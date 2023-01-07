Посещение монастырского комплекса Свято-Елисаветинского женского монастыря

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января на Рождество посетил монастырский комплекс Свято-Елисаветинского женского монастыря.

На территории монастырского комплекса Главу государства встретили мэр Минска Владимир Кухарев, уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак, Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси и настоятельница монастыря игумения Евфросиния.

"С праздником! После слякоти такая морозная погода убивает все плохое", - с улыбкой отметил Президент.

По пути к храму во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Александра Лукашенко проинформировали о строительстве новых объектов на территории монастыря, благоустройстве территории комплекса.

В храме Президент зажег рождественскую свечу от всей души поздравил с добрым и светлым праздником Рождества православных прихожан и людей других конфессий. "Это действительно светлый праздник. И православие - только повод для всех мирян, для всех граждан Беларуси православного, католического (вероисповедания. - Прим.), мусульман - для всего мира повод отметить этот светлый праздник. Но для нас, православных людей, этот день и праздник особый. Поэтому от всего сердца хочу поздравить вас с этим праздником и пожелать главного - здоровья, - сказал он. - Я желаю вам Божьего благословения и крепкого-крепкого здоровья". Особые пожелания Президент адресовал родителям - чтобы дети приносили радость, были гордостью для семьи и страны. "Как я уже говорил, если ребенок улыбается, значит, наше общество здорово", - заметил Александр Лукашенко.

Глава государства поблагодарил священнослужителей Беларуси, которые делают большую духовную и воспитательную работу, особенно важную после 2020 года, когда наши люди многое осознали, и в нынешнее "непростое время, когда по периметру нашей Беларуси, мирной и спокойной, так неспокойно". "Наши священнослужители, делая большую работу, воспитывают истинных патриотов своего Отечества", - подчеркнул Президент.

Слова благодарности он адресовал также насельницам Свято-Елисаветинского монастыря и его настоятельнице, всем тем, кто живет при храме и совершает добрые дела. "Огромное вам за это спасибо. Вы взялись очень масштабно, как никакая другая обитель, чтобы вложить свой вклад в процветание нашего общества. Вы начинаете продвигать духовно-нравственное образование и среди маленьких детишек, тех, кто повзрослее. Делаете и большие благотворительные акции. Спасибо вам огромное! Он это видит (Господь. - Прим.). Это добром вернется", - сказал Александр Лукашенко.

"Наконец-то многие-многие люди начали понимать, что они нигде не нужны, кроме своей земли. Даже и те сбежавшие из Беларуси сегодня тысячами обращаются к нам, чтобы их вернули обратно на родину. Мы никого не выгоняли из Беларуси. Это такая же их земля, как и наша. Но они искали лучшей жизни, по разным причинам бежали отсюда. Настало время, когда мы, представители власти, я как Глава государства и вы, священнослужители, наши люди должны сделать шаг навстречу этим людям, которые не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись. И будет, наверное, по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу им сделаем", - сказал Александр Лукашенко.

"Я не хочу сказать, что мы сейчас, как требует от нас Запад… Я меньше об этом говорю, но каждый день требование - вернуть и прочее и прочее, даже нарушителей закона. Нет. Каждый должен ответить за свое. Но я уверен, что среди и тех сбежавших, и тех, которые живут сегодня у нас, - глубоко раскаявшиеся люди, люди, которые поняли, что ошиблись. Они не должны быть выброшены на обочину", - заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что не следует создавать точки напряжения в обществе, ведь вокруг Беларуси и так складывается сложная обстановка. "Дай Бог нам выдержать вот этот мирный, спокойный лад, который был хотя бы в прошлом году. Говорят, 2023 год должен быть обязательно лучше. Если честно, я уже думаю о том, хоть бы он был таким, какой был 2022 год. Мы его прожили в мире, согласии, в тепле - это очень важно сейчас, глядя вокруг. В этом плане этот год должен быть не хуже. Мы будем иметь условия для того, чтобы жить нормально, работать нормально, кто хочет, и жить в тепле и мире. Вот для этого мы будем иметь все", - заверил белорусский лидер.

"Я не хочу конкретизировать здесь ничего. Но сделано все для того, чтобы было лучше. Но если он будет такой, как прошлый год, и Господь с ним - мы и с этим согласимся. Но будет лучше, я в этом уверен. Чуть-чуть лучше. А еще будет спокойнее нам, если мы не будем создавать сами напряжение в нашем обществе. Не дай бог это случится, как в нашей братской Украине, других государствах. Сначала же создавалось напряжение - майданами и прочее. А потом гражданская война, а потом - самая настоящая горячая. Кто бы мог подумать, что мы, славяне, когда-то будем воевать друг против друга. Это страшное явление. И все начинается с малого. Поэтому надо делать шаги для того, чтобы разрушать точки противостояния в нашем обществе", - призвал Александр Лукашенко.

Президент еще раз подчеркнул: "И власть (мы к этому готовы), и наше духовенство, и все вы должны просто спокойно в этот светлый день, да и в другие дни… Впереди еще у нас Пасха - самый светлый, радостный день. Чтобы мы подумали и пришли к правильному решению тех вопросов, которые мы должны решить. Как я часто говорю, не оставляя эти вопросы нашим детям. Поэтому мы сделаем соответствующие шаги в том направлении, чтобы Беларусь была мирной, спокойной, чтобы мы не смотрели косо друг на друга. А тот, кто нарушает закон, будет отвечать по закону. Увы, такова жизнь".

Глава государства отметил, что недавно Свято-Елисаветинский монастырь собирал помощь для российских военных на фронте, за что попал под критику "проплаченных беглых".

"Вы делаете правильно. Не обращайте внимания на десяток-другой проплаченных людей. Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам, я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, к российским военным, не скрывая говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах. Около 10 тысяч, сбежавших от войны, в прошлом только году нашли постоянное место жительства и приют в нашей стране", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что необходимо протягивать руку помощи каждому, кто в ней нуждается.

Александр Лукашенко тепло поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова, пожелал добра и мира. "Хочу вас заверить, что я лично как Главнокомандующий, Глава государства буду делать все, чтобы наша Беларусь жила в мире и согласии. Все буду делать для того, чтобы вы спокойно, в теплоте и спокойствии проводили свои дни в семье и помнили о том великом и ценном, имя которому - мир", - сказал белорусский лидер.

Митрополит Вениамин в свою очередь призвал всех в эти святые праздничные дни к тому, чтобы, следуя примеру Спасителя, проявлять любовь и сострадание, объединять. "В этом направлении со стороны Церкви мы постараемся сделать все возможное. Само наше служение к этому обязывает, - сказал он. - Будем стараться следовать Божьему благословению, примеру Спасителя мира, прикладывать усилия, поддерживать друг друга и приносить добрые плоды во благо нашего дорогого Отечества. И пусть другие страны и народы также присоединяются, объединяются в этом служении Богу, людям и своим народам".

После рождественского богослужения Александр Лукашенко пообщался со священнослужителями, еще раз обсудив с ними развитие монастырского комплекса. "Это город в городе. Православный город. Мы весной должны основательно походить здесь", - восхитился Президент, анонсировав свой будущий визит.

Александру Лукашенко в храме подарили картину художника Глеба Отчика "Развiтанне з праваслаўным падзвiжнiкам зямлi Беларускай", посвященной Митрополиту Филарету, первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси, Герою Беларуси, почившему 12 января 2021 года. На картине изображен Свято-Духов кафедральный собор (место служения Митрополита Филарета), в небе над которым парят голуби и просматривается образ священнослужителя.

Главе государства также подарили чайный сервиз, сделанный умельцами монастырских мастерских. "А все говорят, что мы не можем, у нас краски какой-то не хватает. Я недавно поручил сделать сервиз - с десятого захода сделали только! Вон, пожалуйста, учитесь. Молодцы! Вот где надо заказывать", - поблагодарил Президент.

Глава государства в свою очередь передал в дар монастырю икону "Святая Троица". Икона написана акриловыми красками, фон и ассист - покрытие сусальным золотом. Оклад выполнен из ткани парча, декорированной металлизированным шнуром, жемчугом, позолоченными дробницами, стразами, а также натуральными камнями в кастах: аметистом, сердоликом, янтарем, розовым кварцем и яшмой. Икона является списком с оригинала. Сам оригинал иконы был написан преподобным Андреем Рублевым в XV веке и является одним из самых известных его произведений.

На улице Александр Лукашенко также встретился с прихожанами, собравшимися у храма в ожидании Главы государства. "Настроения вам хорошего! Добра, мира и главное - здоровья! Чтобы вот такой мороз у нас был недельку. Чтобы всю заразу повыбивал из нас. Успехов вам!" - пожелал Президент.