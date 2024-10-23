Интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой

Второе за день интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани - для ВГТРК - журналистке Ольге Скабеевой для программы "60 минут".

Отвечая на вопрос о российско-украинском конфликте, Александр Лукашенко выразил убежденность, что руководство Украины хотело бы ядерного конфликта с Россией.

"Много говорили о ядерном оружии: "Вот, Россия ударит..!" Украинские власти хотели бы, чтобы Россия ударила ядерным оружием по Украине. Им нужна эскалация - Западу, англосаксам. Им нужно это. Потому что других уже вариантов нет, - заявил белорусский лидер. - Но Путин молодец. Он это разгадал. Ваше руководство, военно-политическое, это разгадало. Конечно, могли бы ударить. Без всяких проблем. Но, делая шаг, надо понимать, что будет потом. Всегда надо думать о следующих шагах".

"Но то, что руководство Украины хотело бы ядерного конфликта… Слушайте, больше 300%. Я не убежден, я просто это знаю. Не буду пока называть эти источники, но я это знаю", - добавил белорусский лидер.

Интервьюер задала Главе государства вопрос про Владимира Зеленского и возможность скорого окончания войны: "Про Володю, который Зеленский. Если выдохся, думаете, война скоро закончится? Как видите перспективу?"

"Оля, скоро, не скоро - это же не время. Если бы ты сказала, что в этом году, я бы сказал: "Нет, война в этом году не закончится", - прямо заявил белорусский лидер.

"А он (Владимир Зеленский. - Прим.) сказал, что может закончится в 2025-м", - заметила Ольга Скабеева.

"Послушай, вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он вылазит оттуда и чего-то ляпает. Он пусть соберет своих ближайших хотя бы людей, которые делают пока какую-то погоду в Украине, и с ними посоветуется. С военными посоветуется, со своими сторонниками. И они ему скажут, что можно говорить, а что нельзя. Информацию ему дадут. А он вот так вылез и ляпнул на публику. Понимая, что на нем сегодня в какой-то степени сосредоточено внимание, - заметил Александр Лукашенко. - Это хотелки, это его желание. И не больше. Вот это его суть. Это от неопытности".

"Поэтому его сегодняшние заявления с точки зрения специалистов больше смешны", - подчеркнул белорусский лидер.

Ольга Скабеева в связи с данным ответом сделала вывод, что предпосылок для завершения конфликта нет. "С другой стороны, мы же смотрим, как мы, русские, наконец-то поперли на фронте…" - повернула она разговор в несколько другое русло.

"Ну, может быть, не совсем поперли, но пошли прилично. Неожиданно даже. Но когда они влезли в Курскую область (мы как раз с Путиным встречались). Он говорит: "Безумцы". Они их просчитали, понимали, в чем дело. Я ему свое мнение высказал, и наши мнения совпали. Это жесточайшая ошибка украинских военных", - заявил Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что вторжение в Курскую область, конечно, неприятно. Но украинская сторона, по его словам, потеряла там убитыми и ранеными уже около 25 тыс. человек. "Вы научились воевать в Курской области. Там же разрозненные группы украинцев. Они тоже разумно воюют там. А вы научились. Вы это вычислили и тоже - группа на группу. Обнаружили - артиллерия наносит удар и уничтожает полностью", - отметил белорусский лидер.

По его словам, для Украины вести войну в Курской области, на чужой территории, крайне сложно, ведь в Донбассе линии обороны готовили несколько лет, а здесь "вскочили на голое место".

Глава государства заметил, что России сегодня может быть и невыгодно садиться за стол переговоров. "Мы в шоколаде, мы продвигаемся, - привел он возможную логику рассуждений. - Да, надо понимать, что гибнет немало людей. Наступать всегда сложнее, чем обороняться. Ну так это война. Коль уж пошел на войну, ты должен это понимать. Но главное - есть движение. Россияне прекратили сейчас в лоб штурмовать Покровск - обходят его с другой стороны. И украинцы думают, что надо огромную территорию оставлять, ибо попадешь в кольцо".

Правда, Александр Лукашенко сразу отметил, что пока руководство России "в этом направлении ничего не сказало, слава богу". "Потому что я все-таки приверженец мирного разрешения этого вопроса. Потому что за всеми этими успехами, и нормальными успехами, как история всегда нас учит, происходит мир. А как потом будем? А это же наши люди. Украинцы ведь не чужие", - подчеркнул белорусский лидер.

"Кто его знает, хорошо это для переговоров или плохо, что россияне вот так активно как никогда по всей линии фронта начали наступление. Тут все зависит от россиян", - заключил Александр Лукашенко.

В ходе интервью Глава государства заявил о серьезном и постоянном участии Беларуси в процедуре обменов телами погибших и военнопленными между Россией и Украиной.

"Часто говорят: Эмираты там способствуют обмену и прочее. Все эти обмены проходят через мои руки. Пленные, военнопленные. Все на территории Беларуси", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что в этом плане удалось выстроить доверительный отношения с обеими сторонами: "Я рад, что военные (может, даже и Зеленский в курсе дела) и руководство России доверяют нам. Там уже мы создали такую обстановку, что они заезжают на нашу территорию и обмениваются и телами погибших. И вот недавно, по-моему, 75 военнопленных обменивали. Это уже много-много раз произошло. И одна сторона довольна, и вторая сторона. Это не так просто".

"Поэтому мы знаем, что там делается. И поддерживаем эти отношения", - добавил белорусский лидер.

В ходе интервью Александр Лукашенко заявил, что если в Украину введут войска НАТО, то Россия может достать со складов самое опасное оружие.

Глава государства сделал это заявление в контексте ответа на вбросы о якобы присутствии северокорейских военных на стороне России, что может стать предлогом в том числе для введения в Украину войск НАТО.

"Ах, северокорейцы..!" Я не думаю, что руководству России, военным это надо вообще. Людей на фронте в Украине - россиян - хватает. Относительно украинцев. Надо - будет больше. Мобилизационный ресурс значительный. Это же не то, что там 25 миллионов в Украине осталось - все сбежали. И 140-150 миллионов в России. Разница приличная. Поэтому я не думаю, что это могло случиться, - сказал Президент. - И потом, империи такой надо это? Абсолютно не надо! Поэтому я не располагаю информацией о том, что там эти северокорейцы есть, я не располагаю информацией, что они там будут".

"Скорее всего, нет. Я в это не верю. Потому что, сделав этот шаг, россияне понимают, что будет ответный шаг. Он нежелателен для России. Ну, если они (Украина и Запад. - Прим.) захотят ввести туда войска НАТО - другая война. Тогда военные России могут достать самое опасное оружие со своих складов", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что Россия правильно действует, не объявляя дополнительную мобилизацию в целом по стране: "Россия выбрала другое. Она спокойно двигается. И в то же время набирает этот мобилизационный резерв через заключение договоров с контрактниками. У них это получается. Это точно".

Отвечая на один из вопросов, Глава белорусского государства назвал хотелками угрозы Владимира Зеленского о возможности разработки в Украине ядерного оружия.

"Не верю. Ему это никто не позволит. И ему не позволит это сделать не только Россия, но и Запад. Потому что (это уже не мое мнение, это убеждение на основе фактов) больше всего Запад, англосаксы боятся ядерного конфликта. Они не хотят этого конфликта. Американцы еще подумывают, что они там за океаном отсидятся. Но без Европы им будет сложно воевать, в том числе и ядерным оружием. Поэтому надо задействовать Европу. Европа не просто упирается - они категорически не допускают использования ядерного оружия, да и американцы этого боятся. Поэтому они Володе Зеленскому это не позволят сделать. И эти хотелки ни к чему", - сказал Президент.

Вместе с тем он отметил, что это тоже надо учитывать. "Не создать, так друзей же у него там много. И на Ближнем Востоке, и в других странах. Чтобы они не подтащили ему какую-нибудь гадость, которую он готов сегодня использовать против России", - предостерег белорусский лидер.

Говоря о Владимире Зеленском, Александр Лукашенко согласился с тезисом, что он - "просроченный президент". "Теперь он пускай "отплевывается". Он на меня все время валил бочки в 2020 году… Теперь объясни народу и международной общественности, что ты не просроченный президент", - заметил Глава белорусского государства.

Подводя черту, Александр Лукашенко выразил уверенность, что Зеленский не такой смелый, как может порой показаться. "Вот я ядерную бомбу, вот я разработаю, вот я там ударю даже по Кремлю…" Слушайте, не такой он смелый. Для того чтобы нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью. Во-вторых, надо думать о том, что будет потом. Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты "грязную бомбу" сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет", - заметил Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что Зеленский "любит хорошую жизнь и у него есть где жить". "Он боится это все потерять", - сказал он.

В ходе интервью Глава белорусского государства прокомментировал информационные вбросы о том в Украине на стороне России воюют войска КНДР.

"Честно Вам скажу, мы в курсе дела, что происходит на линии фронта и в Курской области. Мы корейцев там не фиксировали. Поэтому они уж слишком серьезно "спрятаны" там, эти корейцы, хотя, если бы они были, они должны были бы воевать, а не прятаться, - отметил Александр Лукашенко. - Но меня это настораживает. Я вот от вас получаю эту информацию, что некий Остин (глава Пентагона Ллойд Остин. - Прим.) и еще кто-то там озаботились тем, что что появились корейцы. Меня это настораживает тем, что не хотят ли они там со своей стороны каких-нибудь не корейцев, так поляков или французов подбросить нам с той стороны - от Володи Зеленского. Поэтому к этим разговорам надо очень серьезно относиться и следить за этим. Я об этом своему брату (Президенту России Владимиру Путину. - Прим.) скажу обязательно. Мы обсудим. Хоть на ногах, но обсудим эту проблему. А в ближайшее время встретимся, посмотрим".

Александр Лукашенко заявил, что не очень верит в то, что россиянам нужны на фронте корейцы. "Я могу об этом свободно говорить, потому что, даже имея наши отношения с Путиным и с Россией такие, у нас не было такого случая, чтобы Путин попросил меня в ходе этого конфликта, особенно сейчас, включиться физически в военном отношении в эту войну. Что проще? У нас такие отношения, что может и в шутку, и не в шутку сказать об этом. Никогда такого не было. Не думаю, что такой случай произошел", - сказал Президент.

Вместе с тем он заявил, что в Украине уже давно воюют наемники из государств НАТО, и это люди, которые финансируются фактически правительствами соответствующих стран. "То, что там были люди из Франции, мы это знаем на 300%, - привел пример Александр Лукашенко. - То, что там представители Польши воюют, - это точно. Никто там даже не знает и не считает, сколько там наемников".

"Поэтому если бы кто-то пришел физически на помощь России, что тут удивительного? Чего удивляться, что кто-то поможет России?" - отметил он.

Александр Лукашенко напомнил и о случае, когда индийская сторона обратилась к России по поводу десятка своих граждан, которые попали на войну. "Я помню этот случай. Помню, как Путин реагировал без СМИ. Он говорит: "Я в первый раз слышу. Если так, мы найдем этих людей и вернем. Нам не надо, чтобы воевали там люди, которые не хотят нам помогать", - рассказал Президент Беларуси.

Подытоживая сказанное, Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: "Я в это (в участие войск КНДР в конфликте. - Прим.) не верю. А, самое главное, мне кажется, тогда это был бы повод для того, чтобы открыто, полномасштабно ввести туда войска НАТО. Потому что они прекрасно понимают, что Володя Зеленский выдохся. Воевать некому. А потерпеть поражение ну никак не допустимо".

Ольга Скабеева подтвердила, что от Зеленского уже было заявление о необходимости ввести войска НАТО в Украину под предлогом присутствия солдат КНДР на стороне России.

"Я этого не слышал. Просто когда я увидел эту информацию раньше (вчера северокорейцы опровергли ее), я понял, что им это нужно", - сказал Александр Лукашенко.

Говоря о перемирии в российско-украинском конфликте, Александр Лукашенко заявил, что западники уже больше хотят, чтобы Украина села за стол переговоров с Россией, чем сам Владимир Зеленский.

Глава государства высказал мнение, что сегодня ситуация по вопросу мирных переговоров уже несколько поменялась. "Помните, мы раньше говорили, что мир будет тогда, когда захотят англосаксы или захочет Америка с теми натовцами, которые Украину поддерживают. Сегодня уже не совсем так. Эти понимают, что все - крах. Уперся Зеленский. Давить излишне они на Зеленского не могут, - сказал Александр Лукашенко. - Мы всегда говорим: ну что тут давить - не поставляй оружие, не давайте деньги и прочее. А это их лицо. Запад не может потерять лицо - не дать оружие, не дать деньги. После бегства из Афганистана это уже будет конец, им уже никто верить не будет. Они не хотят потерять лицо".

По словам Александра Лукашенко, на Западе уже хотят, чтобы Зеленский сам согласился сесть за стол переговоров. "Они влияют на него, но не передавливают", - заявил Глава государства.

"И если уступать территории, то должно быть решение Украины и их. Вот в этом плане я уверен, что такой перелом в сознании, крен уже произошел. Западники больше хотят, чтобы Украина и Зеленский сели за стол переговоров с Путиным и с Россией, чем сам Зеленский", - считает Президент Беларуси.

Александр Лукашенко убежден, что сейчас есть возможность для переговоров. "И, мне кажется, надо сесть за стол переговоров. И план будет выработан мирного урегулирования или окончания войны только за столом переговоров. Украина - Россия", - сказал Президент.

Главе государства был задан вопрос, верит ли он в этот "мирный план". "Никакого там плана нет. План - это все болтовня. Россия - империя. Ее никто не наклонит и не заставит сесть за стол переговоров на условиях лозунгов Володи Зеленского. Я ему тысячу раз об этом говорил в начале войны", - заявил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что не раз подчеркивал тот факт, что война идет в Украине, а потому нужно потом разбираться, кто виноват, а не кричать об этом. "Если мы виноваты, то и ты виноват. Россия виновата, но и ты виноват", - сказал он.

Александр Лукашенко упомянул о своих недавних закрытых переговорах с представителями Запада. "Мы долго, четыре часа обсуждали этот вопрос", - рассказал он. По словам Александра Лукашенко, ему удалось убедить собеседников в том, что не может быть виновата только одна сторона. "Это колоссальный прогресс. То винили только Россию вкупе с Беларусью. Сейчас виноваты две стороны. Я им приводил одесский пример, когда наших ребят сожгли там десятки, я им приводил пример, когда они (в Украине. - Прим.) запрещали русский язык, гнобили русских на этой земле, которая когда-то Росси принадлежала", - заявил белорусский лидер.

Отвечая на один из вопросов журналистки, Александр Лукашенко подтвердил возможность своего участия в очередных президентских выборах, которые назначены на 26 января 2025 года.

Глава государства пояснил, что всего обсуждалось пять возможных дат для проведения выборов. Он поручал ответственным за этот вопрос проанализировать, как лучше для страны, и принять решение. "Я говорю: ребята, по Конституции ваше право. Садитесь, анализируйте, как лучше для страны, принимайте решение", - рассказал Александр Лукашенко.

Но журналистка настаивала, что вопрос не про даты, а про намерение Александра Лукашенко принимать участие в предстоящих выборах.

"Да, Оля, пойду. Если вот Эйсмонт и сторонники мои скажут, что это надо. А они же, конечно, скажут..." - ответил Президент.

"И некуда деваться, и мы Вас поддержим", - заметила интервьюер.

"Спасибо, Оля. Я буду рад. Если вы поддержите, мне больше в России поддержки не надо. Мне будет достаточно", - сказал на это Глава государства.

Интервьюер спросила, следит ли Президент Беларуси за американскими выборами и за кого он. "Это ужасные выборы. С наших критериев я вообще ничего не понимаю. Жуткие, глупые выборы, - заявил белорусский лидер. - Я часто говорю: если бы это у нас или в России… Слушай, ни одного дурака бы не выбрали. Ни одного, ни второго. Ужасно. Этот некомпетентен (кандидат. - Прим.), а тот ляпает черт знает что… Ну зачем ты оскорбляешь? Это же женщина (речь о Камале Харрис. - Прим.), в конце концов. Вообще-то мужики нормальные с женщинами не воюют: "Дура, такая, сякая…" Ну представь, в России или Беларуси кто-то вышел (и говорит. - Прим.): "Дурак!" Это от себя оттолкнул огромное количество людей".

Вместе с тем Александр Лукашенко признался, что все-таки в нынешних обстоятельствах является сторонником кампании Дональда Трампа. "Я знаю, что будет, если останется Харрис. Придет Трамп… Ну, я предполагаю, что особо ничего хорошего (не произойдет. - Прим.), но все-таки какая-то надежда есть, - пояснил свою позицию Глава государства. - Придет новый человек - что-то, возможно, будет новое. По крайней мере, наговорил же много. Поэтому можно будет и спросить. Вот только с этих позиций. А не потому, что нравится мне Трамп или его программа. Это глупость такая... Не знаю, куда миллиард долларов израсходовали один штаб и другой. Они куда смотрят? Хотя бы уже одернули и подсказали. Хотя Дональда Трампа очень сложно одернуть, вы это понимаете".

Александр Лукашенко подверг сомнению заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа, что в случае победы на выборах он сможет очень быстро завершить войну в Украине.

"Мне не нравится его тезис окончания войны с Украиной: "Я это сделаю!" - заявил Александр Лукашенко.

Он рассказал, что в шутку задал на эту тему вопрос своему российскому коллеге: "Расскажи, как Трамп тебя заставит закончить войну? Что, придет, топнет ногой и скажет: "Ты давай заканчивай! И ты побежал, закончишь?"

"Я как Президент это вообще не представляю. Он что, придет в Россию и скажет? Так его Скабеева за 20 секунд (в своей передаче. - Прим.) размажет так, что он не поднимется", - добавил Глава государства.

Отвечая на один из вопросов, Президент выразил уверенность, что в Беларуси нет проблемы квадроберов - субкультуры, которая предполагает переодевание в животных и подражание им.

"У вас в Беларуси есть квадроберы?" - спросила интервьюер.

"Ну ходят… Это же маски эти… У нас этой проблемы нет. И даже вот приняли вы недавно закон (по противодействию течению. - Прим.) чайлдфри. У нас даже это не является актуальным, хотя я об этом уже говорил", - ответил Александр Лукашенко.