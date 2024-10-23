Рабочий визит в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казань, где проходит саммит БРИКС.

У трапа самолета Президента Беларуси встретил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Белорусскому лидеру преподнесли традиционное татарское угощение чак-чак.

Александр Лукашенко примет участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Лидеры стран обсудят актуальную международную проблематику, тему укрепления взаимодействия в формате БРИКС как одной из основ многосторонности, повышения сплоченности мирового большинства и скорейшего разрешения существующих региональных конфликтов.

Запланирована также широкая программа международных контактов Главы белорусского государства. Всего на форум соберутся представители руководства более 40 государств и международных организаций.