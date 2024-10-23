Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью китайскому телеканалу CGTN на полях саммита БРИКС в Казани.

Отвечая на один из вопросов, Александр Лукашенко наглядно объяснил пользу для Беларуси от участия в мероприятиях на площадке БРИКС. Она заключается прежде всего в возможности одномоментно пообщаться с большим числом лидеров разных стран, на что в ином случае потребовалось бы несколько лет, если говорить о контактах на двустороннем уровне.

"Наше место - Беларуси - в этом коллективе. Наше место там. Потому что наши взгляды на мировую повестку дня совпадают, наши взгляды на мир совпадают, у нас цели практически одни и те же. Мы стремимся к многополярному миру, мы против диктата в мире и прочее. Мы открыты, у нас экономика открыта. Мы - технологичная страна. Мы можем со многими странами в БРИКС поделиться своими технологиями, компетенциями, навыками людей", - заявил Александр Лукашенко.

Главу государства спросили, что БРИКС значит для Беларуси. Александр Лукашенко рассказал, что всего за несколько часов на форуме успел провести ряд двусторонних встреч и дал три интервью разным СМИ. "Это великая возможность за несколько часов провести переговоры с лидерами ведущих государств. Какие государства в БРИКС, вы прекрасно знаете. Это полмира фактически по производству, населению, территории. Почти полмира. Что надо для компактной небольшой европейской Беларуси? Нужны контакты, договоренности", - сказал Президент.

Он отметил, что по итогам встреч с лидерами разных стран фактически в каждом из этих государств белорусы нашли для себя хорошую работу: "Мы можем продвигать, устанавливать более тесные отношения с этими государствами, с представителями которых я вел переговоры. Допустим, мы не встречались здесь, в Казани, пока с руководством России, руководством Китая. А чего нам встречаться… Мы и так часто встречаемся с руководством Китая, России. У нас с ними блестящие отношения".

Александр Лукашенко привел в качестве примера свои переговоры с Премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абием Ахмедом Али: "Те компетенции, которые мы имеем, технологии для развития - на десятки лет вперед для Эфиопии достаточно. Интересная, мощная страна. Интересная для России, Китая, Америки и так далее. Но они нас приглашают. Что в этом плохого? И мы договорились по многим вопросам с ними".

"Так же с Лаосом, другими странами, с которыми я имел переговоры. И это буквально за четыре-пять часов. А если я поработаю здесь два дня, я буду иметь контакты и договоренности с десятком стран. А если бы этого не было, то мне надо, может быть, пять-семь лет для того, чтобы посетить эти страны и провести переговоры, т.е. это (БРИКС. - Прим.) хорошая площадка для договоренностей. Не просто познакомиться (мы уже знакомы со всеми), а для того, чтобы выстроить наши отношения, выработать дорожную карту, план наших отношений на перспективу. Это великое дело для любой страны. Тем более для Беларуси", - резюмировал белорусский лидер.

В ходе интервью Александр Лукашенко заявил, что считает Китай основным столпом и опорой в БРИКС.

"Если оценивать в целом БРИКС и Китай, я трудно представляю БРИКС без Китая. Китай - это мощь. Прямо можно сказать - это уже первая страна в мире. Ну ладно, вторая после США. Я считаю, что первая. Особенно с тем прогрессом, который сегодня существует в Китае, - точно первая страна. Это благо, когда Китай в ШОС или БРИКС. Это один из столпов, основная опора этой организации. Поэтому БРИКС должна быть довольна сотрудничеством с Китаем, что Китай входит в эту организацию", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что БРИКС - это молодая организация, и ей еще развиваться и развиваться. "Все только начинается. Процессы бурные в мире, и хорошо, что существует такая организация. Для перспективы, для развития этой организации Китай неоценим", - уверен Президент.

Он также отметил членство в БРИКС Индии, которая сейчас набирает обороты в своем развитии. "Это вообще гигантские локомотивы. Добавьте сюда Российскую Федерацию - мировую кладовую по ресурсам", - добавил белорусский лидер.

В интервью Александр Лукашенко рассказал, почему его личное и государственное переплетено с Китаем, который является одним из ближайших союзников Беларуси.

"Я очень много говорю о КНР. Здесь и личное (мой младший сын учится в Пекинском университете), здесь и государственное", - сказал Глава государства.

Он напомнил, что более 30 лет назад, еще будучи депутатом, посещал Китай, после чего предлагал развивать сотрудничество с этой страной. В те времена это воспринималось без особого энтузиазма, но сейчас Александр Лукашенко гордится тем, что еще тогда увидел перспективу Китая.

"Я рад, что у меня и личное, и государственное переплетено и связано с Китайской Народной Республикой. Я это очень ценю. Ценю трудолюбие китайцев. Всегда привожу в пример интенсивное развитие Китая и тот прогресс, который был практически на моих глазах. Это наши друзья, наши союзники. Мы на них очень рассчитываем. И готовы для Китая сделать все, что в их интересах. Нет того вопроса, который мы не могли бы решать для КНР", - заявил Президент.

Он подчеркнул, что Китай вместе с Россией - это ближайшие союзники Беларуси. "Мы интересны для Китая. Китай тем более интересен для нас. Они немало инвестируют", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь с Китаем реализовала целый ряд крупных проектов. Это, например, строительство БНБК, запуск спутника связи, создание ракетного и автомобильного производств.

"Нет того сектора экономики, где бы мы сейчас не опирались на КНР. Это очень близкий и очень перспективный наш союзник. Мне бы очень хотелось, чтобы наше сотрудничество с КНР развивалось. У нас хорошие отношения на уровне руководства. Мы давние знакомые и друзья с Председателем Си Цзиньпином. Мы понимаем Китай, воспринимаем его политику. Думаю, что у нас будет все нормально", - заявил белорусский лидер.