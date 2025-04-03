Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля собрал заседание Совета Безопасности, на рассмотрение которого вынесен доклад о состоянии нацбезопасности и мерах по ее укреплению.

"Нам предстоит рассмотреть итоги проделанной работы, состояние национальной безопасности в истекшем 2024 году и, что самое важное, - меры по укреплению национальной безопасности. Напомню, порядок оценки был скорректирован. Это нашло отражение в соответствующем Указе. С учетом динамики обстановки, утвержденных приоритетов социально-экономического развития уточнены были и индикаторы, их пороговые значения, субъекты данного процесса и другие вопросы", - сказал Александр Лукашенко.

В связи с этим впервые в формате заседания Совета Безопасности необходимо предметно обсудить обстановку в каждой из девяти сфер национальной безопасности (политической, экономической, научно-технологической, социальной, демографической, биологической, информационной, военной, экологической), отметил Глава государства. "Указанные вопросы в полном объеме содержатся в Концепции национальной безопасности, которая была утверждена решением Всебелорусского народного собрания", - добавил Президент.

Он подчеркнул, что Концепция - это важнейший документ стратегического планирования, он затрагивает основные интересы людей, их жизненные приоритеты. "В первую очередь - гарантии мира и безопасности. Не только сегодня, но и в будущем. Хотя в некоторых странах работа с документами, раскрывающими суть происходящих процессов в стране и мире, глубоко засекречена", - заметил Глава государства.

Участниками заседания стали члены Совета Безопасности, приглашенные должностные лица, которые в рамках своей компетенции непосредственно отвечают за конкретные сферы национальной безопасности, проводят мониторинг динамики по каждому индикатору.

"С докладом я ознакомился. Комплексный документ. Вы дадите ему оценку. Хочу нацелить присутствующих на серьезную работу. Непосредственно от каждого из вас хотел бы услышать реальную оценку ситуации. Четко, объективно доложите о проблемах, которые у нас имеются. Все вопросы, которые будут обсуждаться, мы должны обязательно учесть при подготовке Послания Президента Беларуси белорусскому народу и Национальному собранию. Очень важно высказаться, кто с чем не согласен, где еще есть узкие места и, главное, что еще необходимо сделать, чтобы эти проблемы решить" - обозначил ряд вопросов белорусский лидер.