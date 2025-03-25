Церемония вступления в должность вновь избранного Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации состоялась в Зале торжественных церемоний - самом большом во Дворце Независимости.

На церемонию были приглашены более 1100 человек. За несколько минут до прибытия Александра Лукашенко внесли Государственный флаг Республики Беларусь и штандарт Президента Республики Беларусь. Символично, что маршрут движения кортежа Президента в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов пролегал по двум главным столичным проспектам - Независимости и Победителей.

В начале церемонии под звуки торжественного марша к месту проведения инаугурации внесли Конституцию Республики Беларусь. Открыл церемонию Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, который объявил, что волей народа Беларуси в условиях свободных и демократических выборов Президентом страны избран Александр Лукашенко.

Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке: "Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць і ахоўваць правы і свабоды чалавека і грамадзяніна, захоўваць і абараняць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, свята і добрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі".

Затем был исполнен Государственный гимн Беларуси, после чего Президент подписал акт о принесении Присяги. Председатель ЦИК вручил Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.

Выступление Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на церемонии вступления в должность Главы государства

Дорогие соотечественники!

Уважаемые гости!

Я прежде всего хотел бы поздравить всех нас с победой на выборах! Это победа не только моя, Президента, но и миллионов наших белорусов.

26 января мы преодолели очередной исторический перекресток. Прошли его уверенно и мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века. Это путь мира и созидания, национального единства и патриотизма, справедливости и широких возможностей для каждого - все то, что мы называем государством для народа. Это наш белорусский путь!

Как и в самом его начале, мы снова большинством выбрали свою независимость, преемственность политического курса и уверенное будущее. Показали зрелость белорусской нации. Торжество нашего единства.

Присягать стране и белорусскому народу в год 80-летия Великой Победы - огромнейшая ответственность. Сегодня мы все приносим клятву верного служения Отечеству и никому не позволим стереть созидательный след в истории - наш и наших предшественников.

Мы с вами создали суверенное государство. Нам есть чем гордиться.

Что знали в мире о Республике Беларусь каких-то три десятка лет назад? Почти ничего. Кому мы были интересны? Пожалуй, никому. А сегодня? Сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение!

Поэтому к нам приковано внимание. И далеко не всем по душе наша независимость, особенно наша честная и открытая позиция на международной арене.

Мы показали электоральный суверенитет в деле. За эти годы нам удалось сформировать стандарт проведения выборов, который может служить международным эталоном.

К своим победам мы пришли вместе!

Благодарю всех избирателей за отданные мне голоса. За вашу веру в принципы и ценности, которые лежат в основе достижений суверенной Беларуси. Наших с вами достижений.

Радует поддержка молодежи, ее вовлеченность в политическую жизнь. Это ценно. Дети не видели разруху первых лет становления страны. Им объективно трудно судить о правильности выбранного нами тогда пути. Но они готовы продолжить его. Мы вырастили достойную смену. Нам есть кому передать эстафету.

Спасибо моим доверенным лицам. Вы не только представляли интересы и программу действующего Президента, но и оперативно решали волнующие вопросы.

Я признателен местным органам власти, особенно избирательным комиссиям, органам правопорядка. Мы провели выборы достойно. За этим успехом стоит ваш огромнейший труд. Работа не одного дня и не одного месяца.

В авангарде электоральной кампании - учителя, медики, как всегда, в большинстве своем - наши любимые женщины. Большое вам спасибо!

Отдельную благодарность хочу выразить организаторам и участникам многочисленных культурных и спортивных мероприятий. Они создали атмосферу праздника и сплотили нас еще больше.

Свой высокий профессионализм показали средства массовой информации. В национальном медиаполе сформирована серьезная повестка без хайпа, без спекуляций, всяких шоу и скандалов. Государственные СМИ являются для белорусов основным источником информации.

Сегодня хочу обратиться и к своим соперникам - кандидатам, выдвинувшим себя на пост Президента. Благодаря вам мы показали образец настоящей чистой конкуренции. Без внутренних интриг, манипуляций со стороны внешних сил.

Спасибо и тем, кто в такой политический и правовой формат не вписывается, но продолжает из-за рубежа учить нас жизни, отрабатывая гранты западных "демократий". Расследование новой администрации Трампа вскрыло вопиющие случаи финансирования USAID и NED госпереворотов и цветных революций по всему миру, в том числе в Беларуси в 2020 году. Помните этот мятеж.

Благодаря вам, продавшим Родину за эти гранты, а точнее - вопреки, мы стали сильнее. Потому что бережем мир, который вы ставите под угрозу. Обеспечиваем благополучие, которое вы ставите под удар, выпрашивая у своих хозяев санкции и бомбы. Вы научили нас ценить и отстаивать то, что мы имеем.

Люди все видят. У вас нет и не будет поддержки. У вас нет будущего. Вам и вашим кураторам нечего противопоставить нашему единству. Скажу больше. Полмира мечтает о нашей "диктатуре" - диктатуре реальных дел и интересов наших людей.

И со свободой слова у нас все в порядке. Демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном. Каждый в Беларуси имеет конституционное право и возможность высказаться. Но не нужно призывать уничтожить все, что создано многими поколениями белорусов.

Мы не позволим использовать свободу слова как дубину для разрушения собственной страны. К чему это может привести, мы видим. Мы через многое прошли, прокладывая свой суверенный путь. И попытки перевернуть нашу жизнь, бесконечная критика нашего курса, нападки на наших людей, занимающих твердую государственную позицию, - это цена независимости государства. Цена благополучия нашего народа!

Белорусская государственная модель развития стала вызовом системе псевдолиберальных ценностей. И то, что мы не отступаем и не прогибаемся, откровенно раздражает наших противников и врагов.

Поэтому на нас обрушили водопад санкций. Нечистая, нечестная экономическая конкуренция в самом примитивном виде. Да и не только экономическая… Но даже в этих условиях мы немало сделали, шагнули вперед, освоив новые компетенции.

В стране полноценно развивается космическая отрасль. Если начинали с производства оборудования для космической техники, то сегодня участвуем в международных исследовательских программах, запускаем спутники, готовим специалистов.

Мы построили первую атомную станцию. С открытием Белорусской национальной биотехнологической корпорации мы овладели технологиями, доступными только нескольким странам мира. Заняли свою нишу и в такой продвинутой сфере, как цифровые технологии.

Наши оптика и микроэлектроника востребованы во всем мире. Нас знают как родину самых больших БЕЛАЗов. Каждый десятый трактор на планете сошел с конвейера Минского тракторного завода. А ведь еще есть МАЗы, электробусы, легковые автомобили и прочее.

Разработав программу развития села, буквально за пару десятилетий мы не только обеспечили собственную продовольственную безопасность - по многим позициям вошли в десятку мировых экспортеров продовольствия.

Наша медицина - одна из самых высокотехнологичных и при этом самых доступных в мире. Мы в двадцатке мировых центров трансплантологии.

Это все мы - новая Беларусь, страна тружеников и созидателей.

Мы стали сильными, значимыми и заметными.

Но, как бы странно это ни звучало, снова ходим по краю. По краю пропасти системного геополитического кризиса. И не только мы.

Мир шатается. Одни вызовы стремительно сменяют другие. Горячих точек становится все больше. Эскалация вокруг нас только усиливается. На пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, чтобы втянуть Беларусь в конфликт.

Посмотрите, через что мы прошли только за последние пять лет. Буквально в один электоральный цикл вместились пандемия, массированный гибридный удар мятежа - цветной революции, ужесточение санкций, постоянные провокации на наших западных и южных границах. И мы стояли и стоим, не поддаваясь на провокации.

И все это результат глобальных игр тех, кто уверен, что имеет право диктовать волю всему миру, нарушая международные принципы и нормы.

А на каком основании они присвоили себе такое право?

Как соучредители Организации Объединенных Наций мы полномочны именно так поставить вопрос.

80 лет назад 50 стран мира, включая нашу республику, подписали Устав ООН и взяли на себя высочайшую ответственность "избавить грядущие поколения от бедствий войны… вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство больших и малых наций". За это время к нам и к нашим целям присоединились 143 государства.

И когда речь идет о справедливости и правде, совершенно неважно, какого размера твоя страна на карте мира. Голос Беларуси всегда звучит громко и уверенно. За годы своей независимости мы стали участниками большой политики.

И я могу со всей ответственностью заявить, что у нас, власти и народа, достаточно опыта, чтобы выстоять в любых ветрах истории.

Но расслабляться никак нельзя: сильная, процветающая страна, заметная и активная на внешнем контуре, нужна только нам.

К счастью, у нас много друзей и союзников. Братская Россия, Великий Китай, партнеры Содружества Независимых Государств, ШОС, БРИКС. Фактически все страны, которые сегодня образуют глобальное большинство.

Мы - нация, достойная уважения!

Вступая в новый исторический период, Беларусь опирается на выверенную временем стратегию развития. Она определена давно - на республиканских референдумах и народных вече - Всебелорусских народных собраниях. Мы ее только корректируем в соответствии с моментом, нашим опытом и нашими ресурсами.

Общее направление движения - это традиции, трудолюбие, технологии.

Традиции... - то есть наследие предков, а также наш собственный опыт построения суверенной Беларуси.

Это тот морально-нравственный базис, который определяет единство народа и лежит в основе мировосприятия белорусов: справедливости, законности и солидарности.

Это тот фундамент, на котором строится преемственность поколений. Традиции, которые мы должны передать нашей молодежи.

Трудолюбие - тая самая славутая беларуская працавiтасць - свойство наших людей, которое позволило выжить в водоворотах истории и в сплаве с дисциплиной, профессионализмом, талантом и ответственностью позволяет добиваться самых амбициозных целей. Я уже не говорю о партизанском упорстве и стойкости белорусского народа.

Технологии - это ключ к будущей самодостаточной экономике и гарантия нашей независимости, инструмент устойчивого развития и обеспечения нашей безопасности. Дорога в семью стран - мировых лидеров.

Все это в проекции на пятилетку качества и новую программу социально-экономического развития должно дать более высокое качество жизни для каждого белоруса.

Нам нужно поставить прогресс на службу стране и человеку, оседлать тенденции, которые стремительно захватывают мир сегодня и будут определять его завтра. Если атом - то мирный, если робот - то помощник, если генная инженерия - то защита от болезней. Созидание и еще раз созидание, но не разрушение.

Контуры нашей стратегии обозначены в предвыборной программе. И вы знаете: все, что мы пообещали, будет сделано. С вами вместе. Во имя благополучия страны и белорусского народа. Чтобы Беларусь шагнула вперед, в будущее.

Крепкая экономика - наша политика и залог успеха. Перспективные инвестиционные проекты, инновационные производства, новые рабочие места - базисные задачи предстоящей пятилетки.

Беларусь обладает колоссальным и даже уникальным научным потенциалом во многих сферах. У нас есть все, чтобы не проиграть новую интеллектуальную гонку. Поэтому надо усиливать наши традиционные конструкторские, инженерные и другие школы, нарабатывать новые компетенции.

Это не значит бежать сломя голову за новомодными трендами, на которых сейчас принято хайповать, - искусственный интеллект, квантовый компьютер и тому подобное. Да, мы этим будем заниматься, но только во благо наших людей.

Но нам не нужны и не будут нужны технологии ради технологий. Они должны приносить реальную пользу и давать конкретный результат.

Главное понять, что из этого всего массива новшеств действительно дает новое качество, экономит ресурсы, заметно облегчает и улучшает жизнь людей.

Но не будем забывать, что любая глобальная цель в принципе не достижима без досконального решения насущных повседневных проблем.

Важнейший общенациональный проект - дальнейшее развитие наших регионов. Каждого уголка нашей страны. Сильная страна - это сильные регионы!

Мы прекратим стягивание трудовых ресурсов в Минск и крупные города. У нас компактная страна. И можем себе позволить эффективное для государства и удобное для людей распределение рабочих мест по всей территории (от Хотимска до Малориты, от Комарина до Браслава).

Для этого надо выравнивать возможности. Где бы белорусы ни жили - в больших деревнях, агрогородках, районных центрах - ВЕЗДЕ условия должны быть, как в столице. Качественные дороги, доступный транспорт - приоритет номер один.

Второй приоритет - пересмотр жилищной политики. Естественное и понятное желание каждого человека - иметь свой угол.

Поэтому задача государства - масштабная программа доступного арендного жилья, привязанного к новым рабочим местам. Принцип простой: пришел на завод, сельскохозяйственное предприятие - быстро получишь свое жилье.

Несмотря на все вызовы, мы сохраним социально ориентированную модель экономики, основанную на взаимной ответственности государства и общества.

Продолжим работу по повышению эффективности государственного правления, беспощадную, подчеркиваю, - беспощаднейшую борьбу с бюрократизмом и коррупцией.

Будем делать это, как всегда, гласно и открыто. И эту проблему в этой пятилетке мы решим, я вам обещаю.

Здесь велика роль СМИ. Они не имеют права отставать от актуальной повестки, реальной жизни и потребностей общества.

Не сбавляйте набранный темп, совершенствуйтесь идейно, технологически. Сделайте все, чтобы о Беларуси знали правду. Правда - это наша сила. В ней наша сила.

Задача пятилетки - сделать туризм национальным проектом. Открыть миру наши историю, культуру и язык. Эта индустрия по значимости и экономическому потенциалу не уступает, например, машиностроению.

Все названные задачи и направления мы конкретизируем и утвердим, как всегда, на Всебелорусском народном собрании.

Дорогие белорусы!

Новый период президентских полномочий - это всегда новые исторические условия, ожидания и задачи.

Наши приоритеты неизменны. Это мир, безопасность, благополучие родной Беларуси, достоинство нации и достаток каждого.

Знаю, что рядом со мной настоящие единомышленники. Люди, убежденные в правильности того, что мы делаем. Искренне любящие Беларусь и настоящие патриоты.

Ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых и надежных людей, как вы, белорусы!

Поэтому я - счастливый Президент, а Беларусь - страна, в которой хочется жить.

Мы смотрим за горизонт. Делаем все, чтобы наши дети и внуки, а потом их дети и внуки жили в своем мирном и процветающем государстве, на своей земле.

В ближайшие пять лет нам надо набрать такую мощь, чтобы хватило заряда на долгую дистанцию. Время выбрало нас именно для этого!

Наша победа - это новый исторический шанс, возможность сделать еще больше на благо родной Беларуси.

Поэтому главное, запомните, - вы живете в своей стране, на своей земле. Поэтому никогда нигде вы не должны никого бояться. Вы хозяева в своей стране, сами принимаете все решения. Вы заслужили это право, и не только наше поколение, но и предыдущее, и заслужили очень дорогой ценой.

Ваш Президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит.

(Аплодисменты)

Вы - вся моя жизнь, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное мне вами огромное доверие.

Я желаю всем нам мира, добра, здоровья, счастья, радости, неиссякаемой энергии для реализации тех грандиозных задач, которые поставили перед нами люди. У нас нет другого права и другой возможности, как это сделать. И мы это сделаем.

Выбор сделан, наступает время новых побед!

(Аплодисменты)