Участие в международном патриотическом форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее"

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на международном патриотическом форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее"

Уважаемый Владимир Владимирович!

Дорогие участники форума, приглашенные!

Время и место нашей встречи имеют символическое значение.

Лично хочу поблагодарить вас всех, депутатов наших, вас, Владимир Владимирович, за приглашение принять участие в этом форуме. Мне лично очень приятно видеть: вот здесь почти все - знакомые лица, с которыми мы когда-то начинали работать, когда я еще был совсем молодым Президентом. Вы очень много помогали, я многому учился у многих из вас. Поэтому искренне благодарю вас за это приглашение сегодня встретиться с вами.

(Аплодисменты.)

Мы собрались здесь, в Сталинграде - городе, который стальной, непреодолимой крепостью встал на пути захватчиков. Здесь начался отсчет времени, приближающего победный май. Именно здесь, в этом городе, героическом городе советского народа, начался коренной перелом в годы войны. И в будущем году мы окончательно сломаем хребет фашистскому зверю на Курской дуге. И уже эта победа была бесповоротной, когда ничего нельзя было изменить, когда путь был только один - Берлин.

Наша встреча - не только дань общему героическому прошлому. Мы обращаемся к истории, чтобы защитить не только будущее, но уже настоящее. Так сегодня стоит вопрос.

Мы наследники великого поколения - героев-победителей. И нам стыдиться нечего и чего-то скрывать. Этот статус ко многому обязывает. Но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха. Об этом мы все больше и больше говорим.

(Аплодисменты.)

Именно Сталинград принял беспрецедентный по мощи двухсотдневный удар. Тысячи павших героев. Каждый - от генерала до солдата - понимал, что здесь решается судьба человечества и ход мировой истории. Вы только представьте: если бы фашисты победили в Сталинграде, нам бы было невозможно выиграть эту войну. Самолеты стоят, танки не двигаются, автомобили не перемещаются, мотоциклы и прочее. У нас нет главного ресурса - нефти, которую мы тогда в основном добывали на Кавказе.

И не только этим ценен Сталинград. Дальше отступать было нельзя. Следующей (не говорили бы о Курской дуге) решалась бы судьба Москвы. Поэтому здесь все встали намертво. И то, что, Владимир Владимирович, вы определили сегодняшний форум здесь, это очень точное место. Это точное попадание для того, чтобы обсудить те проблемы, которые перед нами стоят, которые нам навязывают эти самые потомки.

Поэтому на Волге стояли насмерть. Как вы сказали, как в Брестской крепости. Генерал Василий Иванович Чуйков писал: "Мы, живые участники боев за Сталинград, свидетельствуем, что здесь наши воины не знали страха в бою, не отступали перед смертью, вели сражение с такой решимостью, что даже мертвые не выпускали из рук оружие…" Повторяю: мертвые не выпускали из рук оружие. Добавить к этому нечего.

(Аплодисменты.)

Мы все с вами кланяемся героям, которые смогли выдержать смертоносный удар, встать во весь рост и отбросить озверевшего врага, погнав его до Берлина. Конечно, мы не забываем про помощь союзников. Но давайте честно: союзники присоединились, когда наш солдат хребет сломал фашистскому зверю.

Тысячи уроженцев всего Советского Союза, в том числе и Беларуси, защищали Сталинград. Назову лишь имена некоторых. Это командующий Донским фронтом, один из маршалов Победы Константин Рокоссовский. Герои Советского Союза: летчики - Николай Карначенок, Иван Пстыго; танкисты - Иван Якубовский, Александр Лизюков; артиллеристы - Владимир Таранович, Израиль Бескин; пехотинцы - Владимир Марцинкевич, Викентий Скрыганов.

Вошел в историю обороны города белорус Алексей Ващенко, закрывший своим телом амбразуру вражеского дзота. Его имя носит одна из улиц нынешнего города Волгограда. Спасибо вам, что помните.

Память о многочисленных героях-освободителях, среди которых белорусы, хранит Зал воинской славы на Мамаевом кургане. Это наши общие герои.

(Аплодисменты.)

Поэтому и Курган Славы под Минском хранит землю из разных уголков Советского Союза, где шли самые ожесточенные бои. Мы бережем частицу Сталинграда в самом центре нашей столицы, на площади Победы. Кирпичи из легендарного дома Павлова заложены в основание одного из зданий по проспекту Независимости. Это священные для нас реликвии.

Все белорусы об этом знают, и мы знаем, что победу под Сталинградом одержал весь наш советский народ. Все, кто работал на нужды Красной армии в глубоком тылу, оттягивая на себя внимание врага и подрывая военный потенциал вермахта изнутри. Это там, в тылу врага, был открыт настоящий второй фронт. Не американцами и французами. И это был ответ на чудовищные преступления нацизма.

Прокуратура Беларуси уже несколько лет расследует ужасающие факты геноцида белорусского народа. Мы вскрываем новые факты преступлений - тысячи заживо сожженных и замученных женщин, стариков, детей. Наши ученые, военные поднимают из земли останки малышей, прижатых к груди матери. В каждой яме дети. Убивали, уничтожали семьями.

Способы казни ужасают. Людей заставляли самостоятельно укладываться на трупы, чтобы поместить в яму как можно больше тел. Забрасывали гранатами, чтобы еще лучше утрамбовать.

Поднимаем свидетельские показания о том, как вспарывали животы беременным женщинам, прикладом разбивали головы грудным младенцам, забрасывали годовалых детей в окна горящих домов, подбрасывали малышей и ловили их штыками. На матерей, которые видели это и сходили с ума, устраивали охоту, как на зверей.

Ранее эти документы были засекречены. Ну, не принято было в советское время говорить о том, что особую жестокость демонстрировали литовские, латвийские, украинские нацисты.

А сегодня в прибалтийских странах и в Украине молодежь размахивает знаменами дивизий СС, ставит памятники фашистским палачам. И все это с молчаливого согласия остального Запада. Но мы-то молчать не должны. Мы для этого сегодня с вами и собрались.

(Аплодисменты.)

Западные "специалисты" по белорусской истории, по нашей советской, русской, российской истории пишут, что мы слишком пафосно рассказываем о своих героях, преувеличиваем масштабы их подвига. Нам намекают, что надо бы и про "плохих" своих говорить, и про "хороших" немцев не забывать. Учат нас из-за океана псевдообъективности.

Послы стран Евросоюза сегодня стыдливо, без освещения в средствах массовой информации возлагают цветы в Хатыни. Прячут лица от камер журналистов.

Польша проводит мероприятия, приуроченные к освобождению Красной армией узников Освенцима, без нашего участия. В немецких СМИ сообщают о том, что этот концлагерь освободили - послушайте - американские войска.

Словом, делается все, чтобы стереть память о Великой Победе, о наших победителях.

Сегодня здесь собрались люди, которых не надо ни в чем убеждать. Наше с Президентом России Владимиром Владимировичем поколение выросло, слушая рассказы фронтовиков, наших родителей и тех, кто выжил в оккупации.

С поколением, рожденным и взрослевшим в 90-е, согласитесь, сложнее. Мировоззрение "детей перестройки" формировалось в самый пик реваншистской пропаганды.

Много было сделано, чтобы дискредитировать Красную армию, партизанское движение, движение сопротивления на нашей земле, обелить нацистских преступников. Достучались не до всех. Но в отдельные головы их идеи проникли.

И это урок. Наш с вами. Для защиты исторической памяти надо делать еще больше. Никогда нельзя расслабляться. Никаким покаяниям верить нельзя. Только реальным делам.

И это очень актуально. Не только для нас с Президентом (России. - Прим.) сегодня, когда нам многое обещают (ну, может, пока не всё все знают, скоро узнаете)… А делать, как обычно, как говорил Президент России, не будут. (Аплодисменты.) Могу его только процитировать: "Обманут. В очередной раз". Поэтому - только дела. Только факты. Вы - нам, мы - вам. Вы нас так научили. Это не наша формула взаимоотношений, вы так нас научили. Хотите так - пожалуйста, мы можем и так.

Важны цифры и факты, очень важны. Но еще важнее - эмоции и смыслы. И кадры военной хроники. Без цензуры.

Я, может, скажу непопулярную вещь. Но не время рассуждать о травмированной психике детей (Аплодисменты.), которые могут увидеть эти страшные снимки и видео, которые мы часто демонстрируем.

Молодцы россияне. Мы это транслируем в Беларуси в полном объеме. Вы это показываете больше. У вас таких возможностей больше. Ну и нам надо в этом направлении больше работать в архивах.

Правильно делаете. Не надо тут нам дрожать, что кто-то это увидит поменьше, побольше. А как им объяснить, почему мы сегодня отчаянно боремся за эту историческую память? Они должны видеть правду и делать соответствующие выводы с нашей помощью.

Как они должны понять, почему наши воины, партизаны и подпольщики, не задумываясь, отдавали свои жизни за страну? И нам сложнее, чем послевоенному поколению, потому что более 80 лет прошло. Уже нет нерва той эпохи…

Уважаемые друзья!

В Беларуси мы активно продвигаем в обществе понимание того, что память о Великой Победе - это часть национальной идеи.

Мы стараемся делать все, чтобы наши дети помнили, что этой Победой мы крепко связаны со своими всеми народами, русским народом, всеми народами бывшего Советского Союза.

(Аплодисменты.)

Нам это нельзя потерять. Потому что вместе мы не просто мощная, мы - мощнейшая сила. И нас никогда не победить.

(Аплодисменты.)

Великая Победа священна. Правда о Великой Отечественной войне - наш щит. Держать его в своих руках - большая честь и ответственность. И нам надо об этом помнить.

И в заключение, уважаемые друзья, попробую высказать свое мнение. Возможно, вы меня в этом плане поддержите.

Почему мы так боремся за сохранение правды, исторической памяти?

Мы много очень правильных слов сказали. Но почему? Нам же задают этот вопрос и со стороны.

Это мое мнение. Еще раз подчеркиваю: может быть, не согласитесь, но я хочу, чтобы там услышали, почему мы так уцепились за эту память.

Во-первых, этой памятью мы должны гордиться. Они нам завидуют. Слава богу, что у нас есть поколение победителей, которыми мы гордимся. Это мы, понимаете… Вот они здесь, миллион погибших… Это мы. Поэтому мы за это и цепляемся.

Во-вторых. Потому что началась новая очередная война. Уважаемые друзья, она началась. Но не мы ее начинали.

Следующий этап этой войны будет война горячая, мировая война с оружием в руках. Мы этого не хотим. Сегодня идет этап войны в средствах массовой информации. Слава богу, пока. Мы дискутируем, боремся, сражаемся на этих площадках и так далее и тому подобное.

Идет война за умы наших людей и за головы. Современная горячая война невозможна без этой подготовки. Эта подготовка началась.

Поэтому мы так уцепились за эту историческую память, чтобы показать нынешним, будущим поколениям, нашим детям, что у нас они были. И что если вдруг - нам надо сражаться за свою землю, за свои семьи, за своих детей так, как сражались они. Не жалея ни жизни, ничего, что у нас есть… Вот почему мы говорим об этой исторической памяти, а не потому, что нам хочется разговаривать.

Давайте откровенно. В нашем обществе немало людей, которые думают: а ну чего там, поговорили-поговорили, к памятнику сходили сегодня, назад пришли и так далее.

Нет. Как только забудем путь к Хатыни, Сталинграду, Брестской крепости, все вернется снова, мгновенно, даже не заметим. Поэтому мы должны, зубами вцепившись, держаться за эту историческую память.

(Аплодисменты.)