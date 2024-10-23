Встреча с Премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абием Ахмедом Али

Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани встретился с Премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абием Ахмедом Али.

Одной из тем разговора стало отсутствие выхода к морю у обеих стран.

Абий Ахмед Али с большим сожалением заметил, что у Эфиопии нет выхода к морю. Он считает, что в силу своего географического положения Беларусь способна понять, с какими проблемами сталкивается его страна. "Вы знаете о нашей боли, вы чувствуете нашу боль. И это боль страны, у которой нет выхода к морю", - сказал он. Премьер-министр пояснил, что Эфиопия обладает большими запасами пресной воды и на безвозмездной основе сотрудничает с соседними странами, предоставляя им пресную воду. "Но, потребляя нашу пресную воду, наши соседи, к сожалению, не спешат делиться с нами доступом к морям и океанам, - отметил он. - Наша страна вторая по численности населения в Африке. Можете представить, когда такая многомиллионная страна пребывает без доступа к морю, насколько тяжело нам выжить". Еще более актуальной эта тема становится в условиях активного роста экономики Эфиопии (плюс 8,1% ВВП в 2023 году, 8,4% - прогноз на этот год).

"Доступ к морям и океанам, к финансам должен быть равноправным, распределяться поровну. Мы не должны воевать, ссориться вокруг ресурсов", - убежден Абий Ахмед Али.

"Поэтому для нас так важна позиция Беларуси, которая знает и разделяет нашу боль. У нас есть ресурс, мы бы хотели делиться им, но на равноправной и взаимовыгодной основе", - добавил он.

Александр Лукашенко подтвердил, что для Беларуси также знакома и актуальна эта тема. Президент выразил уверенность, что для Эфиопии решение обозначенной проблемы - это вопрос времени. "И те ваши соседи, которые этого не понимают, они полные глупцы. Они должны понимать, что Эфиопия рано или поздно, через войну или через переговоры все равно выйдет к морю. Лучше, конечно, мирным путем", - сказал Глава государства.

Говоря о развитии двусторонних отношений Беларуси и Эфиопии, Александр Лукашенко предложил: "Давайте начнем с того, что ближе познакомимся друг с другом. Но я сторонник быстрых шагов. Мир очень меняется, он заставляет нас ускоряться. Поэтому мы готовы настолько быстро делать все, о чем мы договоримся, насколько к этому будете готовы вы сами".

Президент отметил, что Эфиопия для Беларуси хоть и далекая, но в то же время и очень близкая страна, с ней всегда старались сотрудничать. "В последнее время как-то не очень получалось. И я благодарен вам за эту встречу. Думаю, что она будет способствовать какому-то движению в наших отношениях и что мы сможем выстроить наши отношения впредь", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, особую значимость двустороннее сотрудничество приобретает в свете того, что Беларусь заинтересована через Эфиопию получить доступ на рынок Африки, рассматривает эту страну как ворота в Африку. "Поэтому нам очень интересно сотрудничать с вами. Думаю, что нам надо не просто возобновлять, а совершенствовать и модернизировать пути нашего сотрудничества. Мы к этому готовы. А вы?" - обратился к собеседнику Александр Лукашенко.

Абий Ахмед Али в свою очередь выразил благодарность белорусской стороне за возобновление сотрудничества и отдельно - за взаимную поддержку на мировой арене, в том числе по такому важному для Эфиопии вопросу, как выход к морю.

"Хотелось бы обратить внимание и на интерес, который наша страна проявляет к торгово-экономическому взаимодействию с вашей страной, - сказал Премьер-министр. - Прежде всего мы заинтересованы в совместной работе в области сельского хозяйства (модернизация сельского хозяйства является для нас приоритетом). Мы хотели бы поработать вместе в текстильной отрасли, горнодобывающей промышленности, в сфере высоких технологий и так далее".

В ответ Президент Беларуси подчеркнул: "Мы люди открытые, мы готовы быть вам полезны там, где вы сочтете нужным". Глава государства предложил организовать визит специалистов Эфиопии в Беларусь, чтобы они могли на месте определиться с теми сферами и товарами, которые представляют интерес для их страны, будь то сельское хозяйство или военно-промышленный комплекс. "Если вы что-то найдете полезное для вас, скажите, мы в этом направлении будем вам помогать и будем с вами сотрудничать", - заверил Александр Лукашенко. Таким же образом Беларусь готова делиться нужными для Эфиопии технологиями, причем не просто их передавать в эту страну, но и проводить обучение местных специалистов.

"Мы сотрудничаем уже со многими государствами Африки: Зимбабве, Экваториальная Гвинея, Кения, Египет и так далее. Вы можете изучить у них, насколько мы ответственно и эффективно осуществляем свою работу, - добавил Президент. - Они довольны сотрудничеством с нами".