Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 мая провел переговоры с Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

"Мы хорошо знаем возможности вашего государства, вашей страны, вашего народа. Уверен, что вы изучили наши возможности. Мы к вашим услугам. Знаю, что вы очень нуждаетесь в том, чтобы развить до высочайшего уровня сельское хозяйство. Вы, наверное, хорошо понимаете, что мы способны технологически и технически оказать вам соответствующие поддержку и услуги. На нас в этом плане вы можете рассчитывать", - заверил Александр Лукашенко.

"У нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы договариваться по всем направлениям. В том числе, если будет вас интересовать, наш военно-промышленный комплекс. Словом, Беларусь для вас открыта", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что Беларусь готова поставлять в Гвинею-Бисау широкий спектр необходимой продукции, включая продукты питания, одежду, обувь, промышленные товары.

"Знаю, что вы будете посещать ведущие наши предприятия, которые вас интересуют. Мы с большим удовольствием покажем вам новые образцы, которые производим там", - сказал Президент.

Глава африканского государства в начале встречи отметил, что ему очень приятно находиться в Беларуси. Он рассказал, что осведомлен о стране и ее возможностях в различных сферах, в том числе благодаря нескольким предыдущим встречам с Александром Лукашенко, а также общению, как подчеркнул Умару Сисоку Эмбало, с общими друзьями из России и других стран постсоветского пространства.

"Мы знаем, что Беларусь накопила колоссальный опыт не только в военной сфере, но и в агропромышленном комплексе. Мы хотели бы воспользоваться этим опытом и таким образом открыть своеобразную дверь в будущее, - заявил Президент Гвинеи-Бисау. - Я очень рассчитываю на сотрудничество с Беларусью - нашим давним партнером, с которым мы можем развивать экономические отношения на различных уровнях".