. А наша легкая промышленность - они же и налоги платят, и накладные у них есть, и сертификаты, - заметил Александр Лукашенко. - Поэтому я пытаюсь все отрегулировать и привести в порядок".

Что касается разговоров о дефиците, Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что за это не нужно переживать. Кроме предупреждения тем, кто хочет демонстративно уйти с рынка, Президент дал еще один посыл представителям бизнеса: государство готово выслушать о существующих проблемах и постараться найти решение. "Если у тебя есть какая-то проблема, тебя завтра в правительстве, министерстве примут (по ценам где-то что-то не складывается). Посчитаем, мы считать умеем", - сказал он.

"Я не хочу ни на кого давить. Вот порядок, вот правила. Хотите работать - работайте. Не хотите - идите на БНБК, если вас возьмут, - добавил Президент. - Свято место пусто не бывает. Один ушел - пришел другой. И предлагают цены дешевле".

Общаясь с трудовым коллективом, Президент рассказал, что в течение максимум двух лет в Беларуси обеспечат жильем многодетные семьи.

"Мы сейчас выстраиваем социальные программы, особенно по жилью. Многодетные в приоритете. Трое (детей. - Прим.) - это приоритет. В течение года, максимум двух мы обязательно обеспечим многодетных жильем. Потому что это важнее, чем БНБК. Это демографическая безопасность, это независимость нашей страны. Если у нас будут дети", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что хоть понемногу, но в Беларуси сокращается население. "Нам надо восстановиться и обеспечить прирост населения. Поэтому в ближайшее время мы пересмотрим все льготы. И где только будет возможно, перенесем их на многодетных, военных. И арендное жилье, которое у вас строит предприятие. Мы его будем поддерживать, чтобы обеспечить рабочий класс жильем", - сказал Президент.

Один из вопросов Главе государства касался развития социальной структуры, строительства недостающих объектов в населенных пунктах, где проживают работники БНБК. "Все, что нужно, в нужное время мы сделаем", - заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что есть еще такой подход, при котором детей централизованно подвозят в детский сад или школу. "Поэтому я и сказал: мы это держим на контроле. Конечно, мы у вас и школы, и сады будем строить, потому что население здесь будет расти. Но в нужный момент", - сказал он.

У Александра Лукашенко спросили, о чем сейчас мечтает Глава белорусского государства. Ведь, например, в свое время он хотел, чтобы в Беларуси было свое производство легковых автомобилей, и это осуществилось. Равно как и строительство БНБК.

"Самая главная моя мечта, як у нас у Беларусi заўжды казалi - "каб не было вайны", - сказал Глава государства.

"Хочу, чтобы вы спокойно жили. Я часто говорю об этом. Давайте будем работать, спокойно жить", - призвал Александр Лукашенко.

Он также напомнил о своем призыве, чтобы каждый занимался своим делом ради общего блага. "Каждый должен заниматься своим делом. Ни в коем случае не допускайте даже малейшей какой-то расхлябанности, недисциплинированности, что приведет непременно к дестабилизации обстановки. А этим сразу же воспользуются наши соперники. Только от нас это все зависит. Поэтому живите спокойно, не переживайте, все у нас образуется. Все чего нет, мы купим, как я говорю. Счастья и успехов вам", - сказал белорусский лидер.

Отвечая на вопросы работников БНБК, Александр Лукашенко отметил, что был бы счастлив, если бы из его родной Украины, где у Главы белорусского государства также есть корни, люди бы не бежали, как сейчас. Он напомнил, что некоторое время назад в Беларусь из Украины приходило по 400-500 человек в сутки: "С детишками. Кто на велосипедах, кто на чем. Изможденные, грязные. Кого-то помыть, кого-то накормить, кого-то подлечить и таблетки с собой какие-то дать, укол сделать. А кому-то полежать в больнице. Наши люди, куда от этого денешься…"

"И меня еще пытаются - там власти (в Украине. - Прим.) накатывают, что я чуть ли не воюю в Украине. Да я лечу сегодня украинцев - наши врачи - и россиян. Мы спасали людей и спасаем. Никого не убиваем. А нас там убивали", - заметил Глава государства.

В этой связи он напомнил про спецоперацию, которую пришлось проводить, чтобы вернуть на родину из Украины водителей большегрузов. "Под 80 человек захватили (в Украине. - Прим.), отобрали у них всю собственность, автомобили. И людей посадили в подвал. Убили несколько человек. А потом, чтобы не видно было, что убили, повырезали те органы, которые были поражены", - сказал Александр Лукашенко.

Поэтому, подчеркнул он, нечего украинской стороне предъявлять к нему претензии. "И потом, вы видели мою позицию по Украине. Что я только там ни делал! И первым, кто против нас санкции ввел, был Киев - Володя Зеленский, к которому я как к своему ребенку относился. И то сделал, и это, и попросил Россию… Я даже говорить здесь не хочу. Они против нас санкции! Почему? Потому что они несамостоятельные. Им дали команду через поляков американцы - они начали вводить санкции. Небо закрыли для нас. Чего вы теперь ко мне обращаетесь и на меня обижаетесь? Мы выполняем свои союзнические договоренности с Россией", - обозначил свою позицию Президент Беларуси.

В завершение он еще раз подчеркнул, что у него нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных, но предупредил: "Если они не ступят на нашу территорию с оружием. Пожалуйста, приезжайте, мы вас будем лечить, на руках носить, вы родные для нас. Но с оружием в руках - мало не покажется".

При посещении Белорусской национальной биотехнологической корпорации Александру Лукашенко подарили оригинальный подарок - эксклюзивный обеденный стол на несколько персон.

Стол и стулья к нему изготовлены из дерева в классическом стиле. Однако в центре стола установлена вращающаяся столешница. Под стеклом на ней различным зерном выложен узор. Это символично, ведь как бы разнообразна ни была пища на столе, ее основу невозможно получить без зерна - отечественного золота.

Как пояснил гендиректор ЗАО "БНБК" Даниил Урицкий, с одной стороны, подарок символичен с точки зрения китайской традиции - стол круглый, без углов, а 8 мест за столом - символ бесконечного счастья. Наряду с этим стол стилизован под белорусскую вышиванку - символами богатства и плодородия. Подарок также связан и с технологиями. Технология беления древесины уходит корнями в тысячелетнюю историю Беларуси, а производство аминокислот (продукция БНБК) - технология XXI века. Их получают из зерна.