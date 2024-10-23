Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани дал интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу.

Комментируя участие в саммите БРИКС, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь хочет быть с теми государствами, которые стремятся уравновесить планету.

"Я не стану перечислять достоинства государств и объемы государств, которые входят в это объединение. Объединение на начальном этапе, а уже приблизилось к половине - половине всего: и население, и территории, производственный потенциал и так далее. А если говорить о стратегии, то если страны, входящие в БРИКС, будут таким путем двигаться и увеличат темпы, я уверен, они превзойдут многие объединения (они уже превзошли, в том числе и "семерку", и "двадцатку" и прочие) и приблизятся к Организации Объединенных Наций, не подменяя ее пока", - сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о причинах стремления Беларуси в БРИКС.

По его словам, аналогичный вопрос могли задать республике и после Второй мировой войны, когда она присоединилась к ООН. "Стремились в ООН для того, чтобы создать объединенные нации, которые могут удерживать мир в равновесии. Точно так мы видим вред однополярного мира, мы видим, что БРИКС может быть противовесом существующей модели однополярного мира и уравновесить нашу планету. В этом ведь нет ничего плохого. Мы хотим быть с теми государствами, которые стремятся создать нормальную безопасность для нашего мира и уравновесить его, сбалансировать. Это основное", - отметил Глава государства.

Говоря об урегулировании конфликта между Россией и Украиной, Александр Лукашенко отметил, что первым шагом должны быть переговоры.

"Если вы захотите (я имею в виду Запад), этот мир может быть установлен. Вы можете спросить, что для этого надо сделать. Многое надо сделать, но за столом переговоров. Первым шагом должны быть переговоры, - убежден Александр Лукашенко. - Надо сесть за стол переговоров и традиционно, как уже жизнь выработала, определить план действий и договариваться о мире".

При этом Глава государства считает, что уже нет времени разбираться, кто виноват в случившемся. В противном случае, по его словам, стороны никогда не придут к миру. "Общаясь с представителями Запада, умными людьми, мы пришли к единому мнению: если война, конфликт или драка началась, значит, виноваты обе стороны. Возможно, кто-то больше, кто-то меньше", - рассказал Президент.

"Когда начался конфликт, у меня состоялся разговор с Володей Зеленским. Он точно так, как Вы, начал: напали и прочее. Говорю: "Владимир, война идет на твоей земле, на твоей территории. Так?" - "Так" - "Ты больше всего в этом заинтересован (в урегулировании конфликта. - Прим.)". Что касается, кто на кого напал, окунемся в причины. Мы понимаем вину России, так? А я назову Вам один факт, который я всегда называю (он эмоциональный, но тем не менее важный): в свое время в Доме профсоюзов в Одессе сожгли несколько десятков человек. Зачем? Молотили, бомбили этот Донбасс, где проживало русскоязычное население. Зачем их было гнобить? Зачем этот русский язык искореняли и прочее, прочее, прочее. И пошло движение, которое волной накрыло Путина: защитить, убить, додавить и прочее. Путин защитил своих людей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Журналист отметил, что решение Владимира Путина о проведении специальной военной операции не только стало катастрофой для Украины, но и имело серьезные последствия для самой России.

"Вы близко знакомы с Путиным, общаетесь с ним. Он жалеет о том, что принял такое решение?" - спросил Стивен Розенберг.

"Жалеет он или не жалеет - мы на эту тему с ним не общались. Конечно, он же живой человек. В этом конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно сожалеет, он же живой человек, - сказал Александр Лукашенко. - Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены (я не просто убежден, я это знаю): Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это. Он ведь Западу предложил: вот предложение России, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил".

По мнению Главы государства, если Запад не устраивало то, в какой форме им сделали предложение, они должны были ответить аналогично, главное - ответить. Однако вообще промолчав, они таким образом наплевательски отнеслись к интересам России. "И Путин часто об этом говорит: главное - это интересы России и российского народа. Он привержен этим интересам, он обязан защищать интересы российского народа, и он защищает эти интересы. Он в этом убежден. Можем его за это осуждать, но он так мыслит", - добавил Александр Лукашенко.

Журналист возразил, что ведь сейчас Россию атакуют беспилотники, а часть территории и вовсе оккупирована иностранными войсками - как это может соответствовать интересам России? Но, ответил Президент, неизвестно, как бы развивалась ситуация, если бы Россия не начала специальную военную операцию. Возможно, все было бы еще хуже.

"Было бы лучше в России, если бы Украина вступила в НАТО и были размещены вооруженные силы НАТО на территории Украины с ракетами и подлетом до пяти минут? Было бы лучше для России или нет? Взвешивая все, Путин выбрал этот путь. По определенным вопросам сожалея: неудачи были. И атака дронами, и захват части территории России. Это же никому не нравится, в том числе и Путину. Но мы говорим в целом о проблеме. Путин видел большую опасность того крена, который Украина сделала в направлении анти-России. И он предпринял определенные действия. Поэтому всякое могло быть, мы можем только гадать", - подытожил Глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, Беларусь и Россия выработали единую позицию: для установления мира в регионе нужны переговоры. Президент напомнил, что в Стамбуле Россия и Украина могли прийти к соглашению, однако Запада сорвал эти договоренности.

"Я их видел: они мало к чему кого-то обязывают. С этого можно начинать, они носят общий характер, - заявил Глава государства. - Сразу же сели за стол переговоров - можно вести разговор о прекращении огня, а потом о разводе вооруженных сил. Но это за столом надо решать. Нужны гарантии для России, чтобы, установив перемирие, вы (Запад. - Прим.) не начали подвозить в Украину боеприпасы и перевооружать Вооруженные силы Украины. Вот этого не должно быть. Этого опасается Путин".

Отвечая на вопросы, Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не применит ядерное оружие, которое есть в Беларуси, без согласования с руководством республики.

В то же время и Беларусь, если бы шла речь о применении ядерного оружия для защиты своей страны, посоветовалась бы по этому вопросу с Россией. "Это наш союзник. Так и с американцами весь Запад советуется", - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что ядерное оружие - это не страшилка, а мощный сдерживающий фактор и в случае необходимости он будет готов применить его. "Если хоть один сапог переступит границу Беларуси, - предупредил Александр Лукашенко. - Мы не собираемся ни на кого нападать, на Украину в том числе. Это наши люди - украинцы. Там живут наши люди. Мы готовы с ними сотрудничать, чтобы там ни было. Рано или поздно мы придем к этому. С немцами у нас были какие отношения - жуткие. Они убивали наших детей, в колодцы бросали, сжигали, вешали и так далее. Но спустя много лет мы с немцами нормально сотрудничали. Зарубцевали раны нашим сотрудничеством: торгово-экономическим, технологическим и так далее. С Украиной это произойдет еще быстрее, мне кажется".

Президент уверен, что после прекращения боевых действия Запад не захочет помогать Украине в восстановлении территории и возвращении к мирной жизни.

"В Америке уже сейчас говорят, что Украина богатая, готова земли отдать, отдать американцам полезные ископаемые, нужные для мира, и высокотехнологичное сырье. Поэтому мы с украинцами найдем общий язык. Надо сейчас закончить эту войну", - подчеркнул Глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко, возвращаясь к теме ядерного оружия, не стал раскрывать алгоритм принятия решения о его использовании. "Скажу только одно: без моего разрешения это оружие применено быть не может. Но если надо будет Беларуси, оно будет применено. Но еще раз говорю: разговоры о ядерном оружии - печальная тема. Вы спросили - я ответил. Нельзя мир шантажировать применением ядерного оружия. Мы его не собираемся применять, если будет ситуация такая, как сейчас", - обратил внимание белорусский лидер.

Комментируя информацию о возможном присутствии войск КНДР в Украине, Александр Лукашенко заявил, что присутствие войск КНДР в Украине было бы эскалацией военного конфликта.

"Чепуха! Это эскалация военного конфликта. Никогда Путин не пойдет на то, чтобы кого-то уговаривать, чтобы вооруженные силы какой-то страны ввязывались в СВО и в конфликт в Украине, особенно, как говорят военные, "на передке", на линии соприкосновения", - сказал он.

"То есть КНДР не отправляет своих военных?" - уточнил журналист.

"Я в это не верю. И вчера северокорейцы заявили, что это гадание на кофейной гуще. Никогда такого разговора и переговоров не было. Я говорю за Путина, зная его характер. У России населения хватает, чтобы вести военные действия", - заметил Президент.

"Если это (участие войск КНДР в конфликте. - Прим.) подтвердится, вас беспокоит такая ситуация?" - спросил Стивен Розенберг.

"Это будет шаг к какой-то эскалации конфликта, если на линии соприкосновения появятся чьи-то вооруженные силы, даже белорусские. Даже если бы мы ввязались в войну, это был бы путь к эскалации. Потому что вы, англосаксы, сразу бы заявили о том, что в конфликт ввязалась союзная страна, значит, НАТО имеет право помочь Украине. Значит, натовские войска были бы введены в Украину. Возможен такой вариант? Возможен. Путин и этот вариант просчитывает - надо ему это или нет. Но вы говорите про КНДР - где Корея, а где Беларусь? Путин никогда передо мной не ставил вопрос о том, чтобы мы ввязались в эту драку. Ни он, ни Шойгу, ни нынешний министр обороны Белоусов. Никогда не ставили перед нами такой вопрос", - заявил Александр Лукашенко.

Во время интервью Глава государства заявил, что Беларусь не предоставляла России территорию для захода в Украину.

"У нас были учения, на которых было задействовано несколько тысяч человек российских войск. Эти войска были в основном с восточного округа, и Путин начал выводить эти войска из Беларуси. Они были на юге, и по этой дороге, мимо границы с Украиной, он начал вывод войск. Часть войск в какой-то период (спровоцировали, я в этом убежден) он завернул на Киев. Почему так произошло? Спросите у Зеленского", - рассказал Президент о февральских событиях 2022 года.

На вопрос о том, почему Беларусь в этот момент не поддержала Украину, Лукашенко ответил следующим образом.

"Россия - это наш союзник. У нас теснее отношения, чем у англичан и американцев. Украина повела себя по отношению к Беларуси вражески: она раньше, чем англосаксы, ввела против нас санкции. Она запретила полеты наших гражданских самолетов через территорию Украины. Она захватила наши подвижные составы с минеральными удобрениями. Она 75 большегрузов вместе с людьми арестовала. Она повела себя по-бандитски. Мне пришлось проводить спецоперацию, чтобы освободить ребят, которых они арестовали. А пятерых человек они убили и расчленили, чтобы мы не поняли, как они погибли. И вы хотите сказать, что я в обнимку с Зеленским в это время должен был быть? Россия - наш союзник. Я поддерживал и буду поддерживать Россию столько, сколько ей нужно. Точно так, как вы заявляете, что будете поддерживать Украину", - подчеркнул Глава государства.

"Это я еще по минимуму вовлечен в этот конфликт. А можно сказать, вообще не вовлечен. А между нами с Россией более тесные отношения, чем между Украиной и Америкой, которая и деньги валит туда, и вооружение", - заявил Александр Лукашенко.

"Значит ли это, что любое решение российского Президента…" - начал задавать вопрос журналист.

"Не значит. У Президента России есть интересы российского народа, он их защищает. Я сегодня Президент Беларуси, и я буду защищать интересы белорусского народа. Они абсолютно совпадают с российскими. Пока они будут совпадать, мы с Путиным рука об руку будем действовать", - заявил Глава государства.

Во время интервью Александр Лукашенко раскрыл подробности недавних переговоров с представителями западных государств.

"Мы с этими людьми договорились, что это закрытые, конфиденциальные переговоры. Они очень осведомленные, толковые люди. Они попросились ко мне на прием, я их принял", - рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, переговоры шли четыре часа, затрагивались самые разные вопросы. "Затрагивались вопросы конфликта на Ближнем Востоке. Зеленский поднимает такой вопрос: дайте ракеты, я буду бить по Кремлю до Казани. Я предупредил: ребята, вы поаккуратнее с дальнобойными ракетами и прочее. К Путину могут обратиться, например, хуситы: "Дайте береговые комплексы". Которые могут нанести страшный удар по кораблям. А если он в отместку, что вы поставляете Зеленскому дальнобойное оружие, поставит хуситам комплексы "Бастион" и будет поражен хоть один авианосец? Английский, американский и так далее. "Это для нас неприемлемо". Я говорю: "Я понимаю. Но и для Путина неприемлемо, если вы будете поставлять дальнобойные ракеты и бить по всей России". Согласились: "Да, действительно опасно".

Еще одной темой встречи стала Китайская Народная Республика. Александр Лукашенко предупредил, что, если Россия и Китай объединят все возможные усилия, никто не сможет противостоять им. По его словам, в технологическом плане Китай остановить уже невозможно. "На эту тему много разговаривали", - сказал Президент.

Обсуждалась и внутриполитическая ситуация - в Беларуси, России, на Западе. "Мы обсудили многие вопросы, их интересовала моя точка зрения. Я ее высказал", - подытожил Александр Лукашенко.

Журналист уточнил, означает ли эта встреча заинтересованность Беларуси в улучшении отношений с Западом.

"Я никогда не говорил о том, что мы заинтересованы в ухудшении отношений с Западом. Это вы выбрали этот путь, начали против нас санкции вводить под определенными предлогами", - сказал Александр Лукашенко.

"Не на пустом месте", - заметил журналист.

"Причину можно придумать, если есть желание. Как не на пустом месте?" - возмутился Президент.

Он напомнил, что под ограничения попал даже его младший сын - фактически ребенок. "Он в чем виноват? Я, кстати, этим людям с Запада (во время недавних переговоров. – Прим.) задавал вопрос. Они опустили голову, сказали: "Это безумство", - отметил Глава государства.

Запад начал активно вводить против Беларуси санкции после того, как в Минске был посажен самолет, на борту которого находился Роман Протасевич. Однако никаких доказательств, что белорусские истребители перехватили этот самолет, нет. "Вы полные безумцы. Этот самолет летел в Вильнюс. Почему вы его не посадили в Вильнюсе? Ведь он развернулся над Вильнюсом и вернулся в Минск. Где переговоры пилота с диспетчерами Вильнюса? Вот ваши санкции. У вас была цель надавить на Лукашенко, а потом вы придумали причины", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент также обратил внимание, что даже если белорусские власти, как заявляют на Западе, и посадили самолет, то это можно было бы назвать великой и филигранной операцией, ведь ни один пункт международного воздушного права нарушен не был. "Нас шантажировали, предупредили, что бомба в самолете. Факты мы вам положили на стол. Мы предупредили пилота, что такая информация. Дальше пилот выбирает - в Вильнюсе сесть или в Минске. Он выбрал Минск. Я при чем здесь", - удивился Глава государства.

"Я всегда хотел иметь нормальные отношения с Западом", - подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом он обратил внимание, что недавние помилования лиц, осужденных за преступления протестной направленности, никак не связаны с этим. Люди были освобождены по гуманитарным соображениям, заявил Президент. "Вот и все. И никакой это не шаг к улучшению отношений с вами. Не хотите вы с нами отношений - и не надо. Мы переживем и без вас", - заявил белорусский лидер.

В интервью Президент заявил о готовности рассмотреть прошения о помиловании от осужденных за преступления протестной направленности.

"У нас есть закон: человек осознал свою вину, он обратился к Президенту (как и во многих других странах) с просьбой о помиловании - ну что ж, мы рассмотрим. Если будет такое обращение Колесниковой, я обязательно рассмотрю", - сказал Александр Лукашенко, отвечая на уточняющий вопрос.

Вместе с тем Президент удивился, почему журналист выделил именно Марию Колесникову, параллельно заявляя, что в Беларуси "миллионы в тюрьме".

"Потому что у нее нет допуска к своей семье уже", - попытался объяснить журналист.

"Какой семье? А где ее семья, вы хоть знаете? Вы даже не знаете, что за семья. Попросил отец ее посетить. Пожалуйста, иди. Он был. Это семья? Кто-то еще хочет из родных, близких посетить ее, будет просьба - мы ее рассмотрим. Там, возможно, такая семья, что им, может, и неинтересно, как вам, посетить Марию Колесникову. Вы печетесь за нее больше, чем родные и близкие. Поэтому если даже вы обратитесь, мы ваше заявление рассмотрим. Я говорю: рассмотрим. "Да", "нет" - это будет видно потом", - заявил Глава государства.

"Я категорически против, что вы начинаете личности выделять. Если там сидит миллион, так там все люди одинаковые. А Колесникова и прочие должны ответить перед этими людьми, почему они там оказались. Они многие и говорят: "Мы очумели, одурели, нас обманули". Поэтому мы их рассматриваем в целом. Если человек исправился, не нарушает закон в колонии исправительной, если какие-то показания по здоровью, мы обязательно этих людей, скорее всего, помилуем. Есть комиссия, она рассмотрит и примет решение", - сказал Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что несколько дней назад комиссии, которую возглавляет Генеральный прокурор Андрей Швед, была поставлена задача вместе с исправительными органами изучить дела граждан, осужденных за преступления экстремистской направленности.

"Я склонен к тому, чтобы люди, которые осознали, поняли и не нарушают порядок там и ведут себя достойным образом (не надо петь оду мне), рассмотреть этим вопросы (о помиловании. - Прим.). Без Запада, запомните. Вы для меня не имеете никакого значения в плане освобождения моих людей", - заявил Президент.

Завершая интервью, журналист Би-би-си отметил, что в Беларуси определена дата президентских выборов. Он задался вопросом, насколько они будут демократичными, если лидеры оппозиции не могут принять в них участие.

"Оппозиция - это те люди, которые действуют внутри страны в интересах хотя бы минимального количества людей. А вы кого называете нашими "лидерами"? Где они, эти лидеры? Очнитесь! Вы тех, кто в тюрьме сидит за нарушение законов, считаете лидерами? Да хоть все беглые сюда вернулись - эти выборы они не выиграют. Народ понял, чего они хотели. Если они за рубежом, сделайте что-нибудь для народа, не для Лукашенко, а они бегают: "Дайте нам деньги". Это первый вопрос. Второе: "Не признавайте будущие выборы". Третье: "Введите побольше санкций". Создают вооруженные формирования рядом с нашей границей, чтобы забросить на территорию Беларуси. Это, вы считаете, оппозиция?" - спросил Александр Лукашенко журналиста.

Президент привел еще один пример. В недавнем интервью осужденный за организацию заговора с целью захвата государственной власти Юрий Зенкович заявил, что заговорщики хотели взять в заложники в том числе и младшего сына Президента Николая Лукашенко. Его планировалось спрятать в погребе в Гомельской области, а затем использовать в процессе торга, переговоров, разговоров, давления.

"Это одно, что меня вообще коробит. Второе - расстрелять на взлете или посадке вертолет Президента из крупнокалиберного пулемета и так далее. Скажите пожалуйста, если бы такие факты всплыли в Соединенных Штатах Америки? Его бы стерли с лица земли, - заметил Глава государства. - И вы после этого меня упрекаете? За что вы меня упрекаете? Я прошу, если ты хочешь приехать в Беларусь, Стив, со мной встретиться еще: ты прочтешь это интервью и с моей позиции задашь себе вопрос, а как Президент Беларуси должен был поступить, если против него такие козни плелись. Кстати, несколько человек, которые были в группе Зенковича, отпустили. По болезни выпустил. Боевиков выпустил, а вы мне про какую-то оппозицию говорите".

"Я знаю, чем занимается на западе "оппозиция". Когда-нибудь мы это выложим все прямым текстом, и они ответят перед белорусским народом, что они творили и чего хотят. В истории нашего народа это не первая история, беглых у нас было море. И некая Сурвилла - где она сейчас? Сидит на ваши деньги в Америке или где там. И эти маргиналы этим закончат", - подытожил Александр Лукашенко.