Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Выступление Президента Беларуси А.Г. Лукашенко на военном параде, посвященном 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые соотечественники и гости Беларуси!

Эта Победа, сегодняшняя Победа, которую празднуют Республика Беларусь, братская Россия, наши друзья и союзники, все люди доброй воли, великая и заслуженная. Это день Великой Победы.

Это победа доблестных воинов - бойцов Красной армии, партизан, подпольщиков и тружеников тыла. Это победа советского народа - народа - освободителя от нацизма.

9 мая 1945 года небо осветили первые праздничные салюты. Началась мирная жизнь, в которой мы неустанно ведем счет годам и дням событий Великой Отечественной войны. Вот уже 80 лет празднуем победу, вспоминая героев и склоняя головы перед павшими.

Мы проводим парад во славу тех, кто не дрогнул и мужественно сражался, замедляя ход машины смерти, равняющей с землей города, села, судьбы и жизни.

Мы чествуем память героев, сломавших военную мощь гитлеровской Германии, поставившей под свои знамена миллионы европейских нацистов.

Наш народ показал невиданную волю к победе. Никто в Европе не смог противостоять вермахту так, как сделал это наш народ, наше государство - Советский Союз.

На советской границе технически подготовленная и уже тактически обкатанная армия фашистов споткнулась. На подступах к Москве увязла на долгие годы.

В первые дни только в Беларуси гитлеровцы потеряли больше солдат и офицеров, чем за два года марша по всей Европе.

В рядах Красной армии воевало 1,3 млн уроженцев Беларуси. Почти полтысячи стали Героями Советского Союза.

В тылу врага сражалось около миллиона партизан. На территории нашей Беларуси действовало свыше 800 тыс. народных мстителей.

16 партизанских бригад на протяжении месяца успешно противостояли снятым с фронта, превосходящим по силе войскам вермахта и СС, которым помогали предатели - латышские легионеры, украинские полицаи, российские "власовцы" и батальоны белорусских коллаборационистов.

За годы оккупации на нашей земле развернулось широкое народное сопротивление. Такого массового, многонационального движения партизан и подпольщиков не знала ни одна страна в мире.

В едином строю с нами сражались братья - представители более семидесяти наций и народностей.

Это был настоящий второй фронт, борьба на котором во многом предопределила и предрешила судьбу крупнейших битв Великой Отечественной войны.

Наши герои выстояли. Выстояли и победили. Они преподали Европе урок, который, как нам казалось, будет усвоен. Но на самом деле западные элиты необучаемы.

Евросоюз, создаваемый как политическое и экономическое объединение, фактически трансформировался в тоталитарный военно-политический блок откровенно реваншистских настроений.

Брюссель планомерно превращает территории Польши и Прибалтийских стран в исходные районы для атаки на восточных рубежах Североатлантического блока.

В год 80-летия Великой Победы Евросоюз намерен поднять объемы военных ассигнований до уровня больше трех процентов валового внутреннего продукта государств Евросоюза.

Варшава и Вильнюс намерены поставить на границе с Беларусью и Россией минно-взрывные заграждения.

Поэтому сегодня, перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма, мы призываем вспомнить уроки Великой Отечественной войны.

Вот для чего нам нужна сегодня эта Победа и чествование тех героев.

Мы призываем всех (Аплодисменты.): и политиков, и лидеров, и народы западных стран.

Не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси. Да, мы призываем к миру. Да, мы всем сердцем хотим остановить все войны и конфликты на планете.

Но мы делали и будем делать все необходимое и даже больше для укрепления оборонного потенциала страны, поддержания боеспособности Вооруженных Сил на уровне, надежно обеспечивающем защиту суверенитета и территориальной целостности белорусского государства.

Мы больше под плеткой и в лаптях ходить не хотим и не будем!

(Аплодисменты.)

Белорусская армия - главная опора, наш надежный щит. Сегодня мы покажем и модернизированные образцы вооружений и военной техники, созданные белорусским оборонно-промышленным комплексом, а также при тесном сотрудничестве с Россией.

Парадом пройдут доблестные военнослужащие - солдаты, офицеры и генералы Вооруженных Сил Республики Беларусь, военнослужащие Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана.

Мы были вместе тогда. Мы вместе сегодня. И должны сделать все, чтобы не допустить новой мировой бойни, которая может быть концом истории.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Этот парад - во славу нашего и вашего подвига. Подвига воинов - освободителей Беларуси, которые сегодня живут в разных уголках планеты.

Ваши завоевания и Великая Победа - ценности, которые мы завещаем беречь своим детям и внукам, как это делаете вы.

Низкий поклон вам!

Вечная память ушедшим героям!

Дорогие друзья, уважаемые гости!

От имени белорусского народа от всей души поздравляю всех с 80-летием Великой Победы.

Желаю крепкого здоровья, счастья, добра и процветания.

Пусть небо над нашей миролюбивой, любимой, красивой, родной Беларусью всегда будет мирным!

С праздником!

С Днем Победы!

Ура!