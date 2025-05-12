Переговоры с Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама состоялась 12 мая во Дворце Независимости.

Непосредственно переговорам предшествовала церемония официальной встречи с соблюдением всего предусмотренного в этих случаях церемониала, включая исполнение гимнов двух стран и задействование роты почетного караула.

Переговоры во Дворце Независимости прошли в узком и расширенном составах. На них стороны обсудили развитие стратегического сотрудничества Беларуси и Вьетнама по ключевым направлениям в экономике, политике и гуманитарной сфере.

"Рад приветствовать Вас в Беларуси. Мы считаем Вас своим другом. И не только потому, что Вы не первый раз в Беларуси. Четвертый Ваш визит. Прежде всего хочу поздравить Вас с новой работой (речь об избрании на пост Генерального секретаря в прошлом году. - Прим.), очень ответственной по меркам Вьетнама", - сказал Александр Лукашенко во время переговоров в узком составе.

"Хочу заверить вас, что наши отношения будут только улучшаться и договоренности, которые мы утвердим с Вьетнамом, будут неукоснительно выполняться. Мы нацелены с вами, договоренность такая есть, согласована - о стратегическом партнерстве между Беларусью и Вьетнамом, - заявил белорусский лидер. - У нас большая история наших отношений, красивая история нашей совместной борьбы во Вьетнаме за независимость вашего государства и народа. Наблюдая за тем, как развивается спустя десятки лет после той страшной войны Вьетнам, мы радуемся за ваши успехи, готовы сотрудничать во имя того, чтобы эти успехи были еще более весомыми".

Александр Лукашенко напомнил о договоренности, достигнутой на полях БРИКС в Казани в октябре 2024 года, о разработке плана совместных действий или дорожной карты по развитию сотрудничества. "Мы предложили, как и договаривались в Казани, вьетнамской стороне план совместных действий на ближайшую перспективу - 2025-2027 годы. Думаю, что мы сделаем все для того, чтобы реализовать намеченное в этой дорожной карте", - сказал Президент.

"У нас, естественно, есть вопросы, которые в повестке дня, которые надо решать оперативно. Думаю, мы с вами эти вопросы обсудим. И если мы достигнем совместного решения, мы в ближайшее время их реализуем. Будь то взаимные платежи между двумя государствами, будь то авиационное сообщение и все, что с ним связано. Это те вопросы, без которых экономика функционировать не может", - добавил Александр Лукашенко.

"Мы готовы с вами создавать совместные производства той техники, в которой заинтересован Вьетнам", - сказал Глава государства.

"Мы готовы к взаимным поставкам наших товаров (во Вьетнам. - Прим.) и вьетнамских товаров в Беларусь. Думаю, что нам не надо предпринимать много усилий для того, чтобы увеличить эти объемы, потому что опыт работы у нас уже есть", - добавил белорусский лидер.

"Откровенно можно говорить сегодня о том, что мы интенсивно сотрудничали с вами в области военно-промышленного комплекса, поставок наших образцов вооружений во Вьетнам. Если вам это будет интересно, мы готовы это возобновить", - сказал Президент.

Он также пригласил вьетнамских партнеров посетить выставку MILEX-2025, которая вскоре пройдет в Минске.

То Лам в свою очередь подтвердил, что Вьетнам заинтересован повысить уровень отношений с Беларусью до стратегического партнерства.

"Несмотря на то, что мир быстро изменяется, мы верим, что наша традиционная дружба будет развиваться хорошо. Наши отношения уже развиваются 33 года. Уверен, что мы и дальше будем их укреплять. Мы являемся близкими друзьями, развиваем отношения, внутренние рынки, - подчеркнул он. - И в рамках визита на основе наших традиционно дружественных отношений мы хотели бы обсудить ряд вопросов, которые помогут развитию двусторонних отношений и позволят повысить их уровень до стратегического партнерства".

Вьетнамский лидер также искренне поблагодарил белорусскую сторону за теплое гостеприимство, оказанное ему и членам делегации. Он поздравил Главу государства и весь белорусский народ с 80-летием Великой Победы. Также То Лам, пользуясь случаем, поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента. "Я верю, что под вашим руководством Беларусь продолжит развиваться, достигать больших успехов, будет защищать свой суверенитет, обеспечит безопасность, мир, процветание и развитие страны, укрепление ее позиций на международной арене", - сказал То Лам.

На переговорах в расширенном составе Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Вьетнам идут единственно верным путем сохранения исторической памяти.

"Мы Вас здесь принимаем как друга белорусского народа. В вашей авторитетной делегации все партийное руководство, в том числе региональное, более десятка руководителей министерств и ведомств, ведущих СМИ, представителей промышленных, научных кругов. Вы, товарищ То Лам, - большой друг Беларуси, неоднократно бывали у нас и хорошо знаете нашу страну. Мы внимательно следим за развитием Вьетнама, проводимыми реформами. Видим успехи, которые осуществляются под мудрым руководством компартии, которая в этом году отметила свое 95-летие", - сказал Глава государства.

С чувством глубокого уважения он поздравил вьетнамских друзей с 50-летием освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны. В недавних торжествах по этому поводу в городе Хошимине приняли участие белорусские парламентарии, а женские ассоциации организовали фотовыставку "Красота и героизм женщин Беларуси и Вьетнама".

"Это в очередной раз подтверждает, что мы с Вами, уважаемый товарищ То Лам, мыслим одинаковыми категориями и идем одним, единственно верным путем сохранения исторической памяти. Как Вы сказали только что, что историческая память, история наших отношений у нас очень длинная. Такой подход, ориентированный на преемственность поколений, обеспечивает созидательное развитие современного общества и предопределяет будущее наших государств", - заявил Александр Лукашенко.

"Главная задача - активизироваться в экономике, торгово-экономическом направлении. Это касается возобновления регулярных поставок во Вьетнам белорусской сельскохозяйственной, грузовой и карьерной техники. Уверен в перспективности совместного производства белорусских тракторов и автомобильной техники", - сказал Глава государства.

Он констатировал, что за последнее время сторонам удалось продвинуться по многим вопросам. Например, в текущем году вступило в силу соглашение о взаимной отмене виз для владельцев национальных паспортов. Буквально месяц назад в Ханое прошло заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Глава государства уверен, что реализация совместных научно-технических проектов, внедрение их результатов в экономику, а также обмен новейшими технологиями позволят повысить безопасность Беларуси и Вьетнама.

"В 2024 году отношения между двумя странами еще более упрочились за счет развития народной дипломатии по линии молодежных, общественных организаций, экспертных кругов, медиаструктур. Надеемся на продолжение этой позитивной динамики. Приоритетными направлениями остаются образование, культура, спорт, туризм" - сказал Александр Лукашенко.

"Закрытых тем в отношениях между нашими государствами давно нет. И мы готовы для Вьетнама делать все то, что вам нужно, все, что вам понравится во время Вашего визита, будущих визитов высоких должностных лиц, представителей народа вашей страны", - заверил белорусский лидер.

Говоря о стратегическом партнерстве, Александр Лукашенко отметил, что во внешнеполитической доктрине Вьетнама это означает особый, продвинутый уровень отношений. "В этом направлении, мы с вами договорились, будем двигаться. Хотя еще 10 лет назад - в 2015 году - в Ханое я с полной уверенностью заявил руководству вашей страны, что Вьетнам - наш стратегический партнер. Он является нашим надежным другом в Юго-Восточной Азии, - сказал Глава государства. - Это соответствует выбранному нами курсу - совместно и последовательно развивать взаимовыгодное сотрудничество на благо народов двух стран".

То Лам в свою очередь заявил, что Вьетнам внимательно наблюдает за развитием Беларуси и искренне радуется социально-экономическим достижениям, которых добилась страна за последнее время под руководством Президента Александра Лукашенко. "Я верю, что благодаря своему опыту и стратегическому видению ваш Президент приведет Беларусь к дальнейшим достижениям в национальном развитии, в обеспечении социальной безопасности, укреплении позиций Беларуси в регионе и в мире", - сказал он.

Генсек ЦК Компартии Вьетнама отметил, что отношения с Беларусью берут свое начало во времена Советского Союза, особый импульс они получили в 1957 году, когда Беларусь впервые посетил Президент Хо Ши Мин. "Вьетнам всегда помнит и остается благодарен за ту ценную поддержку, которую белорусский народ оказал вьетнамскому народу в борьбе за независимость и воссоединение, в деле национального строительства и развития", - подчеркнул То Лам.

Особо позитивно он оценил тот факт, что за более чем 30 лет с момента установления дипотношений Беларусь и Вьетнам "достигли больших успехов" в развитии взаимодействия. Он констатировал рост политического доверия, все более тесное сотрудничество в таких областях, как оборона, безопасность, наука, технологии, торговля, инвестиции, образование, подготовка кадров, культура, спорт.

По итогам переговоров Александр Лукашенко назвал То Лама своим хорошим другом и отметил, что стороны провели откровенный и обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов и подробно обсудили перспективы дальнейшей работы.

"В ходе переговоров самое серьезное внимание мы уделили промышленности, прежде всего машиностроению. И мнения здесь у нас полностью совпадают: необходимо возобновить регулярные поставки вьетнамским потребителям белорусской карьерной техники, грузовиков и, конечно, легендарных для Вьетнама тракторов BELARUS. Договорились максимально ускорить реализацию проекта по созданию на площадке у наших друзей совместного производства белорусских тракторов, а также техники Минского автомобильного завода, в том числе для поставок в другие страны региона", - рассказал белорусский лидер.

По словам Президента, традиционно среди главных вопросов повестки дня взаимодействие в сфере сельского хозяйства и поставки продуктов питания.

Принято также решение активизировать взаимодействие в научно-технической сфере и провести в 2025 году очередное заседание Совместной Белорусско-Вьетнамской комиссии по научно-техническому сотрудничеству. "Вопрос обеспечения технологической безопасности и суверенитета является стратегически важным для всех без исключения государств, и длительные перерывы в работе этой комиссии с учетом стремительно возрастающих темпов развития науки и техники сегодня неприемлемы. Об этом говорил и руководитель делегации Вьетнама", - сказал Александр Лукашенко.

"Есть заметный прогресс в укреплении двусторонних гуманитарных связей. Напомню, что с 30 января 2025 года между нашими странами действует безвизовый режим. Назрел вопрос скорейшего открытия прямого авиасообщения между Беларусью и Вьетнамом, - сказал Президент. - Как сказал Генеральный секретарь, наши люди начинают очень интенсивно общаться. А также бизнесмены. Введя рейсы (прямые. - Прим.), мы интенсифицируем этот процесс".

Александр Лукашенко заявил о договоренности более плотно работать с Вьетнамом в сфере образования, особое внимание уделить вопросу подготовки вьетнамских ученых на базе белорусских научных учреждений.

"Затронули также прямые связи между регионами двух стран. Здесь у нас очень большой нереализованный потенциал. Уверен, что успешно проведенная во Вьетнаме административно-территориальная реформа даст новый импульс межрегиональному взаимодействию и обогатит сотрудничество новыми идеями и проектами", - сказал Президент.

"Убежден, что и проведение Дней Ханоя в Минске, которые стартуют сегодня, будет способствовать укреплению белорусско-вьетнамской дружбы, гуманитарных и культурных связей между нашими народами", - добавил белорусский лидер.

"В ближайшей перспективе мы доработаем план наших совместных действий на ближайшие три и более лет - "дорожную карту" по дальнейшему развитию нашего сотрудничества и подпишем ее в ходе очередной встречи на высшем уровне", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко поблагодарил То Лама за обстоятельный и предметный разговор, его неизменную поддержку и абсолютную личную вовлеченность в работу по всестороннему развитию белорусско-вьетнамского сотрудничества.

"Но на этом наша работа, конечно же, не заканчивается. Мы договорились, что уже сегодня состоится порядка десяти двусторонних встреч на уровне министерств и ведомств, где будут обсуждаться вопросы реализации всех наших договоренностей", - добавил Президент Беларуси.

Глава белорусского государства поблагодарил за приглашение посетить Вьетнам.

"Обещаю, что в ближайшее время мы с Вами встретимся у Вас на Родине. И сможем начало сегодняшних соглашений и договоренностей в чем-то реализовать. Мне кажется, мы наработаем еще ряд принципиальных конкретных соглашений и подпишем уже в вашей столице", - сказал Александр Лукашенко.

Он еще раз поблагодарил То Лама за визит в Беларусь. "Он для нас был очень важным и актуальным. А самое главное, своевременным", - подчеркнул Президент.

После переговоров на высшем уровне был подписан ряд документов, которые призваны закрепить стратегический характер двустороннего сотрудничества.

В завершение церемонии подписания и обмена текстами международных документов Александр Лукашенко и То Лам приняли совместное заявление об установлении стратегического партнерства между двумя странами.

Принятие данного заявления Александр Лукашенко назвал новой вехой в отношениях двух стран. "Решение для нас вполне логичное, закономерное, назревшее. Вьетнам - один из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии, и в основе нашего сотрудничества лежит искренняя дружба, взаимные уважение и поддержка. Строго придерживаясь этих принципов, мы уверенно продолжаем движение вперед, нацелены на качественное и долгосрочное взаимодействие", - сказал он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама орденом Дружбы народов.

Награды То Лам удостоен за значительный вклад в развитие и укрепление дружественных отношений, стратегического партнерства между Беларусью и Вьетнамом.

Александр Лукашенко подчеркнул, что То Лам является другом белорусского народа и вручение ему высокой государственной награды - это не просто некий протокольный жест. "Это награда за тот огромный вклад, который внес нынешний Генеральный секретарь в дело укрепления нашего сотрудничества", - заявил Глава государства. Он обратил внимание, что нынешний визит вьетнамского лидера в Беларусь уже четвертый по счету. "Благодаря ему мы спасли наши отношения - Беларуси и Вьетнама и выводим наши отношения на самый высокий уровень. Я уверен, что с этим человеком мы сделаем очень много для того, чтобы фундамент наших отношений никто не смог не то что разрушить, но даже прикоснуться к нему. Нынешний визит Генерального секретаря ЦК исторический в плане усиления наших отношений", - подчеркнул белорусский лидер.