Церемония передачи белорусской техники зимбабвийским аграриям

Президенты Беларуси и Зимбабве Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва после официальных переговоров в Хараре приняли участие в церемонии передачи белорусской техники зимбабвийским аграриям.

Президентов встречали зимбабвийские девушки в белорусских национальных костюмах с караваем в руках. Он был выпечен из местного урожая, собранного при помощи белорусской техники.

Главам государств кратко доложили о работе по поставкам и обслуживанию белорусской техники в Зимбабве.

"Хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие, - сказал Глава белорусского государства с своем выступлении на церемонии.

Тезис Александра Лукашенко участники мероприятия поддержали бурными аплодисментами.

Президент напомнил, что в свое время нынешний лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва попросил поддержки в вопросе развития сельского хозяйства. "Судьба зимбабвийского народа, его прошлое было нелегким. Помоги накормить зимбабвийцев, помоги возродить сельское хозяйство, - вспомнил Глава государства слова своего зимбабвийского коллеги. - Я пообещал".

"Сельское хозяйство и техника, которая выстроена здесь, - около 1 тыс. тракторов - это был первый пробный шаг", - отметил Александр Лукашенко.

"Вы должны помнить: нас разделяют немалые расстояния, но мы готовы всегда помогать вам, мы готовы принять вашу помощь. Мы готовы вам подставить плечо в любое время, в любом месте, решая самые сложные проблемы и задачи", - заверил белорусский лидер.

Он призвал народ Зимбабве сохранять единство и пожелал всем счастья, мира и добра, а также хлеба на столах.

Президент Зимбабве в свою очередь подчеркнул, что и он, и Александр Лукашенко не верят в долгие речи, но верят в реальные дела и результаты сотрудничества, которые можно потрогать или подсчитать. Например, как тракторы на поле, где проходила церемония. "Если вы не верите, можете подойти и потрогать их", - с юмором сказал зимбабвийский лидер.

Эммерсон Мнангагва отметил, что как Зимбабве, так и Беларусь подвержены западным санкциям. Поэтому неудивительно, что они начали сотрудничать. "Мы сотрудничаем, практически помогая друг другу", - подчеркнул зимбабвийский лидер.

Он заявил, что аграрный сектор занимает большую долю экономики Зимбабве и страна обеспечила свою продовольственную безопасность. "У нас есть видение и друг, который разделяет его. И мы достигли этого при поддержке моего брата - Александра Лукашенко", - сказал Эммерсон Мнангагва.

Александр Лукашенко подарил своем зимбабвийскому коллеге трактор для его личного подсобного хозяйства. В свою очередь Эммерсон Мнангагва подарил Президенту Беларуси чучело льва - царя зверей и одного из самых сильных животных в Африке.