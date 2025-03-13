Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Во время общения в формате "один на один" Александр Лукашенко заявил о народной поддержке в Беларуси курса на сотрудничество с Россией, что в том числе продемонстрировали и итоги прошедших президентских выборов.

"Я долго думал о том, что можно сказать о наших отношениях. Они действительно, как Вы сказали, вышли на очень высокий уровень. Мы создаем уникальное образование в виде Союзного государства, примеров которому не было в истории. Идем непроторенным путем. Это все непросто. Но, как Вы говорили, у нас есть хорошее зеркало, где мы видим наши шаги. И это экономика, торгово-экономические отношения. И каждый год (при всех проблемах - они были и будут) мы прирастаем. Это говорит о том, что мы движемся в нормальном направлении", - сказал Президент.

Говоря о прошедших в Беларуси президентских выборах, Александр Лукашенко обратил внимание, что в ходе подобных политических кампаний всегда так или иначе стоит вопрос об определенном выборе вектора между Востоком и Западом.

"Наши выборы - это всегда одна сторона и другая. Другая сторона, как в известном фильме говорили, разбежалась. Часть сбежала на Запад небольшая. Но все-таки в Беларуси они есть, притаились. Где-то кто-то молчит", - констатировал Глава государства.

В этой связи он констатировал очень высокую явку избирателей на прошедших выборах и процент голосов, который был отдан в поддержку действующего Президента. "Хотя со всех сторон сдерживающие были факторы. Все наших людей придерживали. В СМИ (оппозиционных. - Прим.) и прочее, чтобы они не ходили на выборы", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что почти 87% избирателей проголосовали в его поддержку. "А ведь это было голосование: "Мы с Россией, восточный наш вектор, здесь наша колыбель или где-то там?" Ну вот ответ. Народ дал ответ. И у нас этот вопрос, как главный вопрос, тихо, непублично, он всегда стоял. Это особенность наших выборов всех. Поэтому вы нисколько не сомневайтесь. Не только я, мои коллеги - члены Правительства, депутаты - сторонники теснейших наших отношений, - заявил Глава государства. - Мы подтвердили это в нашей единой борьбе сегодняшней, острием которой является конфликт в Украине. Мы всегда придерживались подобного курса. И очень важно, что народ продемонстрировал. Наши люди прекрасно понимают, где наши друзья, а где наши противники, враги и соперники".

Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за начало официального визита. "Надо эта демонстрация для белорусов, россиян, что мы вместе. Что мы являемся суверенными независимыми государствами, но в то же время мы - родные люди. Что будем продвигать и дальше", - сказал Глава государства.

"Между нами, я обнаружил, на порядок меньше проблем, чем проблем, которые существуют глобально и даже в нашем регионе. Мы в этом плане успешно работаем. Конечно, есть определенные вопросы. Я думаю, мы их затронем в более широком составе, когда специалисты будут. Но мы знаем эти вопросы", - сказал Глава государства.

"Хотелось бы, может быть, чтобы мы быстрее здесь двигались. Но не всегда это получается. И не только потому и не столько это зависит от нас с вами. Это зависит и от внешних обстоятельств. Мы это прекрасно понимаем. Все, за что мы беремся, мы решаем основательно. Как, например, импортозамещение, противостояние этим санкциям. Все думали, что мы уже рухнем через год. Но живы-здоровы. Я уверен, что мы будем жить. Нам надо чуть больше времени. И, может быть, побольше настойчивости. Но нам это не занимать, у нас это в крови", - уверен белорусский лидер.

В свою очередь Владимир Путин поздравил белорусского коллегу с переизбранием на пост Президента Беларуси и заметил, что страной для первого визита стала Россия. "Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад Вас видеть. Очень приятно, что Вы свой первый визит после переизбрания в качестве Президента Беларуси решили нанести именно в Россию", - сказал он.

Это, по словам Владимира Путина, и понятно, потому что между Беларусью и Россией давно сложились особые отношения - союзнические, братские в прямом смысле слова. "Мы постоянно об этом говорим, но с учетом официального характера Вашего визита не лишним будет вспомнить еще раз. У нас исторические связи, родственные узы между большим количеством людей. У нас сегодня развиваются отношения таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами и в сфере экономики, и в сфере обеспечения безопасности, и нашего сотрудничества на международной арене, прежде всего на площадках ООН, в ШОС, где Беларусь стала полноправным членом организации, в БРИКС, где Беларусь также приобрела статус партнера", - подчеркнул Президент России.

Что касается экономического сотрудничества, то в этой сфере, по его словам, все развивается самым наилучшим образом, несмотря на разного рода сложности. Белорусско-российский товарооборот за 2024 год, по данным белорусской стороны, вырос на 6,3% и достиг рекордного уровня в $51,8 млрд.

"Причем работа идет как в обычном режиме, так и на перспективу. Мы открываем новые направления взаимодействия. С вашей подачи мы начали проработку, и активно, позитивно идет работа, например, в сфере авиастроения", - заметил Владимир Путин.

Кроме того, развиваются двусторонние отношения в сфере культуры, образования, спорта. В этом году, например, в Беларуси пройдут Дни российской культуры и Дни российского кино. Свыше 80 субъектов России поддерживают отношения на региональном уровне со своими партнерами в регионах Беларуси. "В общем, практически по всем направлениям идет активная работа", - обобщил Президент России.

Он также обратил внимание на деловой, насыщенный характер нынешнего визита Главы белорусского государства в Россию. Помимо ряда мероприятий, в повестке также подписание и обмен межведомственными документами, которые, по словам Президента России, будут помогать работе на уровне конкретных предприятий, отраслей. "Уверен, что и сегодняшний визит пройдет на хорошем уровне с хорошим результатом", - подчеркнул Владимир Путин.

Президент России также возобновил свое приглашение Александру Лукашенко посетить парад в Москве к 80-летию Победы 9 мая этого года. Кроме того, он напомнил о запланированном проведении в Волгограде масштабного форума, посвященного 80-летию окончания Великой Отечественной войны, и пригласил белорусскую сторону к участию в этом мероприятии.

Тет-а-тет президенты общались немногим более часа. Затем вопросы повестки дня обсудили в расширенном составе с участием членов делегаций. Этот сегмент переговоров прошел в формате обеда.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин по итогам переговоров в Москве подписали совместное заявление.

В документе отмечается, что переговоры прошли в атмосфере дружбы, взаимопонимания и доверия. Лидеры стран подтвердили союзнический характер отношений между Беларусью и Россией и неизменность курса на расширение стратегического партнерства во всех сферах. В совместном заявлении также выражена позиция сторон по ряду ключевых вопросов во взаимодействии на международной арене.

Состоялся обмен грамотами о ратификации Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который после этого вступил в силу.

Президенты подписали Соглашение о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции.

Главы государств также подписали протокол о внесении изменений в двусторонний договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Документом закрепляется возможность на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах - избирать и быть избранным в органы местного самоуправления. Постоянно проживающие в Беларуси граждане России и до этого имели такую возможность, а теперь аналогичные права в России получили и граждане Беларуси.

В рамках визита также подписан ряд документов на уровне правительств и ведомств двух стран.

Александр Лукашенко поблагодарил Президента России Владимира Путина за теплый прием и пригласил его посетить Беларусь с визитом.

Во время встречи с представителями СМИ Президент России Владимир Путин отметил: "Это первый зарубежный визит Александр Григорьевича после переизбрания на пост Президента Беларуси. Мы такой шаг высоко оцениваем. Тем самым подчеркивается особый характер отношений между двумя нашими братскими странами".

Он констатировал, что Беларусь и Россия не только ближайшие соседи, но и надежные союзники, подлинные стратегические союзники и настоящие друзья. "В основе нашего сотрудничества лежат незыблемые принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга, а также многовековая совместная история, сложившиеся между многими россиянами и белорусами родственные узы, приверженность общим нравственным и духовным ценностям. Именно в такой традиционно дружеской, деловой и конструктивной атмосфере прошли наши сегодняшние переговоры", - сказал Владимир Путин.

По его словам, на переговорах подробно обсуждены практически все основные вопросы двустороннего взаимодействия в экономике, культурно-интернет-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. Президенты обменялись мнениями по актуальным международным вопросам.

Владимир Путин подчеркнул, что в подписанном президентами по итогам переговоров заявлении четко подтвержден настрой на дальнейшее многоплановых двусторонних связей. "Россия и Беларусь продолжат сообща строить Союзное государство, углублять интеграцию, способствуя обеспечению устойчивого экономического роста, повышению уровня жизни и благосостояния граждан двух наших стран.

Он также отметил рекордный уровень товарооборота между Беларусь и Россией, достигнутый в 2024 году. "Свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях приходится на наши национальные валюты. Тем самым взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденциях на мировых рынках", - обратил внимание Президент России.

Среди отраслей, где есть неплохие перспективы для развития двустороннего сотрудничества Владимир Путин назвал производство автомобилей и станков, сельхозмашиностроение, микроэлектронику, гражданскую авиацию, энергетику.

"Видим перспективы углубления партнерства и в других высокотехнологичных отраслях. Речь, в частности, идет о взаимодействии по тематике развития искусственного интеллекта, обработки больших данных, облачных вычислений, а также создания полноценных цифровых экосистем", - перечислил он.

Александр Лукашенко отметил, что переговоры с Президентом России, как всегда, были насыщенными и продуктивными. "Мы провели только треть наших переговоров. Мы продолжим завтра, если нужно, и послезавтра наши переговоры, чтобы подумать о перспективах. Их надо определять. Время идет быстро и ставит перед нами немало вопросов", - сказал он.

Стороны еще раз рассмотрели основные направления развития сотрудничества Беларуси и России, приоритеты Союзного государства на ближайшую и среднесрочную перспективу. Состоялся обмен мнениями и о текущей международной ситуации - в глобальном и региональном разрезе. Стороны подтвердили актуальность подписанных в декабре прошлого года Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и Концепции безопасности Союзного государства.

На переговорах также обсуждены перспективы взаимодействия в рамках ЕАЭС, где Беларусь председательствует в этом году, СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС в духе концепции Большого Евразийского партнерства, или интеграции интеграций.

Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу за всемерную поддержку вступления Беларуси в ШОС и получения статуса партнера в БРИКС.

"Говорили и о перспективах возвращения к нормальному, цивилизованному диалогу на международных площадках по целому ряду актуальных тем глобального характера", - отметил Глава государства.

Он рассказал, что на переговорах стороны не обошли вниманием и новую ситуацию в вопросе урегулирования конфликта в Украине. "Нам особо на что-то рассчитывать великое не надо в этой ситуации. Надо верить фактам. Разного рода заявления, обещания - это пока заявления и обещания", - заметил белорусский лидер.

"Также видим некоторые позитивные тенденции в геополитических раскладах, но они пока не стали глобальными трендами. Незаконные экономические санкции ряда государств никуда не исчезли", - констатировал Александр Лукашенко.

Вместе с тем президенты сошлись во мнении, что эти санкции в чем-то даже помогли в плане собственного развития.

"Давление на Беларусь и Россию не ослабевает. Хотя уже всем ясно, что эти ограничения больше бьют по тем странам, которые их и ввели, - заметил Александр Лукашенко. - Ну и нам дали возможность серьезно подумать о перспективах нашего развития и убедили нас в том, что через определенное время мы преодолеем это давление полностью. Если бы не было этих испытаний, их стоило бы придумать. Они заставили нас всерьез задуматься о самодостаточности, важности опоры на собственные силы, продовольственной безопасности и технологическом суверенитете".

"Мы очень высоко ценим вашу поддержку, которая открыла нам доступ к огромному российскому рынку, помогла переориентировать логистику товарных потоков. Полностью мы переориентировались. Сегодня работа в этом направлении продолжается", - добавил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова подключиться к амбициозным национальным проектам в России.

"Будем рады помочь в реализации новых амбициозных национальных проектов", - сказал Глава государства.

Один из примеров - сотрудничество в сфере производства беспилотников, что обсуждалось недавно вместе с российскими специалистами в Минске. Достигнута договоренность, и это одобрено Президентом России, о строительстве завода по производству беспилотных авиационных систем. "Значит, мы можем все. И для этого надо не много времени", - отметил Александр Лукашенко.

"Вместе с Президентом России думаем уже не только о восстановительном росте и импортозамещении, но и об опережающем развитии. Кое-что начали делать по отдельным направлениям. Беларуси и России нужен технологический прорыв во имя будущего наших стран и народов. Все необходимое для этого у нас есть. Даже больше, чем надо", - сказал Президент.

От отметил, что направления движения в этом плане также известны: искусственный интеллект, квантовые и биотехнологии, микроэлектроника, робототехника, новые материалы, термоядерный синтез, производство беспилотных летательных аппаратов и многое другое.

Глава государства также отметил наличие большого потенциала для развития сотрудничества в транспортной сфере. "Пришло время серьезно подумать над более эффективным его использованием. Прежде всего возможностей железнодорожного транспорта", - заявил Александр Лукашенко.

В этом плане Глава государства напомнил о предложении построить высокоскоростную дорогу от Москвы до Минска или даже до Бреста.

Беларусь и Россия, отметил Александр Лукашенко, также плотно взаимодействуют по импортозамещению. Белорусские компоненты и узлы работают в автомобилях и самолетах, собираемых в России, а отечественные грузовики и самосвалы успешно заменили западные аналоги в карьерах и на улицах городов. Белорусские продовольствие, обувь, одежда хорошо известны покупателям как в Смоленске, так и на Сахалине.

Говоря о предстоящих мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, Александр Лукашенко заявил, что для белорусов большая честь принять участие 9 мая в юбилейном Параде Победы на Красной площади.

"У наших стран много совместных планов и проектов на текущий год. Разумеется, важнейший из них - это празднование 80-летия Великой Победы над фашизмом, - сказал Глава государства. - Вам, россиянам, спасибо за то, что вы идете в авангарде этого процесса. Без вас трудно было бы отстоять ту Великую Победу, которой мы сегодня гордимся. Для нас, белорусов, большая честь принять участие в юбилейном Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2025 года".

"Мы помним и чтим героический подвиг советского народа, наших отцов, дедов и прадедов. Главное сегодня - быть достойными их памяти, не допустить реабилитации нацизма и переписывания истории", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Благодаря последовательной, взвешенной и ответственной внешней политике Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство. И не первый год мы это делаем. Наши страны могут и должны выступать ориентиром для партнеров в решении сложных проблем современности, сохранении и защите общих ценностей, взаимопомощи в реализации национальных интересов на принципах равноправия и уважения", - сказал Президент.



"Мы договорились с Президентом России, что мы преодолеем все. Мы сделаем все для того, чтобы наши народы были не худшими - лучшими народами в мире. Мы ничего чужого не хотим, но твердо условились: свое не отдадим. На этом стояли и будем стоять", - резюмировал белорусский лидер.

Президенты после заявлений ответили на ряд вопросов от журналистов.

Говоря о возможности урегулирования конфликта в Украине, Александр Лукашенко заявил, что украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров.

"У нас единая позиция с Российской Федерацией. Была давно и есть сейчас. Все договоренности, которые в том числе касаются конфликта в Украине, мы свято исполняли перед нашими союзниками и друзьями. Мы этой позиции будем придерживаться и сейчас, - отметил Глава государства. - Не Россия и не Беларусь были основными причинами того, что происходит там".

"Украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров", - подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что в самом начале конфликта призывал договориться, а не воевать. В том числе говорил об этом с Владимиром Зеленским, которого предупреждал об ответственности за войну на территории Украины. "И потом ему сказал: "Запомни (это классика истории): завтра в Америке поменяется руководство, и где будешь ты? Слушайте, как в воду смотрел!" - заявил Президент.

Глава государства отметил, что всегда говорит западникам о том, что именно они толкнули "этого неопытного парня" к войне.

"Хотя начиналось все с Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко. - Прим.). Ему тогда после подписания Минских договоренностей все карты в руки. Козыри все были у него: давай, прекращай. И не было бы этого. И по Донбассу бы договорились. Уверен, и тот же Донбасс был бы в составе Украины", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации, когда о Зеленского везде и фактически в Белом доме вытерли ноги, ему бы следовало "раскинуть мозгами", сесть и договориться вместе в рамках трех славянских народов. "Вот посмотрите: никто Украине помогать (на Западе. - Прим.) не будет. Что, в начале войны по редкоземельным металлам ставился вопрос американцами? Нет. А сейчас поставили. И черноземы повезут, и редкоземельные материалы, и дай бог, чтобы все остальное не вывезли. Поэтому он (Зеленский. - Прим.) еще сюда вернется. Не он, так новый, другой Президент. И будет опираться здесь на наши внутренние силы", - сказал Президент.

"Кому-то хочется, чтобы мы убивали друг друга. Мы это понимаем. Другая сторона - нет. Поэтому пусть думают. Наше дело правое", - добавил белорусский лидер.

"Если Россия договорится с США - труба Европе и Украине вместе взятым. В переговорном процессе России и США, в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повела и ведет себя до сих пор недальновидно", - заявил Глава белорусского государства.

"Но самое главное - в очередной раз пообещав, обвести нас вокруг пальца не получится. Мы знаем свои цели, свои интересы", - добавил Александр Лукашенко.

В свою очередь Владимир Путин сказал: "Хотел бы добавить к тому, что сказал Александр Григорьевич. По поводу трубы для Европы, если США и Россия о чем-то договорятся. То да, действительно, если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена. И это пойдет на пользу Европе, которая может получать дешевый российский газ".

Касаясь темы возобновления сотрудничества с западными партнерами в экономике и других сферах, Александр Лукашенко заявил, что это возможно с учетом новых условий и реальной ситуации на земле.

Глава белорусского государства в этом вопросе провел параллели с позицией Президента России по переговорам с Украиной. "Как-то сказал (Владимир Путин. - Прим.), что мы готовы с Украиной договариваться, но чтобы все понимали, и украинцы, что мы к переговорам возвращаемся спустя три года с учетом ситуации на земле. Разумно, все правильно, - процитировал коллегу Александр Лукашенко. - Можно перенести этот военный тезис на наше гражданское поле. Возвращаются (западные партнеры. - Прим.) - вот определенные условия. Много времени прошло. И условия изменились, и ситуация изменилась. Милости просим, приходите. Но, как сказал Владимир Владимирович, мы научились многому за это время. Будем делать из этого соответствующие выводы".

"То есть ситуация изменилась. Мы знаем, чем ответить. Надо понимать, что эти три года мы (находились. - Прим.) под жестоким прессом, а пресс всегда способствует мобилизации. Мобилизовавшись, очень многое сделали. Поэтому мы намерены идти своим путем и использовать только то, что нам нужно. Думаю, что это будет правильно. Мы много раз с Владимиром Владимировичем на эту тему в таком смысле говорили. Никто не закрывается, мы вас примем здесь под наши новые условия с учетом ситуации на земле и возьмем только то, что нам нужно", - подчеркнул Президент.

"Учитывать интересы Беларуси - полностью соответствует национальным интересам России", - подчеркнул российский лидер.

"Интересы Беларуси при наших взаимоотношениях с кем бы то ни было - и с нашими партнерами за океаном, и ближайшими нашими соседями - учитываются всегда. Мы в рамках Союзного государства исходим из того, что у нас общая концепция внешнеполитической деятельности. Мы работаем тесно в рамках ЕАЭС, у нас очень глубокая кооперация в сфере экономики, реального производства. Поэтому не учитывать взаимные интересы мы просто не можем", - сказал Владимир Путин.

Он пояснил, что любой шаг России на любом из этих направлений так или иначе отражается и на России, и на Беларуси.

Александр Лукашенко пояснил, что этот вопрос появился с подачи белорусских беглых за границей. Мол, Россия с США договорятся, а "Лукашенко туда и не пустят, и интересы Беларуси не будут соблюдены". "Во-первых, я, отвечая на это, сказал, что я особо не рвусь никуда. А, во-вторых, там (на переговорах. - Прим.) будет близкий нам человек, наш партнер - Российская Федерация. И она знает наши интересы и ни в коем случае никому не уступит и не отступится от наших интересов. Точно как вы и сказали. Поэтому если кто-то надеется, что переговоры России и США по Украине или России и Запада нанесут какой-то вред соседствующей Беларуси, это абсолютно не так. Владимир Владимирович это подтвердил. Добавить нечего".

"Не учитывать интересы Беларуси для нас вредно самим. Вот в чем все дело. Поэтому вопрос, честно говоря, надуманный", - добавил Владимир Путин.

Один из вопросов от журналистов касался экономической интеграции России и Беларуси, насколько исполнены 28 союзных программ и как продвигается реализация намеченного на 2024-2026 годы.

"Все 28 программ, которые были намечены, исполнены на 100%. То, что мы планировали на 2024-2026 годы, исполнено свыше, чем на 26%. Я лично удовлетворен тем, как идет эта работа. Правительства работают очень напряженно, интенсивно и результативно", - заявил Владимир Путин.

Он отметил, что время от времени вместе с Президентом Беларуси ему приходится в этом процессе принимать участие, чтобы устранить отдельные несогласованности между различными ведомствами. Это происходит в рабочем порядке, и всегда находятся компромиссные решения.

"Добавить ничего не могу. Я очень рад, что Владимир Владимирович удовлетворен реализацией этих программ. Мы четко договорились технологически - то, что правительства не смогут выработать на своем уровне, вносите на наш уровень для согласования. Сегодня было таких два-три вопроса в ходе переговоров. Мы согласовали их, правительства работают. Поэтому я доволен этим ходом", - сказал по этому вопросу Президент Беларуси Александр Лукашенко.

По прибытии в Кремль до начала переговоров Глава белорусского государства ответил на вопросы журналистов.

На вопрос, что будет на переговорах, Глава государства сказал: "Все будет. Мы все откладывали, откладывали. Вы же видите, что мы пару месяцев или три уже месяца не встречались. Поэтому мы все накапливали вопросы, договаривались, что сегодня обсудим", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что каких-то глобальных внутриполитических, экономических вопросов во взаимоотношениях между Беларусью и Россией нет. "Они обсуждались уже не один раз. Мы многое делаем в этом направлении. По единым рынкам газа, нефти, электроэнергии приняли решение. Их немного - этих вопросов. Импортозамещение еще", - отметил Александр Лукашенко.

Что касается внешнеполитической повестки, много вопросов накопилось и глобальных, и региональных. "Нам в глобальные вопросы лезть нечего. Я думаю, россияне разберутся и за нас, и за себя на глобальном уровне", - сказал он.

Отвечая на вопрос, планируются ли у него контакты с американцами, Александр Лукашенко сказал: "Нет, я не собираюсь с ними контактировать. В данном случае нам чего встречаться? Нам нет никакого смысла. Мы согласуем сейчас позицию". Вместе с тем, отметил Президент, контакты с США по линии определенных ведомств всегда поддерживались.

Что касается переговоров с Владимиром Путиным, Глава государства обратил внимание на наличие региональных вопросов, наподобие украинской проблемы или взаимоотношений с Европой, Западом. "Эти вопросы есть. Еще раз надо обсудить с учетом последних событий наши намерения с Российской Федерацией, синхронизацию наших действий. Это будет. Поэтому мы обсудим все вопросы", - рассказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что большое внимание в целом уделяется именно вопросам экономики. "Но мы разберемся с экономикой. У нас есть все для того, чтобы нормально жить. Богато не будем это время жить, но нормально будем жить. Там (в Украине. - Прим.) нет ничего, и Европа им не поможет", - заметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко прокомментировал предложение о временном 30-дневном перемирии в Украине.

Отвечая на вопрос, не уловка ли это, Президент сказал: "Нет, они уже нас не поймают. И Россию тем более. Все время ж уловки да уловки. То обманули, то еще что. Пора уже нам головой думать. Сегодня-завтра Владимир Владимирович (Путин. - Прим.) будет разговаривать с представителями Трампа на эту тему. Там же куча вопросов, кроме 30-дневного периода. Это надо в целом, пакетом взвешивать и принимать соответствующее решение. Нет, это не уловка, и не будет уловкой. Не будет, потому что мы знаем, что нам надо. Они знают, чего мы хотим. Поэтому уловкой не будет. Потом, чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально. Если это перемирие, значит, все замерло и никакого движения. Но на это скорее всего украинцы не согласятся", - сказал Глава государства.

"Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Абсолютно нет. Они что делают (может, так, общие черты, остановить войну и прочее) - они зондируют почву. Мы об этом сегодня поговорим. Владимир Владимирович (Президент России Владимир Путин. - Прим.) мне расскажет о том, что говорили в Саудовской Аравии и прочее. Они зондируют почву: а что эти хотят? что эти? На этих нажмем - можно нажать. На этих не нажмешь", - сказал Глава государства.

"Что, на Россию (можно нажать. - Прим.)? Мы давно обсуждали эту проблему. Что, Дональд придет и кулаком стукнет - все. Или санкции введут? Так уже ввели против нас столько санкций, что уже дальше некуда их вводить, - заметил белорусский лидер. - Поэтому нажали на Украину, и ей что - деваться некуда. Согласились - 30 дней, так 30 дней. Они и говорят, что согласны на 30 дней. Россияне, если эти 30 дней (если будет установлено перемирие. - Прим.), ну все равно экономика будет работать, ВПК будет работать, они будут производить вооружения и прочее. Ну ладно, на фронт не повезем, складируем это все. А в Украине движения не должно быть никакого. Потому что они же из-за границы перебрасывают вооружения. Как только заметили - все, нарушение".

Александр Лукашенко предполагает, что Украина может с этим и не согласиться: "Они думают, что мы откажемся - россияне откажутся от этого. И у них будет этот козырь, о котором говорил Трамп, т.е. тут еще столько этих заборов и хлама, что нам торопиться не надо".

Президент в беседе с журналистами посоветовал не идти на уловки Дональда Трампа: "Потому что он в этом отношении ваш человек - он медийный, он может заявления делать - утром одно, вечером - второе. И легко ввести нас, вас в заблуждение. Поэтому мой вам совет: только факты! А факты сегодня таковы, что завтра-послезавтра Курскую область освободят вообще".

Александр Лукашенко также заявил, что для украинцев сейчас плохо складывается обстановка на фронте, в том числе в районе Покровска.

Отвечая на вопрос, что сегодня нужно, чтобы переговоры по Украине действительно начались, Президент сказал: "Если честно, надо, чтобы россияне согласились. Им сложно сейчас согласиться в силу того, что на фронте у них полегче. Поэтому у них большие козыри, как Трамп говорил, в руках".

"Вот если они эти козыри приберегут, а не достанут и не начнут в этой картежной игре выигрывать, тогда договоримся", - добавил Глава государства.

Комментируя по просьбе журналистов поездку Президента России Владимира Путина накануне в Курскую область и успехи российских войск на этом направлении, Глава государства сказал: "Молодец. Что вы думаете, Главнокомандующий просто так ездит? Если приехал, завтра, образно говоря, надо полностью освобождать всю территорию. Ну несколько дней, и она будет освобождена, насколько я понимаю".

Во время общения Глава государства рассказал журналистам, что новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси пока нет.

"Еще нет "Орешника". Работаем. Но когда я погрузился в эту проблему (Владимир Владимирович меня погрузил), оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать. И мы это делаем в Беларуси. Поэтому мы работаем над этим. Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, - мы сегодня уже фактически заканчиваем изготовление. От старшего брата (России. - Прим.) ракета нужна будет", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко прокомментировал предложенный план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перевооружении Европы стоимостью 800 млрд евро, а также предложенный Президентом Франции Эммануэлем Макроном "ядерный зонтик" для союзников в ЕС.

"Им бы этот "зонтик" надо над Францией не потерять. А не то, что они этот "зонтик" над всей Европой будут держать. Это во-первых. Во-вторых, они пускай "зонтик" свой поднимут хотя бы над Германией. Или, образно говоря, поделятся ядерным оружием с Германией - вечным историческим своим врагом. Вроде сейчас замирились. Кто его знает… У них претензий друг к другу колоссальное множество. У поляков с немцами, знаете… Там противоречий куча", - сказал Глава государства.

Что касается плана перевооружения, Александр Лукашенко заметил: "Пусть они еще договорятся о 800 миллиардах и подумают, где они возьмут эти 800 миллиардов".

"Есть другой путь. Абсолютно открытый, честный, мирный путь. К этому подталкивает и конфликт в Украине. Хватит, навоевались, давайте уже жить дружно и выстраивать нормальную политику, - призвал белорусский лидер. - А потом, вы же видите, самое главное - народы там (в Евросоюзе. - Прим.) поднялись. Они ж привыкли жить хорошо, в том числе и за счет нас, особенно России - дешевые ресурсы. За счет этого прибыль хорошая. Все привыкли хорошо жить, а тут этого нет".

"Поэтому Урсула, наверное, ни разу не видела не то что современные средства поражения - ракеты и прочее, - она пистолета нормального не видела, а уже мыслит глобально в плане вооружений, создания европейской армии", - заметил Президент.

"Ну и Дональд (Президент США Дональд Трамп. - Прим.) же вы видите, какую позицию занял. Так и хочется сказать: кто им даст это сделать?" - сказал Александр Лукашенко.