Переговоры с Президентом России Владимиром Путиным

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились 17 февраля в подмосковном Ново-Огарево.

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что по итогам 2022 года Россия и Беларусь имеют беспрецедентный оборот товарами и услугами: "$50 млрд. Около $44 млрд, как Вы сказали, по товарам. И еще услуги".

"Посол мне по дороге докладывал, приятно меня удивило, что ваши компании на более $300 млн заказали у наших айтишников продукта. Заплатили более $300 млн. Все кричали: "Вот, из Беларуси разбежались, в России ушли и прочее…" Только у Беларуси заказали в России на 300 миллионов и заплатили. А если взять айтишников российских - там несколько миллиардов долларов. Так что даже здесь "миролюбивым" странам не удалось нас так зажать, что лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран. Значит, импортозамещение все-таки продвигается", - сказал Президент.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь выполняет 100% договоренностей с Россией в сфере обороны и безопасности: "Все, о чем мы договаривались с Вами в свое время, совсем недавно, месяца три назад, по обороне и безопасности, белорусская сторона 100% выполнила по прошлому году. И даже больше сделали. Я потом Вам расскажу, что делается в этом плане", - сказал Глава государства.

Есть движение и в микроэлектронной промышленности: "Мы переживали с Вами, что действительно где-то очень завязаны были на импорт. Вот через неделю у меня как раз совещание в том ключе, о чем мы говорили в Сочи с Вами. Мы микроэлектронную промышленность - то, что было в Союзе, как Вы сказали, - сохранили. С россиянами договорились - теми компаниями, которые также от Союза остались. И сегодня специалисты говорят: "Не переживайте, передайте Владимиру Владимировичу, мы выполним все необходимое". Ну, чуть-чуть габариты будут больше, но в ближайшее время… Мы знаем, куда идти и что делать. Это самое главное. Люди понимают".

"Поэтому с импортозамещением мы двинулись. Не скажу, что мы решили все вопросы, но двинулись", - сказал Глава государства.

Наладилось сотрудничество и между предприятиями, которые ранее считали друг друга конкурентами. Это, в частности, МАЗ и КАМАЗ. "У нас всегда, помните, КАМАЗ, МАЗ - какая-то волокита была. А сейчас и конкуренции никакой. Мы выпускаем товары для КАМАЗа - комплектующие, КАМАЗ делает для нас. Когда ушли отдельные компании (западные. - Прим.), вот так вот работают. И рынка хватает", - констатировал Президент.

Вместе с тем еще есть над чем работать. Определенные проблемные моменты имеются в вопросах кооперации. "Есть небольшие проблемы. Я также об этом скажу. Это в кооперации, что Вы сказали", - отметил белорусский лидер.

Однако есть и очевидные достижения, движение вперед. Например, в самолетостроении.

"Вы когда-то в ЕврАзЭС поставили вопрос о кооперации в области авиастроения. Так вот я Вам должен доложить, что белорусы делают для МС-21 и Superjet 100 делают до тысячи уже комплектующих. У нас три завода. Два военных и один гражданский. Они раньше были ремонтными. Сегодня уже производят комплектующие", - отметил Глава государства.

"И, как мне доложили в Правительстве, готовы выйти на производство самолета Су-25, который себя хорошо в Украине показывает - штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой технологической поддержке Российской Федерации", - заявил Александр Лукашенко.

"Углубляемся, все делаем для того, чтобы как-то преодолеть те барьеры, которые нам искусственно создают. Я не говорю умышленно о продовольствии. Мы обеспечили продовольственную безопасность. Не говорю о том, что люди должны быть одеты. Мы это сделали по всем направлениям. Поэтому положительные сдвиги приличные. Нам будет что сказать народам Беларуси и России на Высшем государственном совете", - отметил белорусский лидер.

В свою очередь Владимир Путин, реагируя на сказанное, подчеркнул: "Ну и не только сказать, но, мне кажется, и вместе с коллегами наметить пути дальнейшего развития".

"Абсолютно. 28 программ, которые мы наметили с Вами, под 80% уже выполнены, - сказал в продолжение темы Александр Лукашенко. - Но там, Вы отмечали это в Питере, гуманитарные (вопросы. - Прим.) у нас в основном остались. А вот таможенные, налоговые - мы законы приняли".

"Ключевые моменты решены", - согласился Президент России.

"Да, ключевые решены", - подтвердил Глава белорусского государства.

Владимир Путин в связи с этим высказал уверенность, что все это, безусловно, "будет делать нашу экономику еще более конкурентоспособной".

Президент России отметил, что в Беларуси благодаря усилиям властей смогли сохранить предприятия, созданные еще в советские годы, и вывести их на новый уровень развития. "Результатами этого развития мы вместе можем сегодня воспользоваться. Больше того, объединяя усилия, мы создаем некую синергию. С одной стороны - ваши возможности в сфере промышленности, с другой стороны - потребности нашего рынка и дополнительные усилия со стороны российских предприятий, инженеров, даже научной школы. Все это складывается очень эффективно по некоторым отраслям. Мы надеемся на то, что это даст хороший результат как для Беларуси, так и для России", - заявил Президент.

В повестке встречи лидеров Беларуси и России также вопросы укрепления Союзного государства, реализация союзных программ. "Они отработаны нашими коллегами в Правительстве. Это создает условия, базу для того, чтобы двигаться вперед по развитию нашей кооперации, прежде всего, конечно, в экономической сфере, - добавил Владимир Путин. - Мне кажется, что в условиях, в которых мы сегодня встретились, нам удастся в спокойном режиме, но в рабочей обстановке поговорить по всем вопросам, которые представляют взаимный интерес".

"Вчера, кстати говоря, смотрел Вашу пресс-конференцию. Я разделяю Ваши позиции и подходы", - подчеркнул Владимир Путин.