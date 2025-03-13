Официальный визит в Российскую Федерацию

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Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию. Самолет Главы государства совершил посадку в аэропорту Внуково.

У трапа Главу государства встретили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук и директор Департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Российской Федерации Игорь Богдашев.

С учетом официального статуса визита в церемонии встречи в аэропорту задействован почетный караул, предусмотрено исполнение гимнов двух стран.

В Кремле сегодня пройдут переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций обсудят развитие сотрудничества Беларуси и России, перспективные направления взаимодействия. В центре внимания также совместная работа в интеграционных форматах. Лидеры стран обменяются мнениями по вопросам текущей международной ситуации.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан пакет документов.

В программе визита также ряд иных мероприятий, предусмотренных его официальным статусом.

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