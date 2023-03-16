Доклад специального посланника Президента Беларуси Виктора Шеймана

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 марта принял с докладом специального посланника Главы государства Виктора Шеймана, который курирует развитие сотрудничества со странами Африканского континента.

"Генералов бывших не бывает, и высших должностных лиц тоже. Африка остается за тобой как специальным посланником Президента", - отметил Глава государства, обращаясь к Виктору Шейману.

Александр Лукашенко поинтересовался, как ведется работа над совместными проектами в Африке, в том числе по итогам состоявшегося недавно визита в Зимбабве. Вопрос совместной работы в этом направлении также обсуждался на встречах с руководством ОАЭ, России и Китая. "Мне хотелось бы знать. После визита в Зимбабве, в Эмираты, после переговоров с россиянами, мы договаривались с китайцами о некоторых совместных проектах в Африке. И в том числе в Зимбабве. Как продвигаются эти вопросы? Мы ведь обещали помочь им в здравоохранении - систему отладить. Материнскую, детскую смертность. Здесь мы им должны очень серьезно помочь. С детским питанием. В ближайшее время приезжают их люди. В том числе супруга Президента (Зимбабве. - Прим.). У нас будут работать, вести переговоры", - сказал Глава государства.

Он также спросил, как продвигаются дела в реальном секторе экономики, как развивается сотрудничество с другими странами Африканского континента. "Многие после этого визита заинтересованы в нашей работе. Словом, вот этот комплекс, и в том числе недостатки какие есть? - поинтересовался Президент. - Я смотрю в СМИ кто-то вбрасывает или действительно у нас есть проблемы с поставками нашей техники на африканский рынок? Чтобы у нас там порядок был, железный порядок. Чтобы африканцы понимали, что мы люди добросовестные и ответственные. Чтобы мы там излишне ничего не требовали".